СВЕТ – В КАЖДОМ ОКНЕ, ТЕПЛО – В КАЖДОМ ДОМЕ

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29 Октября 2019

Все, что вы хотели знать о «Камчатскэнерго»

Как хорошо, что мы уже давно забыли о длительных «темных» периодах нашей жизни на полуострове, перестали запасаться свечами и газовыми баллончиками, привыкли даже при краткосрочном отключении электроэнергии набирать знакомый номер и узнавать, что сбой ликвидируется.

Нет больше необходимости проводить по полдня в почтовых отделениях, где прежде, в числе прочего, производились все коммунальные оплаты. Не нужно ходить к специальным ящикам, чтобы передать данные индивидуальных счетчиков на горячую и холодную воду. На смену очередям пришли электронные устройства – компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны – наши энергетики стараются сделать нашу жизнь более комфортной.

И чтобы потребителям тепла и света не заблудиться в дебрях электронного мира, «Вести» публикуют подробное пособие для горожан, где в доступной форме излагается что, когда, где и каким способом должен делать нормальный житель Камчатского края, чтобы избежать неприятностей в виде отключения электроэнергии, несостоявшегося отпуска или появления судебных приставов на пороге квартиры.

Инструкция пользователя

Вот уже 55 лет ПАО «Камчатскэнерго» является основным поставщиком электрической энергии на территории Камчатского края, а также вырабатывает более половины тепловой энергии для нужд города Петропавловска-Камчатского.

Специалисты постоянно стремятся максимально упростить для своих абонентов процедуру внесения платежей за свет и тепло, предлагая несколько способов оплаты услуг – от визита в специализированную кассу до оплаты с помощью онлайн-сервисов.

«Каждый человек сам решает, какой способ оплаты коммунальных услуг для него более удобный и комфортный. Кому-то важно получить чек в кассе, а кому-то проще подключить автоплатеж и не вспоминать о неоплаченных счетах. Мы стараемся найти подход к каждому клиенту, поэтому максимально расширили возможности для проведения платежей как в очной форме, так и из дома с помощью сети Интернет, – говорит директор филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» Александра Жосан.

Для удобства потребителей в главном офисе «Энергосбыта», расположенном на проспекте Победы, сегодня установлена электронная очередь.

Электронные системы управления потоками клиентов помогают изменить и повысить качество обслуживания. На основе полученных в процессе работы данных оптимизируется сервис, оперативно вносятся коррективы.

В настоящее время в краевой столице работают три центра обслуживания потребителей «Камчатскэнерго». Все они находятся на красной линии города: проспект Победы, 24 (10 км), ул. Ленинградская, 104 (ТЦ «Посейдон», ост. «Областная больница»), ул. Океанская, 52 (ост. «12 магазин»).

В центрах обслуживания потребителей можно произвести сверку по оплате, получить справку об отсутствии задолженности, открыть лицевой счет, проконсультироваться со специалистами.

Представителям организаций и индивидуальным предпринимателям помогут подготовить пакет документов для заключения договоров энергоснабжения, дадут разъяснения по тарифам и ценам, выпишут счета-фактуры и акты сверки.

Инвестиции компании в улучшение качества обслуживания клиентов и оборудование центров работы с абонентами не влекут дополнительных расходов для граждан, не сказываются на их платежах, так как эта работа проходит в рамках действующих в ПАО «Камчатскэнерго» производственных программ по улучшению качества обслуживания клиентов.

Оплатить квитанции ПАО «Камчатскэнерго» можно несколькими способами

(все способы оплаты доступны как для жителей частного сектора, так и для потребителей, проживающих в многоквартирных домах):

– в кассах филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт»;

– в личном кабинете потребителя энергокомпании;

– с помощью чат-бота «Камчатскэнерго» в приложении Viber;

– в кассах отделений ПАО «Сбербанк России» и Сбербанк-онлайн;

– в кассах отделений ПАО «ВТБ» и ВТБ-онлайн;

– в кассах МАУ «Расчетно-кассовый центр по ЖКХ г. Петропавловска-Камчатского», МАУ «Единый расчетный кассовый центр» г. Елизово;

– в отделениях ФГУП «Почта России»;

– в платежных терминалах ИП Занин, ИП Ромов, ООО «7 СОТ», ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

С 11 января 2019 года абонентам ПАО «Камчатскэнерго» доступна новая версия сервиса «Личный кабинет потребителя».

