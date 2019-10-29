ВЕРТИКАЛЬ СТАЛА РОВНЕЕ?

29 Октября 2019



В последний понедельник октября было не по-осеннему тепло. Словно сама природа радовалась, что вертикаль власти на Камчатке стала еще прямее. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин представил местным средствам массовой информации кандидата на пост председателя правительства Камчатского края Романа Сергеевича Василевского. К тому времени он уже прошел согласование на собрании президиума Законодательного собрания Камчатского края и никто не сомневался, что на сессии нашего краевого представительного органа власти большинство народных избранников проголосуют «за». Так оно и случилось.

Во вторник, 29 октября, из 20 присутствующих депутатов 19 проголосовали в пользу Романа Василевского, нынешнего главу Елизовского района. Осталось дело за малым – губернатору Камчатского края утвердить своим распоряжением 41-летнего елизовского управленца в новой должности.

Думай, когда говоришь

На встрече с журналистами Роман Сергеевич чувствовал себя несколько скованно, но виду старался не подавать. Его внутреннюю напряженность выдавали ответы на вопросы, которые он давал, иногда не обдумывая. Например, на вопрос, как долго он размышлял – соглашаться ему или нет с предложением губернатора занять столь высокий пост, он ответил буквально: «Я принимаю решения быстро и не думая».

Скорее всего, он хотел сказать, что он быстро думает и так же быстро принимает решения. Но получилось то, что получилось.

Поэтому ему на помощь немедленно пришел губернатор, объяснив, что Роман Сергеевич всегда хорошо обдумывает свои решения и вообще – думать нужно всегда, прежде чем что-то решать.

На вопрос, все ли нынешние министры останутся в составе нового правительства, Роман Василевский ответил «да», потому что «Правительство Камчатского края работает эффективно».

И опять Владимир Илюхин подставил плечо своему выдвиженцу. Губернатор объяснил, что правительство обязательно обновится и представлять новых членов кабинета будет Роман Василевский.

Будь кандидат в председатели краевого правительства поопытнее, он бы наверняка находил более обтекаемые формулировки для ответов на такие вопросы. Видимо, Роману Сергеевичу некогда было читать местные средства массовой информации, иначе бы он знал, что губернатор края неоднократно говорил о кадровых переменах в правительстве.

Руководитель региона пояснил, почему свой выбор он остановил на главе Елизовского района, рассказав о том, что Роман Василевский – хороший профессионал-управленец, указал на самое выигрышное качество в характеристике представляемого кандидата – бесконфликтность.

Владимир Илюхин затронул вопросы заместительства на случай своего отъезда в командировку или отпуск. На это время его обязанности в полном объеме будет исполнять председатель правительства края, т.е. Роман Василевский. Он будет заниматься в основном текущими финансово-экономическими вопросами, чтобы не повторилась история, связанная с министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства нашего региона Олегом Кукилем, который «прославил» нас на всю страну.

Читатели помнят, что министр не знал, оказывается, что в поселке Средние Пахачи уже более 20 лет нет котельной и поэтому туда не завозят уголь. А господин Кукиль бодро отчитался, что уголь завезен и котельная готова к отопительному сезону. Более того, он не организовал завоз угля для личного потребления жителей поселка. Пришлось доставлять туда топливо в пожарном порядке на вездеходах.

Разговор протекал в доверительном режиме спокойного общения, и, видимо, поэтому, Владимир Илюхин, опережая неудобный вопрос, без напряжения ответил, чем теперь будет заниматься он сам.

Глава региона будет нацелен на работу в основном с федеральным центром. Работа с Первопрестольной требует частого отсутствия в регионе, что не идет на пользу региону, признал губернатор.

Кто вы, мистер Василевский?

Последние три года мне пришлось взаимодействовать с главой Елизовского районного муниципального образования Романом Василевским в рамках работы Камчатского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО). Не скрою, Роман Сергеевич произвел на меня благоприятное впечатление. Он держал свое слово – если что-то обещал, то делал. В Елизовском районе за время его управления сошло на нет противостояние местных так называемых элит. Была отодвинута от руля шергальдинская (рублевская) и бабаковская группировки. Поутихли местные упырьки. Возможно, господину Василевскому в этом отношении просто повезло.

Во время моих частых посещений Елизова за последние четыре года у меня сложилось впечатление, что город стал чище и благоустроеннее. Елизовские чиновники, в свою очередь, Василевского не хвалили и не ругали, что само по себе уже хорошо. Причесать елизовскую резервацию до сих пор еще не удавалось никому.

Если после ухода главы администрации района господина Д. Зайцева вслед ему неслись слова, самое ласковое из которых «му…ло», то про нынешнего главу не злословят и жалеют, что он уходит из района.

Пора немного поговорить, откуда взялся Роман Василевский. Разумеется, оттуда, откуда пошел и весь честной народ. Он с семи лет живет на Камчатке, в 1997 году окончил Камчатский политехнический техникум по специальности «Экономика, бухгалтерский учет и контроль». Затем успешно окончил Московский университет потребительской кооперации. Потом, едва переведя дух, закончил в Хабаровске ГОУ ВПО «Дальневосточная академия государственной службы» по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Некоторое время трудился в централизованной бухгалтерии Корякской сельской администрации Елизовского района, затем перешел на работу в районную администрацию. Там дорос сначала до заместителя главы и через несколько лет возглавил администрацию. В 2017 году Роман Василевский был избран главой Елизовского муниципального района.

Некоторые чиновники из правительства почему-то считают Романа Василевского от пяток до макушки вечным бухгалтером, который не умеет читать документы, полагаясь лишь на своих помощников.

Уверен, что это извращенное представление о бухгалтерах в принципе. Человек, который каждый день по роду своей деятельности имеет дело с документами, так или иначе касающимися финансов, поневоле будет вчитываться в эти бумаги, потому что ошибка будет ему дорого стоить. Полагаться на своих помощников, когда тебе за каждую ошибку грозит финансовая ответственность, можно считать верхом легкомыслия.

Что дальше?

Какие бури ожидают господина Василевского в ближайшее время на управленческом поприще? Как к нему отнесутся те члены правительства, которые спали и видели себя во главе этого органа? Не ошибусь, когда предположу, что они скорее подставят ногу, чем протянут руку. К сожалению, господин Василевский не искушен в интригах и набьет себе еще немало шишек.

Пожелаю ему нечеловеческого терпения и не наступать на одни и те же грабли дважды. Как шутят острословы, если на пути перед тобой лежат грабли, не спеши их убирать. Просто перешагни через них. Потому что следом за тобой наверняка идет пара-тройка твоих недоброжелателей.

И еще. Надо внимательно следить за вертикалью власти, чтобы не гнулась.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