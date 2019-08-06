КОГДА МИНУТЫ РОКОВЫЕ НАСТАЮТ

Печать
PDF

06 Августа 2019

Наша газета в рубрике «Уроки истории» продолжает публикацию отрывков из книги полковника запаса Владимира Слабуки «В исключительных обстоятельствах» (Москва, издательство «Граница», 2015).

Он является автором нескольких книг об истории органов безопасности Камчатки, о неизвестных страницах прошлого нашего края.

Изданные Владимиром Викентьевичем документальные очерки часто основываются на источниках, ранее недоступных широкому кругу исследователей.

Автора отличает хороший литературный язык в изложении событий давно минувших дней. О них Владимир Слабука старается рассказывать без мажорной и минорной ретуши, считая, что для нашего объективного понимания прошлого «обеление» истории еще губительнее, чем ее очернение.

Редакция «Вестей»

КОГДА МИНУТЫ РОКОВЫЕ НАСТАЮТ

(Текст печатается с сокращениями)

В истории северо-восточной границы навсегда останутся суровыми шрамами некоторые трагедии. Одна из них произошла 24 августа 2000 года на пограничной заставе «Преображенская», которая дислоцировалась на острове Медный.

...Приближавшуюся светлую точку Анатолий Кузьмин заметил еще издали и вначале решил, что ветер сменил направление и его несет к острову Медный из группы Командорских островов, где располагалась его застава. Кузьмин сидел на бревнах, намертво вцепившись в пластиковую веревку, которая пока продолжала сопротивляться волнам, не давая развалиться двум толстым стволам деревьев, выросших где-то на далеком аляскинском берегу. Третье бревно лежало поперек двух первых. Несколько часов назад пограничник, сам того не подозревая, среди разъяренных волн соорудил нечто напоминавшее катамаран, благодаря которому он до сих пор держался на плаву.

К Кузьмину приближался приморский сейнер «Кооператор», еще днем включившийся в поиск унесенных морем пограничников. Свет прожектора этого судна Анатолий и принял за огни заставы, откуда утром 24 августа 2000 года восемь пограничников отправились за плавником. Океан щедро выбрасывает его на берега бухты Песчаной острова Медный, на котором деревья не растут...

Повар-хлебопек заставы рядовой Анатолий Кузьмин мог не идти за дровами. Накануне вечером командир подразделения объявил пограничнику выходной, и он мог следующий день провести в полной праздности. Но традиции заставы не позволяли отдыхать, если все остальные заняты делом.

На дорогу до бухты у восьми пограничников во главе со старшиной заставы старшим прапорщиком Олегом Горловым ушло около сорока минут. Отшлифованных волнами до седого блеска бревен на берегу лежало много. Пограничникам оставалось только связать их между собой. Работали быстро, и к полудню на отмели уже лежали четыре плота. Закончив их связывать, перекусили пирогами, которые специально испек для рабочей группы второй повар заставы. Ели весело, смеялись, никто и предположить не мог, что для большинства это был их последний обед...

Плоты намеревались сплавлять вдоль берега бухты. Это было роковое решение командования заставы. Начальнику заставы придется жить с грузом ответственности за потерянных людей, не имея права взглянуть в глаза матерям, навечно лишенным счастья. Суд над ним состоялся через несколько месяцев после описанных событий. Он ответил перед законом. Но и самое суровое наказание не в силах что-либо изменить в трагедии, разыгравшейся в Беринговом море.

...Перед тем как столкнуть плоты на воду, Горлов посоветовал подчиненным сплавляться ближе к берегу. Держался старшина уверенно. Несколько недель назад в тихую ясную погоду прапорщик уже доставил один такой плот к заставе. Тот удачный опыт и надоумил его организовать массовую экспедицию в бухту за плавником для заставской бани. Плот, на котором находились Горлов и ефрейтор Тимофей Терещук, оторвался от берега первым. За ним с интервалами в десять минут вышли остальные три плота.

