ОБНАЛИЧУ МАТКАПИТАЛ…

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05 Ноября 2019

«Оформляем в один день. Все законно»

Вот уже много лет «Вести» регулярно пишут о мошенниках-риелторах, размешают информацию пресс-службы УМВД о количестве обманутых земляков, предупреждают легкомысленных наших сограждан, что нужно серьезнее относиться к любым заманчивым предложениям в Интернете и внимательно читать договоры купли-продажи чего бы то ни было. И каков результат?

23 октября этого года в УМВД Петропавловска-Камчатского состоялась пресс-конференция, поводом для которой стало очередное возбуждение уголовного дела. На этот раз в отношении подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом.

Тему материнского капитала мы еще не освещали. Вероятно, надо наверстывать упущенное.

Решаем проверить, насколько просто мошенникам «развести» наших камчатских рожениц на сомнительные сделки. На второй день после пресс-конференции, задействовав транспорт и поддержку подруги, развешиваю объявления на нескольких автобусных остановках города, предварительно бессовестно скопировав текст с одного из сайтов: «Центр материнского капитала. Обналичиваем маткапитал. Деньги в день обращения. Действуем в рамках закона. Более 200 семей уже воспользовались нашими услугами. Звоните. Телефон».

– Не сработает, – говорит Светка.

Сработало.

На следующий день раздались два звонка, через день – еще один. В разговоре упоминаю, что материнский капитал не индексируется с 2019 года, т. е. материнский капитал уже не первый год обесценивается, что при обращении в Пенсионный фонд необходимо дождаться, когда ребенку исполнится три года. А с «нашей компанией» не нужно ждать, чтобы реализовать маткапитал и использовать эти деньги уже сейчас. Ведь материнский капитал – это деньги, а деньги должны работать.

В общем, через несколько минут разговора про экономическую нестабильность в стране, где каждый год можно ожидать чего угодно, вплоть до закрытия программы маткапитала, моя собеседница уже готова подписать договор на условиях, что при обналичивании компания возьмет половину суммы. А ей хоть что-то да достанется.

Когда сообщаю, что это «Вести» проводят эксперимент с намерением выяснить, насколько легко люди идут на обман, в голосе собеседницы звучит явное разочарование, и я слышу пару тихих нецензурных выражений.

Один из последующих звонков закончился невеселым смехом обладательницы сертификата и через несколько минут согласием поговорить (на условиях анонимности) о причинах, толкающих молодых мам идти на сомнительные сделки. Марина (имя изменено) даже согласилась встретиться по этому поводу.

«Я одинокая мама, образование – наш пед. В школу не пошла, работала в магазинчике, который закрылся. С мужем развелась, пить начал, как бизнес его прогорел, алименты он не платит и не помогает. А сейчас вообще не знаю, где он и что с ним. Живем в деревянном доме. Спасибо, свекровь оставила. Полы скоро рухнут в подполье. Сделать их – денег нет. Дети маленькие. Один в первом классе, двое еще не доросли до школы. Дома зимой холодно. Нужно менять окна и утеплять стены, – говорит Марина. – Новое жилье приобрести нереально. Суммы на покупку квартиры или дома просто нет, а ипотеку мне никто не даст. И вот этот сертификат – вроде бы какие-то деньги. Но потом.

А я уже не доверяю нашему государству, мало ли, эти деньги обесценятся или государство откажется от своих обязательств. Поэтому вкладывать маткапитал в пенсию или ждать оплаты образования ребенка – это риск не получить ничего. Хочется сразу распорядиться этими деньгами.

Какой умник (оригинал выражения заменен. – Ред.) придумал эту программу? Можно потратить деньги на учебу ребенка. Да мне его еще до учебы вырастить надо. Одеть, обуть, простыл – лекарства купить. А у меня их трое.

Я вообще не понимаю, зачем государство выделило этот сертификат. Какой толк от него, если он лежит, как обычный лист бумаги – ни потратить его, ничего… Детям на него ничего купить даже нельзя. А какое жилье купишь за 453 тысячи, сарай?

Вот и решила, что с паршивой овцы хоть шерсти клок! А тут вы со своим предложением». (выражение снова пришлось заменить. – Ред.)