Для работы в личном кабинете необходимо пройти регистрацию. Процедура несложная: все поля для заполнения снабжены всплывающими подсказками, так что проблем при создании аккаунта возникнуть не должно. Нужно провести перед компьютером всего несколько минут.

Для регистрации потребуются: электронная почта, квитанция с уникальным номером (все квитанции с ноября 2018 года), мобильный телефон, на который придет код для доступа в личный кабинет.

Если потребитель испытывает трудности с регистрацией в личном кабинете, то он может обратиться в контакт-центр компании по единому номеру «Камчатскэнерго»: 8-800-234-29-39. Операторы контакт-центра помогут создать аккаунт, а также расскажут, как в нем работать.

«Наши клиенты неоднократно просили нас о размещении в личном кабинете точной копии квитанции. К сожалению, старая версия сервиса была несовместима со сбытовой программой, поэтому в личном кабинете отображалась лишь сумма к оплате без подробностей расчета, которые можно прочитать в квитанции. Новый личный кабинет напрямую связан с программой, в нем можно скачать копию квитанции за любой месяц, а также оформить подписку на получение ее по электронной почте», – продолжает директор филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» Александра Жосан.

Новый личный кабинет потребителя «Камчатскэнерго» позволяет:

– просмотреть сводку о текущих переплатах и задолженностях;

– просмотреть необходимую информацию о договорах и приборах учета;

– передать показания приборов учета;

– скачать точную копию квитанции за любой месяц;

– оформить подписку на получение квитанции по электронной почте;

– оплатить за электрическую и тепловую энергию посредством банковской карты;

– отслеживать сразу несколько лицевых счетов.

Квитанции в личном кабинете доступны уже на следующий день после произведенного расчета. Таким образом, абонент видит платежный документ раньше того, как он попадет к нему в почтовый ящик. В личном кабинете могут зарегистрироваться клиенты всех отделений «Энергосбыта» – жители Петропавловска, Вилючинска, Елизовского, Мильковского и Усть-Большерецкого районов.

Более 2 100 клиентов «Камчатскэнерго» подписались на получение квитанции за свет и тепло по электронной почте. Энергокомпания приглашает и других абонентов оценить удобство этой услуги.

Подписаться на получение квитанции по электронной почте можно в личном кабинете потребителя на официальном сайте компании kamenergo.ru.

В разделе платежные документы размещена ссылка «Хочу получать квитанцию по электронной почте», перейдя по которой можно оставить заявку и уже в следующем расчетном периоде квитанция придет на указанный адрес электронной почты.

С 10 по 20 число месяца показания индивидуальных приборов учета можно передать также пятью различными способами:

1. Чат-бот в приложении Viber – круглосуточно;

2. Личный кабинет потребителя на официальном сайте компании – круглосуточно;

3. Контакт-центр энергокомпании: 8-800-234-29-39 (звонок бесплатный, с 08:00 до 20:00 ежедневно без выходных);

4. СМС по номеру: 8-924-1111-325 (круглосуточно);

5. Принести лично в центры обслуживания потребителей (в часы работы центров).

ПАО «Камчатскэнерго» напоминает: регулярная передача показаний приборов учета необходима, чтобы избежать начислений по нормативу, образования долга и возможного введения ограничений.

Для того чтобы присоединиться к публичному аккаунту «Камчатскэнерго» в Viber, необходимо зайти в приложение и отсканировать QR-код. Ссылка на QR-код и инструкция пользователя расположены на главной странице официального сайта ПАО «Камчатскэнерго».

После сканирования QR-кода чат-бот предложит ввести лицевой счет, уникальный номер квитанции и сумму к оплате. Далее клиент может пользоваться услугами чат-бота без дополнительной авторизации, он сможет в режиме реального времени передавать показания счетчика и узнавать о наличии задолженности.

Использование чат-бота позволяет клиентам передавать показания в удобное им время и без дополнительного ожидания в очереди, для этого потребуется только устройство с доступом в сеть Интернет.

