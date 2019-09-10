ОДНАЖДЫ

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10 Сентября 2019

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «…жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно…». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под общей рубрикой «Однажды…».

 

Однажды вечером

 

Моя бабушка, когда вспоминала своего мужа, часто говорила фразу: «Какой шел – такой и встретился». Я долго не могла понять ее смысл. Бабушка лишь объясняла, что у каждого есть судьба, написанная задолго до нашего рождения, и если нам суждено встретить свою половину, то не стоит кроить его характер под себя, а принять таким, с каким он шел по своему пути. Но на вопрос, как распознать в человеке, идущем рядом, свою половинку, бабушка ничего не отвечала, лишь улыбалась, целовала меня в макушку и говорила, что узнать должно сердце. Я неуверенно пожимала плечами и возвращалась к своим делам.

Бабушка рано осталась вдовой. Дедушка погиб, когда моей маме было 12 лет. Он работал пожарным, был отважным и очень смелым мужчиной. Всегда улыбался, часто шутил, играл на аккордеоне, полученном от своего отца в наследство. Трагедия случилась, когда загорелся соседский дом. До приезда пожарного расчета мой дедушка смог спасти хозяев дома.

Пожилая женщина билась в истерике: в доме осталась любимая собака, ставшая для хозяев членом семьи, документы и сбережения, накопленные за долгие годы труда. Дедушка, не задумываясь, вернулся в уже полностью охваченный огнем дом, но выбраться не смог. Перегоревшая балка рухнула, преградив ему путь…

Так они с мамой остались одни. Бабушка работала на швейной фабрике. Денег было немного, но в доме всегда была еда и чистая одежда.

Подвиг деда еще долго помнили во дворах нашего района. Мама часто рассказывала, как соседи угощали их урожаем с огородов, баловали соленым салом, на котором бабушка жарила умопомрачительную картошечку, иногда брали маму в лес за грибами. Осенью в доме всегда кружился легкий аромат ягод, чесночка, хрена и квашеной капусты. У бабушки была очень легкая рука, свои секреты приготовления заготовок на зиму она передала и мне.

Закончив десятилетку, мама поступила в педагогическое училище на отделение начальных классов. В нашем небольшом, но очень уютном городке была значительная нехватка учителей младшей школы.

Получив диплом с отличием, мама пришла работать в школу, которую когда-то окончила сама. С первого своего класса она завела традицию хранить общее фото своих маленьких выпускников. К концу трудовой деятельности получился целый альбом фотографий.

Со временем она стала собирать изображения повзрослевших ребят, их свадьбы и праздники, количество альбомов росло как грибы после дождя.

Мама любила свою работу, всю душу и сердце она отдавала своим воспитанникам.

Однако дома это была сухая сдержанная женщина. Может, потому, что сил хватало только на чужих детей, а может, потому, что с моим отцом они прожили очень непростую жизнь.

Они встретились на родительском собрании. Отец одного из школьников прийти не смог, отправил армейского друга, приехавшего погостить, который сразу стал ухаживать за молодой учительницей.

Папа в то время уже окончил строительный техникум, отслужил в армии и перед ним раскинулись все дороги: только выбирай по какой идти.

Когда родители рассказывают историю своей встречи, становится понятным, что сердце папы сразу распознало в маме свою половину. В его повествовании мама появилась в его жизни как гром среди ясного неба. Стрела Амура мгновенно пронзила сердце высокого крепкого молодого зеленоглазого мужчины, готового свернуть горы ради объекта обожания.

В воспоминаниях мамы перед ней возник бугай с огромными кулачищами, который никак не мог запомнить, что нужно купить школьнику, ради которого он пришел на собрание, для уроков рисования и труда.

После нескольких недель настойчивых ухаживаний мама сдалась и разрешила себя поцеловать. Отец телеграммой попросил своих родных выслать ему вещи и документы, чтобы остаться в нашем городке навсегда…

Сколько помню своих родителей, картина их взаимоотношений была примерно такой: папа виновато сидит на табуретке в кухне, покорно опустив курчавую голову, мама стоит рядом, что-то объясняя или воспитывая, помахивая указательным пальцем в его сторону.

Иногда придирки мамы были пустыми, однако воспитательный процесс мог длиться часами. Мне всегда казалось странным, что папа терпеливо сидел и слушал, как, по мнению мамы, надо правильно говорить, держаться за столом, с кем дружить, кого уважать – ведь одним ударом кулака по столу весь этот бред можно было прекратить.

Настоящая мука началась, когда отец стал приходить с работы выпивший.

В стране началась перестройка, в строительно-монтажном управлении, в котором он проработал около десяти лет, его сократили. Приходилась искать шабашки, за которые нередко расплачивались горячительными напитками.

