В ШКОЛУ КАК НА ПРАЗДНИК?

27 Августа 2019



Первое сентября 2019 года будет таким же Днем знаний, как и в предыдущие годы – с белыми бантами, букетами цветов, приветственными речами и первым звонком.

В Петропавловске-Камчатском более 16 тысяч школьников сядут за парты, из них чуть более 2 200 ребятишек впервые войдут под школьные своды. Вспомните, уважаемые читатели, как вы шагали с мамой или с папой за ручку в первый класс и как грустили, расставаясь со школой. Для нас школа всегда останется особой страной с распахнутыми настежь огромными дверями. Помните старую песню «Наша школьная страна» (слова Константина Ибряева, музыка Юрия Чичкова):

Не крутите пестрый глобус,

Не найдете вы на нем

Той страны, страны особой,

О которой мы поем.

Наша старая планета

Вся изучена давно,

А страна большая эта –

Вечно «белое пятно».

Поэтический образ школы как отдельной неизведанной части земли как никогда точно совпадает с действительностью. В этом году, согласно заявлению министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой, в заключительную фазу вступит создание психологического портрета российского школьника. Еще в 2018 году Ольга Юрьевна так прямо и бахнула: «Необходимо знать, кто такие наши подростки». Теперь министр просвещения РФ озабочена созданием психологического портрета современного школьника. Чиновница уверена, что это поможет усилить влияние образовательного процесса на ребенка. Для написания психологического портрета школьника создан Федеральный ресурсный центр психологической помощи. К работе подключено Федеральное государственное бюджетное научное учреждение (ФГБНУ) «Центр защиты прав и интересов детей», возникший в результате слияния четырех учреждений: ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи», ФГБУ «Центр наглядных средств обучения», ФГБОУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи» и ФГБНУ «Центр ранней диагностики и специальной помощи детям с выявленными отклонениями в развитии».

Почему-то Ольга Юрьевна считает, цитирую: «Наша начальная школа уже практически опережает всю планету». Старшим школьникам следует подтянуть «…один из трех основных показателей – функциональное чтение». Оказывается, это умение находить в тексте ключевую информацию для решения конкретных задач. И все?! Госпожу Васильеву не пугает, что качество обучения из года в год становится хуже. Министерство просвещения РФ по этому поводу рекомендовало соответствующим министерствам субъектов Российской Федерации не давать в средства массовой информации данные по сдаче ЕГЭ для сравнения и первичного анализа. Еще свежи в памяти следы скандала после проведенных исследований среди старшеклассников российских школ. Около 40 % учащихся считали, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Также учеников поставил в тупик вопрос, почему существуют времена года на земле, т.е. почему лето сменяется осенью, за осенью идет зима и т.д. Почему, когда в Северном полушарии наступает зима, в Южное приходит лето? Интересно, как на эти вопросы ответила бы сама Ольга Юрьевна? Уверен, ответы опрашиваемых вколотят последний гвоздь в гробовую доску наших надежд войти в десятку сильнейших стран по среднему общешкольному образованию.

Если следовать рассуждениям Ольги Юрьевны, то знакомство преподавателей и родителей с общим психологическим портретом школьника поможет восполнить пробелы в знаниях и, видимо, скорректировать бьющие фонтаном предложения дилетантов-новаторов от педагогики. Например, фонд «Стратегия будущего» в этом году выпустил для школьников Конституцию и Уголовный кодекс в стихах. Министерство образования РФ рекомендовало его к факультативному изучению в нескольких регионах. Не откажу себе в удовольствии процитировать некоторые из них:

Ребята, мы сейчас расскажем

Вам Конституцию страны,

В доступном свете вам покажем,

Что ею вы защищены.

На страже ваших интересов

И день и ночь она стоит.

Она не терпит компромиссов

В ней голос чести говорит….

Настоящую поэтическую виртуозность авторы пособия для школьников проявили в изложении Уголовного кодекса Российской Федерации:

Ст. 105 – «убийство».

Если Зое хватит духу

Мухобойку дома взять

И прихлопнуть ею муху,

Все, тю-тю – статья сто пять.

