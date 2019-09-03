ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

03 Сентября 2019



Врачи увольняются, пациенты умирают

Фонд «Здоровье», изучив статистику Минздрава, обнародовал данные о росте внутрибольничной смертности в России. За год она выросла на 5,5 %. Рост летальности отмечен в 79 регионах. Фонд также сообщил о росте количества госпитализаций в стране. Это значит одно: пациентов стало больше, но лечить их стали хуже.

Два скандала потрясли медицинское сообщество только за минувшую неделю.

В роддоме на Ставрополье во время кесарева сечения умерла 24-летняя роженица. Увидев, что состояние пациентки стало резко ухудшаться, медики Андроповской районной больницы дружно покинули операционную.

В результате 24-летняя Диана К. оказалась в операционной одна, с превышенной дозой введенных лекарств. Итог трагичен: потеряв более полутора литров крови, девушка умерла. Санавиация, примчавшаяся к умирающей, уже не смогла помочь. Ее ребенок выжил.

В одной из больниц Тюмени также проводится доследственная проверка по факту отказа в оказании медицинской помощи, сообщает сайт СК РФ по Тюменской области. В этой больнице отказали в госпитализации женщине с отеком Квинке – сильной аллергической реакцией, которая парализует дыхание и может привести к летальному исходу. «Скорая» все же успела доставить женщину в другую больницу, и ее удалось спасти.

Что происходит с врачами, которые давали клятву Гиппократа и произносили слова: «Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости… Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому»?

«Система просто рушится. Каждый день в здравоохранении какое-то ЧП. Если раньше случались мелкие происшествия, то сейчас все идет по нарастающей. Минздрав практически ничем не управляет. Каждый регион создает, по сути, свою систему здравоохранения, в силу своих возможностей. На одном из совещаний президент удивился: почему в соседних регионах цены на одно и то же лекарство отличаются в 59 раз? Просто региональное фармацевтическое лобби делает бизнес на определенных препаратах. Согласно нашему опросу, 83 % пациентов заявили о том, что необходимые лекарственные средства получить трудно или невозможно. Либеральные принципы и рыночные отношения в медицине – это неприемлемо!» – заявил руководитель «Лиги пациентов» Александр Саверский.

Что касается «отдельного Минздрава в каждом регионе», то система действует так. Региональные медучреждения должны зарабатывать по тарифу, который произвольно устанавливает региональный ФОМС. То есть государство не финансирует напрямую медучреждения, все решают местные фонды ОМС, которые через тарифную политику снижают субсидии. Есть вопиющие факты: в Кузбассе на начало года суммарная кредиторская задолженность государственных медучреждений составляла около 1 млрд 700 млн рублей, в Мурманской области – порядка 700 млн. Результат – нехватка специалистов, нехватка лекарств, нехватка реактивов для анализов и обследований, без которых невозможно поставить правильный диагноз.

Выше среднего по стране летальность в минувшем году была зарегистрирована в больницах 45 регионов России. Самые высокие показатели – в Ленинградской области, Республике Карелия и в г. Севастополь. За ними следуют Тульская, Тверская и Ярославская области. Причин много. Одна из них – нехватка врачей и их перегрузка. Где-то происходит сокращение ставок, где-то врачи увольняются сами. К примеру, на днях, на сайте РОНЦ им. Блохина, появилось тревожное сообщение: «В данный момент проходит плановое сокращение вакантных (незанятых) ставок. На современном этапе развития медицины данные ставки являются избыточными для обеспечения медицинской помощи населению».

Ситуация с массовым увольнением хирургов на Урале уже превратилась в скандал всероссийского масштаба. Стало известно, что нижнетагильскую больницу № 1 покидают сразу 6 хирургов, которые недовольны размером зарплаты и переработками. Ранее сообщалось о массовом увольнении хирургов в другой, Демидовской городской больнице. Подумывают об увольнении хирурги больницы

№ 4. В связи с этим в городе был введен особый план госпитализации, а недовольные зарплатами врачи сказали, что уже готовы пойти работать даже кассирами в супермаркет.

