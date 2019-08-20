ГЛОБАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ СПАСЕНИЯ

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20 Августа 2019

Наша газета в рубрике «Уроки истории» продолжает публикацию отрывков из книги полковника запаса Владимира Слабуки «В исключительных обстоятельствах» (Москва, издательство «Граница», 2015).

Он является автором нескольких книг об истории органов безопасности Камчатки, о неизвестных страницах прошлого нашего края.

Изданные Владимиром Викентьевичем документальные очерки часто основываются на источниках, ранее недоступных широкому кругу исследователей.

Автора отличает хороший литературный язык в изложении событий давно минувших дней. О них Владимир Слабука старается рассказывать без мажорной и минорной ретуши, считая, что для нашего объективного понимания прошлого «обеление» истории еще губительнее, чем ее очернение.

Редакция «Вестей»

 

ГЛОБАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ СПАСЕНИЯ

Человек живет стандартами. И хорошо, если это стандарты высокого образца, хуже – если шаблона. Я имею в виду не только материальные ориентиры, но и их аналоги в нравственной и интеллектуальной сферах. К примеру, спроси среднестатистического российского обывателя, с чем у него ассоциируется деятельность отечественных органов государственной безопасности применительно к 1920–1930-м годам, и он, не задумываясь, ответит: с репрессиями.

Хотя такая оценка, несомненно, имеет под собой объективную почву, для трезвомыслящего исследователя ясно, что не органы безопасности явились инициаторами политическим репрессий, а сотрудники ОГПУ – НКВД, будучи инструментом незаконных расправ, сами чаще, чем кто-либо другой, становились их жертвами.

Здесь я попытаюсь рассказать совсем о другой – малоизвестной  стороне деятельности чекистов Камчатки в период 1930-х годов.

Региональные краеведы и историки, за редким исключением, не всегда уделяют должное внимание этому направлению работы органов ОГПУ – НКВД, хотя в Камчатском государственном архиве хранится немало интересных документов и рассекречены они давно.

Причина мне понятна. Сквозь призму этих документов многие региональные персоны далеких 1930-х годов, которые нынче стараниями краеведов увенчаны лаврами всевозможных «зачинателей», «первооткрывателей» и «подвижников», могут лишиться значительной степени исторического глянца.

Из доступных для изучения документов вырисовываются крайне неприглядные картины социальной жизни региона, его экономики, ужасающе низкий уровень эффективности работы главного хозяйствующего субъекта северо-востока страны того периода – Акционерного Камчатского общества (АКО), просуществовавшего с 1927 по 1945 год.

В уставе АКО, утвержденном Советом народных комиссаров СССР, за акционерным обществом закреплялось право заниматься «эксплуатацией рыбных, пушных, горных и других естественных богатств», скупать, добывать и продавать золото, перерабатывать и торговать самостоятельно производимыми и скупаемыми у населения продуктами. Обществу разрешалось иметь «собственный морской тоннаж, а также речные и сухопутные средства сообщения».

АКО действовало на обширнейшей территории, включавшей Камчатку, Чукотку, нынешние Охотский и Ольский районы соответственно Хабаровского края и Магаданской области, остров Врангеля, все острова СССР в Беринговом и Охотском морях...

Не оценен исследователями важный аспект деятельности органов безопасности того периода – информирование сотрудниками ОГПУ, а впоследствии  НКВД партийных и советских органов о действительном положении дел в социальной и экономической сферах жизни на территории северо-востока страны. Освещая реальную картину происходящего, смывая парадные чернила с победных реляций о несуществующих достижениях, развенчивая несостоятельные проекты, требуя наведения порядка, чекисты, без всякого преувеличения, спасли тысячи человек от голода и болезней, уберегли миллионы рублей от бестолковой траты.

Вот почему эту сторону их деятельности с полным основанием следует назвать глобальной операцией спасения.

Невозможно перечислить, а тем более проанализировать все документы, относящиеся к этой категории. Их сотни. Поэтому расскажу читателю о тех из них, которые относятся к первой половине 1930-х годов, и то далеко не обо всех, а лишь о наиболее характерных.

В этот период Советский Союз переживал очень сложный экономический и политический период, когда рачительное хозяйствование и бережливость в иных случаях становились вопросами жизни или смерти в буквальном смысле этих слов.

В стране царил голод...

