ГОРДУМОВЕЦ НЕ ДУМАЕТ

05 Ноября 2019



Прелюбопытный запрос направил главе ПКГО Виталию Иваненко депутат городской думы Александр Панов, он же помощник депутата Законодательного собрания Камчатского края Андрея Стукова:

«Главе Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко В.Ю.

Уважаемый Виталий Юрьевич! В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направляю Вам обращение Мартыненко А.А. по вопросу отсутствия некоторых объектов культурного наследия на местах их установки.

Прошу Вас рассмотреть данное обращение и направить в мой адрес и в адрес заявителя информацию по постановленному вопросу.

Приложение: на 2 листах.

Депутат Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа А.Г. Панов».

Оказалось, что мысль депутату Александру Панову обратиться к главе города пришла не просто так. Один из его избирателей А.А. Мартыненко прислал Панову заявление:

«В свободном доступе в сети Интернет на сайте Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (http://pkgo.ru/region/monuments/memoriallnye-obekty/) имеется информация об объектах культурного наследия, расположенных на территории городского округа, с указанием их местонахождения. В настоящее время часть объектов культурного наследия Петропавловск-Камчатского городского округа, указанных на сайте, отсутствуют на местах установки, а именно:

– памятный знак, установленный жертвам политических репрессий; местонахождение: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 69;

– памятник В.И. Ленину; местонахождение: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д. 24, площадь у здания бывшего ДОСА-ДОРА (ныне Дворец молодежи);

– дом деревянный (дом жилой для служащих казначейства); местонахождение: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15.

Прошу проверить основание и законность демонтажа вышеперечисленных сооружений, в случае неправомерности демонтажа направить обращение в соответствующие инстанции. Дом деревянный (дом жилой для служащих казначейства), местонахождение: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 15 в настоящее время находится на реконструкции, фактически демонтирован полностью, включая фундамент, что не может не вызывать опасений в сохранности здания как объекта культурного наследия. Считаю необходимым проверить соответствие проводимых работ имеющейся проектной документации. Также представляется важным проведение контроля на всем этапе реконструкции здания соответствующими уполномоченными органами».

Вызывает удивление, почему на запрос, направленный господину Панову, должен отвечать господин Иваненко? Наверное, депутат гордумы ПКГО (он же помощник депутата Законодательного собрания Андрея Стукова) так зашился, осуществляя функции представительного органа власти, что и головы некогда поднять. В его перегруженной муниципальными заботами голове даже не шевельнулось простое любопытство – узнать, какие существуют памятники (объекты культурного наследия) на территории ПКГО.

Депутату Александру Геннадьевичу Панову недавно стукнуло 46 лет. Возраст вполне позволяет ему перемещаться без посторонней помощи как по зданию администрации ПКГО, так и по улицам нашего города. Надеюсь, он еще не впал в прострацию идиотизма, когда нардеп перестает отличать реальность от придуманного им мира. Если мир не совпадает с реальностью, значит, пусть будет хуже миру.

Что стоило ему оторвать седалище от уютного кресла и проверить, прав ли господин Мартыненко, направивший ему запрос? Неужели у нас действительно пропали памятники и памятный знак?

Исследуя проблему пропавших памятников, мы обратились к официальному сайту ПКГО и, мягко говоря, удивились.

Действительно на официальном электронном ресурсе администрации ПКГО размещена информация о том, что монумент Владимиру Ильичу Ленину когда-то стоящий напротив Дома офицеров Российской армии (ныне Дворец молодежи), является памятником. Почему-то начальник отдела по связям с общественностью Управления делами администрации ПКГО (электронный сайт напрямую без посредников связывает представителей администрации с общественностью) Светлана Погожева уверена, что у бетонного изваяния вождя российского пролетариата имеется статус объекта культурного наследия. К счастью, бетонный вождь никогда не являлся памятником. Возможно, госпожа Погожева имеет собственное представление о том, какие объекты могут считаться памятниками. Видимо, так в ее отдельно взятой голове произрастают шальные мысли о культурной революции в отдельно взятом городском округе.

Для того чтобы убедиться в культурно-революционном невежестве госпожи Погожевой, продолжим путешествие по сайту.

Итак, помимо «памятника» Ленину мы обнаружили (цитирую): «Памятник (бюст) И.В. Рябикову – активному борцу за установление советской власти на Камчатке, председателю II Чрезвычайного Петропавловского уездного съезда Советов».

Нет такого памятника на Камчатке. Точнее, бетонное изваяние есть, но оно не считается памятником, т.е. не относится к объектам культурного наследия. Более того, как и вышеупомянутый монумент В.И. Ленину, бюст И.В. Рябикову не имеет историко-культурной ценности, не является собственностью города и в любое время может быть перемещен в любую точку ПКГО, вплоть до полигона твердых бытовых отходов. Отдельное недоумение вызвал у меня текст на памятном знаке (цитирую): «Памятный знак с табличкой «Могила четырем партизанам: Бохняку, Войцешеку, Давыдову, Тушканову, погибшим 1 июля 1922 года в борьбе с белогвардейцами».

