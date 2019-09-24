ИНЦИДЕНТ В ЯПОНСКОМ МОРЕ

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24 Сентября 2019

Задержание корейских браконьеров в Японском море, в ходе которого пострадали сотрудники береговой охраны ФСБ России, на некоторое время вошло в ТОП-лист основных международных новостей. Между тем ситуация с незаконным ведением промысла, сложившаяся в текущем году на банке Кито-Ямато, уникальной не является. С ней довелось столкнуться экипажу пограничного сторожевого корабля «Дзержинский», который постоянно базируется в Петропавловске-Камчатском.

Летом 2012 года ПСКР получил задачу прийти на помощь коллегам из Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Службу предстояло нести в Японском море, в районе банки Кито-Ямато, на акватории которой сходятся экономические зоны Японии, КНДР и России. Здесь с незапамятных времен летом и ранней осенью ведется промысел кальмара.

Японское море встретило «Дзержинский» духотой тропической жары и свирепым солнцем, которое за пару часов накаляло палубу до такой температуры, что от ее обжигающих приветов не защищали даже подошвы обуви. Липкая, словно в бане, духота не позволяла поначалу использовать даже корабельный вертолет, но летчики быстро нашли способ поднять машину в воздух и затем весьма эффективно помогали морякам. Авиаторы начинали полеты с восходом солнца, пока стояла относительная прохлада, обеспечивая моряков точными и подробными данными об обстановке в районе несения службы.

Привыкшему к северной прохладе экипажу «Дзержинского» первые две-три недели дались особенно нелегко, пока моряки в некоторой степени не адаптировались к тропическим особенностям приморского лета. Климатические трудности дополняла предельно напряженная оперативная обстановка. Трудно где-либо еще найти такую плотность добывающего флота на квадратную милю акватории, как на банке Кито-Ямато в период промысла кальмара.

По ночам рыбаки включали яркие лампы, привлекающие живущих на глубине головоногих моллюсков, и тогда над районом активного лова поднималось зарево, словно от огней циклопического мегаполиса.

Промысел на банке Кито-Ямато в основном вели рыбаки КНДР и их китайские коллеги, но также по северокорейским квотам. За сотни миль от берега в погоне за кальмаром рыбаки, имея только неточные карты и магнитный компас, выходили на лодках, на которых разумный человек не отважится отправиться даже в прибрежное плавание. Встречались суда и покрупнее, особенно китайские, но они, скорее, исключение из правил, чем правило.

Рыбаки, вовлеченные в промысловую лихорадку, границ не замечают. Ежегодно приморские пограничники задерживают в территориальном море России десятки разнокалиберных иностранных судов. Экипажи мотоботов депортируют за счет российских бюджетных средств на родину, а многочисленных представителей «москитного» промыслового флота ввиду отсутствия в них даже минимальной функциональной ценности, чтобы не захламлять побережье, сжигают. Подобная картина повторяется ежегодно.

Первый северокорейский мотобот, обнаруженный в российском территориальном море, радиометристы ПСКРа из-за крохотных размеров поначалу приняли за буй, но, заметив, что цель хоть и медленно, но все-таки движется против ветра, решили взглянуть на возмутителя радиолокационного спокойствия.

Вскоре сигнальщики корабля разглядели прыгающую на волнах трехметровую джонку, оснащенную слабеньким мотором. Находилась она в открытом море, почти в 330 км от территориальных вод КНДР.

Трое северокорейских рыбаков выставили примитивную сеть, приблизительно такой пользовался старик в известной сказке Александра Пушкина, с той лишь разницей, что тот охотился за золотой рыбкой, а эти ловили кальмаров. Как потом пограничники узнали, ими же труженики моря и питались. В желудки корейских рыбаков моллюски отправлялись без тепловой обработки, лишь слегка окропленные соевым соусом.

Для сдачи выловленного кальмара мотоботы периодически подходили к судам-маткам, которые терпеливо дожидались их у кромки исключительной экономической зоны России. Все остальное время лодки и их обитатели оставались предоставленными только своей удаче и капризам моря.

