ЧЕЛЮСКИНСКАЯ ЭПОПЕЯ

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13 Августа 2019

Наша газета в рубрике «Уроки истории» продолжает публикацию отрывков из книги полковника запаса Владимира Слабуки «В исключительных обстоятельствах» (Москва, издательство «Граница», 2015).

Он является автором нескольких книг об истории органов безопасности Камчатки, о неизвестных страницах прошлого нашего края.

Изданные Владимиром Викентьевичем документальные очерки часто основываются на источниках, ранее недоступных широкому кругу исследователей.

Автора отличает хороший литературный язык в изложении событий давно минувших дней. О них Владимир Слабука старается рассказывать без мажорной и минорной ретуши, считая, что для нашего объективного понимания прошлого «обеление» истории еще губительнее, чем ее очернение.

Редакция «Вестей»

ЧЕЛЮСКИНСКАЯ ЭПОПЕЯ

2 августа 1933 года из Мурманска вышел тогда еще мало кому известный пароход. Тремя месяцами ранее, сразу после спуска с датских верфей, его назвали «Лена», но почти тут же переименовали в «Челюскин» – в честь русского мореплавателя и исследователя Арктики Семена Ивановича Челюскина. Ведь новому пароходу предстояло курсировать по Северному морскому пути.

Начальником экспедиции на «Челюскине» стал выдающийся ученый-полярник Отто Юльевич Шмидт. Вместе с капитаном Владимиром Ивановичем Ворониным они планировали провести тяжело груженый пароход за одну навигацию по Северному морскому пути из Баренцева моря в Тихий океан.

Изначально на «Челюскине» находились 52 члена экипажа и 66 пассажиров. Число последних постоянно менялось: кто-то покидал судно, кто-то поднимался на борт. Известно, что к началу дрейфа на пароходе насчитывалось 105 человек и среди них двое детей.

Переход «Челюскина» из Баренцева моря в Тихий океан по Северному морскому пути не задался с первых миль по полярным морям. Пароход оказался плохо приспособлен к плаванию в высоких широтах. 13 августа в Карском море корпус «Челюскина» после столкновения со льдами дал течь. Раздавались трезвые голоса, предлагавшие пароходу вернуться. В некоторых источниках можно найти ссылки на то, что против дальнейшего продвижения на восток возражал и опытный полярный капитан В.И. Воронин. Однако было решено продолжить путь на восток. К Берингову проливу «Челюскин» продвигался крайне медленно.

10 сентября 1933 года пароход зажало льдами в Восточно-Сибирском море. Начался дрейф «Челюскина». Некоторое время казалось, что льды вынесут пароход в Тихий океан.

13 сентября «Челюскин», медленно двигаясь на восток, проходил мимо мыса Шалаурова Изба. Возле него с парохода «Север» принимали уголь и продовольствие «Анадырь» и «Хабаровск».

30 октября «Челюскин» подошел к Берингову проливу. Утверждают, что когда начался обратный дрейф льдов, до чистой воды пароходу оставалось пройти считанные мили, но преодолеть их так и не удалось. Начался дрейф во льдах, который продлился около 100 дней. Недалеко от «Челюскина» находился краснознаменный ледорез «Федор Литке», который, как уверяют некоторые исследователи, мог оказать помощь дрейфующему пароходу. Но О.Ю. Шмидт, видимо, надеясь на благополучный исход, а возможно, и не желая ни с кем делиться славой, от помощи ледореза отказался. Во всяком случае, такая версия существует. На мой взгляд, Шмидт и Воронин отказались от помощи ледореза сознательно, чтобы не обречь его на гибель.

На «Челюскине» хорошо знали, что «Федор Литке» несколько недель пытался пробиться к судам «Север», «Анадырь» и «Хабаровск», которые также попали в ледовый плен. Два последних судна перевозили 168 пассажиров. Часть из них были заключенные, которые строили склады и причалы в бухте Амбарчик.

Большинство пассажиров «Анадыря» и «Хабаровска» болели цингой. Эти пароходы, в отличие от «Челюскина», не имели запасов продовольствия и теплой одежды. Для них зимовка во льдах с пассажирами на борту неизбежно оборачивалась трагедией, грозившей унести десятки человеческих жизней.

Согласно распоряжению начальника Колымской особой экспедиции Д.Н. Сергиевского, ледорез «Федор Литке» пробивался не к «Челюскину», а к судам «Север», «Анадырь» и «Хабаровск», поскольку их пассажирам угрожала смертельная опасность.

