ВАЛЕРИЙ ПОНОМАРЕВ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА ВЫБОРАХ НЕИЗБЕЖНА

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17 Сентября 2019

В Единый день голосования 8 сентября в Москве впервые работали цифровые избирательные участки. Голосование на них проходило с помощью специального терминала, созданного концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех».

Насколько надежна эта система, какие возможности дает избирателям, и как она будет развиваться дальше, рассказал член Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель Совета Федерации в Центральной избирательной комиссии Валерий Андреевич Пономарев.

 

– Валерий Андреевич, законопроекты о проведении экспериментов о создании цифровых избирательных участков и организации дистанционного электронного голосования были одобрены парламентом и подписаны президентом. Как шла работа над законопроектами, были ли сомнения у депутатов или экспертного сообщества в возможности реализовать эти новации на практике?
– Благодаря Комитету Государственной думы по контролю и регламенту работа над законопроектами велась активно и профессионально. Новеллы избирательного законодательства широко обсуждались в экспертной среде. От региональных органов законодательной и исполнительной власти были получены положительные отзывы. Все замечания и предложения были учтены в итоговой редакции законопроектов. ЦИК России также провела большую работу в подготовке нормативно-правовой базы экспериментов.
В июне этого года ЦИК приняла постановление «Об особенностях организации голосования на цифровых избирательных участках в городе федерального значения Москве на выборах, проводимых 8 сентября 2019 года», где был утвержден порядок организации голосования и перечень технических средств для оснащения цифрового избирательного участка.

 

В итоге этой работы в Москве в этом году прошли сразу два эксперимента: электронное голосование и цифровые избирательные участки.

Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно.

– Да, действительно, на территории города Москвы были организованы цифровые участки, оснащенные техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования, которые позволяют проводить голосование граждан РФ, находящихся в день голосования за пределами избирательного округа, где обладают активным избирательным правом.

Оба эксперимента очень важны для дальнейшего развития избирательного процесса в России. То, что мы делаем сегодня, мы делаем с нуля, ничего подобного в мире нет.

Один эксперимент проводился в округах столицы, где избиратели могли отдать голос удаленно – со своих электронных устройств. Для этого горожане должны были заранее зарегистрироваться на портале мэрии Москвы и лично подтвердить свое намерение в МФЦ.

 

Второй – на созданных цифровых избирательных участках  могли проголосовать иногородние избиратели, не москвичи, по довыборам депутатов Госдумы и губернаторов в регионах. Эти избиратели должны были заранее подать заявление и явиться в день голосования на избирательный участок. Там стояли электронные дисплеи. Член избирательной комиссии выдавал человеку штрих-код. Избиратель прикладывал код к экрану, на котором появлялся его региональный бюллетень. Данные отправлялись непосредственно туда, где человек является избирателем.

Удобно, но процесс все же требует личного присутствия. А ведь москвичи могли проголосовать и без появления на участке, сидя на даче?

– Да, дистанционное электронное голосование позволяет голосовать удаленно, не приходя на избирательный участок. Необходимо было только заранее зарегистрироваться через портал, в данном случае MOS.RU. В день голосования горожанам нужно было просто зайти в личный кабинет, получить электронный бюллетень, проголосовать – и эти результаты автоматически сохранялись в базе данных. То есть это возможность буквально из любой точки планеты, где есть интернет, участвовать в выборах. Более того, дистанционно можно было даже подавать заявление на участие в этих выборах. Многие считают эту новеллу очень удобной. Особенно для тех граждан, которые в силу некоторых физических ограничений не могут проголосовать на участке.

 

– Центризбирком предложил цифровые избирательные участки пока в качестве эксперимента. А в чем принципиальное значение этой новеллы для избирателя? Каковы дальнейшие шаги по развитию этого проекта?

– В 2017 году заработала подсистема ГАС «Выборы» – «Мобильный избиратель». Она отменила практику открепительных удостоверений, а избиратели получили возможность подавать заявление для голосования через портал госуслуг и голосовать по месту своего фактического нахождения – тогда это был прорыв.

Но при помощи «Мобильного избирателя» не на своем избирательном участке можно проголосовать только по тем бюллетеням, по которым вы обладаете избирательным правом. То есть, приехав в другой район, вы не могли участвовать в муниципальных выборах своего района, в другой области – не могли голосовать за своего губернатора или за депутатов своего Заксобрания.

Сейчас же, используя цифровые избирательные участки, оборудованные специальными терминалами, можно получить возможность голосовать из любой точки страны.

Основой технологии является терминал для голосования – он ведет автоматизированный подсчет голосов, фиксирует результаты голосования и формирует отчет с данными о голосовании. Кроме полноценной защиты от воздействий на выборный процесс, от вирусных атак, терминал поможет сократить количество сотрудников, задействованных в обработке бюллетеней, и время их работы, а главное – позволит в максимально полной мере реализовать право граждан на участие в выборах. Таким образом, может повыситься и явка на выборы.