В мотоботах, кроме самих восточных тружеников моря, находились сети, канистры с керосином, пресной водой и магнитный компас. Ни на каком языке, кроме корейского, рыбаки общаться не могли. Впрочем, на первом из задержанных мотоботов моряк, носивший на груди в качестве отличительной приметы старшинства значок с изображением Ким Ир Сена, все-таки сумел по-русски произнести: «Ленин, Сталин, СССР»…

На «Дзержинском» не знали, как поступить с бедолагами – не тратить же тонны топлива и драгоценное время, конвоируя лодку в ближайший российский порт. Связались с Находкой и поступили так, как им посоветовали – отправили мотобот, снабдив его экипаж нормальными продуктами, в экономзону КНДР.

Вскоре радиометристы «Дзержинского» фиксировали малые цели десятками. Завидев ПСКР, корейские джонки с черепашьей сноровкой, которую позволяли развивать их чихающие допотопные двигатели, уходили в национальные воды. Впрочем, при первой возможности они возвращались в российскую экономзону, которая, не имея такого мощного промыслового прессинга, как у соседей, оделяла корейских рыбаков щедрыми уловами.

Многие из нарушителей, с которыми довелось столкнуться экипажу «Дзержинского», вели себя по отношению к пограничникам откровенно враждебно. Осмотровые группы корейские рыбаки встречали и ножами, и увесистыми палками, утыканными, как средневековые палицы, гвоздями…

Всего за время несения службы в Японском море обе осмотровые группы «Дзержинского» высаживались на иностранные суда около шестидесяти раз…

Четыре судна – по два китайских и корейских – пришлось задержать и отконвоировать в Находку.

Для остановки первой шхуны из КНР «Чже Тай Юй», имевшей бортовой номер 8695, оружия применять не пришлось. Экстремальность ситуации ограничилась истерикой китайского капитана, которую он закатил, поняв, что ответственности за нарушение границы и браконьерский промысел ему не избежать. Наказание, которое вынесет российский суд, рыбака почти не беспокоило. Истерику вызвала перспектива решения Фемиды в родной стране.

Официальные власти КНР с крайним раздражением относятся к нарушениям, подобным тем, что допустил «Чже Тай Юй», и наказание для капитана может оказаться предельно строгим, вплоть до расстрела.

Задержание китайской шхуны, имевшей на борту 60 тонн незаконно добытого кальмара, произошло 15 июля. «Дзержинский» застал судно из Поднебесной в тот момент, когда оно вело промысел кальмара в российской экономзоне. ПСКР, зайдя со стороны корейского берега, отрезал шхуне пути отступления.

Вечером тех же суток «Дзержинский», передав «Чже Тай Юй» приморским коллегам для конвоирования, вернулся на банку Кито-Ямато.

Ночь прошла спокойно. Душное влажное утро в плотной драпировке тяжелых и низких туч подступало осторожно, не торопясь разогнать сумрак. Сигнальщики, осматривая доступную их взорам акваторию, видели лишь пустынное свинцовое море, которое сливалось с такого же цвета небом всего в трех десятках кабельтовых от корабля. Но на «Дзержинском» знали, что где-то там, за маревой взвесью крошечных капель, идет активная добыча кальмара, о чем вскоре и доложили на главный командный пункт радиометристы ПСКРа.

В 11 часов 4 минуты на удалении 135 кабельтовых (около 25 км. – Здесь и далее прим. ред.) от корабля в исключительной экономической зоне России они обнаружили две цели, которые, если судить по характеру их движения, вели промысел. Командир корабля принял решение идти к выявленным судам.

Спустя полчаса после начала движения «Дзержинского» радиометристы доложили, что теперь они наблюдают на экране РЛС, кроме двух прежних целей, еще сорок одну засветку, по-видимому, от мотоботов.

Первой из влажного марева на дистанции около 3 миль (около 5,6 км) выплыла рыболовная шхуна. В 11 часов 45 минут командир корабля в первый раз попытался связаться с ней по радио. Шхуна на появление ПСКРа отреагировала предсказуемо: начала набирать ход, стремясь покинуть российскую экономзону.