Попытки ледореза «Федор Литке» прорваться к дрейфующим судам успехом не увенчались. Героическая настойчивость капитана ледокола Н.М. Николаева привела к тому, что на пароходе был поврежден руль, отваливалась лопасть винта, а через обшивку корпуса в трюмы в нескольких местах начала поступать вода. Ледорез вынужден был отступить в бухту Провидения, где команда своими силами, как могла, отремонтировала судно.

Пассажиров судов «Анадырь» и «Хабаровск» все же удалось эвакуировать. Пароходы попали в ледовый плен возле берегового припая, меньше подверженного сжатиям, а следовательно, почти не имевшего торосов, что позволило летчику Ф.К. Куканову на трехмоторном самолете «Юнкерс-гигант-1» совершать посадки возле зимующих судов. В ноябре за 13 рейсов он вывез на мыс Северный большинство пассажиров с «Анадыря» и «Хабаровска». В дальнейшем их вместе с челюскинцами будут вывозить на Большую землю из бухты Провидения.

Когда разрядилась обстановка с «Анадырем» и «Хабаровском», решили попытаться спасти «Челюскин», унесенный льдами в Чукотское море. Из бухты Провидения «Федор Литке» вышел 12 ноября.

К этому времени полярная зима стала полноправной хозяйкой Арктики. Но даже это обстоятельство, наверное, не смогло бы помешать ледорезу «Федор Литке», будь он исправен, пробиться к «Челюскину», но ему требовался серьезный заводской ремонт.

Капитан «Федора Литке» Н.М. Николаев пытался пробиться к дрейфующему пароходу «Челюскин» со стороны Аляски.

Почти каждая пройденная ледорезом во льдах миля к прежним повреждениям судна добавляла новые, экипаж валился с ног от усталости. Капитан парохода Николаев вынужден был отправлять на помощь кочегарам, терявшим на вахте у топок сознание, даже своих помощников. Когда суда «Челюскин» и «Федор Литке» разделяли не более 50 километров, Шмидт и Воронин при молчаливом согласии Николаева ледорез отпустили. Иное решение, скорее всего, оказалось бы гибельным для «Федора Литке». О.Ю. Шмидт, собрав команду и пассажиров «Челюскина», объяснил им причину непростого, но необходимого решения: «Я думаю, при таком состоянии экипажа «Литке» не сможет нас выколоть изо льдов...»

Льды, дрейфовавшие в северо-западном направлении, уносили «Челюскин» все дальше в Чукотское море, где судно, его команду и пассажиров ожидала зимовка. Кстати, обычное явление для тех времен. Перспектива зимовки во льдах, конечно, угнетающе действовала на пассажиров и команду, но не очень страшила бывалых полярников, каковых на пароходе находилось немало. На судне имелось достаточное количество топлива, медикаментов и продовольствия, которых с избытком хватало до весны. Спасательная экспедиция потребовалась после того, как 13 февраля 1934 года «Челюскин» был раздавлен льдами и затонул.

Эвакуация на лед людей и грузов с тонущего парохода прошла без паники благодаря железной воле О.Ю. Шмидта и В.И. Воронина. Твердый порядок был установлен и в ледовом лагере челюскинцев. Правда, часть пассажиров после гибели судна попытались выйти из подчинения начальника экспедиции. Несколько рабочих-строителей, сильных, уверенных в себе мужчин, но не знакомых с Арктикой, предложили не устраивать лагерь, а идти к материку, от ближайшей точки которого – мыса Ванкарем – отделяли «всего» 130–140 километров. Шмидт попытался объяснить, что этот путь полярной ночью через торосы, трещины, разводья и полыньи навстречу дрейфующим льдам способны преодолеть только самые сильные мужчины, но никак не женщины и дети. Его не хотели слушать. Тогда О.Ю. Шмидт  взял винтовку и пообещал застрелить всякого, кто рискнет пойти к материку. Порядок навести удалось. В Главсевморпуть отправили радиограмму с извещением о гибели «Челюскина».

О ней тут же стало известно в транспортном отделе ОГПУ.

Его начальник Владимир Александрович Кишкин ранним утром 14 февраля подготовил заместителю председателя ОГПУ Г.Г. Ягоде экстренное спецсообщение. Поскольку документ ранее не публиковался, позволю себе процитировать его полностью:

«13.02. с.г. в шесть часов утра пароход ледокольного типа «Челюскин», зимовавший в Полярном море вблизи мыса Северный (ныне мыс Шмидта. – Авт.), долгота 172° 47', широта 68° 16', от сильного сжатия льда получил пробоину и стал быстро наполняться водой.

Попытки откачать воду были прерваны вследствие лопнувшей паропроводной трубы, в 15 часов 13.02. п/х «Челюскин» затонул.