«Консультации и общение с абонентами по телефону – одно из направлений в работе с клиентами ПАО «Камчатскэнерго». Это удобно как для абонентов, которым не нужно тратить время на ожидание в очередях, так и для сотрудников энергокомпании. Такая форма общения позволяет оперативно отвечать на вопросы клиентов, которые не требуют детального расчета, анализа или письменного ответа», – говорит директор филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» Александра Жосан.

Любые консультации жители Камчатского края теперь могут получать по единому номеру ПАО «Камчатскэнерго»: 8-800-234-29-39.

В 2018 году количество обращений на единую телефонную линию «Камчатскэнерго» составило 73 640. Бесплатный многоканальный номер для абонентов энергокомпании работает уже три года ежедневно, без выходных, с 8:00 до 20:00.

По единому номеру абонент может передать показания счетчиков, уточнить информацию по наличию дебиторской задолженности и отключениях за долги. Кроме того, при аварийном отключении света потребителю подскажут расчетное время восстановления подачи электроэнергии, примут заявку на подключение в случае обрыва проводов и других нештатных ситуаций. Также можно получить консультацию по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Операторы контакт-центра ответят и на общие вопросы: о заключении соглашения о рассрочке долга, смене лицевого счета, примут заявки на принятие к учету нового счетчика, зафиксируют информацию о хищении электроэнергии и пр.

«Камчатскэнерго» рекомендует своим клиентам проверить даты поверки счетчиков электроэнергии и ГВС

Согласно действующему законодательству, начисление платы за электроэнергию и ГВС производится только по исправным приборам учета с действительным межповерочным интервалом. Если у счетчика сроки поверки истекли, показания прибора считаются недействительными – он может показывать как верные, так и искаженные в плюс или минус показания потребления света или горячей воды.

По истечении межповерочного интервала плата за коммунальные услуги три месяца определяется по среднемесячным значениям, а затем по нормативу с учетом количества прописанных и повышающего коэффициента, который на сегодня составляет 1,5 – итоговая сумма заметно больше, чем обычно фиксируют счетчики.

Во избежание начислений по нормативу «Камчатскэнерго» рекомендует своим клиентам проверить дату окончания поверки приборов учета. Она указана в актах установки, замены или поверки счетчика. В случае истечения сроков межповерочного интервала энергетики советуют в максимально короткие сроки произвести замену (поверку) прибора учета и направить соответствующие документы в адрес управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

Копии актов установки, замены или поверки счетчиков принимают в центрах обслуживания потребителей «Камчатскэнерго» по следующим адресам:

- г. Петропавловск-Камчатский: пр. Победы, 24 (каб. № 103, № 104, № 106);

ул. Ленинградская, 104 (ТЦ «Посейдон»); ул. Океанская, 52;

- г. Елизово: ул. Вилюйская, 8;

- г. Вилючинск: ул. Победы, 9.

Телефон для справок: 8-800-234-29-39 (звонок бесплатный, ежедневно, без выходных с 08:00 до 20:00).

Изменен телефонный номер «Камчатскэнерго» для передачи показаний по СМС

С октября 2019 года ПАО «Камчатскэнерго» принимает показания счетчиков с помощью СМС-сообщений по номеру: 8-924-1111-325.

Старый номер 8-924-892-67-15 с октября – недействителен. При попытке отправить на него СМС-сообщение с показаниями счетчиков электроэнергии и ГВС клиент получит встречное СМС о том, что номер изменен. Также новый номер уже указан в квитанциях за сентябрь.

Показания счетчиков электроэнергии и горячего водоснабжения посредством СМС-сообщений ежемесячно направляют в «Камчатскэнерго» более пяти тысяч жителей населенных пунктов полуострова, выбравших для себя этот способ передачи показаний приборов учета.

Схема передачи показаний с помощью СМС:

Номер лицевого счета – пробел – показания электросчетчика – пробел – показания счетчика ГВС 1 – пробел – показания счетчика ГВС 2 – пробел – показания счетчика ГВС 3 ….

Никаких уточняющих комментариев (адрес, фамилия и т.д.) указывать в СМС не нужно.

Если значение потребление не целое число, то для разделения целой и дробной части используется точка.