Среди социальных забот камчатских чекистов на первом месте по значимости стоял контроль обеспеченности населенных пунктов региона продуктами питания. Суть всех без исключения информационных записок этого периода сводилась к констатации катастрофической ситуации с завозом продовольствия и промышленных товаров.

26 июля 1931 года начальник 60-го пограничного отряда, начальник Камчатского окружного отдела ОГПУ Григорий Романович Коваленко в письмах директору АКО

Б.И. Гольдбергу и в окружком ВКП(б) сообщает: «...Продовольствием Усть-Камчатский район при скверном ассортименте обеспечен до 1-го августа.

Еще острее вопрос со снабжением стоит в верховьях реки Камчатки. Причины недоснабжения – отсутствие специально выделенных для заброски снабжения плавсредств...

В селе Мильково с марта по июнь ничего не выдавали, выдано в июне по 6 кило муки, что явно недостаточно. В связи с плохим снабжением среди населения растут нездоровые настроения.

...Рыбаки вынуждены заниматься снабжением сами, отвлекаясь от путины».

Письмо Г.Р. Коваленко от 17 сентября 1931 года в адрес председателя камчатского Интегралсоюза И.Т. Воронцова еще более тревожное: «На участке Ука – Тиличики – Усть-Камчатск население сидит без товаропродуктов, совершенно отсутствуют мука, спички, керосин, о чем Вам сообщалось нашим отношением от 23 августа за № 1-10-24.

Семьи некоторых жителей в настоящее время голодают. На дефицитные товары присылаются только счета, а товаров нет.

Среди населения начинаются заболевания. Наличие одного фельдшера медпомощь не обеспечивает. На том же участке у артели Интегралсоюза осталась необработанной от 1930 года продукция: кеты 100 000 шт. и несколько тысяч пудов икры. Рыба портится и теряет ценность.

Четвертый год нет расчета за взятую у населения рыбу, что вызывает среди последнего недовольство.

...Просим срочно сообщить, какие Вами приняты меры по нашему отношению от 23 августа за № 1-10-24 по ряду затронутых нами вопросов, в частности по обеспечению

населения хлебопродуктами. Кроме того, сообщите, почему в течение четырех лет с населением не рассчитываются за принятую у него рыбу и какие меры принимаются в отношении оставшейся необработанной рыбы и икры от прошлого года».

В письме явно ощущается плохо скрытое раздражение Г.Р. Коваленко.

Отсутствуй на Камчатке продукты и другие товары первой необходимости, скорее всего, начальник окротдела ОГПУ не решился бы понукать различные ведомства письмами и записками с напоминаниями, требованиями и предупреждениями о доставке населению несуществующей провизии.

В те годы Советский Союз, как уже отмечалось, переживал очень трудный период. Многие регионы страны голодали. В оперативных сводках ОГПУ, направляемых с Украины, из Казахстана, других республик и областей, сообщалось о гибели людей, налетах на продовольственные склады, о каннибализме.

Но Камчатский округ, куда в этот период входила и Чукотка, на фоне бедственного положения в других регионах страны, если исходить из количества поставляемых продуктов и промышленных товаров на душу населения, выглядел относительно благополучно. Оба полуострова, учитывая их удаленность, северное и приграничное положение, традиционно сильные среди местного населения симпатии к японцам и американцам, снабжались хорошо. Во всяком случае, скудного пайка, а тем более голода и сопутствующих ему болезней можно было избежать. Требовалось только разумно распоряжаться присланными в округ продуктами и товарами.

Об этом хорошо знали Г.Р. Коваленко и его подчиненные. Информированы они были и о том, что продукты и товары, особенно в камчатской и чукотской глубинке, не доходят до конечного потребителя, оседают на складах, скверно хранятся годами, портятся и в конечном итоге выбрасываются. Плохой учет грузов создавал предпосылки для их хищения.

Свидетельство тому вновь находим в документах. 1 сентября 1931 года Г. Р. Коваленко сообщает Б. И. Гольдбергу: «...На Карагинском острове происходит систематическая порча продуктов, а именно:

В зиму 1929/30 года испорчено 30 мешков муки, весом 1 800 кг,  мука слежалась, мешки погнили...

В настоящее время на фактории острова лежит 300 мешков весом 21 тыс. кг ржаной муки, которая также подвергается порче, и мер к ее сохранению не принимается.

Доставленные в 1929 году огурцы, капуста и помидоры, простояв на солнце целое лето, испорчены, и 30 бочек последних списаны...