Весь состав зимовщиков, около 100 человек, без паники высадился на лед.

Также выгружены на лед: самолет, зимовочные принадлежности (палатки, спальные мешки и проч.).

Во время выгрузки на лед ударом бревна унесло под лед завхоза Могилевича, который погиб. Нач. радиостанции мыс Северный донес, что им организована из местного населения экспедиция на помощь бедствующим с «Челюскина».

Тов. Шмидт просит не проявлять особого беспокойства. Полеты из-за пурги пока невозможны.

Точность сведений ТО ОГПУ проверяется через ДТО ОГПУ Уссурийской жел. дор.».

Приходится признать, что местное население не поспешило на помощь челюскинцам. Воспротивились шаманы. Их позиция оказалась категоричной: «Какое нам дело до чужих, пусть спасаются сами или гибнут, ничего для них не надо делать!»

Шаманов на Севере принято слушать. Впрочем, даже изъяви чукчи желание помогать, много сделать они не смогли бы. Спасателям противостояли погода, социальные и географические особенности региона.

Это чекисты хорошо понимали, о чем свидетельствует телеграмма начальника пограничной и внутренней охраны ОГПУ М.П. Фриновского: «Начальник Управления пограничной охраны ПП ОГПУ в ДВЕ тов. Чернышев донес:

  1. Отсутствие подножного корма на побережье лишает возможности использовать оленей для организации помощи участникам экспедиции.

Этот пробел будет заполнен исключительно собаками, дополнительная мобилизация которых развернута.

  1. Проводится дополнительная мобилизация меховой одежды для участников экспедиции тов. Шмидта и команды погибшего судна «Челюскин».
  2. В районе Уэлена и по всему северному побережью в настоящее время свирепствует метель. Южный ветер угрожает отходом льдов от берега, в районе Уэлена льды уже отошли от берега до горизонта. Выход на лед до северных ветров, по-видимому, будет невозможен...»

И при всех этих сложностях правительство СССР оперативно приступило к организации спасательной операции.

В сводке Управления Краснознаменной пограничной и внутренней охраны полномочного представителя ОГПУ по Дальневосточному краю сообщалось:

«15 февраля 1934 года в 16 часов Управлению Краснознаменной погранохраны Главным управлением погранохраны ОГПУ дано указание об оказании срочной помощи пассажирам и команде затонувшего парохода «Челюскин». Для спасения экипажа образована правительственная комиссия в Москве. В Уэлене создана чрезвычайная тройка в составе председателя райисполкома Уэлена, представителей Северного пути и погранохраны. Управлением Краснознаменной погранохраны поручено назначить в комиссию Андрея Владимировича Небольсина – начальника контрольного пункта мыса Дежнева, мобилизовать собак, оленей для перевозки пассажиров, команды и для доставки горючего для самолетов...

Начальнику Камчатского погранотряда предложено наряду с мобилизацией транспорта в Уэлене и в окрестностях в крайнем случае использовать собачий питомник из Лаврентия, где имеется 100 собак. На пути перехода спасаемых организовать продбазы, используя транспортных собак. Подбросить в Уэлен продовольствие из Лаврентия и Провидения...»

В ходе челюскинской эпопеи А.В. Небольсин и подчиненные ему пограничники преодолели на лыжах и нартах около трех тысяч километров. Сотрудники погранохраны принимали участие в заготовках продовольствия, мобилизации транспорта, контролировали создание взлетных полос. При этом А.В. Небольсин не допускал поспешных, непродуманных решений.

Известно, что уже на следующий день после гибели «Челюскина» начальник полярной станции в Уэлене Н.Н. Хворостанский намеревался найти 60 собачьих упряжек и на них пробиться к ледовому лагерю пассажиров и моряков затонувшего парохода. В самом Уэлене удалось найти только 21 упряжку. Недостающие 39 упряжек Хворостанский намеревался мобилизовать, а точнее, отобрать у чукчей и эскимосов в соседних стойбищах.

Небольсин изначально выступал против таких действий. Хорошее знание Севера и здравый смысл подсказывали ему, что через торосы Чукотского моря на упряжках к лагерю челюскинцев пробиться не удастся, а если отобрать у местного населения собак, оно лишится возможности заниматься охотой, что в конечном итоге приведет к голоду в национальных стойбищах. Небольсин сумел доказать свою правоту правительственной комиссии, и она распорядилась отменить экспедицию на собачьих упряжках. Через пять дней посланный вдогонку экспедиции пограничник настиг Хворостанского и передал ему распоряжение вернуться в Уэлен.