Мало того, что текст на табличке написан со стилистическими ошибками, так он еще не соответствует реальному тексту и противоречит официальной информации.

Приведу настоящий текст: «Здесь 1 июня 1922 года в неравном бою с белогвардейцами погибла группа партизан. Вечная память товарищам Бохняк, Войцешек, Давыдову, Тушканову – участникам борьбы за советскую власть на Камчатке». На месте, где установлен камень (памятный знак) никто не похоронен, т.е. там нет могилы.

Если верить книге «Памятники Петропавловска-Камчатского» изданной Холдинговой компанией «Новая книга» в 2007 году, авторы В.П. Мартыненко, И.В. Витер, то на странице 37 написано следующее: «В начале 1980-х гг. при строительстве дорожной развязки памятник (большой валун назван авторами книги памятником ошибочно. – Прим. ред.) был перенесен на Зеркальную сопку, точнее была перенесена доска с надписью и установлена на камень, специально привезенный для увековечения памяти партизан. В настоящее время надпись не соответствует действительным событиям, так как бой происходил в другом месте, где ранее стоял памятник».

Другими словами, проводя туристические слеты на Зеркальной сопке и объясняя юношам и девушкам, что земля на сопке полита кровью партизан, представители администрации ПКГО «вешают двойную лапшу» на уши подрастающему поколению.

На сайте пишут, что эти партизаны похоронены на сопке Зеркальной, а согласно табличке на камне, рассказывают, что на этом месте они приняли бой.

И то и другое является враньем. Берусь предположить, что историческое невежество госпожи Погожевой еще не раз вызовет у нас саркастическую улыбку.

Не без ее участия на главном общедоступном электронном ресурсе ПКГО значатся еще два памятника Ленину – на улице Космонавтов и на площади Труда, которые, согласно нормативно-правовым документам, памятниками (объектами культурного наследия) не являются.

Настала пора вернуться к заявлению А.А. Мартыненко на имя депутата городской думы Александра Панова. Заявитель правильно пишет, что объект культурного наследия – деревянный жилой дом для служащих казначейства под номером 15 на улице Красинцев на сегодняшний день полностью демонтирован. По сути дела, от объекта культурного наследия остались лишь несколько бревен, сложенных на строительной площадке. Все деревянные перекрытия и стены дома сгнили до такой степени, что реставрации и ремонту уже не подлежат. Дом придется возводить из новых материалов, и ничего от старого здания там не останется, кроме местоположения.

Тревогу неравнодушного жителя камчатской краевой столицы понять можно.

Допустим, предприятие ООО «Коен», которое финансирует реставрационные и строительные работы, являясь собственником здания, не дай бог, конечно, обанкротится. Получится, что у нас исчезнет объект культурного наследия. В этом случае ООО «Коен» будет нести уголовную ответственность за уничтожение объекта культурного наследия.

Кстати, полная информация о реставраторах объекта и заказчике размещена на щите у входа на строительную площадку. Там же указаны ориентировочные сроки окончания строительно-реставрационных работ.

Памятный знак жертвам политических репрессий также был перенесен на другое место. До июля 2008 года он располагался с правой стороны от дома № 69 на улице Ленинской (если стоять лицом к парадному входу). Затем действующий тогда губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий распорядился памятный знак перенести и поставить у левого торца того же дома (где он сейчас и находится).

На место перемещенного памятного знака жертвам политических репрессий господин Кузьмицкий распорядился установить закладной камень с табличкой, что на этом месте поставят монумент контр-адмиралу Завойко. Возможно, по этой причине закладной камень отказался освящать архиепископ Петропавловский и Камчатский Игнатий.

В узком кругу свой каприз по скандальной рокировке губернатор Алексей Кузьмицкий объяснил без затей, мол, хочу, чтобы из моего окна был виден памятник Завойко.

Как говорится губернатору – губернаторские причуды, а депутатам – депутатские.

Во избежание конфуза депутату городской думы господину Панову следует иногда совершать прогулки по центру города и научиться читать хотя бы афиши.

Уверен, нардеп не безнадежен. Сумел же он сделать над собой усилие и вспомнить о существовании Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Значит, Александру Геннадьевичу вполне по силам почитать Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Госпожа Погожева, начальник отдела по связям с общественностью администрации ПКГО, полагаю, неизлечимо больна хроническим невежеством. Выходит, эта болезнь заразна и передается депутатам через электронный сайт ПКГО.

Поэтому после посещения упомянутого сайта хорошо помойте руки с мылом и перекреститесь. «Чур меня, чур меня!»

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