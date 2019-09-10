ВЫБОРЫ В РОССИИ

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10 Сентября 2019

Что ждет Камчатку,  или где ставить птицу?

8 сентября во всех 85 регионах России  прошли выборы разных уровней.

Бурное начало избирательной кампании, как всегда, было положено в Москве, где не допустили к выборам некоторых представителей оппозиции за нарушения, допущенные в сборе подписей.

Нарушения, можно сказать, были стандартные. У балбесов или откровенных провокаторов, занимающихся этим делом, в подписных листах фигурировали мертвые души, подложные адреса, неправильно заполненные подписные листы сборщиками подписей.

В этом смысле настоящим «учебником» «Как не надо делать» был Михаил Машковцев, когда в 2016 году пытался избраться в Государственную думу.

В его подписных листах было допущено столько нарушений, что я даже испытал чувство неловкости за опытного, прожженного и успешного в прошлом камчатского политика, сумевшего трижды избраться в областной Совет и дважды победить на выборах губернатора Камчатской области.

К чести Михаил Борисовича, он не стал оспаривать решение избирательной комиссии Камчатского края о недопущении его к регистрации в качестве кандидата на выборы в Государственную думу. Даже ему, старому больному человеку с явными провалами в памяти и путающему причину со следствием, было понятно, что сборщики подписей, мягко говоря, проявили небрежность.

Напомню землякам, что на тот момент Михаил Борисович Машковцев представлял партию «Коммунисты России».

Так называемые представители несистемной оппозиции в Москве не были столь честными и объективными в отличие от дряхлеющего патриарха камчатской политики. Они призвали таких же обалдуев, пустозвонов, провокаторов и людей с неявно выраженными признаками шизофрении выйти на несанкционированный митинг.

За два дня до выборов на всю страну стал известен 36-летний киргиз Башит Карабалаев.  В ночь на 6 сентября он забрался в дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и попытался расправиться с ней с помощью электрошокера. Но для председателя ЦИК это не стало проблемой. Она схватила стул и бесстрашно отходила им нападавшего. Поняв, что с этой женщиной ему не справиться, налетчик был вынужден ретироваться ни с чем, если не считать полученных побоев. Есть женщины в русских селеньях! Теперь против безработного киргиза возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).

По итогам выборов высказался секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, почему-то решивший, что партия «Единая Россия» улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Также положительно оценил позиции, занятые партией, ее лидер Дмитрий Медведев. Странно выглядят эти заявления, если учесть, что позиции партии «Единая Россия» в Госсовете Республики Крым и Законодательном собрании Севастополя, Иркутской области и Московской городской думе в целом ухудшились, хотя там победили представители «Единой России».

Полным провалом для «Единой России» стали выборы в Хабаровском крае. Там в Законодательное собрание, состоящее из 36 депутатов, сумел попасть всего один единоросс.

На выборах депутата Государственной думы по Комсомольскому одномандатному округу победил депутат от ЛДПР. Певица Вика Цыганова, кандидат от партии «Единая Россия», пришла к финишу третьей, хотя в ее поддержку был включен мощный федеральный административный ресурс.

Телевизионные передачи на федеральных каналах с ее участием не были оценены избирателями. Скорее, они воспринимались как нарушение избирательного права, т.е. создание преимуществ представителю партии власти. Это обстоятельство еще больше разволновало и без того неспокойную электоральную стихию Хабаровского края.

Первые признаки волнения возникли после возбуждения уголовного дела и ареста бывшего губернатора Хабаровского края, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Он пользовался заслуженным авторитетом среди жителей Дальнего Востока. Находясь у власти больше десятка лет, он сумел в конце концов убедить руководство страны, что если Россия не будет вкладывать значительные средства в развитие Дальнего Востока, то она его потеряет. Он сыграл значительную роль в победе на губернаторских выборах Хабаровского края представителя ЛДПР Сергея Фургала.

Видимо, именно из-за этого Кремль решил проучить дальневосточного политического тяжеловеса. Политтехнологи Кремля в который раз ошиблись. Применительно к ним верны слова пролетарского вождя Владимира Ульянова (Ленина): «Страшно далеки они от народа».

Кстати, московские политтехнологи работают и на Камчатке с целью повышения рейтинга нашего губернатора Владимира Илюхина. Однако после трех лет их работы рейтинг губернатора почему-то стал резко снижаться.