Небольсин помог решить и еще одну серьезную проблему. Фактория в Ванкареме, где планировалось складировать продовольствие для челюскинцев, получила от правительственной комиссии телеграмму, которая требовала закупить у местных жителей сто голов оленей и перегнать их в Уэлен. В Москве не представляли, что выполнить такое распоряжение невозможно. Причиной тому были недавние события.

Пытаясь организовать на Аляске оленеводство, американцы закупили на Чукотке несколько тысяч голов оленей карибу. Вскоре на полуострове вспыхнула жесточайшая эпизоотия. Громадное количество оленей пало. Чукчи оба события – американские закупки и падеж карибу – связали воедино.

Шаманы провозгласили: духи прогневались на владельцев стад за то, что они продали живых оленей чужакам. С тех пор чукчи продавали европейцам только забитых карибу. О существовании этого табу не знало и руководство фактории в Ванкареме.

Ее заведующий поручил закупить оленей учителю, жившему в одном из стойбищ в 250 километрах от побережья. С местным населением у учителя до этого складывались нормальные отношения. Но после попытки закупить живых оленей учителя выгнали из стойбища. С этим печальным сообщением он и появился в Ванкареме. Узнав о бесплодных попытках фактории выполнить правительственное распоряжение, Небольсин подсказал решение проблемы.

На этот раз в тундру отправилась целая группа. Кроме Небольсина, в нее вошли заведующий факторией, изгнанный из стойбища учитель и трое чукчей-комсомольцев. Покупали только забитых оленей. Чукчи сами разделывали туши и везли их в факторию, где за мясо получали товары.

Потом А.В. Небольсин вспоминал: «Обратный путь в Ванкарем был нелегок; мы попали в злющую пургу. Мороз – больше сорока градусов, идти против ветра невозможно. Собаки то и дело останавливались, лапами продирали залепленные снегом глаза. Не один я – даже бывалые чукчи промерзли до костей. В Ванкареме меня ждали новые заботы: надо было послать нарты за бензином и плавником, перевезти мясо. Собачьи упряжки поработали на славу. Наши песики притащили на нартах даже тридцатипудовый мотор с мыса Северного. Такого тяжелого груза чукотские упряжки никогда еще не перевозили».

В этот непростой период Андрею Владимировичу Небольсину активно помогала его супруга Евгения Александровна. Она работала в Уэлене учительницей, принимала деятельное участие в создании чукотской письменности.

Вскоре после челюскинской эпопеи А.В. Небольсин был переведен в Мурманский пограничный округ. К началу войны в звании майора возглавлял 20-ю Отдельную погранкомендатуру, расположенную в поселке Тиреберка. В 1944 году полковник А.В. Небольсин погиб...

Такая же участь постигла и другого пограничника – активного участника челюскинской  эпопеи, начальника морского контрольно-пропускного пункта «Мыс Дежнева» Якова Гавриловича Погорелова.

Докладывая об его участии в спасении челюскинцев, полномочный представитель ОГПУ по Дальневосточному краю писал: «С 1931 года на Чукотке безвыездно. Несмотря на свое болезненное состояние, до прибытия Небольсина принял сам лично активное участие по организации транспорта, в дальнейшем принимал активное участие в работе по подготовке аэродрома и транспорта и снабжении челюскинцев через Уэлен».

Погиб начальник штаба 7-го пограничного полка майор Погорелов в сентябре 1941 года под Шлиссельбургом во время попытки 1-й стрелковой дивизии НКВД, в которую входила его часть, форсировать Неву. Долгое время Яков Гаврилович считался без вести пропавшим. Его останки поисковые отряды обнаружили в 1999 году. Установить личность пограничника позволила фляжка с именем и фамилией погибшего...

Операция по спасению челюскинцев, как известно, завершилась успешно. После нескольких неудачных попыток советские летчики нашли лагерь челюскинцев и начали вывозить их на мыс Ванкарем, откуда зимовщиков авиацией и на собачьих упряжках доставляли в бухту Провидения, далее они морем следовали в Петропавловск-Камчатский, Владивосток. Об этой части челюскинской эпопеи рассказано довольно подробно и нет нужды останавливаться на ней дополнительно. Хочется только заметить, что условия для регулярных полетов к лагерю челюскинцев и дальнейшей транспортировки зимовщиков создавали сотрудники ОГПУ.

Давая оценку пограничникам, задействованным в спасательной экспедиции, корреспондент газет «Известия» и «Тихоокеанская звезда» писал: «На Чукотке есть одна великолепная сила, которая... оказала неоценимую помощь делу спасения 104 челюскинцев. Эта сила – советские пограничники! На всем тяжелом пути группы самолетов Каманина, а также Галышева и Водопьянова пограничники показали  высокий класс большевистской организованности, стойкости, дисциплины, подготавливая хорошие аэродромы, перебрасывая горючее в самые глухие места, встречая и отправляя самолеты...