На зиму 1930/31 года на рыболовной базе, заведующий базой Орлов (который постоянно пьет), оставлены 130 мешков муки, весом 9 100 кг. Она испорчена и списана в расход.

Им же, Орловым, испорчено в 1930 году до 6 000 тысяч штук (так в оригинале – Авт.) трески и 10 бочек икры, которые выброшены».

Через месяц Г.Р. Коваленко вновь требует от Б.И. Гольдберга навести порядок с хранением и доставкой продуктов и товаров. На этот раз в письме, датированном 4 октября 1931 года, речь идет о Чукотке: «На складах Анадырского комбината имеется большой запас муки, свыше 170 тонн, которая благодаря халатности администрации слежалась и портится. Завезенные в 1930 году овощи: картофель, свекла поморожены, соленые огурцы и помидоры испорчены...

Подверглись порче и сушеные овощи, из коих 12 мешков выброшены, а 100 мешков, частью заплесневевших, рассыпаны на вышке склада для просушки, но не перегребаются. Испорчено несколько ящиков галет и ржаные сухари в количестве 100 мешков, завезенные с 1930 года...

В факториях бухты Лаврентия имеется много неходовых товаров, которые местным населением не берутся, как то: вермишель, макароны, 55 кожаных сапог, 100 пар ичиг и около 30 ящиков импортного сала.

В бухте Провидения находится около 40 бочек экспортного масла, которое уже испортилось и к употреблению не годится».

Зная о вопиющей бесхозяйственности в хранении прибывающих с материка товаров, чекисты и пограничники в эти годы проводили регулярные проверки многочисленных складов и баз различных предприятий АКО и Интегралсоюза. Каждый без исключения рейд сопровождался неприятными открытиями.

Вот типичный документ, созданный по результатам одной из таких проверок, проведенной летом 1933 года: «Обследованием на РКЗ № 1 обнаружено: в адрес завода в 1927 году прибыли импортная паровая лебедка, запасные части и агрегаты предварительной и окончательной закатки консервов, 23 ящика разных запасных частей, импортная спецодежда: 344 дождевика, 27 тужурок, 305 брюк. Все указанное в течение 6 лет уже не используется...»

Последнее замечание кажется особенно странным, если учесть, что в центральную контору АКО от всех хозяйствующих субъектов сплошным потоком шли жалобы на отсутствие запасных частей и острый дефицит спецодежды. Рабочие трудились в чем придется, тогда как на складах годами лежали невостребованными дождевики, сапоги, куртки, брюки, чаще всего импортные, хорошего качества.

Обследуя склады АКО, чекисты, пограничники и таможенники обнаруживали дефицитное оборудование, из-за отсутствия которого простаивали рыбоконсервные заводы, работавшие над экспортными заказами.

На базах Акционерного Камчатского общества скопилось значительное количество сельскохозяйственных машин – от конных сенокосилок до тракторов, которые хранились под открытым небом. От постоянных камчатских дождей и снегов они быстро ржавели, приходили в негодность. На большинство машин и агрегатов хозяйственники из АКО не могли найти документов, не имели представления, в чей адрес пришли грузы стоимостью в миллионы рублей – колоссальные по тем временам суммы.

Только после вмешательства сотрудников органов безопасности удавалось найти применение агрегатам, машинам и запасным частям, если, впрочем, они к тому времени уже не превратились в никому не нужный хлам.

В то же время работники АКО изводили тонны тонкой японской рисовой бумаги, рассылая жалобы во все инстанции на недостатки в снабжении.

Реальные проблемы в этой сфере, разумеется, существовали. Первая мировая и Гражданская войны разрушили экономику страны. Многие товары на долгие годы в СССР обречены были оставаться дефицитом. Но и то, что имелось, часто оказывалось утраченным из-за граничивших с прямым вредительством, бесхозяйственностью и безалаберностью людей, в чьи обязанности входило разумное использование материальных ценностей.

Не исключено, что чекисты и пограничники, сталкиваясь с небрежным отношением к тому богатству, которое они обнаруживали на складах, базах и в прочих приспособленных и неприспособленных хранилищах, не могли скрыть негодования. Самих-то их снабжали более чем скудно.

На второй партийной конференции камчатского погранотряда, открывшейся 1 августа 1930 года, главной темой разговора стали именно недостатки и проблемы материально- технического обеспечения красноармейцев и начальствующего состава органов и войск ОГПУ полуострова.

