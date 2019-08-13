КРАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ «ВЫШЕК»

13 Августа 2019



8 августа этого года закончилась приемная страда в высших учебных заведениях («вышках») Российской Федерации. По предварительным данным, из 2 627 выпускников камчатских школ предпочли получать высшее образование на малой родине около 600 человек. Остальные 2 000 человек поступили (в подавляющем большинстве на платной основе) в российские вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Словно проснувшись, министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева

12 августа 2019 года (запомним эту дату) объявила, что «не будет вводить систему единого государственного экзамена (ЕГЭ) в колледжах, т. к. это видится нецелесообразным». Раньше она думала по-другому.

Перекрестимся, братья и сестры, а то ведь может передумать раба Божья Ольга и тогда не видать колледжам своих студентов.

На Ольгу Юрьевну словно снизошло знамение, и она стала мыслить по канонам здравого смысла, заявив, что и выпускники учреждений среднего профессионального образования не будут сдавать ЕГЭ. После этих слов от сердца отлегло – оказывается, не все потеряно в Министерстве просвещения РФ, чего нельзя сказать о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Министерство думало долго и решило глупо.

Министр Михаил Котюков издал приказ, согласно которому критерии подачи документов для поступления в высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга будут изменены. Если приказ устоит, то обладать правом подать документы в вузы двух самых крупных мегаполисов РФ смогут только те выпускники, у которых средний балл за экзамен составит больше 67 баллов. То есть в сумме за три экзамена вчерашние школьники, поступающие даже на платное отделение, должны набрать более 201 балла. Для региональных «вышек» этот балл снизили до 60 (более 180 баллов за три экзамена соответственно).

Любопытно, понимают ли в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации – в какой стране они живут?

За примерами далеко ходить не будем. Рассмотрим ситуацию с поступлением в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»). Все данные находятся в открытом доступе на сайте университета.

Как известно, в каждом регионе Российской Федерации существует свой педагогический университет или академия, поэтому для своего небольшого исследования мы выбрали самое массовое типовое высшее учебное заведение.

В «КамГУ имени Витуса Беринга» обучение проходит на четырех факультетах: психолого-педагогическом, филологии и межкультурной коммуникации, физико-математическом и социально-экономическом. На каждом факультете существует свое направление подготовки студентов.

Для сравнения мы используем результаты ЕГЭ только тех абитуриентов, которые поступили на бюджетные места, не включая льготников (т. е. студентов, имеющих преимущества при поступлении по разным причинам).

Самыми непопулярными направлениями подготовки являются «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций») и «Сервис» (профиль «Социально-культурный сервис»). Для поступления на эти направления обучения нужно было набрать всего в первом случае 131, во втором 132 балла из 300 возможных.

На первое направление поступило 12 человек со средним баллом 171,3 (за один экзамен средний балл составил 57,1), на второе поступили 10 человек со средним баллом 149,4 (за один экзамен средний балл 49,8).

Забегая вперед, скажу, что требованиям приказа Минобрнауки РФ полностью соответствует лишь одно направление подготовки – «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение»).

Самый низкий порог поступления у будущих переводчиков-лингвистов равен 190 баллам из 300. Они же показали самый высокий общий средний балл, здесь и далее за три экзамена, среди 17 поступивших абитуриентов – 215,5 (в среднем за один экзамен 71,8 балла). Для сравнения покажем второе, третье и четвертое по популярности направления.

Начнем с направления подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «Русский язык» и «Литература».

В этом году проходной балл равен 155. На 12 человек поступивших абитуриентов этого образовательного профиля в среднем приходится 205,9 баллов (в среднем за один экзамен – 68,6 балла).

В затылок дышит направление с профилем «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «Иностранный язык (английский)» и «Иностранный язык (китайский)». Минимальный порог для поступления равняется 170 баллам. Четырнадцать человек были зачислены на это направление с общим средним баллом 204,2 (со средним баллом за один экзамен 68,1).

На полшага отстает преподаваемая дисциплина по направлению «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой»/«Уголовно-правовой». На 13 студентов в среднем приходится 203,8 балла (в среднем за один экзамен 67,9 балла). Самый низкий проходной порог равняется 178 баллам.

Далее по нисходящей следует направление подготовки «Прикладная математика и информатика», профиль «Общий». На 9 поступивших в среднем приходится 185,8 балла (средний балл за один экзамен 61,9).

Немногим более низкий показатель продемонстрировали абитуриенты по направлению подготовки «Публичная политика и социальные науки», профиль «Регионоведение и связи с общественностью». У них на 10 человек в среднем приходится 181,1 балла (средний балл за один экзамен 60,4).