Анатолий Кузьмин с ефрейтором Виктором Трабо находились на втором плоту. Они энергично отталкивались от дна бухты шестами. В часы отлива в бухте Песчаной

неглубоко. Наверное, это обстоятельство тоже притупило чувство опасности у пограничников. Кажется, чего бояться, если вот оно, дно – шестом достать можно. Ребята в считанные минуты оказались в ста метрах от берега и повернули плот к заставе.

Тем временем от берега отошел третий плот с сержантом Виталием Богдановым и ефрейтором Романом Герасимовым, а там и четвертый. На нем находились сержанты Дмитрий Ершов и Александр Фоломин...

Человеческие трагедии, как и природные катаклизмы, часто начинаются с минут блаженного затишья. По почти зеркальной воде плоты ходко двигались к заставе. Кузьмин и Трабо уже прошли половину пути, но толкать плот шестами оказалось делом непростым. Бревна то и дело разворачивало, и пограничникам приходилось торопливо перебегать с одного борта плота на другой. Они только и успевали просить друг друга: «Подтолкни-ка слева!» – и не сразу почувствовали, что удерживать плот на нужном курсе стало труднее.

Пограничникам приходилось все чаще перебегать с борта на борт, по разгоряченным лицам тек пот, и в этой спешке они не успевали даже взглянуть на берег до того момента, когда в один миг шест у Анатолия скользнул в воду, но... не достиг дна. Только тогда ребята, больше года прослужившие на острове, взглянув на берег, заметили, что в горячке работы пропустили главное: поднялся южный ветер, и волны, пока еще небольшие, увлекали плот к выходу из бухты. Пограничники огляделись.

Третий плот с Богдановым и Герасимовым также безуспешно пытался справиться с напором моря, их несло к плоту Трабо и Кузьмина. Четвертому плоту повезло больше. Он находился у самого берега, и казалось, что ему ничто не помешает дойти до заставы. Но и этот плот не вернулся на заставу.

Ветер усилился. Пока еще часть его яростного напора, рожденного в далеких тропиках, принимали скалы острова, и волны лишь выплескивались на бревна, расположенные на краю плота. Кузьмин и Трабо попытались грести шестами, но тщетно: это было все равно, что зубочисткой разливать борщ. Пограничникам ничего не оставалось, как встать на середину плота и ждать, надеясь на лучшее.

Кто знает, может быть, ребятам, когда до берега оставалось не более двухсот метров, стоило во спасение рискнуть: оставить плоты и, где вплавь, где вброд, попытаться добраться до острова. Учитывая небольшую глубину бухты во время отлива, возможно, кто-то и достиг бы берега. Однако в Беринговом море температура воды даже в августе редко поднимается выше шести градусов. Медики утверждают, что человек может находиться в воде при такой температуре не больше пятнадцати минут. А ребятам предстояло провести в ледяном море значительно больше времени. И все же, может быть, все-таки стоило рискнуть?..

Плот, на котором находились Богданов и Герасимов, волны прибили к плоту Кузьмина и Трабо. Взглянув на их плот, Анатолий Кузьмин сообразил, почему сослуживцы двигались быстрее. Тонкие бревна их плота меньше сопротивлялись напору ветра, и волны уже свободно разгуливали по нему. Кузьмин и Трабо, переглянувшись, поняли друг друга без слов. И пригласили: «Мужики, прыгайте к нам, у нас пока посуше». Это связало судьбу четверых пограничников в единый узел.

Впрочем, сухо и на большом плоту оставалось недолго. По мере того как удалялся берег, волны становились выше. Вначале брюки, а затем и куртки пограничников промокли.

Когда плот почти вынесло в открытое море, пограничники, а трое из них – в последний раз, увидели заставу. У ребят сердца защемило болью и надеждой. «Ну, все. Сейчас часовой нас заметит, сообщит в отряд, и нас начнут искать», – вслух выразил общие чувства сержант Богданов. Так и случилось.