 

Какое количество избирателей приняло участие в электронном голосовании?

– Зарегистрировались около 11 тысяч, а приняли участие в итоге около 10 тысяч избирателей. На самом деле электронное голосование в мире крайне редкий сервис.

 

Даже там, где есть электронные правительства?

– Многие страны, к сожалению, не могут потянуть такие инновации финансово и технологически. Передовая страна в этом отношении – Эстония. Но там у людей есть электронные паспорта, что облегчает решение этой задачи.

 

Электронное голосование каким-то образом учитывает тайну волеизъявления?

– Любая электронная система – это всегда компромисс между тайной голосования и прозрачностью. С одной стороны, избиратель должен быть уверен, что никто не узнает, как он проголосовал, потому что это базовый принцип избирательного права. С другой стороны, должна быть прозрачность, чтобы и избиратели могли убедиться, что все учтено правильно. И этот баланс между тайной и проверяемостью пока не найден нигде в мире. Поэтому я рад, что в России запущена дискуссия о том, как должно выглядеть электронное голосование.

 

А сам избиратель может убедиться, что его голос учтен верно?

– Есть спор относительно того, нужно ли избирателю предоставлять такую возможность. Пока разработчики отказались от того, чтобы после голосования у гражданина была возможность получить в зашифрованном виде обратно его голос уже в анонимном виде, как код, который можно проверить с помощью специального сервиса. Есть опасение, что кого-то могут принуждать отчитываться о том, как он проголосовал, и требовать от него, например, этот код.

 

Пока такие участки работали только в Москве. Есть ли планы развивать и масштабировать этот опыт дальше?

– Да, 8 сентября работали 30 пилотных цифровых избирательных участков во всех административных округах Москвы. Всего в эксперименте участвовали 20 субъектов России: от Дальнего Востока (Сахалин) до Курской области и Санкт-Петербурга на западе, от Астраханской области на юге до Мурманской области на севере. Но это только первые шаги в направлении цифровизации выборов.

Технология будет масштабирована, если соответствующее решение будет принято Центризбиркомом. Разработчикам предстоит решить ряд сложных научно-технических и организационно-методологических задач, которые позволят не только расширить географию цифровых участков, но и в целом сделают систему голосования еще более удобной для избирателей.

 

Будет ли востребовано оборудование, используемое на цифровых избирательных участках, после выборов 8 сентября?

– Терминал в межвыборный период может использоваться для анкетирования, проведения социологических исследований и референдумов.

 

В других странах технологии для голосования развиваются таким же образом? Какие позиции здесь занимает Россия?

– Наша страна является одним из лидеров по цифровизации избирательных процессов. Это связано с нацеленностью ЦИК России на создание максимально комфортных условий для голосования, с географией нашей страны, которая задает высокие требования к мобильности избирателей.

Есть и неочевидные факторы: в ряде стран предпочитают голосовать только традиционными, привычными способами. Многие не доверяют электронному голосованию, боятся киберугроз и уязвимости технических средств.

 

– Вызывает ли опасения с точки зрения обеспечения информационной безопасности передача голосов через электронные сети, дистанционно? Какие решения предприняты в этом направлении?
– Что касается цифровых избирательных участков, то установленное оборудование никак не связано с внешними сетями. Попасть в систему по каким-либо каналам информации и связи и воздействовать на нее невозможно. Итоги голосования на цифровых избирательных участках передаются по каналам системы ГАС «Выборы». 
В электронном же голосовании голос учитывается в анонимном, зашифрованном виде. Технологическое сопровождение проекта полностью ориентировано на российских производителей, отечественные программные средства и разработки. 
В участковой комиссии, в полномочия которой входит обработка сводных данных по электронному голосованию, после окончания голосования с помощью специального ключа доступа будет произведена расшифровка электронных данных и сформирован протокол.
Что касается опасений по поводу обеспечения информационной безопасности и тайны голосования, они имеют право на жизнь. Избирком и разработчики, я уверен, внимательно проанализируют все экспертные оценки и обязательно учтут их в работе.

В чем все-таки может быть уязвимость этих технологий?

– Например, если говорить об электронных участках с дистанционным голосованием, то они физически подключены к интернету, и есть определенные риски, связанные с хакерскими атаками. Но мы видим, что в этот раз никаких видимых вмешательств не произошло. Кроме того, основная проблема при удаленном голосовании – убедиться, что именно тот избиратель зашел в кабинет, а не кто-то другой.