Пример СМС:

900000000000 17400 80.3 168.3, где

900000000000 – лицевой счет

17400 – показания электросчетчика

80.3 – показания счетчика ГВС 1

168.3 – показания счетчика ГВС 2

Если потребитель не собирается передавать показания электросчетчика, то вместо них нужно обязательно поставить ноль.

Пример СМС без показаний электросчетчика:

900000000000 0 80.3 168.3, где

900000000000 – лицевой счет

0 – показания электросчетчика

80.3 – показания счетчика ГВС 1

168.3 – показания счетчика ГВС 2

После отправки СМС должно прийти сообщение о том, что показания приняты.

В случае какой-либо ошибки отправителя в ответном СМС будет указано, что потребитель неверно набрал номер лицевого счета либо занизил показания в сравнении с показаниями предыдущего периода.

К сожалению, при всех этих удобных нововведениях для жителей полуострова энергетики Камчатки продолжают считать долги и вынуждены констатировать, что задолженность населения и управляющих организаций края за свет и тепло не снижается.

«Камчатскэнерго» приходится мобилизовать силы на работу с должниками, используя для этого весь арсенал законных средств, в том числе – индивидуальную работу с людьми и предприятиями и компромиссы. А значит, у каждого ответственного гражданина, даже оказавшегося в трудной жизненной ситуации, есть шанс не попасть под жесткие меры и не лишиться главных благ цивилизации.

Елена Васильченко, заместитель директора филиала ПАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» по работе с потребителями, поясняет: «И у жителей края, и у управляющих организаций имеются долги, это две основные категории неплательщиков. Если обратиться к цифрам, то долговая ситуация выглядит следующим образом: на начало 2019 года долг населения региона за тепловую и электрическую энергию составил 2,4 млрд рублей, в том числе за электрическую энергию – 349,3 млн рублей, за тепловую – 2,1 млрд рублей. Управляющие организации сегодня задолжали 2,9 млрд рублей, из них 504 млн рублей – за электроэнергию, 2,4 млрд рублей – за поставленное тепло.

Здесь уместно напомнить, что средства, которые энергетики получают от потребителей, являются основным источником их финансирования. Если потребители не платят за электрическую и тепловую энергию, энергетики вынуждены сокращать объемы ремонта и программ модернизации оборудования. Это в свою очередь приводит к снижению надежности энергоснабжения и риску аварийного отключения электроэнергии, в том числе и социально значимых объектов. Кроме того, дебиторская задолженность – одна из причин роста тарифов ЖКХ.

«Энергосбыт» ведет постоянный диалог с руководителями управляющих компаний: мы встречаемся, обсуждаем сложившуюся долговую ситуацию и способы ее решения. Руководители УК сообщают, сколько в их домах неплательщиков, какую работу они с ними ведут, готовы ли в ближайшее время оплатить потребленный ресурс и т.д. С каждой управляющей компанией стараемся работать индивидуально.

При этом диалог ведется на разных уровнях, к нему подключены и органы исполнительной власти региона – специалисты городских и сельских поселений полуострова. Например, в Петропавловске-Камчатском по нашей инициативе создана комиссия по взаимодействию управляющих и ресурсоснабжающих организаций. В повестке комиссии – вопросы своевременной оплаты коммунальных ресурсов и погашения имеющейся задолженности. Эта комиссия работает при управлении коммунального хозяйства жилищного фонда администрации ПКГО.

Конечно, ведется и претензионно-исковая работа, а исполнительные листы о принудительном взыскании долга направляются в службу судебных приставов.

Ежемесячно руководители управляющих компаний в ходе работы комиссии докладывают о предпринятых шагах по снижению дебиторской задолженности – о проведении претензионно-исковой работы с жильцами-неплательщиками, о поступлении денежных средств и сроках оплаты потребленных энергоресурсов».

Ежемесячно «Энергосбыт» направляет потребителям долговые квитанции с красной полосой. В марте такие платежные документы направлены 7 234 жителям Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского, Мильковского и Усть-Большерецкого районов. Общая сумма долга этих граждан перед «Камчатскэнерго» превысила 145 млн рублей.

Долговые квитанции – это один из инструментов в борьбе с дебиторской задолженностью населения. Они направляются потребителям, имеющим неоплаченные счета за тепловую и электрическую энергию. Красная полоса на квитанции – это сигнал о том, что в ближайшее время в случае неоплаты будет применен весь комплекс мер по взысканию долга.