– Марина, а вы знаете, что и вам, в случае если выяснится, что материнский капитал обналичен мошенническим путем, грозит уголовное преследование? Дела об обналичивании сертификатов материнского капитала расследуются по статье 159.2 УК (мошенничество при получении выплат). Предусмотренное Уголовным кодексом наказание – штраф в размере до 120 тысяч рублей, исправительные или обязательные работы либо ограничение свободы на срок до двух лет.

– Да, как говорится, Бог не выдаст, свинья не съест. Ну лежит у меня эта бумажка – и что толку? Детей я ею накормить не смогу, до пенсии дожить тоже теперь проблематично, за учебу кого-то из детей я буду платить? А еще двое что будут делать? Мне сегодня деньги нужны. На детское пособие не особенно проживешь. А работы у меня постоянной, сами понимаете, нет. Мы, многодетные мамашки – личности, как говорится с пониженной социальной ответственностью. Нарожали детей, а теперь хотим, чтобы нам государство помогало. А наше государство демографию хотело улучшить. Правда, какими-то странными методами. Получается, бросили тебе подачку, рожай, дорогая, а как дальше с ребенком жить – никого не волнует. Ведь эти 500 тысяч – капля в море. Так и ими нельзя воспользоваться. Впрочем, сами идиотки».

Еще одна история. Елена всегда хотела жить в частном доме. Но в реальной жизни после развода с мужем она не имела вообще никакого жилья и жила с сыном на съемных квартирах. А когда родилась дочь, и Елена получила сертификат на материнский капитал, забрезжила надежда.

Однако, объездив все близлежащие населенные пункты, Елена поняла, что цены на жилье хоть и значительно ниже городских, все же не позволяют ей приобрести крышу над головой. Дома, на которые денег хватало, были непригодными для проживания. Об ипотеке или любом другом жилищном кредите не могло быть и речи, поскольку официальной работы Елена не имела, а ее заработок был нестабилен. 
Безрезультатно поездив, женщина оставила было попытки купить жилье. Но тут подвернулся случай. Знакомая продавала комнату в общежитии. 
«Я договорилась с хозяйкой, что недостающие за комнату пятьдесят тысяч я выплачу в рассрочку в течение полугода, и переехала в комнату площадью 22 квадратных метра. Конечно, это далеко не то, о чем мечтала, но все же хоть какое-то жилье», – подвела итог своей квартирной эпопее Елена. Пусть не честно, зато реально.

После разговоров с мамами напрашиваются очевидные выводы: выдавая материнский капитал, государство довольно сильно ограничивает варианты его использования. Многие родители считают, что их интересы слишком сильно ограничены. Они объясняют это тем, что семья сама должна решить, где эти деньги принесут ей наибольшую пользу.

Основные претензии родителей к системе выдачи и расходования материнского капитала следующие:

– этих денег недостаточно на покупку жилья даже в небольших населенных пунктах;

– расходы на обучение детей касаются далекого будущего, а деньги семье нужны сейчас, когда дети еще совсем маленькие;

– схема получения материнского капитала очень сильно бюрократизирована.

Плюс ко всему, наличными эти деньги не выдаются, чтобы избежать нецелевых трат. Они хранятся в Пенсионном фонде РФ. Эта же организация контролирует трату денег и может отказать в их перечислении на конкретные нужды, если это не предусмотрено законом или похоже на мошенничество.

Однако все равно находятся люди, которые и в таких условиях умудряются обналичить материнский капитал. Это неудивительно, ведь почти полмиллиона рублей – лакомый кусок для мошенников.

По данным российского Пенсионного фонда, все время действия программы материнского капитала почти 9 млн российских семей стали обладателями сертификата, а больше половины из них уже полностью потратили полученные средства. Какая часть выделенных государством денег досталась посредникам – неизвестно.

В октябре этого года оперативники камчатского УМВД при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат материнского (семейного) капитала. По информации пресс-службы УМВД, с 15 по 25 сентября этого года 28-летний житель города Елизова и 35-летний мужчина, зарегистрированный в г. Тольятти Самарской области, заключили с гражданами 10 сделок купли-продажи недвижимости. Согласно договорам, семьи приобретали земельные участки и расплачивались средствами материнского (семейного) капитала.

