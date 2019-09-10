ВЫБОРЫ В РОССИИ

10 Сентября 2019



Что ждет Камчатку, или где ставить птицу?

8 сентября во всех 85 регионах России прошли выборы разных уровней.

Бурное начало избирательной кампании, как всегда, было положено в Москве, где не допустили к выборам некоторых представителей оппозиции за нарушения, допущенные в сборе подписей.

Нарушения, можно сказать, были стандартные. У балбесов или откровенных провокаторов, занимающихся этим делом, в подписных листах фигурировали мертвые души, подложные адреса, неправильно заполненные подписные листы сборщиками подписей.

В этом смысле настоящим «учебником» «Как не надо делать» был Михаил Машковцев, когда в 2016 году пытался избраться в Государственную думу.

В его подписных листах было допущено столько нарушений, что я даже испытал чувство неловкости за опытного, прожженного и успешного в прошлом камчатского политика, сумевшего трижды избраться в областной Совет и дважды победить на выборах губернатора Камчатской области.

К чести Михаил Борисовича, он не стал оспаривать решение избирательной комиссии Камчатского края о недопущении его к регистрации в качестве кандидата на выборы в Государственную думу. Даже ему, старому больному человеку с явными провалами в памяти и путающему причину со следствием, было понятно, что сборщики подписей, мягко говоря, проявили небрежность.

Напомню землякам, что на тот момент Михаил Борисович Машковцев представлял партию «Коммунисты России».

Так называемые представители несистемной оппозиции в Москве не были столь честными и объективными в отличие от дряхлеющего патриарха камчатской политики. Они призвали таких же обалдуев, пустозвонов, провокаторов и людей с неявно выраженными признаками шизофрении выйти на несанкционированный митинг.

За два дня до выборов на всю страну стал известен 36-летний киргиз Башит Карабалаев. В ночь на 6 сентября он забрался в дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и попытался расправиться с ней с помощью электрошокера. Но для председателя ЦИК это не стало проблемой. Она схватила стул и бесстрашно отходила им нападавшего. Поняв, что с этой женщиной ему не справиться, налетчик был вынужден ретироваться ни с чем, если не считать полученных побоев. Есть женщины в русских селеньях! Теперь против безработного киргиза возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).

По итогам выборов высказался секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, почему-то решивший, что партия «Единая Россия» улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Также положительно оценил позиции, занятые партией, ее лидер Дмитрий Медведев. Странно выглядят эти заявления, если учесть, что позиции партии «Единая Россия» в Госсовете Республики Крым и Законодательном собрании Севастополя, Иркутской области и Московской городской думе в целом ухудшились, хотя там победили представители «Единой России».

Полным провалом для «Единой России» стали выборы в Хабаровском крае. Там в Законодательное собрание, состоящее из 36 депутатов, сумел попасть всего один единоросс.

На выборах депутата Государственной думы по Комсомольскому одномандатному округу победил депутат от ЛДПР. Певица Вика Цыганова, кандидат от партии «Единая Россия», пришла к финишу третьей, хотя в ее поддержку был включен мощный федеральный административный ресурс.

Телевизионные передачи на федеральных каналах с ее участием не были оценены избирателями. Скорее, они воспринимались как нарушение избирательного права, т.е. создание преимуществ представителю партии власти. Это обстоятельство еще больше разволновало и без того неспокойную электоральную стихию Хабаровского края.

Первые признаки волнения возникли после возбуждения уголовного дела и ареста бывшего губернатора Хабаровского края, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Он пользовался заслуженным авторитетом среди жителей Дальнего Востока. Находясь у власти больше десятка лет, он сумел в конце концов убедить руководство страны, что если Россия не будет вкладывать значительные средства в развитие Дальнего Востока, то она его потеряет. Он сыграл значительную роль в победе на губернаторских выборах Хабаровского края представителя ЛДПР Сергея Фургала.

Видимо, именно из-за этого Кремль решил проучить дальневосточного политического тяжеловеса. Политтехнологи Кремля в который раз ошиблись. Применительно к ним верны слова пролетарского вождя Владимира Ульянова (Ленина): «Страшно далеки они от народа».

Кстати, московские политтехнологи работают и на Камчатке с целью повышения рейтинга нашего губернатора Владимира Илюхина. Однако после трех лет их работы рейтинг губернатора почему-то стал резко снижаться.

