КУДА СЛИВАТЬ-ТО?

15 Октября 2019



Некоторые вопросы благоустройства в Елизовском районе

К нам в редакцию обратились жители поселка Ягодный города Елизово с проблемой, вызывающей у них тревогу.

В своем обращении они пишут: «Нам стало известно, что на прошедших осенью 2018 года очередных публичных слушаниях в администрации Елизовского городского поселения депутату районной думы С.В. Харитонову, который является директором ООО «ДорСтройПроект», было дано разрешение на выделение земельного участка под строительство канализационной системы на берегу нашей речки Ручей Хуторской, которая пролегает через весь поселок. С.В. Харитонов построил дом на территории бывшего пионерского лагеря «Строитель» и, вероятно, решил, строить бетонированный септик за пределами своего двора. Он решил прорыть канаву в нескольких метрах от реки, не беспокоясь об экологии и о том, что жители поселка через пару лет станут задыхаться от зловонных запахов и не смогут больше пить воду из речки, когда отключают ХВС, купаться на Крещение и пр.

Мы понимаем, что С.В. Харитонову хочется жить в экологически чистом районе (нам тоже), чтобы не было вони, но при чем же здесь река и мы, проживающие вдоль ее берега.

Нам известно, в том числе и со слов главы администрации Елизовского городского поселения Д.Б. Щипицына, что С.В. Харитонов заверяет всех в том, что для переработки отходов им закуплено оборудование, позволяющее проводить очистку отходов, по его словам, почти до стерильного состояния – 97%, а в реку будет сливаться лишь чистая вода.

Но мы, всю жизнь прожившие в поселке, в отличие от разрешающих организаций, понимаем и знаем, что это полный абсурд. Наш маленький ручей только летом тихий и безобидный. С наступлением холодов вода замерзает, образуются наледи и уровень воды поднимается до моста, а это 1,5–2 метра. При этом вода может пойти по улицам, подтапливая жилые дома. Весной с таянием снегов ручей превращается в бурную реку, затапливая наши подвалы своими подземными водами, ведь весь наш поселок выстроен на русле этого ручья. Куда будет сливаться «очищенная» вода зимой и весной?

Какое может быть строительство канализации, даже с фантастической очисткой, в верховьях реки и, кроме того, рядом с водозабором? Мы считаем, что это прямое уничтожение нашей реки, пренебрежение и наплевательское отношение к жителям поселка.

Полагаем, что проект, на который так ссылается С.В. Харитонов, составлен его организацией ООО «ДорСтройПроект». Наш ручей с прозрачной водой постепенно будет превращаться в то, чем стала река Авача. Почему бы депутату не заняться вопросом очистки других водных объектов? Хочется напомнить господину Харитонову и главе администрации господину Щипицыну, что в случае чрезвычайных ситуаций наша река – это единственный источник водоснабжения для жителей поселка и ближайших микрорайонов.

Жители микрорайона Ягодный».

За всю мою долгую жизнь на Камчатке меня так ни разу и не «заносило» в поселок Ягодный, ныне микрорайон Елизова – Садовый.

Самое время познакомиться с этим уголком.

Хорошая асфальтированная дорога поворачивала направо от елизовских жилых кварталов. Чистенькие улицы, двухквартирные дома с цветами на окнах и в палисадниках – все производило чрезвычайно приятное впечатление. Доехав до заброшенного кафе, мы решили, что поселок здесь и заканчивается, однако местные жители подсказали, что «вон там, дальше, за кочегаркой у нас другое поселение».

И впрямь другое. Сквозь почти прозрачные осенние деревья в каком-то особом порядке (не видно четких линий улицы) располагались отдельные коттеджи. Или даже особняки. Один, из огромных гладко отесанных бревен, особенно привлекал внимание: во дворе виднелось отдельное сооружение, похожее на открытую летнюю веранду высотой метра три, а на огромных воротах (тоже из цельных бревен) восседал представитель одной из бывших братских республик и полировал какую-то деревянную скульптуру. Напротив этого здания копали канаву еще несколько соотечественников верхолаза. Рядом проходила желтая труба газопровода с распределительной колонкой (?), закрытой металлической клеткой. Там же работал небольшой экскаватор Hitachi. На вопрос, откуда здесь газовая труба, один из работников сообщил, что «хозяину газа надо», но тут подошел молодой человек невзрачного вида и, сообщив, что это частная территория, попросил прекратить съемку.

Не буду делать выводов из увиденного, хотя один из жителей (?) этого укромного уголка в 28 домиков сообщил, что это ветка газопровода, которая ведет в Вилючинск.

Но вернемся к проблеме Ягодного. Если господин Харитонов и глава администрации Дмитрий Щипицын так пекутся об экологическом благополучии одного из микрорайонов Елизова, почему же их планы встречают такое непонимание и явное неприятие жителями? Ведь из заявлений елизовской администрации следует, что все планы и проблемы обсуждались на публичных слушаниях, прошедших в конце октября 2018 года, информация о которых «была размещена на официальном сайте администрации и в информационном бюллетене «Мой город». Также была проведена экспозиция материалов, вынесенных на публичные слушания и обеспечена регистрация предложений и замечаний, поступающих от жителей». Так отвечают на все запросы заинтересованной стороны сотрудники елизовской администрации, забывая, однако, упомянуть, что в журнале регистрации отсутствуют записи о посещении экспозиции жителями улиц Мичурина и Садовая, которые и возмущены сегодня строительством канализации для 28 домов в их микрорайоне. Кстати, на этих самых слушаниях присутствовали только 23 человека из 200, проживающих на территории Ягодного.