Ст. 127 – «незаконное лишение свободы».

Если Вову до обеда

Не пускают погулять,

То родителей и деда

Надо в зону отправлять.

Ст. 205 – «террористический акт».

Если Гоша встал на парту,

Что уже большой позор,

И пульнул в Илью петарду,

Начинается «террор».





В 2019 году министр просвещения РФ хочет решить проблему дефицита учителей в российских школах с помощью онлайн-обучения. Ольга Юрьевна как из рога изобилия роняет жемчуг своих высказываний на серебряный поднос профессиональных фантазий, цитирую: «Много школьников обучается в отдаленных регионах, у нас 26 тысяч сельских школ. И здесь возможность онлайн-обучения совершенно очевидна, и она действительно важна для таких регионов». Затем, Ольга Юрьевна, словно спохватившись, добавила: «Но ничто не сможет заменить учителя». Похоже, что речи нашего министра просвещения являются следствием раздвоения сознания. Зачем вводить онлайн-обучение в школе, если есть учитель? Достаточно иметь в штате системного администратора, который просто щелкнет тумблером или нажмет нужную кнопку.

Наверное, госпожа Васильева не знает, что добрая половина из 26 тысяч сельских школ не может позволить себе такую роскошь, как бесперебойный интернет.

Полагаю, с приходом к штурвалу просветительской власти Ольги Васильевой жизнь учителей в средних общеобразовательных российских школах от трудной быстро приближается к невыносимой.

Стараясь утешить измордованных школьных педагогов, наш «рулевой» сластит горькую пилюльку, заявляя: «Вы знаете, наверное, не так много стран на земле могут похвастаться столь же богатыми педагогическими традициями, как наша страна. У нас замечательные учителя, живущие своим делом, и я это говорю не только как бывший преподаватель, но и как человек, который в силу своих рабочих обязанностей регулярно посещает регионы, школы и общается с массой педагогов вживую».

Бывший преподаватель Васильева в школе была учителем пения и заочно училась в институте на историка.

В каких регионах побывала госпожа Васильева и где «вживую» общалась с учителями, мне не ведомо. Найти информацию о ее посещениях средних общеобразовательных школ в российских регионах, а тем более бесед с учителями не удалось.

Обычно в такие поездки министра сопровождают, как правило, руководитель пресс-службы и специально обученные журналисты. Увы, следов поездок российского министра просвещения в глубинку найти не удалось. Сдается мне, что бывший учитель пения сторонится российских школ как огня. Общаться «вживую» она предпочитает на совещаниях в министерстве и выступая на конференциях. К школьникам она подходит скорее с виртуальными мерками, мол, есть такие незнакомые маленькие человечки, создающие большие проблемы.

Осталось разобраться, что великий просветительский кормчий подразумевает под «богатыми педагогическими традициями». Умеет Ольга Юрьевна напустить сладкого пустозвонного дурмана. Например, почему педагогические традиции Финляндии и Швеции менее богаты, чем российские? Чего у них нет такого, что есть у нас? Наверное, у них нет бедных учителей, работающих на полторы ставки и еле сводящих концы с концами.

Как историку, Ольге Юрьевне следовало бы знать, что в России взгляды на педагогику менялись достаточно часто. Да и саму историю своего Отечества мы переписывали столько раз, что это по-настоящему превратилось в богатую педагогическую традицию.

Увы, наше школьное образование неуклонно втягивается в кризис, и сейчас самое время начинать составлять психологический портрет не школьников, а учителей и чиновников, работающих в системе образования.

Свою статью я начал словами из популярной в прошлом песни, так же ее и закончу:

В новый класс, как в новый город

Мы приходим каждый год,

Племя юных фантазеров,

Непоседливый народ.

Значит, вновь лететь и плыть нам

По бескрайней той стране

К неожиданным открытьям,

К выпускной своей весне!

Пока Ольга Васильева, почетный член племени фантазеров, занимает должность министра просвещения РФ, нас ждет немало неожиданных открытий и нововведений. 2019 год тому лишнее подтверждение.

Вячеслав Скалацкий