Продолжая разговор о Хабаровском крае, нельзя обойти стороной выборы мэра Комсомольска-на-Амуре, второго по величине регионального города и основного индустриального центра. Кандидат от ЛДПР одержал убедительную победу, а представитель партии «Единая Россия» получил лишь почетное третье место, проиграв основному конкуренту более чем в 4 раза.

На выборах в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре урожай ЛДПР составил 96,7 % мандатов. Победители получили 34 из 35 мест в Хабаровске, а также 24 из 25 мест в Комсомольске-на-Амуре. Представители партии власти не сумели получить ни одного мандата.

Этот сокрушительный провал «Единой России» прокомментировал информационному агентству ТАСС представитель Генсовета, пожелавший остаться анонимным: «На результаты в Хабаровске повлияла политическая незрелость губернатора Сергея Фургала… Это некий накопленный кумулятивный эффект, это происходило несколько лет».

Глупее объяснения не придумаешь. Выходит, руководство Генсовета партии «Единая Россия» несколько лет спокойно наблюдало за тем, как они теряют свои позиции в Хабаровском крае и при этом не делали надлежащих выводов. Теперь, когда в Хабаровском крае партия «ЕР» осталась за бортом региональной политики, едва не уйдя в подполье, у руководства партии власти даже не хватило политической смелости на официальном уровне объяснить причины столь впечатляющего поражения. Чем дольше тянется пауза, тем более она становится неприличной и говорит о полной неспособности высоких партийных функционеров к исправлению сложившегося положения для «ЕР».

В Камчатском крае проходили выборы глав двух сельских поселений – Манилы и Средние Пахачи, а также выборы Советов депутатов сельских поселений Начикинского, Пахачи, Средние Пахачи, Тиличики и Тымлата.

Разумеется, по результатам этих выборов судить об электоральных предпочтениях всего Камчатского края будет неверным. Однако некое представление об отношении избирателей к партии власти в нашей северной глубинке это все же дает.

Из 36 мандатов Совета депутатов сельских поселений партия «Единая Россия» получила 28. Самовыдвиженцы сумели взять 8 мандатов. Ни один представитель от партий так называемых оппозиционеров в Советы депутатов сельских поселений не прошел.

На выборах главы сельского поселения «Село Средние Пахачи» победил безработный самовыдвиженец 1986 года рождения Илья Феденко, окончивший в 2009 году Дальневосточную академию госслужбы. Он более чем в два раза набрал больше голосов, чем кандидат от «ЕР» – заведующая детским садом «Ягодка» Надежда Тнагиргина 1963 года рождения.

Возможно, селяне просто пожалели молодого безработного земляка и предоставили ему возможность трудоустроиться. В селе Манилы с впечатляющим результатом победила кандидат от «ЕР» Зоя Бровенко, набрав 80 % голосов избирателей. Второй номер – самовыдвиженка Алена Сыроваткина сумела получить результат 15,7 %.

И в первом, и во втором случае на выборах главы не были представлены кандидаты от иных партий.

В северных поселениях представители «Единой России» одержали ожидаемую победу.

Возвращаясь к выборам в Хабаровском крае, попробуем сопоставить ситуацию применительно к Камчатскому краю.

Что нам ожидать от выборов губернатора, т.е. какие существуют шансы победить кандидату от «Единой России»?

Для начала следует оценить положение самой партии «Единая Россия» в нашем регионе. Полагаю, что рейтинг партии власти колеблется между 30 и 40 %.

При активной работе на выборах «Единая Россия» сумеет набрать около 45 % голосов избирателей. Но рейтинг самой партии не переходит кандидату в губернаторы автоматически. Слишком большую роль в этом случае играют его заслуги перед регионом, умение преподнести себя избирателям и личностные качества кандидата, конкурентная среда (с оппозицией Камчатке повезло. Правда, их убогость не является данностью навсегда), а главное – накал протестных настроений. Учитывая, что практически все социальные сети крайне враждебно настроены к действующему губернатору Владимиру Илюхину и членам его команды, можно предположить, что протестные настроения жителей Камчатки достигли перегрева.

Старый как мир, чисто российский вопрос «Что делать?» пока остается без ответа.

Все нехитрые пиар-заготовки краевой власти видны невооруженным глазом: хождение в народ, присутствие в социальных сетях, выступление перед коллективами, участие в праздничных мероприятиях, вал позитивных новостей со стороны пресс-службы – пока не дают должного эффекта. Эти действия страдают одним существенным недостатком – низким качеством исполнения.

