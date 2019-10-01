КАК КОШМАРЯТ БИЗНЕС В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

01 Октября 2019



Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев не устает повторять, что нужно прекратить кошмарить бизнес в России. Наверное, сокровенный смысл его слов до Камчатки не доходит в силу удаленности от Первопрестольной. В нашем медвежьем краю бизнес продолжают кошмарить неистово и неустанно, с упорством, заслуживающим лучшего применения.

Речь идет о строительной компании ООО «Альтир» во главе с генеральным директором Андреем Мамеевым. За последние три года против него было возбуждено в общей сложности десять уголовных дел. Одно из них было прекращено за отсутствием состава преступления. Это уголовное дело расследовалось долго и кропотливо. На генерального директора Андрея Мамеева одним из полицейских, оперуполномоченным, была составлена характеристика, из которой следовало, что гражданин Мамеев ранее был судим. Подписал характеристику полицейский по фамилии Ястреб.

Это вранье, господин Мамеев никогда судим не был.

Этот маленький штрих в уголовном деле, состоящем из семи увесистых томов, свидетельствует о желании любыми путями навести тень на плетень.

Все началось четыре года назад, и как уже неоднократно рассказывали «Вести», с конфликта Андрея Мамеева как руководителя строительной фирмы с заказчиком – Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» (МКУ «УКСиР»).

Заказчик не исполнил взятые на себя обязательства, из-за чего сроки строительства дороги – пост ГАИ – ул. Ларина и детский сад на ул. Арсеньева не построены до сих пор.

Тогда МКУ «УКСиР» отказалось платить деньги компании ООО «Альтир» за уже выполненные работы, и контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик обратился в суд.

На сегодняшний день состоялось восемь арбитражных процессов. Пять из них выиграла компания ООО «Альтир», отсудив у заказчика кругленькую сумму – около 50 миллионов рублей. В судебном производстве находятся еще два арбитражных дела, по которым проведена строительная экспертиза не в пользу МКУ «УКСиР».

Таким образом, городская казна похудеет еще на 12 миллионов рублей.

За время судебных тяжб в МКУ «УКСиР» сменилось пять руководителей, уволились все юристы и ряд других специалистов.

По сути дела, Андрея Мамеева городские власти лишили бизнеса, т. е. разорили. По их заявлениям было возбуждено вышеуказанное уголовное дело. Они загнали предпринимателя в угол и возмущаются тем, что он смеет сопротивляться.

Я расскажу об одном наиболее ярком эпизоде этой нескончаемой борьбы.

В начале февраля 2018 года ООО «Альтир» выиграло суд о взыскании долгов с МКУ «УКСиР» на сумму около 32 миллионов рублей. Недолго пришлось радоваться господину Мамееву, потому что 30 марта того же года инспекцией ФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому было вынесено решение о доначислении и уплате «Альтиром» более 37 миллионов рублей (позднее эта сумма была уменьшена судом Камчатского края до 32 миллионов рублей).

Если читатель решит, что это случайное совпадение, не буду спорить.

Однако основанием для доначисления немалой суммы налогов послужило решение налогового органа о том, что контрагентами «Альтира» по нескольким сделкам являются подконтрольные фирмы-однодневки. К такому выводу налоговики пришли на основании документов, собранных сотрудником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Камчатскому краю А. Басановым. Он якобы допросил директора одной из компаний, расположенной во Владивостоке, и приложил к материалам налоговой проверки копию допроса от 18.11.2017 г.

В свою очередь руководитель ООО «Альтир» связался по телефону с директором той самой фирмы, и она ему пояснила, что никто ее не допрашивал и никаких протоколов она не подписывала.

Почти год потребовалось Андрею Мамееву для получения протокола.

В конце концов он его добыл и обратился в самое авторитетное экспертное учреждение страны – Центр судебной экспертизы ООО «Судебный эксперт» с просьбой подтвердить или опровергнуть, что подпись под протоколом принадлежит директору фирмы-контрагента во Владивостоке.

Экспертиза установила, что подпись опрашиваемого директора в протоколе от 18.11.2017 г. сделана неустановленным лицом с подражанием оригиналу.

Все дутое уголовное дело рушилось на глазах у обескураженных сотрудников УЭБ.

Генеральный директор ООО «Альтир» Андрей Мамеев обратился в следственный отдел Следственного комитета России по Петропавловску-Камчатскому с заявлением о проведении проверки в отношении сотрудника Управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД по Камчатскому краю старшего лейтенанта полиции Басанова.

Первая проверка, проведенная представителями Управления внутренних дел по Камчатскому краю, ничего не дала. Господин Басанов как был, так и остался на своей должности и даже не был отстранен от оперативных мероприятий, связанных с этой проверкой.

Вторая проверка случилась после обращения Андрея Мамеева в прокуратуру Камчатского края. Как выяснилось, старший лейтенант полиции Басанов действительно направлялся в командировку для допроса директора фирмы-контрагента. 17 ноября 2017 года он вылетел из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, где согласно командировочному удостоверению, проездным документам, служебной записке и рапорту оставался до 22 ноября 2017 года, затем отправился во Владивосток.

Из полученных материалов проверки следовало, что Басанов не мог допросить директора фирмы во Владивостоке 18 ноября 2017 года, т. к. в это время находился в Хабаровске. Материалы проверки в настоящее время находятся в Следственном комитете. Чем эта некрасивая история грозит самому Басанову? Полагаю, увольнением из рядов полиции.

Основной документ – протокол допроса директора «фирмы-однодневки» – будет признан подложным. Очередное уголовное дело против руководителя ООО «Альтир» будет прекращено, надеюсь, по реабилитирующим основаниям.

Кто тогда скажет, что на Камчатке кошмарят бизнес?

Нет, его просто уничтожают, а предпринимателей, посмевших сопротивляться незаконным решениям представителей исполнительных органов власти, пытаются посадить в тюрьму.

Допустим, господину Мамееву удастся доказать свою правоту и получить компенсацию ущерба, нанесенного его предприятию, на сумму около 80 миллионов рублей. Угадайте, дадут ли его фирме работать на строительном рынке Камчатского края? Ответ на этот вопрос мы скоро узнаем.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