«Дзержинский», выйдя на полный ход, быстро догнал беглецов. В бинокли уже удалось разглядеть не только написанное большими иероглифами на корме, возле самой ватерлинии, название судна, но и меньшую английскую транскрипцию на рубке.

От пограничников пыталась уйти китайская шхуна «Лу Жун Юй 80117». Над ее рубкой капитан неизвестно с какой целью распорядился поднять российский флаг.

Корабль, после того как сократил дистанцию с беглецами до 6 кабельтовых (около 1,1 км), несколькими короткими сигналами сирены попытался образумить капитана, но тот скорости не сбавил и в радиоэфир не вышел.

Поднятый на мачте «Дзержинского» флаг Лима, требовавший от китайского капитана немедленно остановить судно, действия также не возымел. На палубе шхуны никто не появился, она продолжала двигаться прежним курсом.

Командир «Дзержинского» приказал поднять на мачте другой международный сигнал SN, два флага которого, согласно международному своду сигналов, призывали капитана рыболовного судна «немедленно остановиться, не пытаться уйти, не спускать шлюпки, не вести переговоров по радио», а также предупреждали, что в случае неповиновения ПСКР может открыть огонь.

Все визуальные сигналы дублировались по радио, корабельная сирена с интервалом в несколько секунд продолжала взывать к благоразумию рыбаков, но все напрасно.

Характер действий убегающей шхуны не изменился, если не считать, что судно, после того как «Дзержинский» подошел к нему вплотную, начало опасно маневрировать.

Китайский капитан пытался то протаранить российский корабль, то подставить под удар собственные борта или корму.

Но, если ПСКРу, кораблю первого ранга, такие маневры грозили лишь небольшими повреждениями, в худшем случае – локальными пробоинами, то для инициаторов этой опасной игры они могли обернуться гибелью.

Благодаря мастерству экипажа «Дзержинского» катастрофического варианта развития событий удалось избежать. Нейтрализуя опасные и самоубийственные действия китайских рыбаков, ПСКР в течение трех с половиной часов погони за браконьерской шхуной совершил около 360 реверсов, то есть в среднем каждую минуту кораблю приходилось по два раза менять курс, работать машинами на задний ход… Трагедии, впрочем, избежать не удалось.

Около 14 часов приморского времени шхуна, идя чуть впереди «Дзержинского», в очередной раз резко изменила курс. Китайский капитан направил свое судно под форштевень пограничного корабля, который превосходил шхуну по высоте по крайней мере в три раза. Несложно представить, что могло произойти уже в следующую секунду. На «Дзержинском», к великому счастью рыбаков, сумели своевременно отреагировать на очередной самоубийственный маневр китайского капитана. Но своевременно – не значит мгновенно. Корабль, заключающий в себе тысячи тонн стали корпуса, переборок, машин, механизмов и оружия, имеет немалую инерцию хода. Остановиться мгновенно он не в состоянии. По этой причине полностью навала на шхуну избежать не удалось.

Избегая столкновения, «Дзержинский» зацепил форштевнем край кормы китайского судна. Я видел видеозапись этого эпизода. Вначале представилось, что и этого касания, которого на ПСКРе почти не почувствовали, хватило для гибели шхуны: ее корма, промысловая палуба, половина рубки скрылись под водой. Затем, когда казалось, что все кончено, судно медленно, но все-таки вырвалось из губительных объятий моря. Однако стремительные потоки воды, прокатившиеся по палубе шхуны, увлекли с собой за борт двух китайских рыбаков. Одному из них удалось зацепиться за канат, свисавший с кормы промыслового судна. По нему он затем забрался на шхуну. Второй рыбак оказался в воде.

Командир пограничного корабля, заметив происшествие, тут же дал команду застопорить ход. Капитан китайского судна примеру российского коллеги не последовал. Шхуна не остановилась для спасения упавшего за борт члена экипажа. Ценой его жизни китайский капитан надеялся оторваться от «Дзержинского».

ПСКР прекратил погоню. С корабля спустили катер, на нем тщательно обследовали место происшествия. Около получаса длился поиск рыбака, но найти его пограничники не смогли. Он то ли плавал неважно, то ли получил травму, но, судя по всему, китаец не продержался на воде и пяти минут.