Что же произошло в Нижнем Тагиле? Хирург горбольницы № 1 Нижнего Тагила Никита Зотов рассказал, что оклад увольняющихся врачей составляет всего 22 тысячи рублей. Об этом он заявил на видео, опубликованном на youtube-канале «Илья Тагильчанинъ». Также, по его словам, в больнице нарушается Трудовой кодекс РФ. «Мы вот приходим на работу днем, работаем, переходим плавно на ночное дежурство. Хотя по Кодексу только 12 часов можно работать без перерыва. То есть сутки работаем и потом еще половину суток», – рассказал Зотов. В каком состоянии будет оперировать хирург, отработавший после ночной смены еще примерно 5 часов? Что будет с пациентом, который попадет к нему под нож?

Дополнительные смены, переработки, ночные дежурства – все это ведет к падению качества оказания медицинской помощи.

«Экономят на всем. Сейчас проходит «итальянская забастовка» «Скорой» в Карелии, до этого бастовали работники «Скорой помощи» в Пензе, Орле, Тольятти. Сокращают количество скоропомощных бригад, в составе бригады – 1 человек, люди работают на износ.

В медучреждениях ситуация не лучше. Чиновники отчитываются о «высоких» зарплатах» медперсонала и врачей, не упоминая, что эти зарплаты – результат переработок и дополнительных дежурств.

В некоторых регионах врачи работают по 300 часов в месяц. По стандарту, норма – 160–170 часов в месяц. Просто некем закрыть ставки.

Специалисты бегут из государственных клиник в частные, меняют профессии, оставшиеся сотрудники работают на износ.

У нашего профсоюза есть данные о том, что врачи в некоторых региональных медучреждениях брали по 8–10 ночных дежурств к 5-дневной рабочей неделе в стационаре. То есть 10 раз в месяц врач работал по 32 часа, чтобы заработать свои 20–30 тысяч рублей!

Хуже всего дела с зарплатами на Северном Кавказе. По нашим данным, в Дагестане, например, регулярно вычитают из зарплат медработников 15 тысяч рублей «стимулирующих» за невыполнение плана по диспансеризации и вакцинации населения. А как людей загнать силой на диспансеризацию и прививки? Нехватка среднего медперсонала – особая статья. Есть больницы, где одна медсестра вместо положенных 15 коек обслуживает 35. О каком качестве лечения тут можно говорить? Усталость, разочарование и, как следствие, – невнимание к пациентам», – считает сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

В некоторых медучреждениях медсестра обязана оказать помощь 25–35 больным.

Есть и еще одна причина профессиональных ошибок врачей.

Приказом Минздрава России утверждены новые правила: интернатура с недавних пор отменена. Теперь выпускники медицинских вузов могут пойти учиться для получения узкой специальности только в ординатуру.

Однако шанс попасть туда имеют очень немногие: количество бюджетных мест минимально, в основном обучение по специальности платное.

Так что вскоре наша медицина может вообще остаться без хирургов, офтальмологов, гинекологов, стоматологов и других специалистов.

Прогноз экспертов не утешителен: «Произойдет либо отток будущих врачей за рубеж для обучения по определенной специальности, либо выпускники медицинских вузов начнут пополнять коммерческие структуры, а больницы будут ориентированы исключительно на оказание терапевтической помощи», – сообщил наш источник в Минздраве.

«Беседовал недавно в районной поликлинике одного из регионов с руководителем. Задал вопрос, почему в государственной поликлинике люди не могут лечиться бесплатно. Ответом мне было бесконечное удивление чиновника. Таким образом, у нас повсеместно нарушается конституционное право на бесплатное получение медицинской помощи. Система коллапсирует. Ни лекарств, ни лечения по определенным стандартам уже фактически нет», – заявил Александр Саверский.

Недофинансирование здравоохранения в России давно ни для кого не секрет. Сейчас на него уходит 3–4 % от ВВП, тогда как даже в странах Восточной Европы – более

5 %. Но не только в деньгах дело. Девальвируется профессия врача. Она перестала быть символом гуманности и человеколюбия. «Процесс развала зашел слишком далеко», – считает Александр Саверский.

(https://newsland.com)