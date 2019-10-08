ЕЩЕ ОДИН ЗАВОД, ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА

08 Октября 2019



ООО «Камчаттралфлот» открыло новую страницу истории Камчатки, построив на мысе Чавычном рыбоперерабатывающий комплекс нового образца.

По размеру инвестиций (почти 1,5 млрд рублей) новый комплекс – один из крупнейших инвестиционных проектов края в рыбной отрасли, поэтому церемония открытия завода на Камчатке стала событием года.

Пробный запуск на рыбоперерабатывающем комплексе, который подтвердил – завод готов к работе, был произведен накануне церемонии открытия.

4 октября 2019 года возле здания нового завода собрались участники строительства, коллеги, первые лица города и края: губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валерий Пономарев, заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Роман Гранатов, генеральный директор «Камчаттралфлота» Владимир Котов.

Всего на церемонию прибыло более 100 человек из Петропавловска-Камчатского, районов полуострова, нескольких российских регионов, гости из Москвы и Владивостока. Также на открытие завода приехал и президент Всероссийской ассоциации предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Учредитель ООО «Камчаттралфлот», генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот», депутат Законодательного собрания Камчатского края Евгений Новоселов поделился с собравшимися: «Мне до сих пор не верится, что объект закончен. Это был колоссальный труд десятков человек. Тонны документов, чертежей, сотни рабочих встреч, согласование деталей… Если бы мне пришлось начать все сначала, у меня бы, наверное, уже не хватило сил».

«Согласно требованиям постановления Правительства РФ, мы должны были до 1 октября сдать все документы, уведомить о завершении строительства, предоставить право регистрации на имущественный комплекс. Мы это все выполнили вовремя, соответственно, ждем инвестиционную квоту, которая даст нашему предприятию дополнительные 14 тысяч тонн биоресурсов. Мы очень рассчитываем получить их с 1 января 2020 года», – сказал Е. Новоселов.

Заместитель генерального директора по производству Сергей Быков доложил: «Завод готов к приемке первой рыбы. Оборудование смонтировано, линии настроены, коллектив на рабочих местах. Прошу дать команду – пуск завода!»

В. Илюхин, Е. Новоселов и В. Котов нажали на красную кнопку, и С. Быков подтвердил: «Есть пуск!» По конвейеру пошла первая рыба.

Сразу после этого гости отправились на экскурсию по заводу, чтобы своими глазами увидеть предприятие, о котором так восторженно отзываются профессионалы.

Стройка завода нового поколения началась на мысе Чавычном в апреле 2018 года. Именно тогда владивостокская строительная компания «Глобал Экспорт Эдженси» приступила к планировочным и земельным работам. От котлована до заливки фундамента прошло всего три с половиной месяца, и в середине июля стройплощадка была готова к возведению металлического каркаса.

К началу сентября очертания будущего завода уже были различимы. С декабря 2018 года на объекте стали возводить перекрытия между этажами и крышу, а снаружи началось формирование конструкции из металлического профиля под крепление сэндвич-панелей.

Всю зиму транспортные суда перевозили необходимое оборудование для завода, а на самом объекте велись работы по его сборке и установке.

Спустя три месяца, 3 апреля 2019 года, транспортное судно «Анатолий Ларин» привезло на Камчатку из Пусана уникальный механизм – котел закрытого типа, способный производить обогащенную протеином рыбную муку. Такие котлы при работе не источают неприятный запах, исходящий при работе обычных туковарок.

А в июне, к началу второго года строительства, завод был практически собран и полным ходом шли наружные отделочные работы.

Технологические линии завода включают самое современное оборудование: машины BAADER, рыбомучную установку европейского производства, немецкий морозильный комплекс. При производстве консервов будет использоваться отечественная техника.

С конвейеров ООО «Камчаттралфлот» в сутки будет сходить 250 тонн мороженой продукции из белой рыбы, 100 тысяч банок консервов, 27 тонн рыбной муки и 6 тонн рыбьего жира. Современное оборудование позволяет сортировать 28 тонн минтая в час, ежедневно производить 17 тонн фарша.