Мы пытаемся реализовать механизмы, удобные для человека, которым граждане будут доверять. Как в случае с «Мобильным избирателем», на который не поступало жалоб. Этот механизм абсолютно защищен. 
Но не следует забывать, что это все-таки эксперименты. Когда мы внедряли «Мобильный избиратель» в 2017 году, было подано более 200 тыс. заявлений, на выборах Президента России таких заявлений было уже более 5 миллионов. Для того чтобы люди начали пользоваться каким-либо новым инструментом, они должны понять, как им пользоваться и насколько это удобно. Сейчас мы не ставим перед собой никаких задач по числу участвующих в экспериментах избирателей. Нам важно отработать механизмы, гарантирующие защиту от всех возможных фальсификаций. Но если нам удастся реализовать задуманное, это будет лучшее из всего, что существует сегодня в электоральной практике.

У нас в России со следующего года начнется эксперимент по выдаче электронных паспортов. Избиратель, возможно, сможет авторизовываться по своему электронному паспорту. Это будет некий цифровой ключ, который позволит идентифицировать человека. Наверняка в перспективе будут какие-то биометрические способы проверки. Сейчас Ростелеком в России тестирует систему, которая позволяет, например, получать банковские услуги по своим биометрическим данным, когда записывают твои голос и лицо.

 

Планируется ли использовать терминалы для проведения голосования среди россиян, проживающих за рубежом?

– Безусловно, комплекс позволяет обеспечить голосование наших соотечественников в других странах.

 

Насколько будет отличаться скорость обработки бюллетеней от обычного способа голосования?

– Время на обработку сокращается в несколько раз, речь идет об экономии нескольких часов работы для каждого избирательного участка.

 

Сохранится ли при этом в России голосование бумажными бюллетенями?

– Пока в избирательной системе России сохраняется возможность для голосования через бумажный бюллетень, но технологические сдвиги игнорировать тоже нельзя, поэтому помимо классических форм волеизъявления появляются электронно-дистанционное голосование и цифровые избирательные участки.

Некоторое время, я думаю, сохранится, но рано или поздно мы, вероятно, уйдем от бумажного бюллетеня. Хотя я бы предпочел оставить людям право выбирать самостоятельно форму голосования – электронную или бумажную. Если уже сейчас для большинства людей электронное голосование считается нормой, то для молодежи через десятилетие бумажные бюллетени даже с эстетической точки зрения станут нонсенсом.

Конечно, рано или поздно электроника победит, но хорошо бы все равно сохранить право выбора формы голосования. Текущие изменения направлены не на привлечение молодой аудитории, а скорее на создание удобных условий для россиян.

Находясь в другой точке России или мира, они спокойно и без лишних хлопот могут оказать поддержку своему кандидату, и их голос будет учтен без лишних вопросов. Мир слишком быстро меняется, и некоторым людям, прожившим свою жизнь в докомпьютерную эпоху, будет трудно оценить плюсы системы по достоинству, но они есть. И приятно осознавать, что ЦИК идет в ногу со временем.

 

Сложно ли будет подготовить кадры, если эта технология будет применяться повсеместно?

– Конечно, людей нужно будет обучать. Я полагаю, что в будущем необходимо даже формировать корпус электронных наблюдателей. Это должна быть новая генерация таких специалистов. Кроме того, необходимо получить прозрачные инструменты, с помощью которых наблюдатели смогут следить за ходом электронного голосования.

 

Как вы оцениваете потенциал электронного голосования в России?

– Сегодня в стране бум на такие избирательные технологии. После этих выборов перед властями будет стоять выбор, в какие технологии вкладывать бюджетные деньги. Центризбирком сейчас очень внимательно смотрит на все эти технологии. Думаю, что будущее электронного голосования будет зависеть от результатов прошедшего в Москве эксперимента: сколько людей приняли участие, были ли какие-то проблемы, выявлены ли какие-то уязвимости. Не исключено, что на федеральных выборах 2021 года в Госдуму или на выборах президента в 2024 году мы увидим элементы этой системы уже в действии.

 

Будут ли набирать популярность эти технологии среди избирателей?

– На мой взгляд, все эти технологии могут привлекать новых избирателей: молодежь, тех, кто ездит на дачу, находится в отпуске, в командировке, и тех, кому просто лень ходить на свой избирательный участок. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей принимало участие в формировании органов власти, чтобы повышать легитимность выборов, значимость и ответственность самих людей за тех, кого они выбрали во власть.

Татьяна СТЕПАНОВА

 

Справка «В»

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Валерий Андреевич Пономарев назначен полномочным представителем Совета Федерации в Центральной избирательной комиссии РФ 11 декабря 2018 года.

Его основная работа связана с сопровождением федеральных законов и рассмотрением проектов федеральных законов в сфере деятельности избирательных комиссий.

Одной из основных форм взаимодействия с Центральной избирательной комиссией РФ является участие в заседаниях ЦИК России.

Валерий Андреевич был выбран в Совет Федерации депутатами Законодательного собрания Камчатского края в 2016 году. До этого он дважды представлял Камчатский край в высшем представительном органе власти Российской Федерации.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."