Особо почетное место в этой огромной отлично проведенной работе принадлежит пограничникам Лаврентия, Дежнева, Провидения и Уэлена, которые все время были органическим центром замечательной операции...»

За участие в спасении челюскинцев Центральный исполнительный комитет СССР наградил начальников МКПП «Мыс Дежнева» Я.Г. Погорелова и «Уэлен» А.В. Небольсина орденом Трудового Красного Знамени.

Высоко оценила деятельность воинов-чекистов Камчатского погранотряда и Коллегия ОГПУ. Знаком «Почетный чекист» были награждены А.А. Ребров, Н.З. Лукьянов, И.А. Турин и А.С. Купчишин. Среди отличившихся есть и И.М. Трубицын – контролер поста КПП «Эмма» в бухте Провидения. Коллегией ОГПУ он награжден боевым оружием.

В наградных документах подчеркивалось, что особенно отличились контрольные посты бухты Лаврентия, бухты Провидения, мыса Дежнева, мыса Чаплино, стойбища Майно-Пыльгино.

В челюскинской эпопее принимали участие и камчатские пограничные летчики. Среди них экипажи командира звена А.А. Шестова и пилота В.А. Шурыгина. Их гидросамолеты Ш-2 имели собственные имена – «Звезда» и «Двойка». Изначально планировалось, что пароход «Сталинград», на котором находились летчики, должен прийти в бухту  Провидения. Но 10 марта судно, встретив в Олюторском заливе тяжелые льды, подошло к берегу в районе села Апука.

А.А. Шестов, понимая, что задержка может затянуться надолго, принял решение собрать самолеты и продолжить путь на север по воздуху. Монтаж гидропланов и выбор взлетной площадки занял десять дней. 21 марта стартовала «Двойка», за ней – «Звезда». Оба гидросамолета потерпели аварию. Произошло то, о чем опытные полярные летчики предупреждали своих пограничных коллег еще в Петропавловске: для полетов в Арктике Ш-2 слишком легки. Старт в Апуке это наглядно продемонстрировал. Оба самолета, попав в нисходящие струи воздуха, упали с высоты 200–300 метров. При аварии пострадал младший авиатехник Юрченко, получивший сотрясение головного мозга. Пилоты не смогли уберечь от повреждений и обе машины.

Между тем командование эскадрильи, на вооружении которой состояли два типа самолетов, могло направить на Чукотку и другие машины – более тяжелые и совершенные итальянские гидропланы С-62. Эти иностранные машины летчики части только начали осваивать, что и решило вопрос в пользу Ш-2. И вот теперь оба самолета лежали на берегу Олюторского залива. Осмотр показал, что «Двойка» пострадала меньше.

К тому времени к Апуке подошел также направлявшийся на помощь челюскинцам пароход «Смоленск». На нем находились летчики группы Николая Петровича Каманина. На совместном совещании авиаторы и техники пришли к выводу, что «Двойку» восстановить несложно, если для этого снять кое-какие запчасти с другого самолета. Так и поступили. После ремонта и пробного полета самолет Шурыгина «Двойка» и оба экипажа 28 марта погрузились на «Смоленск», а гидросамолет «Звезда» на «Сталинграде» вернулся в Петропавловск-Камчатский.

Пароход «Сталинград», пополнив в Авачинской губе запасы топлива и воды, 10 апреля во второй раз взял курс на север. На его борту находились самолет Т-4 известного пилота Ф.Е. Болотова, принимавшего участие в перелете из СССР в США на машине «Страна Советов», и пограничный гидроплан С-62 «Савойя» А.П. Святогорова. В его экипаж входили штурман Тесаков, техник Лукичев и стрелок-моторист Жук.

В это время «Смоленск» еще не добрался до бухты Провидения. Ему вновь преградили путь тяжелые льды. На собранной «Двойке» В.А. Шурыгин 18 апреля впервые вылетел на ледовую разведку.

Находившийся на борту «Смоленска» корреспондент главной советской газеты «Правда» рассказал читателям об этом эпизоде: «...После полудня самолет «Смоленск» вылетел для воздушной разведки по направлению к острову Лаврентия.

В 60 милях от парохода встретился туман. Самолет вернулся. Летчик сообщил, что к северу от «Смоленска» тяжелые торосистые льды, далее – поле ровного молодого льда. Вследствие начавшейся подвижки льдов самолет поднят на борт... «Смоленск» готовится продолжать путь...»