«Это уже 25-й рыбоперерабатывающий завод, запущенный на Камчатке с 2008 года. Благодаря «Камчаттралфлоту», объем инвестиций в рыбопромышленный комплекс края увеличился еще более чем на два миллиарда рублей. И я не устану повторять – больше ни в одном субъекте Российской Федерации рыбаки не вкладывают в развитие производства таких денег, как на Камчатке. Это значит, что наши рыбопромышленники уверенно смотрят в будущее и уверены в завтрашнем дне», – сказал Владимир Илюхин.

Роман Гранатов назвал открытие завода эпохальным событием: «Сегодня одно из тех прорывных событий, которое по праву можно назвать вехой в истории развития Камчатки. Всего за год с нуля был построен новый суперсовременный завод по глубокой переработке рыбы. Он поражает своим оснащением. Причальный комплекс, цеха переработки, утилизации – все оборудовано по последнему слову техники. Это, безусловно, большая заслуга коллектива предприятия. Очень важно, что с открытием завода появятся рабочие места для жителей Камчатки, для молодежи – для всех, кто своим трудом будет приумножать рыбацкую славу нашего края! Сегодня рыбная отрасль находится на подъеме. Строится флот и производственные мощности, растут объемы добычи и, как следствие, поступление налогов в краевой бюджет. Это результат серьезной совместной работы бизнеса и краевых властей. Мы видим, что режим ТОР, который призван создать благоприятные условия для экономического роста, действительно работает на Камчатке», – сказал Р. Гранатов.

Генеральный директор «Камчаттралфлота» В. Котов отметил, что столь быстрое и качественное строительство было бы невозможно без сплоченной команды. «Сегодня большой праздник, проведена огромная работа. Все, кто работал на объекте – настоящие профессионалы, люди увлеченные, творческие. Я хочу сказать огромное спасибо тем, кто участвовал в этом проекте. Каждый на своем участке – от проектанта до монтажника – выкладывались в полную силу и совершили настоящий трудовой подвиг. С этого дня начинается новый этап – завод готов к запуску. Заводу – быть!»

Учредитель компании «Глобал Экспорт Эдженси» Виталий Пилипенко подчеркнул: «Изначально не было и тени сомнений, что завод будет построен качественно и в срок. Сегодня, спустя полтора года, мы гордимся этими результатами. Выражаю огромную благодарность компании «Камчаттралфлот» за доверие и максимальное содействие, благодарность моей команде за максимальную отдачу и старание. Я уверен, что завод будет функционировать безупречно в течение многих лет. Удачи вам!»

Руководитель «Управляющей компании территорией опережающего социально-экономического развития «Камчатка» Анатолий Ким: «На сегодняшний день на территории Камчатки действует 85 резидентов ТОР, и хотелось бы отметить компанию «Камчаттралфлот» как передовую, учитывая отраслевую направленность. Компанию, которая на год раньше закончила строительство. Хочется пожелать большому кораблю – большого плавания. Хочу пожелать вам несбавляемых темпов!»

В завершение торжественной части церемонии слово взял генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов: «Уважаемые коллеги, гости, друзья! Сегодня мы с вами собрались по поводу открытия этого предприятия. Хочу прежде всего сказать, что все началось еще в 2016 году с проектирования, подбора документации, людей, которые будут воплощать идеи в жизнь. И я хочу сказать спасибо людям, которые были с нами, готовили документацию, юридическое, экономическое, финансовое, строительное и производственное сопровождение. Спасибо огромное. А от себя обещаю, что завод будет показывать прекрасные результаты, выпускать большой ассортимент продукции высокого качества, который не стыдно представить на всех мировых рынках. Спасибо нам всем за то, что мы сделали!»

От «Вестей»

Компания «Камчаттралфлот» была основана в 1998 году и быстро завоевала авторитет на полуострове. В 2015 году предприятие сменило владельцев, которыми стали люди, хорошо знакомые со спецификой рыбного бизнеса, знающие его нюансы. Именно с их приходом компания получила новый импульс к развитию и новые перспективы. Сегодня ООО «Камчаттралфлот» – резидент ТОР «Камчатка», одно из предприятий - победителей конкурса на закрепление инвестиционных квот на вылов водных биологических ресурсов, инвестор, реализующий строительство комплекса глубокой переработки морских ресурсов.

Соб. инф.