ОДНАЖДЫ

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17 Сентября 2019

Странные и прекрасные вещи происходят с каждым из нас ежедневно. Маленькие истории и значительные события влияют на нашу жизнь, наш характер, нашу судьбу. Ирландский философ, эстет, писатель, поэт Оскар Уайльд однажды сказал, что «...жизнь не делится на мелочи и важные вещи. В жизни все одинаково важно...». Рассказывая истории из своей жизни, мы делимся друг с другом своими воспоминаниями. Они бывают смешными и забавными, грустными и тяжелыми, но все равно остаются для нас важными. Газета «Вести» продолжает публикацию интересных историй из жизни простых людей нашей страны под обшей рубрикой «Однажды...».

 

Однажды вечером

(Продолжение. Начало в № 30 от 11.09.2019)

Единственной идеей, которая смогла успокоить Марту, было то, что я обязательно стану крестной матерью ее ребенка и никогда не оставлю их с малышкой в одиночестве или беде...

Я уложила Марту спать и отправилась домой. Моя душа пела. В моем сердце появилось приятное забытое влюбленное томление и волнение перед новым статусом «крестная мама».

Дома меня ждала все та же картина. Папа вновь в чем-то провинился, из кухни доносился повышенный воспитательный голос мамы. Несмотря на то, что с работой у папы давно было все в порядке и времена «навеселе» давно прошли, мама снова и снова искала повод поссориться с ним.

Я решила прекратить мамину тираду. Предусмотрительно постучав в дверь кухни, я зашла и радостно объявила о двух главных новостях сегодняшнего вечера. Мама фыркнула что-то про мать Марты, отец радостно поздравил меня с будущим «назначением» и стал расспрашивать про Егора. Ругани в тот вечер больше не было.

Открыв дверь рабочего кабинета, я обнаружила на своем столе букет из листьев клена и дуба с веточками красной рябины. Рядом была записка от Егора. В ней поклонник извинялся за странный букет, но других цветов за ночь он собрать не смог.

Значительно позже в нашем городе появились магазины, в которых в любое время года и суток можно было приобрести мои любимые тюльпаны. Но и тогда мне было безумно приятно принять этот осенний знак внимания.

Записка заканчивалась приглашением на настоящее свидание.

Весь день я мучительно не могла решиться, как поступить. Вечерняя магия поцелуя прошла, вернулся страх разбитого сердца и осуждения коллег.

После окончания рабочего дня Егор зашел ко мне в кабинет и «приказал» собираться на ужин по случаю расширения производства. Я облегченно выдохнула, решив, что мое молчание было сочтено отказом, собрала уставные документы и отправилась на деловой ужин. Егор часто брал меня на переговоры, поэтому сегодня я не почувствовала подвоха...

Стол в ресторане был накрыт на две персоны, и я поняла, что меня обманули.

Егор начал первым и сказал, что почувствовал мои сомнения. Когда я ни разу не зашла к нему в кабинет, он решил действовать по-другому. От свидания я могла отказаться, а вот от поручения начальника – никогда. Расчет был точным.

Мы провели чудесный вечер и не могли наговориться, Егор порадовался за будущее рождение нового человечка, а по поводу отношений родителей предположил, что у мамы есть другой мужчина.

Сначала я не придала значения этим словам, но в итоге они будто начали прорастать во мне. Воспоминания детства и юности стали всплывать в моей голове.

К концу свидания я окончательно утвердилась в том, что непременно выясню причину столь странных натянутых отношений якобы влюбленных людей...

Про сплетни коллег Егор просил не думать, он протянул свой паспорт, в котором стояла отметка о разводе. Мы оба свободны, поэтому не должны обращать внимания на осуждающие взгляды.  Речь Егора была яркой, наполненной уверенностью и страстью. Его хотелось слушать и с легкостью подчиняться.

Утро мы встретили вместе в объятиях друг друга.