Поиски попавших в беду пограничников после того, как часовой заставы увидел уносимые в океан плоты с крошечными фигурками сослуживцев, начались немедленно. Некогда было гадать, что произошло. Чрезвычайная ситуация требовала экстренных мер. Командование Северо-Восточного регионального управления срочно приняло все мыслимые и немыслимые меры, чтобы отыскать пограничников, но океан не спешил помочь поискам. В нем следов не остается. Поиски с неба и на море продолжались больше недели. Не завершились они и после того, как стало очевидно, что надежды найти кого-либо живым иссякли.

Пограничники на плоту сумели сохранить спокойствие. Вначале стояли посередине, тесно прижавшись друг к другу. Затем стало невыносимо холодно, и они, когда позволяли волны, старались двигаться. Из последних сил затягивали ослабшие на бревнах веревки, просто подпрыгивали, пытаясь согреться. А волны становились все выше. Теперь, когда они налетали на плот, пограничники уже не могли устоять на ногах.

Трижды над плотом пролетал самолет, после него чуть в стороне пророкотал вертолет. В такие минуты ребята от радости, от сознания, что их не забыли, не бросили, танцевали на плоту, ожидая скорого спасения. Но с высоты среди седых волн трудно разглядеть плот, который океан выкрасил в свой цвет...

Первым не выдержал ефрейтор Виктор Трабо. Вначале он перестал участвовать в разговорах. Затем, уже не обращая внимания на воду, заливавшую бревна, лег на спину. Кузьмин подбежал к нему, тряс за плечи, кричал: «Витек, вставай!» Трабо никак не отреагировал. Пограничники не оставляли попыток привести товарища в чувство до того самого момента, когда очередная громадная волна нахлынула на плот. Несколько секунд она злобно шипела вокруг пограничников, а когда схлынула – Виктора на плоту не оказалось.

Трое пограничников какое-то время стояли в полном оцепенении, потом, перескакивая от края к краю плота, пытались увидеть товарища в воде. Они еще несколько минут старались не смотреть друг на друга, словно в том, что случилось, была и их вина. А потом Виталий Богданов и Роман Герасимов встали, обнявшись, на середину плота. Анатолий Кузьмин в очередной раз попытался плохо повинующимися руками затянуть узлы пластиковых веревок, стараясь держаться подальше от вспененной бездны.

Часов у него не было, и он потерял ощущение времени. Только начавшие надвигаться сумерки показывали, что время не остановило свой бег. Так у него в памяти последующие события и запечатлелись – сумерки. Он подошел к Виталию и Роману. По их одеревенелому, неестественному спокойствию Анатолий с ужасом понял, что ребята замерзают. Он и сам находился на грани ледяной комы, но пытался растормошить сослуживцев, что-то кричал. Однако у каждого человека есть свой запас прочности, за который немногим удается переступить. Виталий и Роман молчали.

Приближения двух громадных волн Кузьмин не заметил. Одна высоко подняла плот, а вторая сокрушительно, как хороший боксер бьет в челюсть, ударила снизу, в мгновение разметав бревна. Все, кто был на плоту, на секунду зависнув в пустоте, оказались в воде. Падая, Кузьмин успел ухватиться за бревно.

Оказавшись на поверхности, Анатолий первый судорожный глоток воздуха сделал, не открывая глаз. Потом удивился, что почти не чувствует холода, и с надеждой оглянулся вокруг. Никого. Что-то больно ударило в бок. Быстро испуганно обернулся. Увидел два бревна, каким-то чудом еще связанные веревкой. Осторожно взобрался на них. Попытался развязать узел и натянуть веревку потуже. Пластиковый канат не намок и потому поддался. Волны продолжали плясать, а одна из них, подняв еще одно бревно, уложила его поперек двух первых. Анатолий, как мог, привязал и его.

