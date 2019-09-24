МОЛОДЫМ В ДОРОГУ?

24 Сентября 2019



Много шума из ничего

Во вторник, 24 сентября, 10 претендентов на должность руководителя краевого агентства по молодежной политике написали эссе. Впервые кандидаты на должность руководителя органа государственной власти Камчатского края прошли подобный этап в отборочном конкурсе. Правительство Камчатского края обнародовало десять тем сочинений:

Если бы я был губернатором. 10 моих первых шагов во главе агентства. Какие и почему. 10 шагов, которые я хотел бы, но не смогу сделать во главе агентства. Какие и почему. Власть и молодежь. Как я сделаю так, что они услышат друг друга. Вокруг чего я объединю камчатскую молодежь. Что молодым надо от власти и что из этого она может им дать? Идеальный гражданин. Молодые уезжают. Почему? Как это остановить? Кто, если не я? Чему может научить молодежь.

Эссе – это небольшое по объему сочинение, изложенное в свободной форме, где излагаются собственные мысли автора по какому-либо вопросу. Видимо, с молодежной политикой в Камчатском крае что-то происходит не то, не по-молодежному. Вот и решили устроители конкурса узнать, почему молодым не везде у нас дорога.

Не стоит забывать, что структурное подразделение по молодежной политике кочевало от министерства спорта в министерство образования и наконец отпочковалось в отдельную структуру органов власти – агентство.

Молодежной тематикой увлекались не только региональные органы исполнительной власти, но и общественные организации.

На Камчатке существует Молодежное правительство, к задачам которого относятся: создание условий для вовлечения молодежи в социальную, экономическую, политическую, культурную жизнь общества; выявление и поддержка молодых людей, обладающих организаторскими способностями, лидерскими качествами; создание целостной системы отбора, подготовки и продвижения социально активных молодых людей и так далее, и тому подобное.

В состав Молодежного правительства Камчатского края входят 19 юношей и девушек. Есть на полуострове еще Молодежный парламент, имеющий схожие функции со своим собратом из исполнительных органов власти, состоящий из 33 человек.

Целых два благотворительных фонда украшают небосклон молодежной политики, это «Молодежь – дети – спорт» и «Молодежь. Камчатка. Спорт».

Однако сколько ни говори «халва», во рту сладко не станет.

Поэтому вернемся к темам эссе, предложенным на конкурс.

Итак, назову самую простую «Если бы я был губернатором».

Разумеется, если бы я был губернатором, то никогда не стал бы участвовать в конкурсе на должность руководителя Агентства по молодежной политике Камчатского края.

Вторая по простоте тема «10 моих первых шагов во главе агентства. Какие и почему». Первый шаг – разработать Положение об агентстве. Второй – разработать должностные регламенты. Третий – утвердить штатное расписание. Четвертый – оформить электронную подпись. Пятый – зарегистрироваться в казначействе. Шестой – зарегистрироваться в пенсионном фонде. Седьмой – зарегистрироваться в налоговом органе. Восьмой – оформить доступ в информационные системы Правительства Камчатского края. Девятый – найти помещения для размещения сотрудников. Десятый – обеспечить всем необходимым имуществом само агентство для эффективной работы, включая связь и автомобильный транспорт. Без этих десяти шагов агентство просто не сможет существовать как региональный орган исполнительной власти.

К третьей по простоте теме сочинения можно отнести «Идеальный гражданин».

Идеальный гражданин – это тот, кто беззаветно любит свое Отечество, готов трудиться по двенадцать часов в день за миску супа, две тарелки каши, стакан сладкого компота и три корочки хлеба. Кроме того, он не имеет права жаловаться на трудности, должен проживать в общежитии с удобствами во дворе, спать на двухъярусных кроватях и размножаться в строго отведенное время. Гражданин должен запомнить одну прописную истину: «Начальник всегда прав».

Четвертую тему сформулировали так: «Молодые уезжают. Почему? Как это остановить?». Хорошо, что правительство Камчатского края понимает, что молодежь уезжает с Камчатки. Почему они уезжают? В первую очередь потому, что не видит для себя перспектив для относительно комфортной жизни – это когда ты имеешь возможность получить хорошее образование и работу, за которую платят достойную зарплату. Когда ты можешь, хотя бы в кредит, купить квартиру.

Сумма достойной зарплаты, если верить нашим статистическим данным, составляет не менее 80 тысяч рублей в месяц. К тому же у нас должно быть льготное пенсионное исчисление, заметно отличающееся от общероссийского.

Во вторую очередь молодежь «делает ноги» из-за дикости, т. е. отдаленности нашего региона от центра российской цивилизации. Второе изменить значительно труднее, чем первое.

Пятая тема: «Кто, если не я? Зачем мне эта должность?».

Начну с последнего вопроса. Должность руководителя Агентства по молодежной политике Камчатского края дает возможность гарантированно получать высокую зарплату (около 200 тысяч рублей), иметь перспективу для карьерного роста и получать льготы, связанные с исполнением государственной службы. Кроме того, у руководителя агентства есть возможность ездить в командировки за казенный счет во все уголки нашей необъятной Родины.

Вы только на минутку представьте, какой спектр командировочных возможностей существует у руководителя агентства по молодежной политике. Например, в Сочи проходит фестиваль молодежного художественного свиста, туда тут же отправляется руководитель нашего агентства посвистеть «на халяву». Наверное, потому что «я лучше всех умею свистеть». Если взвесить все за и против, в обобщенном виде можно сказать: «Лучше меня никого нет», поэтому «Кто, если не я?»

Среди молодой шеренги (10 человек) претендентов на должность руководителя Агентства по молодежной политике Камчатского края выбивается из строя лишь Людмила Черемисина. Другими словами, вспоминая классиков, напрашивается фраза «Молодая была немолода». Людмила Николаевна недавно встретила свою 55-ю осень. Но, по иронии судьбы, среди молодых дерзновенных организмов, стремящихся погрузиться в манящий омут региональной исполнительной власти, почувствовать себя частью элитной прослойки, она лучше других разбирается, как в первой десятке шагов, так и во второй десятке. Она понимает, что глава агентства – это, в первую очередь, чиновник, который должен исполнять определенные функции. Для того чтобы проложить новую борозду на «молодежной» должности, нужно очень хорошо видеть старую.

Например, необходимо быстро включиться в федеральные программы по своему направлению, найти дополнительное финансирование, достичь определенных показателей в исполнении новых программ, прописать или определить инструменты для оценки действующих программ, вписаться в «дорожную карту».

Госпожа Черемисина последние десять лет работала заместителем в министерстве спорта и молодежной политики, а также в министерстве образования Камчатского края. В упомянутых органах власти она всегда отвечала за молодежное направление. Пожалуй, лучше нее никто не напишет эссе на тему: «Чему может научить молодежь». Для ветерана молодежной «службы» ответ, полагаю, будет несложным – чему угодно. Поразительно, как она тонко чувствует молодые порывы незакаленных опытом организмов.

Теперь я точно знаю, что в 55 лет жизнь только начинается.

Выходит, в этом возрасте самое время возглавить агентство по молодежной политике без лишнего пиар-шума и пафоса.

Вячеслав Скалацкий