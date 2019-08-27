И СНОВА О ЦИРКОВНОМ

27 Августа 2019



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Единственный учредитель и одновременно генеральный директор управляющей компании «Олимп» 23-летний Ростислав Цирковный уже неоднократно являлся героем наших публикаций. Его стремление сохранить интерес редакции и жителей города к своей персоне вызывало бы, пожалуй, искреннюю признательность, если бы носило положительный характер. Однако даже поверхностного анализа действий амбициозного молодого и предприимчивого человека и возглавляемых им организаций достаточно, чтобы понять, что его мотивация несколько иная, чем реклама честного бизнеса в сфере управления жилыми многоквартирными домами.

Дело в том, что господин Цирковный попал под подозрение – ни много ни мало – в подделке официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, с целью их использования. Данное деяние, предусмотренное ст. 327 Уголовного кодекса РФ, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

В начале июня текущего года врио заместителя начальника полиции УМВД РФ по Петропавловску-Камчатскому утвердил ходатайство перед городским прокурором о проведении в отношении Цирковного дополнительной проверки.

Скандальная деятельность «Олимпа» и ряда других, созданных Цирковным организаций (ООО «Ваш Дом», ООО «Феникс»), оказалась в поле зрения правоохранительных органов после заявления председателя межрегиональной общественной комиссии по противодействию коррупции Сергея Мылова. Он взялся защищать права собственников квартир в доме № 20 на Космическом проезде в камчатской столице, недовольных тем, что дом из-под управления ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского» был без их ведома передан в управление ООО «Олимп».

Жильцы дома, выбравшие представителями для защиты своих прав Анну Трофимову и Татьяну Глушкову, обратились в полицию, а также к председателю Законодательного собрания Камчатского края Валерию Раенко с заявлением, в котором просили провести расследование деятельности ООО «Олимп» в целом и господина Цирковного в частности.

«В период ориентировочно с января по март 2019 года УК «Олимп» было проведено собрание собственников жилья, – говорится в обращении. – Данную управляющую компанию собственники нашего многоквартирного дома не выбирали, бюллетени для голосования не подписывали и свои данные не предоставляли».

Анна Трофимова и Татьяна Глушкова от имени своих соседей утверждают, что им неизвестно, каким образом и на каком основании в доме произошла смена управляющей организации. Все жильцы уже несколько месяцев получают дублирующие друг друга квитанции об оплате коммунальных услуг сразу от двух управляющих организаций: прежней – ООО «УЖКХ», которая устраивала большинство собственников, и новой – ООО «Олимп», свалившейся на их головы непонятно откуда. Более того, «олимпийцы» каким-то образом (предположительно, на основании липовых бумаг) сменили жителям лицевые счета. Теперь собственники не могут оформить жилищные субсидии. Старики, ветераны и инвалиды в результате теряют льготы.

«Собственники жилых помещений нашего многоквартирного дома не видели никаких документов «Олимпа» и не заключали с ним никаких договоров», – жалуется Татьяна Глушкова.

С целью проверки доводов заявителей оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Петропавловску-Камчатскому старший лейтенант полиции Е. В. Солодовник направил в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края запрос на истребование протоколов собраний собственников жилья с реестрами для голосований и договором управления указанным многоквартирным домом. Другой запрос был направлен в региональную инспекцию Федеральной налоговой службы России для получения учредительных документов «Олимпа».

Однако ответов на эти запросы в срок, установленный законодательством для проверки по заявлению, оперуполномоченный Солодовник не получил. Не успел он и опросить всех собственников жилья в многоквартирном доме по вопросам возможной фальсификации их подписей. Поскольку формально срок проверки истек, в возбуждении уголовного дела в отношении Ростислава Цирковного было отказано. Но, похоже, не окончательно.

В данном случае речь идет об общепринятой в правоохранительных органах практике, связанной с жесткими сроками, определенными законодательством для проведения тех или иных следственных и доследственных действий. Согласно ч. 3 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ, «руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до десяти суток срок, установленный ч. 1 настоящей статьи». А в случае необходимости производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов срок проверки вовсе может быть продлен до 30 суток.

Ранее в судебно-следственной практике существовал крайне неприятный казус. Правоохранители отказывались в таких случаях возбуждать уголовные дела по

ст. 327 Уголовного кодекса РФ. Причина отказа всегда была одна и та же: протокол общего собрания собственников жилья в многоквартирном жилом доме и решения собственников, по мнению органов следствия, не являлись официальными документами. В ряде подобных случаев можно было бы возбудить уголовные дела по ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», но органы правопорядка не спешили делать и этого, а обманутых собственников отправляли в обычный гражданский суд самостоятельно отстаивать свои права. Однако после того как в декабре 2015 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, ситуация поменялась.