Сам того не подозревая, пограничник среди разъяренных волн соорудил нечто, напоминавшее катамаран, который удерживал его на плаву погруженным в воду по пояс. Теперь он еще раз огляделся. Чуда не произошло. Никого на поверхности не было. Отчаяние и страх – вот и все, что чувствовал Анатолий. Он посмотрел в близкую зеленую бездну. Она сулила спокойствие и избавление от лютого холода, начавшего мучить пограничника вновь. Горькие соленые струи текли по лицу. То ли слезы, то ли брызги моря...

В эту минуту ему невыносимо захотелось быть дома, где сухо и тепло, где навстречу нежаркому августовскому солнцу открыты окна, где сейчас, может быть, собралась вся его большая семья. Подумалось: «Они и знать не знают, что происходит с их Толиком. И вообще ничего они обо мне не знают, сколько времени писем не писал. Застава на острове, какая почта. Получит мать казенное письмо, расплачется».

Но тут жалость к себе у Анатолия сменилась злостью. «Ничего, пока жив, буду барахтаться, – уже громко вслух начал размышлять Кузьмин. – И спасут меня обязательно. Окажусь на заставе, обязательно напишу родителям. А начну так: Служба мне на острове нравится. Коллектив у нас очень дружный. Дедовщины, которой нас и дома, и на учебке стращали, нет и в помине. А на остров Медный добирался я очень долго. Больше месяца в Усть-Камчатске ждали попутный транспорт. Там тоже понарассказывали всякого об островах. Говорили, что не служба, а каторга».

Злость начала проходить. На смену ей пришла непонятная, невероятная в его ситуации умиротворенность. Очень хотелось спать. Анатолий попытался разогнуть руки, вцепившиеся в веревку. Не сразу, но пальцы разжать удалось, а вот втянуть

ноги на бревна не получилось. Сумерки продолжали сгущаться,

«Приняли нас на заставе хорошо. Праздник устроили. Наготовили всего. А теперь я сам готовлю к праздникам. Вот приеду, такими пирогами угощу...»

Слезы, не останавливаясь, текли по лицу. Анатолий вспомнил последний праздник на заставе. По традиции отмечали 100 дней до приказа. Начальник заставы рассказал о каждом, кому предстояло скоро возвращаться домой. Четверо из тех, кого в тот день поздравляли, 24 августа пошли в бухту Песчаную за плавником для бани... Мысли оборвались. Кузьмин уснул... Проснулся от сильного толчка. Огляделся вокруг. Волны не ослабевали. Они то и дело накрывали солдата. Но сейчас они из его врагов превратились в союзников. Их мощные удары, их ледяная вода не позволяли замерзающему пограничнику надолго засыпать. Продлись сон пять или десять минут, даже если руки, впившиеся в веревку, не разогнутся, освободиться от обволакивающей спокойствием дремы будет уже нельзя.

Строки его воображаемого письма становились все короче, все сумбурнее, но человек пытался хвататься за них, как за ту единственную нить, связывавшую его с остальным миром...

«А больше всего я люблю печь рыбные пироги. На нашем острове замечательная рыбалка. Только она совсем не похожа на нашу, да и рыба здесь не та, что водится в нашей речке Балахтонке».

Глаза начали слипаться. Последняя фраза о рыбалке заставила отчетливо вспомнить, как незадолго до призыва старшего брата в пограничные войска, они решили сходить с ним к заветному местечку на реке, где возле омута хорошо ловились крупные хариусы. Последние дни мая – время цветения черемухи – традиционно выдались холодными. Братья, расположившись на берегу, вначале зябко кутались в ватники, но затем хороший клев заставил забыть о холоде. Восемь хариусов уже серебрились на траве, когда удочка резко дернулась в руках у Анатолия. Поплавок не то что резко – стремительно исчез с поверхности воды. Удилище, когда Анатолий потянул его на себя, мелко задрожав, само попыталось вырваться из рук. Кузьмин потянул сильнее. На какое-то мгновение из реки высунулась зубастая пасть тайменя. Брат, будучи не в состоянии оставаться безучастным, перехватил удилище и горячо зашипел ему в ухо: «Так не вытащим. Лезь в воду. Я подтяну его к берегу, а ты хватай за жабры!»