До прихода 7 мая парохода в бухту Провидения В.А. Шурыгин провел на гидросамолете еще несколько ледовых разведок. К тому времени в бухте находились уже несколько десятков вывезенных из лагеря челюскинцев. К «Смоленску» челюскинцев доставляли по льду на нартах. На пароходе их ожидали баня, теплые уютные каюты и горячий обед. В первый же день пароход принял 25 человек. Из-за высокого риска самолет Шурыгина в спасательной экспедиции участия больше не принимал.

Капитан парохода «Сталинград» Василий Петрович Сиднев на пути к бухте Провидения каждый день отсылал правительственной комиссии радиограммы, в которых сообщал о продолжающемся дрейфе:  «20 апреля, в 11 часов 50 минут нахожусь в 15 милях к северу от острова Св. Матфея. Зажат льдами. Замечен дрейф всей массы льда на запад по 7 миль в сутки. Температура воздуха – минус 7 градусов. Ветер ост в 6 баллов. Недалеко от парохода образовалась узкая щель длиной около 2 миль. Утром предполагаю при помощи взрывов льда аммоналом пробиваться к северу».

Но ни на следующий день, ни через неделю вырваться изо льдов «Сталинграду» не удалось. Томившийся на борту в бездействии А.П. Святогоров добился от правительственной комиссии разрешения на попытку взлететь со льда. Подходящую площадку обнаружили 29 апреля. Разобранный гидроплан «Савойя» Святогорова выгрузили на лед. Сборка самолета и установка на нем лыж завершились только вечером в густых сумерках. Вылет наметили на утро. Командир экипажа и техник Лукичев ночь провели у машины. Существовала опасность, что дрейфующие льды могут разделить самолет и пароход, не исключалась и возможность возникновения трещин.

Утром негативные прогнозы подтвердились. Почти миля льда разделяла самолет «Савойя» и судно «Сталинград». Переходы от самолета к пароходу и обратно заняли немало времени. Взлететь удалось около полудня.

Готовясь к полету, Святогоров получил от правительственной комиссии приказ кроме экипажа взять с собой радиста с рацией и почту. Но на месте решили, что в бухте Провидения больше необходим доктор с медикаментами для лечения больных челюскинцев и зимовщиков с мыса Северный. Вместо радиста со Святогоровым вылетел опытный полярник врач Л.М. Старокадомский.

После четырех часов полета на высоте от 5 до 50 метров машина Святогорова 30 апреля около 18 часов совершила успешную посадку в бухте Провидения. В полете гидроплан постоянно попадал то в снег, то в туман. Один из снежных зарядов поджидал Святогорова на самом подлете к бухте Провидения. Из-за этого обстоятельства на стоявшем в бухте пароходе «Смоленск» не заметили прилета С-62.

Поздним вечером, когда все сроки ожидания прилета Святогорова прошли, со «Смоленска» сообщили на «Сталинград» и в Уэлен, что машина, по-видимому, разбилась. На поиски исчезнувшего гидроплана уполномоченный Главсевморпути

М.К. Петров, находившийся в Уэлене, 2 мая выслал на самолете Р-5 И.В. Доронина. Тот, конечно, пропавшего не нашел.

А через сутки Святогоров появился в Уэлене. Доставив в поселок горючее, он забрал с собой 7 челюскинцев. Среди них была трехмесячная девочка, родившаяся на льдине.

4 мая продолжалась эвакуация зимовщиков в бухту Провидения.

Начальник Управления пограничной и внутренней охраны ОГПУ по Дальневосточному краю В.В. Чернышев в эти дни сообщал в Москву: «4 мая летчиками Святогоровым, Дорониным, Демировым и Пивенштейном вывезены из бухты Лаврентия в бухту Провидения 17 человек. Распределение челюскинцев к полудню 4 мая: в Уэлене два человека: радист Иванов, моторист Погасов, ждущие отправки на о. Врангеля; в бухте Провидения – 55 человек; в бухте Лаврентия – 45 человек.

В бухте Лаврентия приходится оставить 16 человек больных, 5 женщин, 3 слабых, 12 обслуживающих больницу. Всего должно остаться в бухте Лаврентия 36 челюскинцев.

В бухте Провидения сейчас всего находится 97 человек, считая челюскинцев, летный состав, а также зимовщиков Северного. Бухта Провидения крайне перегружена. Нет больницы. Считаю целесообразным произвести переброску самолетами части больных с мыса Северный в бухту Лаврентия, одновременно необходимо разрешить вопрос подхода «Красина» или «Сталинграда» непосредственно в бухту Лаврентия для погрузки больных, слабых и других».