Присутствовавший на конференции представитель политотдела Краснознаменной пограничной и внутренней охраны Дальневосточного края Коцент несколько раз пытался перевести дискуссию на задачи идеологического характера, но все выступавшие – от начальника отряда Г.Р. Коваленко до красноармейца контрольного поста в Тигиле

М.Ф. Онина – говорили о том, что их волновало больше всего.

А беспокоило их, например, то, что в отряде вместо положенных по штату 580 винтовок и 383 револьверов имелось соответственно 130 и 100, причем по большей части в неисправном состоянии. Говорили они, что красноармейцы скудно питаются, что начальствующий состав, получающий мизерное жалованье, нищенствует и болеет...

Не хватало самого необходимого. Вместо одеял бойцы использовали куски портяночного сукна, одна пара сапог приходилась на нескольких пограничников.

Начальствующий состав вместо командирского получал неполный комплект красноармейского обмундирования.

Выступления участников конференции позволяют, что называется, из первых уст узнать, как жили и служили первые чекисты и пограничники Камчатки.

Вот что звучало с трибуны партконференции: «Плохо с обмундированием, 22 пары сапог кое-как отремонтировали. Зимнего обмундирования и постельных принадлежностей нет, спим на голых досках». «У нас нет ни одного контролера. Начальник болен. Винтовок нет. Один наган на весь КПП. Когда проводим стрельбу, то приходится стоять в затылок по 10 человек». «Начсостав обеспечен материально плохо. Мы видели, когда жена контролера Леонова ходила в чукотских туфлях, так как больше не в чем было ходить, о чулках говорить не приходится, так как уже давно не видели таковых». «Имеющиеся пулеметы никуда не годятся. Один день стреляем, а 20 – чиним». «С плавучими средствами дело обстоит из рук вон плохо. На бату ехать четыре мили по морю к пароходу нет возможности»...

У некоторых современных авторов можно найти пространные описания того, как сотрудники ОГПУ и НКВД купались в роскоши и жировали, когда весь остальной народ бедствовал и голодал. На самом деле особого отношения к сотрудникам органов безопасности в эти тяжелые для страны годы партия и правительство не проявляли. Скорее, наоборот.

Так, на той же партийной конференции помощник начальника отряда Н.А. Цапов, говоря о тяжелом материальном положении начальствующего состава, отмечал: «Сторожа АКО получают столько, сколько у нас контролеры и уполномоченные, а мотористы АКО – больше, чем помощник начальника отряда».

Часто говорят о громадных сроках, которыми в 1930-х годах наказывали за хозяйственные преступления. Но, честно говоря, читая документы того периода, знакомясь с ситуацией на Камчатке, прихожу к совершенно иному выводу.

Малая часть той бесхозяйственности, бездеятельности, попустительства, которые царили на полуострове, даже в наш либеральный век неизбежно привела бы руководителя, по меньшей мере, к потере начальствующего кресла, а в большинстве случаев повлекла бы за собой уголовную ответственность.

Непотопляемость камчатских хозяйственников на фоне масштабных провалов всех их экономических начинаний, откровенное манкирование ими должностными обязанностями, моральное разложение в первой половине 1930-х годов представляются мне уникальными.

Камчатские чекисты долгое время добивались отставки директора-распорядителя АКО Б.И. Гольдберга как абсолютно несостоятельного хозяйственника, окружившего себя столь же «талантливыми» специалистами.

Соответствующие записки шли из окротдела ОГПУ и в партийные органы, и к полномочному представителю Объединенного государственного политического управления по Дальневосточному краю Т.Д. Дерибасу.

Так, например, в одном из документов приведены разногласия между руководством АКО и контролирующими органами по балансу акционерного общества.

Оказывается, существовали два варианта баланса. Разница между балансами, представленным АКО и рассчитанным аудиторами, оказалась гигантской – десятки миллионов рублей!

Такие разночтения в балансах говорят не только об отсутствии серьезного учета в АКО, но и о прямых предпосылках для безнаказанных хищений.

Но чаще имела место простая некомпетентность подчиненных Гольдберга. Камчатские чекисты в подготовленных ими документах неоднократно подчеркивали, что специалисты с материка, которых акционерное общество приглашает на полуостров, имеют низкую квалификацию, что они приезжают не работать, а зарабатывать.