Впереди были выходные, Егор просил остаться, но мне нужно было выяснить, как дела у Марты, и докопаться до природы истерик мамы, ведь отца я безумно любила и всегда испытывала физическую боль, когда мама «пилила» его…

Марта встретила меня в приятном расположении духа, она снова пела, это был отличный знак. Сказала, что ночью ей снилась мама и просила не плакать, а когда родится девочка, назвать в честь нее.

«Ура, у нас родится Машенька!» – закричали мы в один голос. За Марту я была уже спокойна и отправилась к бабушке. На все мои провокационные вопросы бабуля утверждала только одно, что моя мама рождена быть учительницей, именно поэтому жизни не видит без воспитания.

Про возможных любовников она даже слышать не хотела, поскольку более правильного человека не встречала. Про отца говорила, что мужчины бывают разными, некоторые жизни не представляют без скандалов и ссор, ведь главное – как мириться. Бабушка посмеялась, махнула рукой и вдруг пристально посмотрела на меня и спросила: «Он встретился?» Я засмущалась, но отпираться не стала. Меня выдали глаза. У влюбленных женщин они испускают свет.

Бабуля перекрестила меня и сказала лишь одно: «Береги себя!» Мы расцеловались, но свою идею я не оставила, отправилась к маме за правдой.

В доме, на удивление, играла музыка, мама готовила обед, папа собирался в гараж спустить картошку на зиму в подвал. Я не могла дождаться, пока мы останемся с мамой вдвоем. Когда за папой захлопнулась дверь, я выпалила прямо «в лоб» вопрос о другом мужчине. От удивления она ахнула, присела на табурет и вопросительно посмотрела на меня.

Я с жаром выговаривала все, что думала про их жизнь, и требовала объяснений. Мама выключила конфорку, забросила кухонное полотенце на плечо и сказала, что больше всего на свете всегда любила и любит... моего отца, просто однажды он ее жестоко обманул, поэтому всю жизнь ей пришлось быть начеку.

Я обескураженно села напротив. Мне казалось, я знала все про их жизнь. На самом деле, когда отец приехал погостить к армейскому другу, он был женат. Но молодые жили недолго, через полгода разъехались. Чтобы не потерять маму, отец сразу сделал ей предложение, но о том, что женат, не сказал.

Развестись быстро не получилось. Отец хотел порвать паспорт, чтобы получить «чистый», без отметок, но не успел. Нашлись «доброжелатели», которые
сообщили маме, что отец не свободен.

Пройдя путь разочарований и слез, мама нашла в себе силы остаться с любимым несмотря ни на что. Всем объявили, что свадьбу решили ненадолго отложить.

Их история закончилась хорошо, бумажные формальности были соблюдены, но в душе мама все же держала обиду за те унижения, которые она испытала в начале их совместного пути. Позже ей всюду мерещился новый обман или подвох со стороны отца. Я обняла маму и попросила сделать все, чтобы ее внукам в этом доме было комфортно и они знали, что здесь их ждут любящие родные сердца, готовые подарить весь мир.

Папу дожидаться я не стала, получив ответы на свои вопросы, я вприпрыжку отправилась к Егору. Не давая вставить слова, рассказала обо всем, что сегодня услышала. Он выслушал меня, а потом попросил переехать к нему, потому как без меня дом совсем опустел.

Я не была готова к такому повороту. Одной ночи, проведенной вместе, было слишком мало, чтобы связать судьбу раз и навсегда. Но в этот раз мне спорить не хотелось, мне захотелось попробовать, вдруг это действительно он, который был где-то рядом и наконец-то встретился.

В воскресенье вечером мы отправились к родителям, знакомиться. На ужин пригласили бабушку и Марту. Вечер прошел в очень уютной и спокойной атмосфере. Родители были вынуждены отпустить меня навстречу новой жизни...

На удивление она оказалась прекрасной. Прежде я боялась, что нам быстро станет скучно друг с другом, ведь рабочее время мы тоже проводили вместе. На самом деле нам не хватало суток, чтобы поделиться идеями, впечатлениями и нежностью, которую мы накопили за годы одиночества.