В приведенных нами примерах мы говорили лишь о средних величинах и, как было сказано выше, полностью соответствует требованиям нового приказа Минобрнауки РФ (который еще не вступил в законную силу) лишь направление лингвистов-переводчиков. В остальных направлениях обучения немалое количество абитуриентов, не набравших среднюю величину баллов за один экзамен – более 60, и следовательно, они не должны быть приняты в университет.

Подытожим. Из 14 направлений обучения в нашем старейшем высшем учебном заведении по среднему баллу за один экзамен с большой натяжкой получают зачет 7 из них.

В этом году камчатский университет имени Витуса Беринга выполнил государственное задание и набрал 259 студентов на очную форму обучения. Если драконовский приказ устоит, то о выполнении плана набора студентов можно забыть, потому что более половины из них не будут соответствовать заявленным требованиям. После чего останется закрыть все государственные высшие учебные заведения в регионах необъятной, измордованной образовательными реформами матушки России.

Подумал ли министр науки и высшего образования РФ господин Котюков, на сколько сократится количество учителей в средних общеобразовательных школах? Скольких специалистов морских профессий не досчитаются Приморский край, Магаданская область, Камчатский край? Их уже сейчас катастрофически не хватает.

Будем держать в уме, что требования к ЕГЭ все более ужесточаются. Министр просвещения РФ Ольга Васильева, как мы уже неоднократно говорили, не может понять, что объем знаний, включенных в ЕГЭ, значительно больше того, который преподают в школе. Другими словами, школьника не учат тому, что требует ЕГЭ.

Вспомним советскую систему сдачи экзаменов. Ее критиковали за то, что она не позволяла быть объективной в оценке способностей школьников. Нам часто приводят примеры, когда учителя из-за личных антипатий на выпускных экзаменах занижали оценку ученику. Не скрою, это было. Не скажу, что в массовом масштабе учителя пытались отомстить нерадивым ученикам, в целом наши педагоги были объективны.

В свою очередь выпускники всегда знали, какие вопросы выносятся на экзамен, за исключением тем сочинений. Они понимали, что экзаменаторы не будут выходить за круг этих вопросов, а темы сочинений будут соответствовать тем произведениям литературы, которые они прошли в школе.

В высших учебных заведениях страны вопросы, включенные в экзаменационные билеты, также соответствовали объему знаний, преподаваемых в школе. Все зависело от того, насколько хорошо ты овладел этими знаниями.

В этой экзаменационной конструкции новоявленные реформаторы решили улучшить объективность и убрать систему протекционизма, когда молодых людей устраивали, как говорится, по звонку, за деньги или по просьбе уважаемых людей.

Много ли таких «блатных» было среди поступающих?

Разные исследователи приводят цифры от 10 до 30 %.

Допустим, реформаторы исключили предвзятость учителей в оценке знаний учеников.

Но разве они исключили фактор неравенства и денег? Разве уровень преподавания, например, в средней школе поселка Каменское Пенжинского района может сравниться с уровнем преподавания в школах Москвы и Санкт-Петербурга?

Сегодня для достойной сдачи ЕГЭ мало хорошо учиться в школе. Нужно постоянно ходить к репетиторам, которые будут натаскивать ученика именно на сдачу тех предметов, которые он выбрал. Без этого успешно сдать ЕГЭ будет проблематично. Репетиторам, понятное дело, нужно платить деньги. А если семья ребенка не может позволить себе оплату репетиторов? Значит, школьнику просто не повезло с родителями и нужно забыть о поступлении в высшее учебное заведение.

Таким образом, неравенство и фактор денег реформаторам преодолеть не удалось. Более того, у выпускников школ, которые не очень успешно сдали ЕГЭ, была возможность поступить учиться на платной основе (снова мы вспоминаем о факторе денег). Теперь большинство из них будут лишены этой возможности. Хотя, как показывает практика, многие выпускники, поступившие на платную форму обучения, успешно заканчивали высшие учебные заведения. Это лишний раз подтверждает, что наше ЕГЭ – это во многом игра в лотерею.

Достойно похвалы желание руководителей Министерства образования и науки РФ повысить качество образования в вузах, но для начала необходимо разобраться с требованиями к знаниям, предъявляемым к выпускнику средней школы. Невозможно заставить выпускника говорить на китайском языке, если он учил только английский и русский. Нельзя мордовать неисполнимыми требованиями учителей и администрации средних школ, загружая при этом ненужной отчетностью, потому что они теряют из вида главную цель – учить.

Похоже, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков не ведает что творит. По сравнению с ним министр просвещения РФ Ольга Васильева нервно крошит мел, стоя у школьной доски.

Не везет нам на вышеозначенных министров. Хоть ты умри.

Других нет?

Вячеслав Скалацкий