«Установлено, что сделки являются фиктивными. Подозреваемые подыскивали семьи, имеющие право на получение материнского капитала и находящиеся в сложном материальном положении, и, пользуясь их юридической неосведомленностью, отсутствием знаний о порядке распоряжения данными средствами, предлагали помощь. Пользоваться якобы приобретенными земельными участками граждане не собирались и не имели возможности, так как наделы находились в другом регионе в труднодоступной местности.

За свои услуги подозреваемые брали комиссию, которая нередко составляла более 50–60% от положенной семье выплаты. Таким образом, злоумышленники незаконно получили из средств федерального бюджета более четырех миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Они арестованы на два месяца. Сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным противоправным деяниям.

В беседе с журналистами заместитель начальника отдела социальных выплат Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю Галина Сидорова отметила, что при любом подозрительном случае, связанном с выплатами материнского капитала, сотрудники фонда незамедлительно обращаются в правоохранительные органы.

От обсуждения мошеннических схем Пенсионный фонд аккуратно воздержался.

«Выявлением мошеннических схем по использованию материнского капитала, его обналичиванием и ведением соответствующей статистики занимаются правоохранительные органы, а не Пенсионный фонд», – ответили в Пенсионном фонде на вопрос «Вестей» и пояснили: материнский (семейный) капитал – это часть государственной помощи молодым семьям. Он представляет собой сумму денег, которую семья может направить только на определенные цели. Выдается сертификат при условии рождения второго или последующего ребенка после 2007 года. В настоящее время сумма капитала составляет 453 026 рублей.

Программа материнского капитала заработала в России с 1 января 2007 года. Выплаты (их размер за десятилетие увеличился с 250 тысяч до 453 тысяч рублей) полагаются семьям при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство. Цели, на которые можно потратить бюджетные деньги, определены законом: семья, получившая сертификат, может улучшить жилищные условия, например, построить дом, внести первый взнос по ипотеке или погасить долги по уже имеющемуся кредиту на жилье. Кроме того, маткапитал можно пустить на образование ребенка или отложить в качестве пенсионных накоплений матери. Последнее предложение у россиян наименее популярно: по словам главы Пенсионного фонда Антона Дроздова, на пенсию деньги, положенные по сертификату, откладывают менее 1% получателей, в то время как для улучшения жилищных условий маткапитал пытаются использовать 92%.

С 2018 года появилась возможность получать ежемесячное пособие из материнского капитала (узнать, положено или нет вам пособие, можно через онлайн-сервис). На него вправе претендовать только те семьи, у которых в 2018 году и позднее родился (или усыновлен) второй ребенок, а суммарный доход из расчета на каждого члена семьи меньше, чем 1,5 прожиточного минимума в регионе. Выплата назначается в сумме прожиточного минимума ребенка сроком на год, а продлить ее можно только до достижения ребенком возраста полутора лет.

Еще одна сложность: большую часть мер поддержки с использованием средств материнского капитала можно получить только по достижении ребенком возраста 3 лет.

Естественно, что в российских реалиях у многих семей встал вопрос о том, как обналичить материнский капитал, то есть получить его в денежной форме.

Пенсионный фонд напоминает: законного способа обналичить материнский капитал не существует.

Пенсионный фонд переводит средства исключительно на банковские счета. Тем не менее спрос на обналичивание маткапитала с годами не снижается: в Интернете легко найти контакты посредников, а тематические группы в социальных сетях пестрят объявлениями с предложением помочь в обмене сертификата на наличные.

В комментариях под такими постами пользователи просят рассказать им об условиях обналичивания, посредники отвечают им в личных сообщениях.

Посредники предлагают самые разные схемы и условия сделки. Один из них, Алексей (впрочем, имя может быть любым), обещает обменять сертификат на участок стоимостью 300 тысяч рублей в коттеджном поселке и остальные 153 тысячи рублей наличными. Позднее его фирма может посодействовать в продаже приобретенной земли, уточняет он. Удаленность участка, по словам Алексея, для оформления сделки «без разницы», даже если обладательница сертификата прописана в Камчатском крае.