В июне квитанции с расчетом пени за просрочку платежей получили 39,5 тысячи клиентов «Камчатскэнерго», которые вовремя не исполнили обязательства по оплате энергоресурсов. Общая сумма начисленной пени составила 27,8 млн рублей.

Уклонение от оплаты тепловой и электрической энергии влечет за собой прекращение предоставления услуг, начисление пени, исковые заявления в суд, а в итоге арест имущества, денежных счетов, запрет на выезд заграницу и пр.

По решению суда с заработной платы и пенсии 3 521 должника ПАО «Камчатскэнерго», задолжавших энергетикам 191 млн рублей, удерживается до 50% поступлений в счет погашения задолженности.

В настоящее время в службе судебных приставов находится 10 953 исполнительных производства в отношении физических лиц на общую сумму 522 млн рублей.

Чтобы избежать всех этих неприятностей, энергетики рекомендуют вовремя и в полном объеме оплачивать потребленные ресурсы, а в случае затруднений заключать соглашения о рассрочке долга.

ПАО «Камчатскэнерго» напоминает, что должники могут заключить соглашение о реструктуризации. С каждым абонентом компания ведет индивидуальную работу: рассрочка рассчитывается исходя из суммы долга и возможностей гражданина ее погасить.

С начала 2019 года жители края уже заключили с ПАО «Камчатскэнерго» 690 договоров о поэтапной выплате долга на общую сумму 42,7 млн рублей. Индивидуальные суммы соглашений варьируются от 20 до 300 и более тысяч рублей. Самый крупный долг по договору о рассрочке – 633,1 тысячи рублей.

В среднем потребители заключают около 25 договоров в неделю.

Наличие соглашения о рассрочке платежа помогает не только облегчить процедуру погашения долгов, но и оформить субсидии и льготы. Основное условие для заключения договора – это внесение первоначального взноса в размере 50% от суммы задолженности. Остальные платежи делятся поровну на весь период погашения долга – от трех месяцев до полутора лет. Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга, необходимо обратиться в «Энергосбыт» и написать заявление о поэтапной выплате задолженности.

Для людей, попавших в сложную финансовую ситуацию, существуют льготные условия заключения договора – может быть снижен первоначальный взнос и увеличен период рассрочки.

В Петропавловске-Камчатском договор о рассрочке долга можно заключить в центрах обслуживания населения на проспекте Победы, 24 и в ТЦ «Посейдон»; в Елизове: ул. Вилюйская, 8; в Вилючинске: ул. Победы, 9.

Жителям Мильковского и Усть-Большерецкого районов необходимо обращаться в местные отделения «Энергосбыта».

«Камчатскэнерго» просит жителей края также не забывать об оплате счетов перед отпуском или переездом на дачу.

Неоплаченная перед отпуском коммуналка может обернуться неприятным сюрпризом в виде обесточенной квартиры при возвращении домой. ПАО «Камчатскэнерго» рекомендует потребителям заранее побеспокоиться об оплате тепловой и электрической энергии. Даже небольшой долг перед отъездом на длительное время в итоге может стать причиной введения ограничений.

Узнать о долгах за свет и тепло можно, позвонив на телефон единого номера «Камчатскэнерго». По номеру лицевого счета или по адресу абонента оператор ответит, есть ли у гражданина долг, какова его сумма и период образования.

Для того чтобы не остаться без света и избежать судебных разбирательств, потребителям необходимо оплатить долги или обратиться в филиал ПАО «Камчатскэнерго» «Энергосбыт» для заключения соглашения о реструктуризации.

Кажется, мы полностью изложили всю необходимую информацию. Вам, уважаемый читатель, только остается положить этот номер «Вестей» в доступное место и пользоваться инструкцией до тех пор, пока не доведете необходимые навыки до автоматизма.

Татьяна СТЕПАНОВА

Справка «В»

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго», дочернее предприятие ПАО «РАО ЭС Востока», занимается производством, передачей и распределением электрической и тепловой энергии, поставкой (продажей) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам, оказывает услуги по эксплуатации энергетических объектов, осуществляет другие виды деятельности, разрешенные законодательством.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."