Думаю, пресс извне и гнет в доме давали о себе знать: ему было просто необходимо хоть как-то снимать этот стресс. Даже когда отец приходил навеселе, он не выглядел омерзительным. По нерешительному звонку в дверь я знала о его состоянии и выбегала в коридор, чтобы встретить. Немного пошатываясь, он снимал верхнюю одежду, целовал меня в макушку, говорил, что сильно любит, и отправлялся, как сам говорил, в «пытошную», переступая порог кухни.

Однажды я задала вопрос бабушке, почему мама все время пыталась воспитывать отца, ведь половинки созданы, чтобы дополнить друг друга, а не стать отражением. Она повернулась ко мне, вскинула руки к небесам, поблагодарила высшие силы за что-то и сказала, что я уже готова найти свое счастье, ведь я постигла смысл той самой фразы, которая в детстве была для меня будто на китайском языке.

Но счастье не торопилось войти в мою жизнь. Подростковая привязанность закончилась переездом моего возлюбленного в другой город. Университетская любовь завершилась свадьбой моего возлюбленного на другой девушке.

Несмотря на мои страдания, бабушка без сожаления уверяла, что нужно уметь отпускать людей без горечи и обид, поскольку это не те, кто должен встретиться на пути.

И снова в голове поселился сумбур. Как пустить в свое сердце любовь, без страха, что его разобьют? Снова фраза бабушки потеряла смысл. Я осознала, что главное – научиться выбирать из тех, кто встречается на пути.

Измученная сердечными болями, обладая бесценным опытом борьбы с депрессией, получив красный диплом экономиста, я отправилась работать на предприятие по производству полуфабрикатов. Тогда все вокруг еще помнили, как лепить пельмени и делать голубцы, поэтому открытие этого предприятия какое-то время вызывало искреннее удивление у населения нашего городка. Но упорный тридцатилетний предприниматель Егор Владимирович не интересовался общественным мнением.

Его заботили вопросы кадровой политики и инвестиций. Бизнесмен приехал к нам из столицы, он не был похож на окружающих. Его одежда, манера говорить, вести себя у всех вызывали удивление. Но мне он сразу чем-то понравился, я прошла  собеседование и начала погружаться в мир цен, цифр, себестоимости и прибыли.

Все давалось непросто, но со мной всегда была лучшая подруга Марта, с которой мы жили в одном подъезде. Шумная веселая певунья с легкостью меняла свои симпатии к противоположному полу и считала наивысшей глупостью страдать из-за мужиков.

Свое необычное имя подружка получила потому, что родилась именно в этом месяце. Марту воспитывала ее мама, которая и научила не привязываться к мужчинам. Она любила жизнь и мужчин, которые встречались у нее на пути. Мгновенно влюблялась, а при появлении напряжения в отношениях быстро теряла к ним интерес, поэтому отчимы у Марты менялись едва ли не ежегодно.

Моя мама не любила семью Марты, но, видя, как мы тянемся друг к другу, пыталась скрывать свое раздражение, иногда это получалось крайне плохо.

В доме Марты мне всегда были рады. Ее мама танцевала, очень хорошо пела, никогда не ругалась и не воспитывала дочь, даже если ее чадо приносило двойки, а это случалось нередко. Марта не любила учиться, поэтому после девятого класса пошла на курсы парикмахеров. Надо сказать, мастер она была от бога, но, как и ее мама, не занималась накопительством, все деньги спускала на красивую одежду и косметику.

Несмотря на легкомысленность, мама Марты была очень доброй и отзывчивой женщиной, поэтому для всего нашего двора ее смерть стала огромной трагедией.

В ту пору нам едва исполнилось по 18 лет. Врачи поздно обнаружили рак легких. Тайком от дочери ее мама покуривала, хотя никто точно так и не назвал причину появления болезни.

Она сгорела за несколько месяцев. На похоронах я ее даже не узнала.

Вместо румяной красивой полногрудой женщины вечным сном спала сухонькая старенькая бабуля.

В тот день плакала даже природа, разразилась гроза, и пошел сильный дождь, но как только мы подъехали на кладбище, яркий солнечный луч разрезал тяжелые черно-синие облака и осветил ее последний путь своим теплом.

Пока мы стояли, ни одна капля не упала на наши головы, но как только последняя горсть земли упала на могилу, небо снова заволокло и пролило вместе с нами море слез. Дождь шел еще пять дней подряд…

Понадобилось много времени, чтобы Марта снова научилась улыбаться.

Мужья мамы помогали сироте продуктами, деньгами, никто не обижал, через год поставили достойный памятник. До сих пор на могиле мамы Марты появляются живые цветы…

Марта, оправившись от удара, снова захотела жить и встретила, по ее мнению, «свою судьбу». «Судьба» оказалась маленького роста, странного телосложения и сомнительной внешности. Марта уверяла, что это не важно. «Какой шел – такой и встретился», – смеясь, говорила она. Основные качества ее Аполлона проявлялись, по ее рассказам, лишь ночью…

Я просто недоумевала от этого недоразумения, но моя подруга была счастлива, этого было достаточно, чтобы принять ее выбор.