Вначале было мелко. Но уже в метре от берега ноги Анатолия беспомощно заскользили по глине обрывистого откоса омута. Удалось остановиться, когда вода достигла шеи.

– Я утону! – закричал Анатолий.

– Нет! – откликнулся брат...

Опять все тело свело холодом... Анатолий проснулся и понял, что очередная волна только что перевалила через него. Ночь вокруг вытеснила всякий свет. Только тот, кто оставался один на один с океаном ночью, может понять, какая тьма окружает одинокого человека. Кузьмин почувствовал, что ужас готов вцепиться в него, как голодный волк в убегающего оленя. Чтобы не оказаться в его власти, Анатолий попытался сосредоточиться на письме. Он вспомнил, как волновались отец и мать после одной истории, участником которой он стал.

В тайге Анатолий, работая лесником, бывал гораздо чаще, чем в селе. Неделями в лесу ночевал. И однажды стал свидетелем того, как на стадо коров напал медведь. Двух буренок растерзал, до смерти напугал пастуха, да и других мужиков, оказавшихся поблизости. Только Кузьмин не потерял хладнокровия. Зато родители после рассказа сына покой утратили. Хотели его в тайгу вовсе не отпускать. Но что поделаешь – работа.

К мысленному письму, прежде чем вновь заснуть, солдат добавил: «А крупных зверей я на острове не встречал, только песцов... И служба моя проходит без всяких происшествий...»

Очередная волна была не выше, чем другие, но заставила его проснуться. Вдали он заметил приближавшуюся светлую точку и вначале решил, что ветер сменил направление и его несет к родной заставе на острове Медный. И удивился, что это открытие нисколько не обрадовало его. Потом до слуха Анатолия донесся стук судовых дизелей. «Корабль», – понял Кузьмин.

Точка скоро выросла в прожектор. Сил, чтобы взмахнуть руками, закричать у пограничника уже не было...

Темная вода простиралась впереди, и капитан траулера «Кооператор», который, получив сигнал SOS, уже несколько часов искал пограничников, дал команду поменять курс, Кузьмин увидел, что прожектор отвернул от него. Солдат устало смежил веки. Но удача от него теперь упорно не хотела отворачиваться...

Капитан передумал и вернулся на прежний курс...

Кузьмин сквозь закрытые веки вновь почувствовал яркий свет. Он становился все ближе и ближе...

На судне его раздели, начали растирать спиртом. Дали выпить для согрева изнутри. От него пытались узнать о других исчезнувших пограничниках.

Поиски семерых сослуживцев рядового Анатолия Кузьмина – старшего прапорщика Олега Горлова, сержантов Виталия Богданова, Дмитрия Ершова, Александра Фоломина, ефрейторов Виктора Трабо,  Романа Герасимова и Тимофея Терещука продолжались еще несколько суток...

Безрезультатно…

От «Вестей»

Мне довелось побеседовать с рядовым Анатолием Кузьминым. После чудесного спасения он оказался в пограничном госпитале.

Анатолий по своей комплекции худощавый, среднего роста, русоволосый паренек. Мимо такого пройдешь в толпе и не обратишь внимания. Но ему одному удалось выдержать гонки со смертью.

Про таких говорят: родился в рубашке.

Проще было найти иголку в стоге сена, чем одного человека на трех бревнах среди неспокойного холодного моря в ночное время суток.

Рядовому погранвойск Анатолию Кузьмину, проходящему службу на острове Медный, повезло…

������.������� PR-CY.ru

Реклама

Реклама

﻿

Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."