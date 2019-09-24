МЕДИЦИНЕ ТРЕБУЕТСЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ

24 Сентября 2019



Как сегодня обстоят дела в сфере народного здравоохранения в нашем городе? Ушла с уголовным хвостом министр камчатского здравоохранения госпожа Лемешко, что, несомненно, большой плюс для местной медицины. Исчез в туманной уголовной дали главный «строитель» камчатской краевой больницы господин Карпенко. Полагаю, по ним давно тюрьма плачет.

Могло ли что-то измениться за этот короткий срок? «Вести» совершили очередной рейд по лечебным учреждениям Петропавловска.

Учреждения здравоохранения краевого центра мы решили посетить после очередного обращения в «Вести» несостоявшегося пациента поликлиники № 1. Нерадостная картина, надо сказать. А после разговоров с пациентами, томившимися в очередях, все и вовсе окрасилось в черный цвет.

Вывод такой: в довесок к имеющимся недомоганиям пациент получает еще и серьезную психологическую травму. Провести более четырех часов в ожидании приема у врача – такого издевательства не выдержит даже уравновешенный человек.

Казалось бы, поликлиника – это то место, где должны оперативно и качественно оказать ту самую первичную медицинскую помощь и отпустить восвояси. Но не тут-то было. Люди сидят. Время идет, исчисляется часами, пациенты изнывают от боли и ожидания, однако ворваться к благословенному врачу все не получается.

Некоторые, глядя на измотанных людей в очереди, ругань, разворачиваются и уезжают. Не выдерживают оптимизированных услуг нашей медицины.

Стойкие шутили: «Пока я сидела в очереди, у меня и голова не так стала болеть. Могу даже смеяться». Или: «У моего сына уже и перелом начал срастаться за те часы, что мы здесь находимся».

Люди, далекие от медицины, за долгие часы ожидания начинают строить различные предположения об организации медицинской помощи: «Ведь это просто неорганизованный процесс приема пациентов и не более того».

Но врачи, к которым иногда все-таки попадали счастливцы, парировали, мол, пытались сделать так, чтобы побыстрее, но никак не выходит.

А попав все-таки на прием, понимаешь, врачи уделяют пациенту самый минимум внимания, все остальное – бумажная работа. В смысле – компьютерная, бесконечное заполнение каких-то форм, данных и неизвестно еще чего.

Спрашивается – зачем?! Ведь никакой медицинской статистики мы не видим.

Во всяком случае в открытом доступе. Только Росстат регулярно дает неутешительную информацию, что в последнее время смертность превышает рождаемость.

Может быть, так происходит именно из-за этой самой оптимизации, цифровизации и прочих мудреных слов, от которых пользы, как видим, ни на грош?

И действительно – почему так? Почему люди вынуждены сидеть часами в очередях? Почему не организована работа? В краевом минздраве об этом предпочитают не знать?

Не удалось получить ответ на этот вопрос по номеру горячей линии министерства здравоохранения, его специалисты, спросив, какое СМИ я представляю, всеми способами избегали разговора. Чиновники продолжают настаивать, что запись на прием к врачам ведется по телефону.

В начале сентября заместитель краевого министра здравоохранения в одном интервью убеждала журналиста, что записаться на прием к детскому стоматологу или ортодонту в Петропавловске – проще простого. По словам чиновницы, сделать это можно в любое время: не только ранним утром, но и днем. «У них есть запись и через регистратуру, и по телефону. Просто сначала надо идти на прием к стоматологу, который дает направление на запись к ортодонту», – сказала замминистра.

Сообщаем краевому минздраву, что жители Петропавловска вынуждены занимать очередь в полшестого утра, чтобы записать детей к врачам.

Почему представления чиновников о камчатском здравоохранении так расходятся с реальностью? Специально для замминистра сообщаем: днем записаться на прием ни к ортодонту, ни к стоматологу, ни к каким другим специалистам в детской поликлинике невозможно. В регистратуре нет талонов. Очередь за этими ценными бумажками папы, мамы, бабушки и дедушки занимают на улице примерно в половине шестого утра (иногда раньше). К половине восьмого, когда начинает работать регистратура, в холле поликлиники скапливаются десятки людей. Во время моего посещения детской поликлиники их было более 60.

К ортодонту, например, выдают только пять талонов в день.

Светлана, мама двоих первоклассников, рассказывает, что для того, чтобы пройти врачей перед поступлением детей в школу, они провели в детской поликлинике большую часть лета. То невролога нет, то к стоматологу не попасть.

«Несколько раз пытались записать мальчишек к стоматологу через Госуслуги – не вариант, при попытке заказать талон сайт тупо впадает в ступор.

При попытке занять очередь в 6 утра пару недель – полное фиаско, талонов нет».

Откуда берут информацию краевые чиновники, непонятно. Но уж точно не ходят к 6 утра полюбоваться на очередь.

Впрочем, не только в детской, ни в одной из поликлиник нам не удалось найти довольных медицинским обслуживанием пациентов. Приводим отзывы пациентов о возможности записи на прием через сайт Госуслуг и работе наших медучреждений.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 3»

– Не знаю насчет детской, дети выросли, про свою расскажу. На Дачной. По весне нужен был талончик к терапевту. Ну, думаю, попробую эту электронную запись, аккаунт на Госуслугах у меня подтвержденный. Пытаюсь записаться – не пускает. Нет, думаю, талонов на завтра, попробую на послезавтра. Нет на послезавтра. Ладно, схожу до регистратуры.