Приведу лишь два примера. Выступление губернатора в социальных сетях создает устойчивое впечатление, что он импровизирует, а не готовит речь заранее. Импровизация может быть эффективна лишь при живом общении с избирателями или в прямом эфире. Но даже тогда она требует соблюдения как ораторских, так и поведенческих канонов. Если выступление дается в записи, то импровизация говорит лишь о плохой подготовке самого выступления. Это сразу становится понятно избирателю и наносит вред выступающему.

Второй пример касается того, как в целом хорошее мероприятие может быть скомкано неумелыми и непрофессиональными действиями помощников губернатора.

В конце августа в Усть-Большерецком районе прошло ежегодное праздничное мероприятие «Сохраним лосось вместе». Забавно, что название прямо противоречило происходящему на празднике. Сам праздник состоял из нескольких частей, включая спортивную рыбалку. 150 рыбаков-любителей соревновались между собой в вылове лососей на реке Амчигача (притока реки Большой).

Получается, чтобы сохранить камчатского лосося, его нужно выловить и съесть либо, по желанию добытчика, отпустить обратно.

Вторым этапом мероприятия была демонстрация различных блюд, приготовленных из несчастного камчатского лосося.

Вышеуказанные мероприятия никак не сочетались с общим девизом «Сохраним лосось вместе». Пожалуй, правильнее было назвать этот праздник «Поймаем и съедим лосося вместе».

Но не будем придираться к названию, главное, народу было интересно и весело.

Конфуз возник при определении победителя в номинации «Спортивная ловля», где в качестве жюри выступили руководитель агентства по туризму и внешним связям Алена Стратонова, а также заместитель министра спорта Наталья Глубокая.

Эти две дамы неправильно определили победителя номинации, попросту потеряв один протокол. В результате их ошибки губернатор Камчатского края Владимир Илюхин вручил приз – надувную лодку не тому участнику состязания.

После чего возмущенный настоящий победитель пошел к жюри качать свои права.

И… докачал! Настал момент истины. Потерявшийся протокол госпожи Стратонова и Глубокая, порывшись у себя в палатке, все-таки нашли. Они пошли по самому прямому, но отнюдь не легкому пути, попытавшись отнять лодку, врученную губернатором ошибочно, и передать настоящему победителю.

Награжденный оказался парнем несговорчивым и наотрез отказался возвращать полученную награду. Ситуация накалялась и грозила перерасти в большой скандал. Припертые к стенке представители жюри – главный турист нашего полуострова Алена Стратонова и почти «главный мускул» края Наталья Глубокая приняли, как им показалось, соломоново решение. Они поручили ведущему праздника объявить теперь уже двух победителей в спортивной рыбалке, по сути, поправив губернатора. Изрядно повеселевший народ даже немного отрезвел, услышав такое.

Обиженный конкурсант-победитель не получил эту злосчастную лодку до сих пор. Его друзья связались с нашей газетой и в красках рассказали эту историю.

Разумеется, о произошедшем конфузе никто не поставил в известность самого губернатора. Можно представить, какие страсти закипели среди рыболовов и какие эпитеты они посылали в адрес жюри, что автоматически негативно отразилось на имидже губернатора.

Полагаю, говорить о сокрушающей бестолковости двух дам-управленцев нужно, хотя понимаю, что горбатого только могила исправит.

Солнцеликие Стратонова и Глубокая за короткое время смогли оторваться от земли настолько, что перестали замечать каких-то маленьких снующих туда-сюда недовольных людишек, которым всегда чего-то не хватает. Они словно мешают спокойно плыть раздутому величию бездарных управленцев типа стратоновых и др. Эта общая российская беда, когда стратоновщина через все щели лезет из грязи в князи.

Напомню, что Алена Стратонова руководила пресс-службой края в те времена, когда рейтинг губернатора, полагаю, начал падать вниз. Думаю, что это случилось во многом благодаря ей. В пиар-технологиях госпожа Стратонова разбиралась и разбирается не более, чем свинья в апельсинах. О каком тогда прорыве в повышении рейтинга губернатора можно говорить, когда процессом управляют такие горе-политтехнологи, как стратоновы?! Эта амбициозная молодая дама по какой-то причине безгранично верит в свои способности, которых нет. Поучаствовав в нескольких успешных выборах, она решила, что теперь хорошо разбирается в полит-технологиях.

Справедливости ради надо сказать, что на Камчатке концентрация таких вот «политтехнологов» на единицу площади едва ли не самая большая в России. И чем невежественнее является человек, тем более свято он верит в свое пиар-умение.

В подобной ситуации социальное самочувствие камчатского электорального поля можно оценить как тревожное, в любое время готовое перерасти в критическое.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