8 мая А.П. Святогоров в разговоре с уполномоченным Севморпути М.К. Петровым пообещал совершить на мыс Северный не менее пяти рейсов и вывезти более 30 человек.

10 мая Святогоров полетел к зимовщикам пароходов «Анадырь» и «Хабаровск» с врачом Л.М. Старокадомским и забрал оттуда 6 больных цингой моряков. Готовясь к очередному полету, летчик обнаружил течь в цилиндре двигателя, устранить которую на месте было нельзя. От дальнейшего участия в спасении челюскинцев пришлось отказаться.

В.А. Шурыгина и В.А. Шестова Коллегия ОГПУ наградила личным боевым оружием с надписью «За энергию и мужество при выполнении задания в воздухе по спасению челюскинцев». А.П. Святогорову присвоили звание «Почетный чекист» и представили к правительственной награде. В донесении об отличившихся при спасении челюскинцев пограничниках полпред ОГПУ по ДВК Т.Д. Дерибас сообщал: «Святогоров – один из лучших наших летчиков, знакомый с условиями полярных полетов, энергичный, настойчивый...»

Указ о награждении Александра Павловича Святогорова орденом Красной Звезды застал пилота в Петропавловске-Камчатском.

Но после 1934 года фамилию летчика Святогорова перестали упоминать в ведомственных документах. Он оставляет службу на границе. Долгое время причины, которые заставили пилота уволиться, и последующая судьба летчика мне оставались неизвестны. Но поиск принес результаты.

В октябре 1934 года командир звена камчатской авиаэскадрильи А.П. Святогоров написал рапорт начальнику Управления Краснознаменной пограничной и внутренней охраны ДВК о своей непригодности к летной работе из-за больной после очередной аварии ноги и попросил освободить его даже от строевых занятий.

Трудно сказать, что заставило Александра Павловича, без сомнения, талантливого летчика, страстно влюбленного в небо, отказаться от любимой работы. Допускаю, что причиной тому было не только состояние здоровья. Могла вскружить голову молодому орденоносцу и слава. О нем писали центральные газеты, называвшие летчика героем. Возможно, Святогорову пришлась не по душе Камчатка, где его оставили служить после челюскинской эпопеи. У пилота могли не сложиться отношения с командованием части. Комиссар эскадрильи в служебной характеристике отмечал, что летчик пьет, заносчив с товарищами... К тому времени за Александром Павловичем закрепилась прочная слава авиахулигана, которая, судя по всему, соответствовала действительности.

Он и на Дальний Восток из Москвы, где проходил службу до 1930 года, попал из-за воздушного хулиганства.

Во время демонстрационного полета на устаревшем истребителе иностранного производства Святогоров поразил заместителя начальника ВВС РККА Якова Алксниса исполнением фигур высшего пилотажа, запрещенных для этого типа самолетов. Начальник молодого пилота похвалил, но за нарушение инструкции арестовал на две недели. Очередное трюкачество в воздухе стоило Святогорову перевода в Хабаровск, в гидроотряд Амурской военной флотилии. Но и здесь Александру Павловичу долго служить не довелось.

В 1931 году он и его друг Петров пролетели в паре над мостом через Амур в таком близком соседстве, что крылья их машин почти соприкасались друг с другом. Далее последовало увольнение из ВВС Красной Армии.

До 1933 года А.П. Святогоров работал инструктором в аэроклубе Хабаровска. Среди тех, кого он обучал полетам, – будущий Герой Советского Союза Нина Максимовна Распопова.

В 1933 году, когда началось создание авиации войск ОГПУ, Александр Святогоров стал пограничным летчиком, но, как мы уже знаем, снова ненадолго.

Командование погранохраны ДВК не оставило без внимания рапорт, написанный пилотом в октябре 1934 года. Летчика послали на медицинское освидетельствование в Москву, где летно-врачебная комиссия пришла к выводу о его профессиональной непригодности.  5 февраля 1935 года Управление Краснознаменной  пограничной и внутренней охраны ДВК признает Александра Павловича негодным к летной службе «по моральным и физическим качествам».

Однако, как показали дальнейшие события, Святогоров вовсе не намеревался оставлять любимое дело.

Уже 13 февраля 1935 года его приняли в Дальневосточное территориальное управление ГВФ и доверили полеты на одном из самых протяженных и сложных маршрутов того времени Хабаровск – Александровск (Сахалин. – Авт.). Трассу обслуживали двухфюзеляжные гидросамолеты «Савойя-55», способные перевозить 8 пассажиров.