На сегодняшний день протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома является официальным документом на основании ч.1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ, которая в новой редакции гласит: «Решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются официальными документами, как документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия в виде возложения на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей».

Ситуация с многоквартирным жилым домом № 20 на Космическом проезде – не единственный эпизод неутомимой деятельности господина Цирковного и его подельников.

Аналогичный, по нашей версии, эпизод с фальсификацией подписей и/или получении таковых обманным путем ранее имел место в отношении собственников жилья по адресам: ул. Дальняя, 24 и Циолковского, 35/1. Причем в деле по последнему адресу имеет место фальсификация подписи умершего человека.

История с методами «работы» возглавляемых г-ном Цирковным организаций приобретает все большую известность. В том числе благодаря газетным публикациям.

Председатель межрегиональной общественной комиссии по противодействию коррупции Сергей Мылов обратился с заявлением к председателю городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа. По его инициативе 31 июля состоялась встреча депутатов Городской Думы, представителей администрации ПКГО и Государственной жилищной инспекции Камчатского края с жителями домов, попавших в сферу «деятельности» Цирковного и его компаний.

Из пояснений представителя ГЖИ следовало, что вопросы фальсификации документов не относятся к компетенции Госжилинспекции и должны быть рассмотрены правоохранительными органами.

К слову сказать, представители УВД на встрече не присутствовали.

В ходе заседания выяснилось, что в аналогичную ситуацию попали жильцы еще одного дома – на Тушканова, 10. События развивались по уже хорошо известному сценарию. «Жители не подписывали никаких документов по переходу дома из-под управления ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского», но с удивлением обнаружили, что с 1 июля текущего года дом передан жилищной инспекцией под управление ООО «Олимп», – пояснила присутствовавшая на встрече жительница дома Елена. – Мы договорились о встрече с Ростиславом Цирковным, чтобы он показал нам реестры с подписями собственников о переходе дома под управление его компании, однако никаких документов, кроме постановления ГЖИ о переводе дома, он нам не предоставил».

По результатам встречи было принято решение направить обращение С.А. Мылова руководству УВД для рассмотрения вопроса по существу, а также руководителю Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО М.Н. Антипову для рассмотрения на рабочем совещании с управляющими компаниями с целью профилактического информирования.

Несмотря на отсутствие представителей УВД на встрече, в адрес Городской Думы поступило письмо начальника УМВД РФ по г. Петропавловску-Камчатскому М.А. Митрофановского, из которого следует, что в производстве УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому в настоящее время находятся материалы проверок в сфере жилищно-коммунального хозяйства по эпизодам неправомерных действий ООО УК «Ваш Дом», ООО «Олимп» и фальсификации подписей собственников по адресам: Циолковского, 35/1, Космический проезд, 20, Солнечная, 5.

Как следует из письма, основной проблемой в рамках проводимых проверок является необходимость опроса всех собственников многоквартирных жилых домов (общее количество – 268 человек) с отбором образцов подписей для проведения почерковедческой экспертизы.

К вышеизложенному добавим, что мать господина Цирковного – Александра Рашитовна Цирковная – возглавляет в контрольном управлении администрации ПКГО отдел муниципального жилищного контроля, в связи с чем выбор ее сыном в качестве своей основной деятельности управления эксплуатацией жилого фонда представляется нам не случайным.

Если называть вещи своими именами – мать, находясь на муниципальной службе, следит за тем, чтобы ее занимающийся профильным бизнесом сын не нарушал закон. Между тем ст.10 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», в частности, гласит: «Под личной заинтересованностью понимается возможность получения каких-либо выгод (преимуществ) лицами, состоящими с лицом, замещающим должность муниципальной гражданской службы, в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей).

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается на государственных и муниципальных служащих». Об этом мы также неоднократно упоминали в своих материалах.

Упоминали мы и об имеющейся перед ресурсоснабжающими организациями задолженностями УК «Феникс», «Ваш Дом» и «Олимп» в общей сумме около 2,5 млн рублей. Данные задолженности подтверждены решениями Арбитражного суда Камчатского края.

Время идет, долги растут. Продолжается бурная деятельность Ростислава Цирковного и сотоварищей по «отметанию» жилого фонда под управление группы своих компаний. Но, как говорится, сколько веревочке не виться…

Рано или поздно уголовные дела найдут своих «героев». Ведь подделка подписей собственников жилья в бюллетенях и итогового протокола заочного голосования теперь является уголовным преступлением.

P.S. Столь долгая живучесть нашего фигуранта на бизнес-рынке услуг ЖКХ, наверное, можно объяснить одним-двумя обстоятельствами: господин Цирковный делится прибылью с правоохранительными органами или «стучит» на конкурентов.

Соб инф.