Фирма другого посредника обналичивает материнский капитал через покупку недвижимости под Петербургом и Самарой. «Выдаем вам наличку 130 тысяч и земельный участок в собственность. Участок 14 соток, ИЖС (земля под индивидуальное жилищное строительство). Оформляем в один день, деньги выдаем при оформлении, – объясняет «предприниматель». – Все официально! Оформление происходит в нотариальной конторе».

«Подробно: участок расположен в 90 километрах от Петербурга, в городе Чудово Ленинградской области. Билеты до Петербурга в один конец оплачиваем. Выручить за сертификат больше все равно не получится, поэтому торговаться бессмысленно», – предупреждает он.

На сайтах многообещающие предложения: «Поддерживаем на всех этапах реализации материнского капитала. Подберем программу для решения ваших жизненных задач! Полное юридическое сопровождение. Стань нашим клиентом и получи подарок – часы и портмоне. Порекомендуйте владельцев сертификатов и получите планшет или телефон».

Схема обналичивания материнского капитала, по словам посредника, очень проста и удобна: «Вы встречаетесь с нашим сотрудником, заходите к нотариусу, делаете обязательство и договор, что друг друга не обманем. Потом сдаем дело в МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных услуг), нам переводят деньги, мы отдаем вам оговоренную сумму. Вот, к примеру, если вы решили оформиться завтра, сегодня присылаете по WhatsApp паспорт и прописку, СНИЛС и сертификат. Мы проверяем, не лишены ли вы родительских прав, и подготавливаем документы на завтра. И уже утром в девять часов оформление», – описывает «предприниматель» преимущества своей фирмы.

Все посредники предупреждают потенциальных клиентов о мошенниках, которые попадаются среди их коллег и конкурентов: «Смотрите, чтобы не обманули, будете потом вечно денег ждать». И каждый утверждает, что семья, обратившаяся именно к нему, непременно получит оговоренную сумму.

Социальные сети и тематические форумы давно перестали быть только лишь средством общения. Они же универсальный сигнал для мошенников, своеобразный маячок – где пользователь больше всего не защищен. Общаешься в среде автомобилистов, будь готов, что однажды тебе предложат купить несуществующую иномарку по смешной цене или колеса, которые до тебя так и не доберутся. Зашел на родительский форум и поставил значок, что у тебя двое-трое-пятеро детей, жди писем от тех, кто предложит помочь с реализацией материнского капитала. Схемы могут быть расписаны досконально и даже внушать доверие, вот только не всегда они гарантируют законность сделки.

А родители, помыкавшись с сертификатом, на котором вроде бы и есть деньги, да пристроить их некуда, чаще от безысходности, а не наживы ради, решаются на полумеры. Тут вот и выходят на сцену посредники между желающими обналичить материнский капитал за счет приобретения дома и продавцами, согласными завысить сумму продаваемого объекта в договоре купли-продажи.

Посредник, чаще всего риелтор, выступающий как частное лицо, находит в глухих деревнях дома или участки земли, выставленные на продажу за очень низкую цену. Договаривается с продавцом, что в договоре купли-продажи будет указана сумма, равная сумме материнского капитала. В результате Пенсионный фонд перечисляет всю сумму сертификата на покупку недвижимости, но продавцу отдается только часть этих денег, еще некоторую сумму обладатели сертификата платят посреднику, остальные же деньги (примерно около 200 тысяч рублей) остаются в их личном пользовании.

В итоге семья как бы имеет в собственности и недвижимость, и наличные деньги. И любая проверка Пенсионного фонда подтвердит наличие у семьи недвижимости, приобретенной за средства материнского капитала. И такая схема реализации материнского капитала распространена во многих регионах страны.

Каждый месяц МВД России отчитывается о возбуждении уголовных дел по факту незаконных сделок с обналичиванием и хищением средств материнского капитала. Фигурантами этих дел становятся как сотрудники фирм-посредников, так и матери, воспользовавшиеся той или иной мошеннической схемой. Однако российские семьи так заинтересованы в наличных деньгах, что готовы рискнуть и потерять на сомнительных сделках значительную часть маткапитала.

Кстати. Владелица материнского сертификата, вступая в мошеннический сговор, может быть признана соучастником преступления по факту нецелевого расходования государственных средств.

Татьяна СТЕПАНОВА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."