Удивляет и то безразличие, с которым руководство АКО относилось к условиям труда и быта рабочих акционерного общества. Стоит ли после этого удивляться, что рыбаки, лесорубы, рабочие совхозов не торопились записываться в ряды стахановцев, а использовали любой удобный случай, чтобы покинуть акционерное общество и полуостров.

Обо всем этом камчатские чекисты многократно сообщали и своему руководству, и партийным органам. И, несмотря на вал негативной информации о деятельности Акционерного Камчатского общества, на фактический провал хозяйственной деятельности предприятия, безнадежно убыточного, его директору долгое время удавалось оставаться в фаворе у московского руководства.

Наверное, сказывалось покровительство Гольдбергу со стороны Анастаса Ивановича Микояна – влиятельного наркома пищевой промышленности СССР и личного друга И.В. Сталина.

Анастас Иванович устроил несколько встреч Гольдбергу со Сталиным. На одной из них, состоявшейся в 1930 году, директор АКО докладывал руководителю государства, что на Камчатке «ничего расти не может», а следовательно, полуострову необходим завоз всего спектра сельхозпродуктов.

Не знаю, поверил ли Сталин Гольдбергу, но, видимо, нет, потому что акционерное общество заставили заниматься сельским хозяйством, о чем речь впереди.

Лишь в 1933 году, не дождавшись от АКО серьезного вклада в развитие региона, в Наркомате пищевой промышленности СССР приняли решение об отставке Гольдберга. Директора акционерного общества вызвали в Москву. Накануне, во время чистки партийных рядов, директора-распорядителя лишили билета члена ВКП(б).

На собрании, которое с перерывами длилось несколько суток, Гольдбергу задали 228 вопросов!

В феврале 1934 года в Москве, в присутствии А.И. Микояна, новый руководитель АКО И. А. Адамович принял дела у предшественника. Прием-передача прошли без обстоятельной ревизии административно-хозяйственной деятельности акционерного общества.

Приехав на Камчатку, новый директор АКО не без помощи чекистов ознакомился с реальной социально-экономической ситуацией в акционерном обществе. Установив реальное положение дел, Адамович попросил Микояна направить Гольдберга во Владивосток для подписания нового акта приема-передачи.

Экс-директор в Приморье приехал, но подписывать акт отказался. Но даже после такого демарша Гольдберга не только не отправили на лесоповал или на строительство I Беломорско-Балтийского канала, но и назначили на ответственную должность в Наркомате пищевой промышленности СССР.

Еще раньше по настоянию чекистов в связи с явным провалом работы освободили от должности И.В, Максимовича – директора принадлежавшего все тому же АКО Ключевского деревообрабатывающего комбината.

Изначально это предприятие возводилось для изготовления тары – ящиков, бочек, в которые намеревались упаковывать предназначенную для экспорта рыбную продукцию, и лишь в последнюю очередь для удовлетворения внутренних нужд АКО. Но основная ресурсная база деревообрабатывающего комбината – камчатская лиственница, тяжелая и, в отличие от сибирской родственницы, подверженная быстрому гниению, по международным стандартам для таких целей совершенно не годилась.

Предполагали строить в Ключах и деревянные плавсредства, предназначенные как для рыбного промысла, так и для транспортировки грузов по рекам Камчатки в поселки, удаленные от побережья.

Но и для этих целей камчатская лиственница оказалась непригодной. Опыт ключевского судостроения в начале 1930-х годов ограничился возведением неуклюжей баржи, на борту которой ее создатели старательно вывели три буквы: СТК.

Аббревиатура в расшифровке означала: «Снабженческая транспортная контора».

Но народ быстро окрестил баржу «самоходным тихоходным корытом», которое к тому же после нескольких дней нахождения на воде неизменно начинало протекать. В конечном итоге СТК запретили эксплуатировать из-за опасений, что баржа может утонуть вместе с грузом и людьми.

Строился комбинат долго и нелепо. Некоторые сооружения сразу же после возведения разваливались, как произошло с сушильным цехом и пожарной башней. Часть импортных станков и агрегатов для комбината пришлось завозить дважды. То их топили при разгрузке в Камчатском заливе, то они приходили в негодность из-за неправильного хранения, то просто исчезали.

Несуразности не прекратились и после того, как комбинат начал выпускать продукцию.