Продолжая разговор о Хабаровском крае, нельзя обойти стороной выборы мэра Комсомольска-на-Амуре, второго по величине регионального города и основного индустриального центра. Кандидат от ЛДПР одержал убедительную победу, а представитель партии «Единая Россия» получил лишь почетное третье место, проиграв основному конкуренту более чем в 4 раза.

На выборах в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре урожай ЛДПР составил 96,7 % мандатов. Победители получили 34 из 35 мест в Хабаровске, а также 24 из 25 мест в Комсомольске-на-Амуре. Представители партии власти не сумели получить ни одного мандата.

Этот сокрушительный провал «Единой России» прокомментировал информационному агентству ТАСС представитель Генсовета, пожелавший остаться анонимным: «На результаты в Хабаровске повлияла политическая незрелость губернатора Сергея Фургала… Это некий накопленный кумулятивный эффект, это происходило несколько лет».

Глупее объяснения не придумаешь. Выходит, руководство Генсовета партии «Единая Россия» несколько лет спокойно наблюдало за тем, как они теряют свои позиции в Хабаровском крае и при этом не делали надлежащих выводов. Теперь, когда в Хабаровском крае партия «ЕР» осталась за бортом региональной политики, едва не уйдя в подполье, у руководства партии власти даже не хватило политической смелости на официальном уровне объяснить причины столь впечатляющего поражения. Чем дольше тянется пауза, тем более она становится неприличной и говорит о полной неспособности высоких партийных функционеров к исправлению сложившегося положения для «ЕР».

В Камчатском крае проходили выборы глав двух сельских поселений – Манилы и Средние Пахачи, а также выборы Советов депутатов сельских поселений Начикинского, Пахачи, Средние Пахачи, Тиличики и Тымлата.

Разумеется, по результатам этих выборов судить об электоральных предпочтениях всего Камчатского края будет неверным. Однако некое представление об отношении избирателей к партии власти в нашей северной глубинке это все же дает.

Из 36 мандатов Совета депутатов сельских поселений партия «Единая Россия» получила 28. Самовыдвиженцы сумели взять 8 мандатов. Ни один представитель от партий так называемых оппозиционеров в Советы депутатов сельских поселений не прошел.

На выборах главы сельского поселения «Село Средние Пахачи» победил безработный самовыдвиженец 1986 года рождения Илья Феденко, окончивший в 2009 году Дальневосточную академию госслужбы. Он более чем в два раза набрал больше голосов, чем кандидат от «ЕР» – заведующая детским садом «Ягодка» Надежда Тнагиргина 1963 года рождения.

Возможно, селяне просто пожалели молодого безработного земляка и предоставили ему возможность трудоустроиться. В селе Манилы с впечатляющим результатом победила кандидат от «ЕР» Зоя Бровенко, набрав 80 % голосов избирателей. Второй номер – самовыдвиженка Алена Сыроваткина сумела получить результат 15,7 %.

И в первом, и во втором случае на выборах главы не были представлены кандидаты от иных партий.

В северных поселениях представители «Единой России» одержали ожидаемую победу.

Возвращаясь к выборам в Хабаровском крае, попробуем сопоставить ситуацию применительно к Камчатскому краю.

Что нам ожидать от выборов губернатора, т.е. какие существуют шансы победить кандидату от «Единой России»?

Для начала следует оценить положение самой партии «Единая Россия» в нашем регионе. Полагаю, что рейтинг партии власти колеблется между 30 и 40 %.

При активной работе на выборах «Единая Россия» сумеет набрать около 45 % голосов избирателей. Но рейтинг самой партии не переходит кандидату в губернаторы автоматически. Слишком большую роль в этом случае играют его заслуги перед регионом, умение преподнести себя избирателям и личностные качества кандидата, конкурентная среда (с оппозицией Камчатке повезло. Правда, их убогость не является данностью навсегда), а главное – накал протестных настроений. Учитывая, что практически все социальные сети крайне враждебно настроены к действующему губернатору Владимиру Илюхину и членам его команды, можно предположить, что протестные настроения жителей Камчатки достигли перегрева.

Старый как мир, чисто российский вопрос «Что делать?» пока остается без ответа.

Все нехитрые пиар-заготовки краевой власти видны невооруженным глазом: хождение в народ, присутствие в социальных сетях, выступление перед коллективами, участие в праздничных мероприятиях, вал позитивных новостей со стороны пресс-службы – пока не дают должного эффекта. Эти действия страдают одним существенным недостатком – низким качеством исполнения.

