МЫ ВСПОМНИЛИ, ЧТО ЗАБЫЛИ…

08 Октября 2019



Наконец-то свершилось. Этой осенью на старом кладбище возле улицы Батарейной было установлено новое надгробие над могилой краснофлотца Александра Абрамовича Дороты, получившего смертельное ранение при штурме острова Шумшу в августе 1945 года.

Прежнее надгробие, установленное в сентябре 1945 года, сгнило в буквальном смысле этого слова и в любой момент могло развалиться.

Александр Абрамович скончался в военном госпитале и был похоронен с воинскими почестями на городском кладбище в районе 4 километра.

В разное время там же были захоронены еще 16 бойцов Красной Армии, умерших от ран, полученных во время Курильской десантной операции.

После строительства домов на улице Батарейной и Котельной все 16 могил погибших защитников Отечества были разрушены и утеряны, в основном в советское время.

Почти два года потребовалось нашей газете, чтобы поставить на учет могилу краснофлотца Александра Дороты как воинское захоронение, а также чтобы администрация ПКГО заменила старое надгробие на его могиле на новое.

Общий вид надгробия был в точности сохранен.

Сооружение представляет собой пирамиду, увенчанную красной звездой, к лицевой стороне памятника прикреплена медная табличка с именем павшего героя. В основании установлена бетонная плита, обнесенная черным металлическим забором. Осталось обустроить дорожки для доступа к захоронению.

Недалеко от могилы Александра Дороты находится другое воинское захоронение шестерых краснофлотцев, погибших при разминировании Авачинского залива 15 октября 1945 года. Они подорвались на собственных минах.

Всего погибли 35 человек. Лишь тела шестерых из них удалось обнаружить в воде после взрыва двух тральщиков и предать земле.

«Вести» несколько лет назад подробно рассказывали об этом.

В настоящее время к воинскому захоронению шестерых краснофлотцев с улицы Батарейной ведет убогая деревянная лестница. Сама братская могила имеет двойной статус: объекта культурного наследия и воинского захоронения. Захоронение краснофлотцев нуждается в срочном ремонте, точнее, в реставрационных работах. Но чтобы приступить к этим работам, нужно определить собственника объекта культурного наследия.

Администрация ПКГО начала проводить работу в этом направлении, но до позитивного результата еще далеко.

Почему наши воинские захоронения пришли в запустение, а многие из них просто стерли с лица земли советские строители? Почему мы оказались столь равнодушными к памяти своих героев? Предлагаю на эти вопросы каждому читателю ответить самому.

Дело тут не только в наших нерадивых чиновниках, они же выросли среди нас и родились на той же земле, что и мы. Одно дело, когда мы не знали о существовании этих воинских захоронений. Другое дело, когда знали и ничего не делали, чтобы их сохранить.

14 января 1993 года вышел закон Российской Федерации № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества». Статья 5 этого закона гласит: «Воинские захоронения подлежат государственному учету. На территории Российской Федерации их учет ведется органами местного самоуправления, а на территориях других государств – представительствами Российской Федерации. На каждое воинское захоронение устанавливается мемориальный знак и составляется паспорт. Ответственность за содержание воинских захоронений на территории Российской Федерации возлагается на органы местного самоуправления, а на закрытых территориях воинских гарнизонов – на начальника этих гарнизонов».

И еще, согласно статье 7, «пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших, подлежат восстановлению органами местного самоуправления».

Однако работа по поиску воинских захоронений и постановке их на учет в Камчатском крае началась только в 2015 году, и, слава богу, что она вообще началась.

Отдельного разговора заслуживает история, касающаяся памятника регионального значения воинам Советской армии – освободителям Курильских островов в 1945 году. Он был установлен в сквере Свободы 6 ноября 1946 года и поставлен на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР 30.08.1960 № 1327.

Памятник сооружен в честь воинов-освободителей Курильских островов от японских милитаристов. Много позже, в конце 80-х годов прошлого века, недалеко от монумента установили мемориальные плиты с именами погибших. На плитах высечены фамилии 255 павших воинов.

В книге «Победа на островах», выпущенной Сахалинским отделением Дальневосточного книжного издательства в 1985 году к 40-летию освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков, написанной военным историком Виктором Багровым (во время военных действий против Японии в 1945 году он был флаг-офицером командующего Тихоокеанским флотом), впервые указана цифра потерь при штурме острова Шумшу: погибли 516 и ранен 1051 человек.

На острове Шумшу на месте как братских, так и одиночных захоронений указаны совсем другие цифры и немало фамилий, которые не значатся на мемориальных плитах в Петропавловске-Камчатском. Одновременно с этим некоторые фамилии, указанные на плитах в сквере Свободы, не обозначены в воинских захоронениях на острове Шумшу.

При сложении количества героев, захороненных на Шумшу и обозначенных в Петропавловске-Камчатском, получалась цифра меньше той, которую указал Виктор Багров.

В конце концов я пришел к выводу, что список погибших далеко не полный и требует дополнительных исследований в военных архивах. К тому же меня настораживали сведения о пропавших без вести воинах.

Как они могли пропасть без вести на острове, которым наша армия овладела в ходе четырехдневной десантной операции? Мои вопросы требовали ответа, и я приступил к поиску. В ходе изысканий мне повезло познакомиться с Игорем Самариным, пожалуй, самым компетентным человеком в области изучения истории освобождения Курильских островов от японских захватчиков в 1945 году, автором нескольких монографий на эту тему.

Сегодня он трудится начальником научного отдела музейно-мемориального комплекса «Победа» в городе Южно-Сахалинске. Кропотливо работая с военными архивами, И. Самарин восстановил полный список погибших при штурме острова Шумшу.

Оказалось, погибших значительно больше официально заявленных – 1 022 человека. Из них около 700 бойцов утонули при высадке, они-то и числились пропавшими.

Впервые полный список погибших воинов был опубликован в газете «Вести-Камчатка» от 16 сентября 2015 года № 77. Прошло четыре года, прежде чем Комиссия по рассмотрению предложений об установке памятных знаков на территории Петропавловск-Камчатского городского округа приняла предложение вашего покорного слуги о рассмотрении вопроса об установке памятных плит с указанием фамилий всех погибших советских воинов при штурме острова Шумшу.

27 сентября 2019 года на своем очередном заседании комиссия поручила Муниципальному казенному учреждению «Служба благоустройства города Петропавловска-Камчатского» представить предложения о размещении новых мемориальных плит с указанием полного списка имен погибших на рассмотрение комиссии.

30 сентября в Петропавловск-Камчатском городском округе случилось еще одно знаковое событие. Согласно решению городской комиссии по воинским захоронениям, представители контрольного управления совместно с представителями управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ПКГО впервые за всю историю города совершили контрольный объезд воинских захоронений, находящихся на территории города, с целью проверки их сохранности.

Им не удалось попасть на территорию Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району на улице Никифора Бойко к братской могиле, где похоронены восемь пограничников, погибших при защите государственной границы 6 августа 1945 года. В настоящее время там ведется строительство объектов инфраструктуры отряда пограничных кораблей.

Кстати сказать, это строительство тянется около десяти лет, уже потрачено около 12 млрд рублей, а конца и края этому строительству не видно.

Боюсь, как бы строители случайно не снесли воинское захоронение, как это уже неоднократно бывало в нашей истории на нашем полуострове.

Надеюсь, это воинское захоронение переживет затянувшееся строительство.

P.S. Руководство Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району узнало, что на их территории находится воинское захоронение, от автора этих строк. Комментарии, как говорится, излишни.

Вячеслав Скалацкий