Видимо, это и были хозяева коттеджей, для которых планируется соорудить спорные очистные канализационные сооружения.

В очередной раз на все обращения жителей микрорайона глава администрации сообщает как под копирку: «В настоящее время в Елизовском городском поселении нет единой системы водоотведения, очистка сточных вод практически отсутствует. Единственным поставщиком услуги водоотведения является КГУП «Камчатский водоканал». Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции, основная часть канализационных стоков сбрасывается через береговые выпуски в акваторию рек. В микрорайоне Садовый – в р. Авача. […] Устройство локальных очистных сооружений для объектов жилой застройки в целях устранения загрязнений […] жизненно необходимо и позволит обеспечить сохранение и улучшение экологической обстановки микрорайона Садовый».

На запросы межрайонной природоохранной прокуратуры у администрации Елизова тоже есть ответ: «Сотрудниками Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации был осуществлен выезд в район улицы Мичурина с целью опроса жителей данного микрорайона по вопросу строительства (обустройства) централизованной системы КНС всей территории жилого сектора. Заинтересованности в строительстве жители не проявили в связи со сложившейся практикой по очищению переполняемых септиков путем вывоза стоков индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эти виды работ, и оплате по факту».

Вот только бестолковые жители микрорайона никак не поймут, почему очистные сооружения собираются строить (обустраивать) только для 28 отдельных собственников, у них что, особенно вредные канализационные стоки?

Если так, то кто гарантирует, что эти страшно вредные стоки, которые господин Харитонов планирует очищать «блоком ультрафиолетовой очистки от микробов», действительно будут очищены до состояния питьевой воды, как он обещает?

На сегодняшний день то, что строится возле этих пресловутых 28 особняков, по мнению жителей микрорайона, вызывает большие сомнения.

Некоторые особенно придирчивые граждане, углядев канализационные колодцы, с целью выяснения их надежности бросали в глубину этих колодцев камешки. Если колодец изолирован от земли, в которую он вкопан, то камешек должен издать характерный звук, стукнувшись о бетонное дно колодца. Ан нет, ничего такого не происходит. Видимо, никакого дна у пресловутых колодцев нет. Все, что будет сливаться, считают старожилы Ягодного, уйдет просто в землю.

Тем более вредные жители не могут понять, почему именно им привалило такое счастье. Ведь если во всем Елизовском поселении нет никаких очистных сооружений, то почему же их надо строить в отдельно взятом местечке, в Ягодном? Потому что именно тут построили свои домики имеющие на это немалые возможности их сограждане?

А многолетний опыт нашего человека подсказывает, что, скорее всего, отрапортовав, что на строительство очистных сооружений направлено столько-то миллионов, исполнители пойдут обычным путем: сэкономив на каких-нибудь «мелочах» и оставив часть финансовых вложений на собственные нужды, они испортят последнюю чистую речку в районе. И никакие доводы не могут переубедить в обратном население Ягодного.

Зато на обращение жителей Ягодного отреагировали в краевом правительстве.

В ответе Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края сообщается, что, несмотря на то, что «перекачка стоков на очистные сооружения КОС-29 км, эксплуатируемые на праве хозяйственного ведения КГУП «Камчатский водоканал», специалисты последнего сообщили, что гр. Харитонов С.В. с заявлением на выдачу технических условий на подключение к централизованной системе водоотведения в адрес вышеозначенной организации не обращался».

Также было отмечено: «… в утвержденной схеме водоотведения Елизовского городского поселения не предусмотрено мероприятий по строительству системы водоотведения с последующей организацией выпуска сточных вод в водный объект на территории поселка Ягодный.

В непосредственной близости от рассматриваемого участка располагается скважинный водозабор «Пограничный» Хуторского месторождения питьевых подземных вод. В соответствии с Проектом зон санитарной охраны данного водозабора участок, на котором планируется проведение работ по строительству очистных сооружений, располагается в пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны, следовательно […] новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. […] Проведение работ по строительству очистных сооружений на вышеуказанной территории возможно только после получения разрешения на строительство, выдача которого может быть осуществлена исключительно в случае предоставления застройщиком положительного экспертного заключения проектной документации. Мероприятия по строительству очистных сооружений должны соответствовать утвержденной схеме водоотведения Елизовского городского поселения».

Завершающие слова в письме и.о. министра Е. Косовой обнадеживают: «Учитывая высокую социальную значимость вопросов, обозначенных в обращении, исполнительные органы государственной власти продолжают контролировать ситуацию, связанную со строительством канализационной системы в поселке Ягодный».

Глава администрации, видимо, каким-то образом заинтересованный в этой стройке, прямо заявляет «оппозиционерам», что если они так уж радеют об охране окружающей среды и будут продолжать свои выступления, он заставит их чистить септики еженедельно. А это будет стоить немаленьких денег каждому дому.

Чем закончится это противостояние, можно только предположить. Однако почему-то кажется, что жителей Ягодного все же осчастливят этой стройкой вопреки их желанию.

Тем более что работы-то все же продолжаются, хоть и без необходимых экспертных заключений.

А заключения приложатся… Позднее.

Может быть…

Татьяна СТЕАПАНОВА