О том, как Александр Павлович летал, можно судить по воспоминаниям начальника авиаотряда ГВФ, в котором служил Святогоров, известного летчика Героя Советского Союза Ильи Павловича Мазурука: «На Сахалин только Иванов, Святогоров и я тогда летали... Помню, не прорвался как-то на Сахалин. А мой дружок (Святогоров. – Авт.) долетел. Спрашиваю: «Как это тебе удалось, Саша?»

«Есть там распадок, – говорит он. – В бухту Де-Кастри выходит. Вот я на бреющем и дошел. Повертеться, правда, пришлось. Сопки-то сверху закрыты туманом».

«Нет, – говорю, – твой опыт не перенимаю...»

Илья Мазурук оказался прав. Разумная осторожность еще никому не повредила.

В последний полет Святогоров поднялся из Александровска 26 июня 1935 года. На борту «Савойи», кроме экипажа, находились 8 пассажиров. Среди них директор местной МТС, бухгалтер машинно-тракторной станции с большой суммой денег, сотрудники НКВД. Погода стояла нелетная, экипаж после предыдущего рейса не успел толком отдохнуть, но по каким-то причинам «Савойя» срочно вылетела на материк.

24 июня Святогоров прилетел из Александровска в Хабаровск. Через три часа начальник местного аэропорта Филиппович приказал экипажу возвращаться на Сахалин. Святогоров подчинился. Он вообще летал много и охотно. Месячную норму полетов для авиаторов ГВФ он, как правило, перекрывал вдвое. 24 и 25 июня экипаж Святогорова по дороге на Сахалин сделал несколько вынужденных посадок, дожидаясь сносной погоды. В Александровск прилетели утром 26 июня.

Святогоров, несомненно, устал, тем не менее самолет покинул Сахалин через три с половиной часа после посадки. Кто отдал приказ о срочном вылете, комиссия, которая пыталась разобраться в причинах катастрофы, так и не смогла установить.

Самолет мгновенно скрылся в низких облаках. Через полтора часа радист Ефремов

С-55, в последний раз выйдя в эфир, сообщил, что полет продолжается в плотной облачности...

«Савойю» искали долго, но безрезультатно. По линии НКВД проверили, не перелетел ли Святогоров к японцам, как это сделал в 1934 году летчик Вахромеев. Агенты сообщили, что ни в Японии, ни в Маньчжурии пассажирская «Савойя» посадок не совершала.

Первые следы исчезнувшего самолета удалось обнаружить только в 1945 году.

Рассказ базируется на воспоминаниях ныне уже покойного летчика Матвея Ивановича Шемякова: «Осенью 1945 года непогода заставила нас приводниться у берега Татарского пролива, недалеко от мыса Лазарева. Место было дикое, тайга подступала почти к берегу. Заметив вдали чум, пошли туда. К нам вышел старик из местных народностей. Он был явно не рад гостям. Мы все же... зашли и сгрудились вокруг горящей плошки... Когда глаза привыкли к полутьме, царившей в чуме, я заметил в углу кожаную сумку-планшет, такую же, как у меня. Снял я сумку, открыл. В ней оказались документы, карта полета... Александра Святогорова.

Пришлось слегка «прижать» деда... По его словам, лет десять назад из тайги вышли несколько человек. Старик тогда еще был крепким, хорошим охотником. Жил здесь же с другом, который давно умер. Они испугались людей, приняв их за бандитов, и застрелили, а сумку и другие вещи взяли...»

Прилетев в Хабаровск, М.И. Шемяков передал планшетку в краевое управление НКВД. Дальнейшая судьба находки ему неизвестна.

Место гибели «Савойи-55» обнаружили только летом 2006 года. При разметке делянки лесорубы нашли разбившийся самолет в 100 километрах от поселка Лазарев Хабаровского края. Катастрофа произошла в стороне от маршрута, по которому его искали. Святогоров, видимо, пытался найти просвет в облачности, поэтому и сместился далеко в сторону от маршрута. Уставший пилот не заметил сопку и зацепился за вершины деревьев, росших на ней.

На месте трагедии нашли останки пяти человек, части летной куртки, женский ботинок 36 размера, несколько монеток 1929–1931 годов чеканки и бортовые часы, которые остановились почти ровно в полдень.

В 1935 году летчику Святогорову, у которого в Хабаровске осталась жена, должен был исполниться 31 год.

В завершении рассказа о челюскинской эпопее остается добавить, что пограничный летчик Василий Алексеевич Шурыгин, принимавший в ней участие, погиб в 1941 году под Одессой. Здесь незадолго перед войной он возглавлял авиаэскадрилью Черноморского погранокруга...

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."