Прихожу, талонов нет на две недели вперед. А что с электронной записью? А она, говорят, в 8 утра открывается, также на две недели вперед. Ограниченное количество талонов, на один день только, успел кнопочку нажать, получишь, нет – значит, нет. Толку, короче, особого нет от этого сайта.

– Да у нас в городе я не помню, чтобы по-другому было! Всегда с 2–3 часов ночи очередь занимали и занимаем, чтобы урвать номерок к врачу.

И не надо сказки рассказывать про «запись через Госуслуги». Она существует только в отчетах чиновников, разворовавших на этом очередные миллионы. На деле – не работает вообще и не работала никогда.

– Открою страшную тайну. Для большинства пожилых людей запись через Госуслуги – не вариант, особенно если нет молодых родственников рядом. Понятно же – доступ на Госуслуги есть не у всех: у кого-то тупо нет Интернета, чтобы на портал попасть. Да и те, кто все-таки умудряется взять талон через Госуслуги, обычно получают их с третьей, иногда и с пятой попытки.

А что говорить про очереди? Сегодня с Камчатки уезжает масса народу, в том числе и врачи. Их заменяют наши друзья с ближнего зарубежья. Ну и самое-то главное – многие местные часто не хотят лечиться у «иностранных» специалистов, хотя у последних дипломы есть и работают они врачами.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1»

«… создана для оказания качественной и своевременной профилактической, лечебно-диагностической и консультативной медицинской помощи» (информация на сайте поликлиники)

– Вот секрет открыли, в Петропавловске!

Да вся страна занимает очередь в поликлинику с самого раннего утра. К терапевту за 2 недели талонов нет. К урологу за 3 недели нет. Каждый день с 5 утра очередь по 50 человек и более в регистратуру. На Госуслугах талонов нет. К узкому специалисту талонов нет, жди 2–3 недели очереди.

Участковый терапевт хуже змеи, такая злая от потока людей.

– Очень поганая поликлиника. В очереди к врачу надо отсидеть 2 и более часов, просто издевательство над пациентами. Персонал сплошь хамский. Главврача, за такую организацию работы персонала, надо просто гнать метлой поганой. Хотя гнать надо главных организаторов такой медицины. Что сделает главврач, если нет специалистов на Камчатке?

– Полное игнорирование телефонных звонков. Трубки не берут! На сайте выложена информация, не позволяющая полностью получить информацию о номере участка и фамилии врача, ведущего прием по этому участку. Очень маленькое количество талонов к терапевту выложено на сайт Госуслуг. Для получения элементарной информации приходится тратить время на поездку в поликлинику. Считаю работу поликлиники на стадии регистратуры и информированности пациентов совершенно безобразной.

– Ходил сдавать кровь по диспансеризации, пока стоял в очереди (летом) грипп подхватил, насчитали 50 человек в очереди сдать кровь. Врачи ставили смертельный диагноз и назначили кучу сильных гормонов. Я пить не стал, поехал в Москву, все опровергли. Хорошая поговорка «рыба гниет с головы». Я бы подлечил у психиатра руководителей данного учреждения, может, все бы изменилось к лучшему. В кабинеты врачей при моем приеме приходили люди с колбасой, рыбой... Осуществлялась купля-продажа товара, а я сидел и смотрел на все это, и мне с лицо ткнули куском рыбы с предложением купить. В регистратуре церберы сидят.

Поликлиника городской больницы № 2

– Хамство некоторых врачей, а также заведующей зашкаливает. Обслуживание на уровне трех кабинетов, несмотря на то, что отгрохали супербольницу.

– Ужасно все. Врачей нет, стоматолог платный – 800 рублей прием, стойки талонов нет. Проще им вообще закрыться и все. Ужасная поликлиника.

– Просто безобразная поликлиника. Рентген кабинет после 17:00 не работает по разным надуманным причинам. Талонов не взять, а в очереди на прием можно и 3, и 4 часа провести, хотя на талоне указано время. Врачей нет, а имеющиеся вызывают «подозрение». Для кого построили, непонятно.

– Талоны заранее нельзя взять, ужасная работа электронной очереди, а также регистраторов – на 1 человека минут 10. Просидеть в очереди 3 часа, а потом тебе еще скажут, что талонов на сегодня и на следующий день нет. «Приходите в следующий раз». В регистратуре работает бабушка, она очень медленно все делает. И на все 5 окон всего два регистратора.

В кардиодиспансере в очередной раз «порадовало» уже выцветшее за несколько лет объявление о том, что записи к кардиологу нет.

К сведению чиновников, люди в очередях очень активно обсуждают плачевное положение дел в здравоохранении. Часто, как говорится, незлым тихим словом вспоминают «заслуженных деятелей камчатской медицины» – вице-губернатора Валерия Карпенко и министра Татьяну Лемешко. Правда, говорят, как правило, не об их заслугах. Да и от смены руководства пока не видят никаких изменений.

За годы общения «Вестей» с пациентами наших больниц и поликлиник можно сделать однозначный вывод, что это не истории отдельных врачей или учреждений – это системная проблема всей нашей медицины. И сейчас идет явная тенденция на уменьшение ее доступности, проблемы граждан решаются только точечно, и пока не видно никаких предпосылок для кардинальной смены ситуации.

Но чтобы картина не исказилась нашими газетными умозаключениями, наверное, стоит привести фразу из научного доклада проправительственных, кстати, экспертов РАНХиГС «Основные направления развития системы здравоохранения России: тренды, развилки, сценарии»: «В настоящее время в российских условиях нет гарантий того, что улучшение состояния здоровья граждан действительно является первоочередным приоритетом для государственных органов…»

Разве не все этим сказано?

Татьяна СТЕПАНОВА