«Дзержинский» продолжил преследование…

Трагическое происшествие с гибелью рыбака, в котором ярко проявились беспринципность и циничность капитана убегающего судна, окончательно убедили командира ПСКР в необходимости принять крайние меры для остановки шхуны, тем более что к этому времени «Дзержинский» уже открывал предупредительный огонь.

Первые выстрелы прозвучали около 30 минут пополудни. Они не заставили китайского капитана подчиниться российским пограничникам. Шхуна упорно, вопреки всем предупреждениям, стремилась уйти от погони.

После трех часов преследования осмотровая группа предприняла попытку высадиться на ходу с лодки, идущей параллельным курсом со шхуной. Китайские рыбаки, вооружившись кусками водопроводных труб, не позволили пограничникам этого сделать. Некоторые из членов команды шхуны оказались настолько агрессивны, что готовы были перепрыгнуть на катер осмотровой группы. Остановил рыбаков только предупредительный выстрел из пистолета.

Катер с осмотровой группой вернулся к «Дзержинскому».

Пограничники вели стрельбу сигнальными ракетами по курсу движения шхуны, пытались из пожарных гидрантов залить выхлопные трубы судна, еще раз открыли предупредительный огонь… Ничто не могло поколебать безумную решимость китайского капитана…

До границы российской экономзоны оставалось совсем немного. Китайский капитан, наверное, уже полагал, что промысел в чужих водах сойдет ему с рук, но в запасе у «Дзержинского» имелся еще один веский аргумент.

В 14 часов 32 минуты командир корабля получил разрешение от начальника Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю открыть стрельбу на поражение. Прежде чем реализовать свое право на выстрел, «Дзержинский» еще раз задействовал весь арсенал сигналов и предупреждений об остановке, вновь прозвучали предупредительные выстрелы из малокалиберной артиллерийской установки. Во Владивосток начальнику Пограничного управления по Приморскому краю ушел доклад: «Судно на сигналы не реагирует, требования об остановке не выполняет, продолжает идти максимальным ходом…»

Оставался один выход: стрельба на поражение. Огонь открыли в 15 часов 27 минут. Только 11 попаданий в корму заставили шхуну лечь в дрейф. Никто из рыбаков от огня российских пограничников не пострадал. До кромки экономзоны России промысловому судну оставалось пройти около 4 миль (примерно 7,4 км).

Китайский капитан был абсолютно уверен, что ему удастся уйти от российских пограничников, поэтому он не посчитал нужным во время многочасовой погони избавиться от браконьерского улова.

В экономзоне нашей страны «Лу Жун Юй» добыл около 30 тонн кальмара. Такой оказалась цена человеческой жизни.

Внешнеполитическое ведомство Китая вначале выразило озабоченность происшествием в Японском море, но после того, как российская сторона представила доказательства правомерности действий «Дзержинского», в Пекине посчитали конфликт исчерпанным. Камчатскому ПСКРу больше не пришлось фиксировать нарушений со стороны китайских судов, чего не скажешь об их корейских коллегах.

С 19 по 24 июля «Дзержинский» находился в Находке. Пока корабль бункеровался водой и топливом, пополнял другие запасы, командир корабля давал объяснения по поводу открытия огня на поражение сотрудникам военной прокуратуры. Они безоговорочно признали действия «Дзержинского» правомерными и адекватными сложившейся обстановке.

Корабль вернулся на службу. 11 августа с «Дзержинским» связались российские инспекторы-наблюдатели с южнокорейских судов. Они сообщили координаты района, в котором рыбаки из КНДР вели незаконный промысел. Для проверки полученной информации подняли в воздух вертолет. Летчики подтвердили сообщение, полученное от инспекторов, – в российской экономзоне корейское судно принимает уловы от мотоботов.

Появление вертолета не испугало рыбаков. Во всяком случае, когда «Дзержинский» подошел, шхуна продолжала стоять на якоре и принимать кальмар с двух пришвартованных к ней джонок.

