ПРОГУЛКИ ПО ПЕТРОПАВЛОВСКУ

13 Августа 2019



Недавно был закончен ремонт выставочного зала «Город воинской славы», расположенного на улице Радиосвязи. Работы по благоустройству коснулись и небольшого сквера перед выставочным залом. В сквере хаотично расположены образцы отечественного вооружения времен Второй мировой войны и Советского Союза начала 60-х и конца 70-х годов прошлого века. Также там находится монументальное сооружение, возведенное в 1963 году в честь экипажа подводной лодки Л-16, погибшего в Тихом океане 11 октября 1942 года.

Не буду обсуждать художественные достоинства монумента, на мой взгляд, их нет.

Но трагическое событие, безусловно, оставило след в истории, требуя некоторых пояснений.

С правой стороны на памятном сооружении установлены металлические плиты с фамилиями, инициалами, званиями и должностями погибших советских подводников (всего 55 человек). В том же 1963 году на главной площади поселка Рыбачий также был сооружен монумент, посвященный памяти погибшего экипажа подводной лодки Л-16, где на металлической плите были высечены фамилии и инициалы 55 членов экипажа затонувшей подводной лодки.

Сравнивая мемориальные доски на памятных сооружениях в поселке Рыбачий (ныне микрорайон Рыбачий города Вилючинска) и на улице Радиосвязи в Петропавловске-Камчатском, обнаруживаем расхождения в фамилиях и инициалах погибших подводников.

Поэтому в филиал Центрального архива, расположенный в городе Гатчина Ленинградской области, от имени губернатора Камчатского края, председателя Камчатского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Владимира Илюхина был отправлен соответствующий запрос.

В своем запросе губернатор Камчатского края просил уточнить список погибших членов экипажа подводной лодки Л-16, какие награды они имели, сообщить координаты их гибели и обстоятельства трагедии.

Недавно из архива в Гатчине пришел ответ. Ниже приводим его без изменений.

В сетевом издании Хабаровского края АО «Редакция Тихоокеанская звезда» даны ошибочные сведения о координатах гибели подводной лодки Л-16 (45 градусов 41 минута северной широты и 136 градусов 56 минут западной долготы).

Согласно архивной справке, подводная лодка Л-16 затонула в точке с координатами 46 градусов 41 минута северной широты и 138 градусов 56 минут западной долготы. От точки затопления, указанного в сетевом издании Хабаровского края АО «Редакция Тихоокеанская звезда», место гибели Л-16, согласно архивным данным, находится примерно в 90 милях к северо-западу.

Отныне точка в Тихом океане с координатами 46 градусов 41 минута северной широты и 138 градусов 56 минут западной долготы является местом морского воинского захоронения, которое должно быть поставлено на учет в Министерстве обороны РФ. Военным кораблям Российского флота, проходящим над воинским захоронением, положено отдавать воинские почести.

Что касается фамилий, имен, отчеств, должностей и званий, то на памятных сооружениях в микрорайоне Рыбачий города Вилючинска и улице Радиосвязи в Петропавловске-Камчатском допущено шесть досадных ошибок.

Написано:

Баксотов Н.И., правильно Бакастов Н.И.

Барковский И.А., правильно Барковский Н.А.

Бачинев А.П., правильно Биченев А.П.

Кочерышкин А.А., правильно Кочерыжкин А.А.

Пекшиванов В.И., правильно Пакшиванов В.И.

Поцелуйке Ф.И., правильно Поцелуйко Ф.И.

Памятное сооружение, расположенное на улице Радиосвязи, возле дома номер 69, не является памятником или памятным знаком. Формально этого монумента нет. Он не числится на балансе города и Камчатского края. Другими словами можно сказать, что это бесхозное имущество и городские власти, тратя средства на его ремонт, совершают должностное нарушение.

В книге «Памятники Петропавловска-Камчатского», изданной в 2007 году холдинговой компанией «Новая книга», автором которой является И.В. Витер, сооружение в сквере выставочного центра ошибочно названо памятником.

Ирина Васильевна Витер приводит сведения, что памятник поставлен на учет решением горисполкома № 14 от 31.07.1975.

Увы, годы сыграли злую шутку с Ириной Васильевной. Она, видимо, забыла, что, согласно существующему тогда закону, какие-либо сооружения на территории Камчатской области могли объявляться памятниками только по решению областного органа власти, т. е. облисполкома. Поэтому, пребывая в искреннем заблуждении, пассионарная госпожа Витер еще многих завела в юридический тупик.

Обсуждаемый объект до сих пор никому не принадлежит и, более того, вопрос о его принадлежности даже не рассматривается.

Может это и к лучшему, т. к. можно без соблюдения особых бюрократических процедур заменить мемориальные доски с допущенными ошибками в фамилиях моряков, погибших в далеком 1942 году.

Иногда бездействие идет на пользу. Если бы монумент был памятником, то исправление ошибок с привлечением специализированных реставрационных организаций и проведением историко-культурной экспертизы затянулось бы на долгие годы.

Разумеется, мемориальные доски необходимо поменять, т. к. проблема, надо полагать, сама собой не рассосется. Теперь отдельным представителям администрации ПКГО все же придется сделать некоторые телодвижения, включив хотя бы на время чувство долга и патриотизма.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