Приведу лишь два примера. Выступление губернатора в социальных сетях создает устойчивое впечатление, что он импровизирует, а не готовит речь заранее. Импровизация может быть эффективна лишь при живом общении с избирателями или в прямом эфире. Но даже тогда она требует соблюдения как ораторских, так и поведенческих канонов. Если выступление дается в записи, то импровизация говорит лишь о плохой подготовке самого выступления. Это сразу становится понятно избирателю и наносит вред выступающему.

Второй пример касается того, как в целом хорошее мероприятие может быть скомкано неумелыми и непрофессиональными действиями помощников губернатора.

В конце августа в Усть-Большерецком районе прошло ежегодное праздничное мероприятие «Сохраним лосось вместе». Забавно, что название прямо противоречило происходящему на празднике. Сам праздник состоял из нескольких частей, включая спортивную рыбалку. 150 рыбаков-любителей соревновались между собой в вылове лососей на реке Амчигача (притока реки Большой).

Получается, чтобы сохранить камчатского лосося, его нужно выловить и съесть либо, по желанию добытчика, отпустить обратно.

Вторым этапом мероприятия была демонстрация различных блюд, приготовленных из несчастного камчатского лосося.

Вышеуказанные мероприятия никак не сочетались с общим девизом «Сохраним лосось вместе».  Пожалуй, правильнее было назвать этот праздник «Поймаем и съедим лосося вместе».

Но не будем придираться к названию, главное, народу было интересно и весело.

Конфуз возник при определении победителя в номинации «Спортивная ловля», где в качестве жюри выступили руководитель агентства по туризму и внешним связям Алена Стратонова, а также заместитель министра спорта Наталья Глубокая.

Эти две дамы неправильно определили победителя номинации, попросту потеряв один протокол. В результате их ошибки губернатор Камчатского края Владимир Илюхин вручил приз – надувную лодку не тому участнику состязания.

После чего возмущенный настоящий победитель пошел к жюри качать свои права.

И… докачал! Настал момент истины. Потерявшийся протокол госпожи Стратонова и Глубокая, порывшись у себя в палатке, все-таки нашли. Они пошли по самому прямому, но отнюдь не легкому пути, попытавшись отнять лодку, врученную губернатором ошибочно, и передать настоящему победителю.

Награжденный оказался парнем несговорчивым и наотрез отказался возвращать полученную награду. Ситуация накалялась и грозила перерасти в большой скандал. Припертые к стенке представители жюри – главный турист нашего полуострова Алена Стратонова и почти «главный мускул» края Наталья Глубокая приняли, как им показалось, соломоново решение. Они поручили ведущему праздника объявить теперь уже двух победителей в спортивной рыбалке, по сути, поправив губернатора. Изрядно повеселевший народ даже немного отрезвел, услышав такое.

Обиженный конкурсант-победитель не получил эту злосчастную лодку до сих пор. Его друзья связались с нашей газетой и в красках рассказали эту историю.

Разумеется, о произошедшем конфузе никто не поставил в известность самого  губернатора. Можно представить, какие страсти закипели среди рыболовов и какие эпитеты они посылали в адрес жюри, что автоматически негативно отразилось на имидже губернатора.

Полагаю, говорить о сокрушающей бестолковости двух дам-управленцев нужно, хотя понимаю, что горбатого только могила исправит.

Солнцеликие Стратонова и Глубокая за короткое время смогли оторваться от земли настолько, что перестали замечать каких-то маленьких снующих туда-сюда недовольных людишек, которым всегда чего-то не хватает. Они словно мешают спокойно плыть раздутому величию бездарных управленцев типа стратоновых и др. Эта общая российская беда, когда стратоновщина через все щели лезет из грязи в князи.

Напомню, что Алена Стратонова руководила пресс-службой края в те времена, когда рейтинг губернатора, полагаю, начал падать вниз. Думаю, что это случилось во многом благодаря ей. В пиар-технологиях госпожа Стратонова разбиралась и разбирается не более, чем свинья в апельсинах. О каком тогда прорыве в повышении рейтинга губернатора можно говорить, когда процессом управляют такие горе-политтехнологи, как стратоновы?! Эта амбициозная молодая дама по какой-то причине безгранично верит в свои способности, которых нет. Поучаствовав в нескольких успешных выборах, она решила, что теперь хорошо разбирается в полит-технологиях.

Справедливости ради надо сказать, что на Камчатке концентрация таких вот «политтехнологов» на единицу площади едва ли не самая большая в России. И чем невежественнее является человек, тем более свято он верит в свое пиар-умение.

В подобной ситуации социальное самочувствие камчатского электорального поля можно оценить как тревожное, в любое время готовое перерасти в критическое.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."