Капитан держался достаточно спокойно и после того, как к нему в рубку поднялась осмотровая группа российских пограничников. В отличие от простых рыбаков кое-какие познания в английском языке у него имелись. Опираясь на скромные лексические способности, капитан объяснил, что вины за собой никакой не чувствует, дескать, на этом месте корейцы с незапамятных времен добывали кальмара, а потому пограничникам лучше вернуться на свой корабль.

У осмотровой группы на этот счет, разумеется, имелись собственные планы, которые с корейскими пожеланиями решительно не совпадали. Капитан, поняв, что пограничники шхуну покидать не собираются, подал отрывистую команду. Вслед за ней на промысловую палубу высыпали около 80 воинственно настроенных рыбаков. В этот раз конфликтную ситуацию удалось разрешить относительно мирно. Рыбаки поспешно покинули промысловую палубу после того, как осмотровая группа открыла предупредительный огонь из автомата Калашникова.

Узнав об инциденте, командир корабля направил на шхуну еще нескольких вооруженных пограничников, чтобы усилить осмотровую группу и окончательно лишить рыбаков соблазна решить конфликт силовыми методами. Получив подкрепление, смотровая группа приступила к нормальной работе…

Корейский капитан продолжал утверждать, что он ничего не нарушал, но акт с указанием координат, в которых он вел промысел, все-таки подписал. Дальнейшие разбирательства проходили с ним в Находке, куда шхуну отконвоировало пограничное патрульное судно «Шкипер Гек».

Агрессивность корейской команды моряки «Дзержинского» вначале посчитали недоразумением, пока ситуация не повторилась.

13 августа в 8 часов утра радиометристы корабля обнаружили очередную северокорейскую шхуну. Она находилась в исключительной экономической зоне России, в 10 милях (чуть более 18 км) от границы ИЭЗ (исключительная экономическая зона) КНДР. Близость к своим водам придала капитану корейской шхуны дополнительный стимул в начавшейся погоне. На «Дзержинском» тоже понимали, что судно-нарушитель может менее чем за час добраться до национальной экономзоны и там затеряться. Не имея запаса времени, командир корабля вынужден был пойти на некоторый риск, приняв решение о высадке осмотровой группы с лодки на ходу.

На скорости 10 узлов (около 18 км в час) четверо пограничников запрыгнули на борт шхуны. Корейцы оказались застигнутыми врасплох. Они не ожидали, что погоня завершится так быстро, но встретили пограничников, что называется, во всеоружии – теми самыми утыканными гвоздями дубинками, о которых я упоминал выше.

Завязавшаяся на палубе небольшая, но ожесточенная схватка завершилась в пользу пограничников. Дверь в ходовую рубку, за которой укрылась четверка старших офицеров шхуны, пришлось выбить. После чего капитана, старпома и политработника, не оставивших попыток натравить на пограничников рыбаков, изолировали от остальной команды судна.

Большая часть команды в этот момент спала, что сыграло на руку осмотровой группе.

Позже рыбаков заблокировали в жилых помещениях на корме. Большая часть из них смутно представляла, что происходит на судне до тех пор, пока в иллюминаторах не показался российский берег.

Управление шхуной взяли на себя моряки «Дзержинского». Они заменили корейцев и на ходовом мостике, и в машинном отделении. Когда шхуна в тандеме с ПСКРом начала уходить, к ней с разных сторон бросились мотоботы. Они силились догнать шхуну, не понимая, куда и зачем она уходит, не приняв уловов. К тому времени на борту корейского судна уже находились 20 тонн добытого в российских водах кальмара…

После четырех задержаний «Дзержинского» желающих вести промысел в российских водах поубавилось и среди корейцев.

Серьезные инциденты с промысловыми судами КНДР случались и ранее, не исключая советский период.

Весной 1984 года в районе Северных Курил задержали три северокорейские шхуны, которые вели промысел лосося дрифтерными сетями. Правда, вскоре нарушителей пришлось отпустить. Соответствующее распоряжение пришло из Москвы. Кремль не захотел портить отношения с Пхеньяном, который находился под большим влиянием Китая. КНДР любой незначительный конфликт с Советским Союзом мог подтолкнуть к еще более тесному альянсу с Пекином, с которым в те годы у СССР отношения продолжали оставаться непростыми.

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."