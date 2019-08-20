МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: БУДЕТЕ КУРИТЬ – СЛОМАЕМ РУКУ

20 Августа 2019



Наша газета с завидной регулярностью пишет об ошибках камчатских врачей и проблемах местной медицины. Сколько бы «В» ни рассказывали о том, как наши врачи гробят и калечат своих пациентов, все будет мало.

На прошлой неделе камчатскую медицину опять тряхнуло взрывной волной решения местного суда. Суд взыскал с Камчатской краевой больницы имени Лукашевского

1 млн 400 тысяч рублей.

Как оказалось, врачи травматологического отделения краевой больницы умудрились сломать пациенту руку во время операции по снятию титановой пластины, наложенной во время бытового перелома, полученного ранее.

В рамках судебного разбирательства была назначена экспертиза, результаты которой легли в основу решения суда: «В ходе проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи были установлены многочисленные дефекты, допущенные в результате неправильных действий медицинского персонала».

Как такое могло произойти, спросит наш дотошный читатель?

Например, при виде крови во время операции врач упал в обморок и прямо на руку больному. Теперь оперируемых подобным образом клиентов краевой больницы необходимо помещать в прозрачный бронеколпак.

Врачи ведь тоже люди, им свойственно ошибаться, и чем больше они ошибаются, тем шире становятся их познания в области медицины.

Большинство камчатских врачей давно усвоили простую истину: «Лучшее учение – это учение на собственных ошибках».

Уверен, что за врачебную ошибку никто из медицинского персонала не понес административного наказания. Нервы местных эскулапов нужно беречь, иначе они начнут ломать своим пациентам не только руки, но и ноги.

Камчатская медицина хронически больна отсутствием внятной стратегии профессионального роста своих работников и привлечением новых. Точнее, новые врачи у нас появляются в основном из стран Средней Азии, так называемого ближнего зарубежья. Они едва говорят по-русски, их профессиональные навыки проверяются уже на самих пациентах.

В сложившейся ситуации больше всего повезло врачам-терапевтам. Им не нужно проводить хирургические операции по сращиванию костей и т.п.

Если Министерство здравоохранения Камчатского края скромно молчит о том, как оно собирается эффективно бороться за здоровье камчатцев, то Министерство здравоохранения Российской Федерации нашло способ, как это сделать с минимальными затратами.

Оказывается, дело не в высокотехнологичной медицине и доступности хоть какой-то медицинской помощи. Не надо думать, откуда взять квалифицированные медицинские кадры и как поднять зарплату медицинским работникам первичного и вторичного звена, достаточно придумать модельную программу, которая называется «Укрепление здоровья работающих».

Согласно этой программе планируется бороться с курением и употреблением спиртных напитков на рабочих местах. Например, Минздрав РФ требует, чтобы: «Место для курения не было оборудовано скамейкой, беседкой и другими атрибутами комфортного времяпрепровождения…»

Разместить тарелки с яблоками вокруг рабочих зон, в холле, местах общего пользования для их потребления вместо перекуров и тут же оборудовать зоны для занятий физическими упражнениями – гантельками, ковриками, эспандерами.

Представьте себе, как главный врач краевой больницы в туалете бежит по беговой дорожке, поднимая левой рукой килограммовую гантельку, а правой ест яблоко, затем меняет руки, доедает яблоко, берет эспандер и начинает его растягивать.

После 15 минут интенсивных упражнений и активного поедания фруктов ему, наверное, действительно не захочется курить.

Но это еще не все.

Рекомендуется проводить конкурсы рисунков и соревнования между трудящимися под названием «Брось курить и победи». Самый интеллектуально-корпоративный вид спорта – это перетягивание каната. Главное – не курить во время перетягивания.

Пожалуй, к единственному разумному совету от Минздрава РФ можно отнести следующий: уменьшить оплату труда для курильщиков, т.к. они целый час рабочего времени в день тратят на курение.

Да вот беда. Ради этой финансовой малости потребуется изменить Трудовой кодекс, а заодно и многие законодательные акты РФ. Если курильщики вместо курения начнут заниматься гантелями и поедать яблоки, то этот час им зачтут как рабочее время.

Как ни крути, некурящие труженики все равно остаются в прогаре. Не видать им яблок, беговых дорожек, да и вкалывать придется на час больше как в первом, так и во втором случае.

Борьба с алкоголем пошла совсем по другому пути.

Минздрав РФ предлагает тестировать работников алкотестерами, причем предполагается совершать проверки в плановом, выборочном и повторном порядке.

Тяжелая ноша контроля ляжет на службу охраны, отдел кадров и медицинскую службу. Специальная комиссия, выявив тех, кто надышал в трубочку что-то неположенное, должна отправить нерадивых работников либо к наркологу, либо будет сама долго и нудно рассказывать, что пить вредно.

Кровавую точку в борьбе с алкоголем, а заодно со здравым смыслом Министерство здравоохранения РФ поставило в виде рекомендации организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия. Это мне напомнило безалкогольные комсомольские свадьбы во времена «сухого горбачевского закона».

В середине 80-х годов прошлого века генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев решил резко ограничить производство спиртных напитков и начать приучать население к безалкогольным корпоративным мероприятиям. К ним относились комсомольские свадьбы, дни рождения, новогодние и другие праздники.

В ресторанах за этим бдительно следили администраторы.

Как известно, борьба с пьянством и алкоголизмом провалилась. На безалкогольных вечеринках водку подавали в бутылках из-под минеральной воды, коньяк – в заварных чайниках, а шампанское в бутылках из-под лимонада «Буратино». Потом требования смягчили и разрешили подавать крепкие спиртные напитки, но не более 150 граммов на одно лицо. Разумеется, люди и тут находили пути обхода антиалкогольных правил. Создается впечатление, что в Минздраве РФ кто-то писал эти рекомендации, будучи не совсем трезв.

Правы были мудрецы, сказав, что история учит нас тому, что ничему не учит.

И еще: нет ничего такого под Луной, что не стало бы еще хуже.

Поэтому, дай бог, чтобы рекомендации Минздрава РФ остались лишь рекомендациями, а не приобрели форму закона.

Любопытно узнать, тот пациент Камчатской краевой больницы был курящим или нет? Неужели он пострадал за курение в неположенном месте?

Выходит, его могли искалечить по рекомендации Минздрава РФ?

Лучше бы он лопал яблоки.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