Коллеги с радостью приняли наш союз, последние страхи окончательно улетучились, и следующим летом мы решили расписаться. Правда, женой я стала значительно позже, чем крестной мамой. Машенька тоже решила принять участие в нашей с Егором свадьбе и родилась раньше срока.

Когда я впервые взяла эту крошку на руки, поняла, что уже люблю это милое создание. Все крестины Машутка не произнесла ни звука, монотонный приятый голос священника будто убаюкивал, малышка уткнулась носом в пеленку и заснула. Только купель немного взбодрила трехмесячную крошку. Набрав полные легкие воздуха, она сделала небольшую паузу перед криками возмущения, но, увидев меня, выдохнула и, попав снова на руки, мирно заснула.

Это таинство должно было связать наши судьбы навсегда, но тогда мне и в голову не могло прийти, насколько крепкой будет эта связь.

Когда Машеньке исполнилось три года, у Марты обнаружили рак груди.

Врачи уверяли, что ампутация молочной железы приведет к полному выздоровлению, но чуда не случилось. Метастазы привели к удалению второй груди. Химическая терапия лишила Марту волос и убила всю иммунную систему.

Пока подруга боролась с бедой в больнице, Машенька жила с нами. Егор не произнес ни единого упрека в мой адрес, поскольку знал, что ребенка я никогда не оставлю. Малышка с рождения часто бывала у нас в гостях, поэтому чувствовала себя как дома. Днем мы с Машей бывали в больнице, но измученный вид мамы, которая уже была не похожа на себя, стал пугать ребенка.

Марта попросила прекратить визиты, поскольку хотела остаться в памяти дочери красивой и молодой. Той же осенью Марты не стало. На улице лил жуткий дождь, такой же, как в день похорон ее матери. Погода, как и мы, была безутешна...

На следующее утро выглянуло яркое солнышко, обогрев последними лучами землю, готовую уснуть перед долгой зимой. Нужно было принимать окончательное решение об оформлении опеки над малышкой. Егор был готов к тому, чтобы Машенька временно жила у нас, другое дело – уговорить его стать отцом для совершенно чужого ребенка. Все утро я подбирала нужные слова, понимая, что его отказ будет означать наш развод.

Я еще не успела произнести ни слова, как мой муж, видя мою растерянность, заявил, что в понедельник собирается отправиться в администрацию города для консультации по оформлению опеки. Я бросилась к нему в объятия и разрыдалась...

Так нас стало трое. Наш поступок оценили не все. Даже мама пыталась объяснить, что в конце концов Егор уйдет, поскольку устанет заниматься чужим ребенком, он захочет воспитывать только своих родных детей.

Нашим неизменным адвокатом была бабуля. Никогда прежде я не слышала от нее резких слов, повышенного тона. Но когда мама снова «затянула шарманку» про чужих и своих детей, резко оборвала ее и накричала так, что в доме звенела посуда.

С тех пор по этому вопросу разногласия не возникали. Но слова мамы все же посеяли сомнения.

С Егором мы жили уже четыре года, а я никак не могла забеременеть. После прохождения всех обследований врачи поставили неутешительный диагноз – бесплодие. Я рыдала целые сутки. Машутка подходила ко мне, вытирала слезы и говорила, что я самая лучшая мама на свете, не понимая, что настоящей мамой я не стану никогда.

Приговор врачей отразился на наших отношениях с Егором, я стала замечать, что он отдалился от меня. Стал чаще ездить в командировки, по вечерам перестал со мной разговаривать. Все время пребывал в плохом настроении.

Осознание того, что мама была права, убивало меня. Я не захотела резать по кускам свою семейную жизнь, решила прекратить наши отношения одним ударом, не дожидаясь обоюдных упреков и ненависти. Егора я очень любила, была ему благодарна за все. Без обид и упреков отпустила своего мужа для новой жизни. В конце концов он был ее достоин.