17 июля 1933 года заместитель начальника Камчатского окротдела ОГПУ Петр Петрович Лепин сообщал Б.И. Гольдбергу: «Ключевским комбинатом АКО изготовлено 7 000 ящиков для укладки экспортных рыбных консервов, из указанного количества 1 700 ящиков доставлены рыбрайону.

По стандарту в ящик должно вмещаться 48 фунтовых банок или 96 полуфунтовых. Ящики должны иметь следующие размеры в мм, для фунтовых банок: высота 300, ширина 332 и длина 455, для полуфунтовых: высота 240, ширина 380 и длина 570.

Ящики, изготовленные комбинатом, имеют следующие размеры: высота 265, ширина 340 и длина 510. В ящик вмещается лишь 36 банок фунтовых либо 60 полуфунтовых.

Ящики, изготовленные комбинатом, под экспортные консервы не годятся.

Кроме того, после укладки в ящиках остаются большие зазоры, из-за чего банки в ящиках перемещаются и мнутся».

Казалось бы, чего проще изготовить ящики по указанным размерам. Высоких технологий для этого не требуется. Ан нет! Даже самое простое дело можно завалить, если постараться.

Создается впечатление, что в АКО под руководством Гольдберга на этом поприще старались вовсю...

На заседании Камчатского окружного комитета ВКП(б) решили освободить И.В. Максимовича от должности директора деревообрабатывающего комбината.

В официальных отчетах того периода, опубликованных в «Камчатской правде», встречается немало реляций, рапортующих о великих достижениях в области сельского хозяйства. Однако здравомыслящий камчатский обыватель и региональные чекисты давали аграрной деятельности АКО иную оценку. На этот счет архивы хранят множество документов.

Типичным является письмо Г.Р. Коваленко, направленное секретарю окружного комитета ВКП(б) в июле 1931 года: «По имеющимся в окротделе сведениям, Петропавловским совхозом на берегу океана, в 4-х километрах от с. Халактырка, полосой в 11 километров и шириной 150–200 метров, на почве, представляющей намытый океаном песок, задерненный в настоящее время и покрытый растительностью, произведен посев овса  на зеленку. Семенного материала употреблено около 60 т.

Должной обработки земли перед посевом не проделано. Дискование произведено по целине, благодаря чему местами дернина оказалась совершенно непрорезанной...

В результате, несмотря на ранний посев, всходов до настоящего времени нет, исключение представляют некоторые места, на коих всходы зачахли, и весь посев оказался погибшим.

Несмотря на то что администрация совхоза... о нецелесообразности производства посева на данной площади была рабочими поставлена в известность, посев все же был произведен».

Другие документы, подготовленные сотрудниками ОГПУ, рассказывают о загубленном семенном картофеле, падеже скота, в том числе племенного, привезенного из Костромской области, не подготовленных к весне тракторах, плугах и сеялках...

Аграрное направление в деятельности АКО даже на фоне других экономических неудач всегда являлось наиболее проблемным участком. Сказывался суровый камчатский климат, превращающий занятие сельским хозяйством в рискованное предприятие, но особенно большой вред приносили хозяйственники, полагавшие себя специалистами в этой отрасли.

К ним относился и товарищ Шетц, возглавивший совхоз «Петропавловский» в 1932 году.

Как часто случается, когда недалекий человек вдруг получает власть, новый директор впал в неистовство «новаторства» и поиска «нестандартных» ходов. По известным только ему причинам он предлагал закрывать рентабельные аграрные предприятия и вкладывать средства в хозяйства, которые могли кормить только самих себя...

Товарищ Шетц, видимо, надеясь на поддержку руководителя АКО, даже не заботился о каком-либо серьезном обосновании своих прожектов: «Давая распоряжение подчиненным ему агрономам составить обстоятельную докладную записку по его «проекту», Шетц на их возражения, что этот проект нужно подкрепить цифрами, иначе он будет утопией, буквально заявил следующее: «Некогда нам возиться с цифрами, напишите общими местами мою мысль, уложив ее в крепкую сильную форму, чтобы записка подействовала».

Об уровне проектов члена ВКП(б) товарища Шетца можно судить по одному из его экзотических начинаний: «Им куплен инкубатор-фабрика стоимостью около 20 000 рублей валютой с закладкой на 7 тыс. яиц.