Когда в университете я страдала от своего разбитого сердца, Марта решила выйти замуж. Вопрос о свидетельнице даже не задавался. Отцу к тому времени было запрещено идти на свадьбу, у мамы все чаще стали появляться приступы ревности, сама она тоже идти отказалась.

Благословлять союз Марты пришла моя бабушка.

Свадьба была не очень пышной, но веселой. Через год Марта забеременела, но супруг настоял, что еще не время для рождения детей.

Мы снова были вместе, чтобы прожить эти тяжелые дни. После аборта отношения супругов стали натянутыми, вскоре и вовсе прекратились. Ее недоразумение – муж собрал вещи и уехал, не оставив даже прощального письма. Впервые Марта плакала навзрыд из-за мужчины. Я утешала свою подругу рассказами о том предпринимателе, который принял меня на работу, чтобы накормить весь город вкуснейшими пельменями.

Марта смахнула слезы и уточнила, холост ли Егор Владимирович. Я поняла, что моя подруга будет жить. Остаток вечера был посвящен планам на будущее…

Марта вернулась к обычной жизни, я начала осваивать новые технологии производства зраз с сыром.

Егор Владимирович закупил новое оборудование и сам нередко оставался с наладчиками, чтобы устранить дефекты. По образованию наш предприниматель был инженером. Его увлеченность делом была заразительна. Вскоре он собрал команду таких же фанатов. Работать с Егором Владимировичем было легко и удобно. Поручения были четкими и ясными, в споре он мог выслушать собеседника, принять чужие доводы, лишь не выносил откровенную глупость, презирал лень. Все в нем было идеально, кроме того, что он всегда был один.

Злые языки болтали, что он не любит женщин, потому как увлечен мужчинами, но эту глупость я не хотела слушать, поскольку иногда ловила на себе его взгляд, наполненный недвусмысленным желанием. Так могут смотреть только мужчины, которых безоговорочно влечет к представителям противоположного пола.

Однажды вечером я никак не могла собрать цифры «в кучу». Стала злиться, решила все бросить и пойти домой. Как только я выключила свет и закрыла дверь кабинета, услышала его голос. Егор Владимирович тоже задержался и предложил подвести меня до дома. Я отказалась, поскольку после работы привыкла прогуливаться. Тогда он оставил машину и отправился провожать меня без транспорта.

Выйдя из душного офиса, я сразу ощутила ледяной аромат прелой травы. Октябрь уже правил вовсю. Лужи подернулись тонким ледком, на земле плотным ковром лежали разноцветные листья, голые деревья вызывали грусть. Несколько секунд мы молчали, разговор начала я.

Мне было интересно, почему такой успешный мужчина бросил столицу и приехал сюда. Егор Владимирович рассказал, что когда-то был женат, в браке родились девочки-близняшки, но его супруга поддалась давлению своего отца и решила найти более выгодную партию.

Ее отец, влиятельный человек, всегда был против нищего зятя.

Как только дочь решилась уйти от голодранца, тесть сделал все, чтобы закрыть двери начинающему предпринимателю.

Продав небольшую квартиру на окраине столицы, Егор Владимирович решил начать жизнь заново в местечке, где его никто не знал. Удачная сделка по приобретению заброшенного склада в приличном состоянии определила выбор города для нового места жительства.

Я рассказала, как любила мужчину своей мечты, строила грандиозные планы на совместную жизнь, а он женился на другой. В конце своего рассказа я произнесла фразу: «Было так больно, что я больше не верю в любовь…»

Последние слова мы сказали в унисон. Они прозвучали как заклинание.

Егор Владимирович преградил мне дорогу и сказал: «А может, она в нас верит», подошел ближе и поцеловал…

Опомнилась я лишь через мгновение, но вовсе не для того, чтобы оттолкнуть, проверить, правда это или нет.

Обнявшись, мы дошли до моего подъезда, он поцеловал руку и с трудом отпустил.

Когда Егор ушел, я не захотела идти домой, отправилась к Марте поделиться радостью. С порога я стала пищать от восторга и не сразу поняла, что Марта заплаканная. Оказалось, она была снова беременна от своего мужа-недоразумения, с которым уже успела развестись. Срок был большим, аборт делать отказались.

Я стала утешать подругу, говоря: дети – это радость, в ответ слышала, что она непременно повторит судьбу своей матери, так бездарно прожившей жизнь и рано ушедшей в мир иной.

Отговаривать подругу от этих мыслей было бесполезным занятием, к моему приходу Марта немного выпила и успела себя накрутить до одурения.

Единственная идея, которая смогла успокоить Марту, это то, что я обязательно стану крестной матерью ее ребенка и никогда не оставлю их с малышом в одиночестве или беде…

Ариша ЗИМА

(Продолжение следует)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."