Собрав свои и Машины вещи, дождавшись командировки мужа, я переехала жить в квартиру Марты, которая досталась Маше в наследство.

Родителям сказала, что Егор затеял ремонт, поэтому временно просил переселиться в другую квартиру во избежание аллергии на краски.

Но бабушка все поняла. Моя «скорая помощь» примчалась в тот же вечер. Она отругала меня за малодушие, слабость и нежелание выяснить отношения. Я только плакала и говорила, что поступила так, как она меня учила – отпускать людей без обид. На что бабуля возмущенно сказала, что я похожа на свою мать. Ведь та в свое время также «махнула шашкой», не захотев простить отца за обман. Оказалось, только благодаря бабуле союз моих родителей состоялся. Я обещала, что подумаю, на маму мне не очень хотелось быть похожей.

Егор вернулся раньше назначенной даты и, прочитав прощальное письмо, сразу отправился в дом Марты. Дочка с радостными криками запрыгнула папе на ручки, поцеловала в щеку и сказала, что очень скучала. Мое сердце сжалось в горошину.

В ответ он поцеловал Машутку в щечку и предложил прогуляться до соседней квартиры, в которой жили мои родители. Малышка с радостью согласилась.
Проводив ребенка, через несколько минут Егор вернулся.

Долгими предисловиями он меня мучить не стал. Рассказал, что командировки, в которые он стал ездить ежемесячно, посвящены не деловым переговорам, а... его дочерям. Бывшая жена в погоне за выгодной партией увлеклась алкоголем. Сначала ее влиятельный отец не придал этому значения, но когда его внучки неделями стали оставаться одни, забил тревогу. Отыскал Егора и впервые попросил помощи.

Дочерям Егора – Кристине и Марине – в ту пору было уже по десять лет. Разговоры с бывшей женой лишь только усугубляли беду. Егор мучился мыслями, как жить дальше. По его словам, моему бесплодию он не придал никакого значения, потому что Машу уже давно считал своей дочкой, но и бросить на произвол судьбы родных по крови девчонок он тоже не мог. Родители бывшей жены никогда не смогли бы заменить малышкам настоящую семью, да и, судя по всему, дети не очень были им нужны.

Я подошла к мужу и крепко поцеловала его. После длительного периода взаимного непонимания  мы снова были близки, сломав при этом ножку старенького дивана Марты.

Зайдя за Машей к родителям, мы объявили о пополнении. Радостные поздравления быстро стихли, когда я уточнила, что семья наша станет больше на двух уже повзрослевших девочек-близняшек.

При Егоре мама «выступать» не стала, все возмущение высказала по телефону. Адвокату-бабуле снова пришлось выйти на тропу войны, использовать свои методы убеждения.

К моменту приезда девчонок в доме родителей царил мир и покой.

Я сильно волновалась перед первой нашей встречей, ведь девочки любили свою маму, с отцом давно не жили, да и условия для проживания у нас были скромней.

Но мои тревоги были напрасными. Истосковавшиеся по теплу и нежности, заботе и любви, сестрички с радостью приняли меня и вскоре стали называть мамой.

Через год мы смогли купить большой дом, в который перевезли жить бабулю, передавшую мне многие премудрости семейной жизни.

Пройдя немало испытаний, она любила повторять: «Какой шел, такой и встретился».

Наши пути с Егором не раз могли разойтись, но мы научились принимать друг друга без упреков, с проблемами и сложностями, радостями и слезами. Такими, какими встретились.

Но как распознать в потоке людей того, кто «идет к тебе», чтобы стать твоей половиной? Боюсь, что подробной инструкции еще не придумано. Сердце тоже ошибается. Даже если тебе повезло, то как сохранить любовь? У меня нет ответа, я просто живу и люблю.

Когда Маша пошла в первый класс, я узнала, что беременна. Пол ребенка мы еще не знаем, но втайне мечтаем, чтобы это был мальчик, такой же достойный, как его отец...

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."