К тому времени в совхозе уже имелись шесть инкубаторов, из которых использовались только два. Покупку еще одного инкубатора Шетц объяснил следующими намерениями: «Собрать птенцов морских уток – топорков, засадить их в этот инкубатор, откармливать зерном, следовательно, запах рыбы из мяса птенцов выветрится, к осени мы будем иметь хорошего качества мясо, а со следующей весны организовать сбор яиц топорков и выводить их в инкубаторе».

Поясню читателю, что топорки относятся к семейству не утиных, а частиковых и питаются они исключительно мелкой рыбешкой и морскими беспозвоночными.

Последние две цитаты взяты из письма П.П. Лепина ответственному секретарю обкома ВКП(б). Документ датирован летом 1933 года.

После письма товарища Шетца с должности директора совхоза также сняли.

После смены руководства АКО тональность в переписке между окротделом ОГПУ и руководством акционерного общества на некоторое время меняется.

Камчатские чекисты стараются сориентировать новый состав директората в наиболее актуальных проблемах, которые требуют оперативного решения. Показательно в этом отношении письмо П.П. Лепина заместителю начальника АКО Г.Д. Торопову, подготовленное в мае 1934 года: «Остров Большой Диомид имеет 4 хозяйства с 22 человеками населения. Рядом с ним, на острове Малый Диомид, находящемся на территории Америки, имеется 21 хозяйство с населением 130–140 человек. На американском острове скупается пушнина по следующим ценам: белый медведь – 20–30 долларов, песец – 10 долларов, моржовая шкура – 4, лахтак – 10, нерпа – 50 центов и клык моржовый – 20 центов, причем нерпу в текущем году у туземцев не скупают.

Для снабжения острова Большой Диомид, ввиду нахождения его вблизи американской границы и борьбы с американофильскими тенденциями со стороны кулацко-шаманских элементов, необходимо было бы специальное выделение завозимого снабжения на сумму 15–20 тысяч рублей, состоящего из следующих товаропродуктов: мука белая, рис, сахар, чай, масло, макароны, кондитерские изделия, трубочный табак, спички, папиросы, фруктовые, мясные, овощные и рыбные консервы, готовое рабочее и выходное платье, белье трикотажное, ткани, эмалированная столовая и кухонная посуда, медные котлы, небольшие зеркала, бисер, викторолы (разновидность патефона – Авт.), примуса, инструменты для обработки кости (напильники, ножовки), предметы промыслового значения (брезент, веревка, патроны для винчестеров, дробовые ружья, бинокли, компасы, граненые иглы).

Продукты должны иметь хорошее качество, хотя бы из экспортного брака, и по стоимости применительно к американским долларам.

Наряду с этим, по тем же причинам желательно улучшение качества, снабжения, особенно промыслового населения, всего Чукотского полуострова как пограничного района, снабжавшегося до 1928 года американскими товарами. Смежные районы Чукотки, кроме указанного выше ассортимента, особенно нуждаются в завозе деревянных изделий для полозьев нарт, лыж, обрешетки яранг, брезента для них, медных котлов и чайников, которые в последнее время не завозились».

Не берусь говорить об улучшении снабжения акционерным обществом всей Чукотки, но известно точно, что вскоре после этого письма на острове Ратманова, он же Большой Диомид, появилась лавка с широким ассортиментом качественных товаров, которые охотно приобретали и подданные США. Лавкой заведовал эскимос Тынекей, который женился на девушке с соседнего, американского, острова. Большую часть товаров, завезенных АКО на Большой Диомид, предприимчивый торговец реализовывал на соседнем острове, чем вызвал острое неудовольствие односельчан, которые и пожаловались на Тынекея чекистам.

Контрабандные операции заведующий лавкой вел не таясь, поэтому узнать о них начальнику контрольного пограничного поста на мысе Дежнева, который проводил расследование, не составило труда.

Скорее всего, «международная торговля» сошла бы Тынекею с рук, если бы тот не убил Тынарина – председателя национального совета Большого Диомида, который попытался помешать очередной контрабандной сделке заведующего лавкой. После суда Тынекея расстреляли...

Даже краткий анализ дошедших до наших дней документов позволяет утверждать, что Камчатка в начале 1930-х годов могла избежать многих бед и проблем, прояви ее главный хозяйственный руководитель Б.И. Гольдберг элементарный здравый смысл и распорядительность. Но не было организовано даже должное взаимодействие между отделами и управлениями АКО, отсутствовал всякий контроль их работы. К чему привел такой стиль руководства также можно узнать из документов, подготовленных чекистами полуострова.

Продолжение следует.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."