КОНЕЦ ПРОЕКТУ

06 Августа 2019



В минувшую пятницу, 2 августа, этого года Арбитражный суд Камчатского края признал банкротом государственное унитарное предприятие (ГУП) «Камчатскгражданпроект» (учредитель – Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края).

Ранее, 11 апреля этого же года, суд ввел процедуру наблюдения в отношении ГУП «Камчатскгражданпроект» и утвердил временного управляющего.

Далее приводим текст пресс-релиза Арбитражного суда Камчатского края без изменений:

«В Арбитражный суд Камчатского края поступило заявление Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю о признании несостоятельным (банкротом) государственного унитарного предприятия Камчатского края «Камчатскгражданпроект» (далее – должник, ГУП «Камчатскгражданпроект»).

Определением от 11.04.2019 суд ввел процедуру наблюдения в отношении ГУП «Камчатскгражданпроект» и утвердил временного управляющего.

За время процедуры наблюдения временным управляющим был проведен анализ финансового состояния ГУП «Камчатскгражданпроект», сформирован реестр требований кредиторов, установлена и включена в реестр требований кредиторов задолженность в общей сумме 30 799 008 рублей, сделаны выводы о неудовлетворительном финансовом состоянии должника и невозможности восстановления его платежеспособности.

Учитывая, что на собрании кредиторов большинством голосов принято решение о признании должника банкротом, 17.07.2019 арбитражный суд завершил процедуру наблюдения, признал ГУП «Камчатскгражданпроект» несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство.

Необходимо отметить, что после признания должника банкротом кредиторы сохраняют право предъявить требования к должнику в установленные Законом о банкротстве сроки.

15.08.2019 состоится судебное заседание по рассмотрению заявления муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 79 337 120 рублей».

Основными целями деятельности ГУП «Камчатскгражданпроект», можно сказать, является все, что связано со строительной отраслью, начиная с функций технического заказчика, проектирования и заканчивая осуществлением строительно-монтажных работ. Обанкроченное предприятие являлось основным звеном в цепи всей строительной индустрии Камчатского края.

«Камчатскгражданпроект» существует на Камчатке с 1951 года и за это время накопил колоссальный архив проектно-сметной документации абсолютного большинства относительно крупных строительных объектов на нашем полуострове.

В настоящее время в штате предприятия числится 38 человек, 25 из которых, по сути дела, являются уникальными специалистами.

Начало конца знаменитого предприятия было положено его руководителем Сергеем Ковалевским в 2014 году. Сергей Мефодиевич перешел в «Камчатскгражданпроект» из кресла заместителя председателя правительства Камчатского края.

Черт его дернул вписаться в авантюру стоимостью 105 миллионов рублей. Столько стоило строительство котельной в Усть-Камчатском районе.

Пять лет назад ГУП победил в конкурсе на строительство этого объекта, где заказчиком выступало муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Служба благоустройства и дорожного хозяйства Усть-Камчатского сельского поселения». На строительство отводилось два года. Сразу был выделен аванс в размере без малого 55 млн рублей.

Видимо, господин Ковалевский и не планировал начинать стройку.

Деньги быстро утекли, как вода сквозь пальцы.

Главному распорядителю бюджетных средств – Министерству строительства Камчатского края в лице Тимофея Смирнова, полагаю, было понятно, как ясный день, что ГУП «Камчатскгражданпроект» никакой котельной в Усть-Камчатске не построит. Однако, по версии газеты, именно он настоял, чтобы в нарушение закона подрядчику выделили дополнительно 25 миллионов рублей, что и было сделано.

Подозреваю, что в действиях господина Смирнова усматриваются признаки уголовного деяния – злоупотребление служебным положением.

Неужели он не знал, что, похоронив 55 миллионов рублей, «Камчатскгражданпроект» с таким же успехом похоронит и 25 миллионов рублей?

Сюжет взят, надо признаться, из популярного анекдота советских времен. Председатель колхоза выступает с докладом перед колхозниками: «В прошлом году засеяли 20 тонн картофеля. Все съели колорадские жуки. В этом году засеяли 40 тонн. Пусть подавятся твари».

Может, господин Смирнов это делал не бескорыстно?

К тому времени Сергей Ковалевский ушел с поста руководителя ГУПа без криминальных последствий. На его место по контракту сроком на год зашел Антон Ляпкин, близкий приятель нынешнего зампреда правительства Камчатского края Алексея Войтова.

По истечении срока контракта господин Ляпкин покинул стены славной организации, освободив место для ставленника зампреда господина Смирнова. Им оказался Евгений Гертер. Недолго Гертер мучился на этой должности, через два месяца он освободил кресло начальника.

Далее в измордованном ГУПе появлялись лишь временно исполняющие обязанности руководителя. Блуждающий управленец Евгений Гертер в 2018 году отметился на должности руководителя МКУ УКСиР (управление капитального строительства и ремонта), учредителем которого является мэрия краевой столицы. И там он пробыл всего четыре месяца, не прижился. Да и то сказать, в УКСиРе прижиться трудно. В этой бесшабашной организации за последние пять лет сменилось семь руководителей. Сколько бы начальников ни бралось руководить УКСиРом, дела там шли все хуже и хуже. Как тут не вспомнить басню Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь».

Кажется, я отвлекся. Вернемся к «Камчатскгражданпроекту».

После финансового нокдауна, нанесенного своим же руководителем, старейшей строительной организации полуострова не суждено было подняться. Ее участь была предрешена.

Неизвестно, какого рода помутнение случилось в голове бывшего руководителя ГУП «Камчатскгражданпроект» Сергея Ковалевского, но зато хорошо известна цена этого помутнения – почти 55 миллионов рублей.

Слава богу, «помутнение», по моему мнению, у зампреда Камчатского края Тимофея Смирнова обошлось казне всего в 25 миллионов рублей.

Нам всем повезло, что один недуг ушел вместе с руководителем, а у второго «болезнь», видимо, отступила на некоторое время.

Хотя, если копнуть поглубже…

А кто будет копать?

Вячеслав Скалацкий