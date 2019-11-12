ОБНАЛИЧУ МАТКАПИТАЛ…

05 Ноября 2019



«Оформляем в один день. Все законно»

Вот уже много лет «Вести» регулярно пишут о мошенниках-риелторах, размешают информацию пресс-службы УМВД о количестве обманутых земляков, предупреждают легкомысленных наших сограждан, что нужно серьезнее относиться к любым заманчивым предложениям в Интернете и внимательно читать договоры купли-продажи чего бы то ни было. И каков результат?

23 октября этого года в УМВД Петропавловска-Камчатского состоялась пресс-конференция, поводом для которой стало очередное возбуждение уголовного дела. На этот раз в отношении подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом.

Тему материнского капитала мы еще не освещали. Вероятно, надо наверстывать упущенное.

Решаем проверить, насколько просто мошенникам «развести» наших камчатских рожениц на сомнительные сделки. На второй день после пресс-конференции, задействовав транспорт и поддержку подруги, развешиваю объявления на нескольких автобусных остановках города, предварительно бессовестно скопировав текст с одного из сайтов: «Центр материнского капитала. Обналичиваем маткапитал. Деньги в день обращения. Действуем в рамках закона. Более 200 семей уже воспользовались нашими услугами. Звоните. Телефон».

– Не сработает, – говорит Светка.

Сработало.

На следующий день раздались два звонка, через день – еще один. В разговоре упоминаю, что материнский капитал не индексируется с 2019 года, т. е. материнский капитал уже не первый год обесценивается, что при обращении в Пенсионный фонд необходимо дождаться, когда ребенку исполнится три года. А с «нашей компанией» не нужно ждать, чтобы реализовать маткапитал и использовать эти деньги уже сейчас. Ведь материнский капитал – это деньги, а деньги должны работать.

В общем, через несколько минут разговора про экономическую нестабильность в стране, где каждый год можно ожидать чего угодно, вплоть до закрытия программы маткапитала, моя собеседница уже готова подписать договор на условиях, что при обналичивании компания возьмет половину суммы. А ей хоть что-то да достанется.

Когда сообщаю, что это «Вести» проводят эксперимент с намерением выяснить, насколько легко люди идут на обман, в голосе собеседницы звучит явное разочарование, и я слышу пару тихих нецензурных выражений.

Один из последующих звонков закончился невеселым смехом обладательницы сертификата и через несколько минут согласием поговорить (на условиях анонимности) о причинах, толкающих молодых мам идти на сомнительные сделки. Марина (имя изменено) даже согласилась встретиться по этому поводу.

«Я одинокая мама, образование – наш пед. В школу не пошла, работала в магазинчике, который закрылся. С мужем развелась, пить начал, как бизнес его прогорел, алименты он не платит и не помогает. А сейчас вообще не знаю, где он и что с ним. Живем в деревянном доме. Спасибо, свекровь оставила. Полы скоро рухнут в подполье. Сделать их – денег нет. Дети маленькие. Один в первом классе, двое еще не доросли до школы. Дома зимой холодно. Нужно менять окна и утеплять стены, – говорит Марина. – Новое жилье приобрести нереально. Суммы на покупку квартиры или дома просто нет, а ипотеку мне никто не даст. И вот этот сертификат – вроде бы какие-то деньги. Но потом.

А я уже не доверяю нашему государству, мало ли, эти деньги обесценятся или государство откажется от своих обязательств. Поэтому вкладывать маткапитал в пенсию или ждать оплаты образования ребенка – это риск не получить ничего. Хочется сразу распорядиться этими деньгами.

Какой умник (оригинал выражения заменен. – Ред.) придумал эту программу? Можно потратить деньги на учебу ребенка. Да мне его еще до учебы вырастить надо. Одеть, обуть, простыл – лекарства купить. А у меня их трое.

Я вообще не понимаю, зачем государство выделило этот сертификат. Какой толк от него, если он лежит, как обычный лист бумаги – ни потратить его, ничего… Детям на него ничего купить даже нельзя. А какое жилье купишь за 453 тысячи, сарай?

Вот и решила, что с паршивой овцы хоть шерсти клок! А тут вы со своим предложением». (выражение снова пришлось заменить. – Ред.)

– Марина, а вы знаете, что и вам, в случае если выяснится, что материнский капитал обналичен мошенническим путем, грозит уголовное преследование? Дела об обналичивании сертификатов материнского капитала расследуются по статье 159.2 УК (мошенничество при получении выплат). Предусмотренное Уголовным кодексом наказание – штраф в размере до 120 тысяч рублей, исправительные или обязательные работы либо ограничение свободы на срок до двух лет.

– Да, как говорится, Бог не выдаст, свинья не съест. Ну лежит у меня эта бумажка – и что толку? Детей я ею накормить не смогу, до пенсии дожить тоже теперь проблематично, за учебу кого-то из детей я буду платить? А еще двое что будут делать? Мне сегодня деньги нужны. На детское пособие не особенно проживешь. А работы у меня постоянной, сами понимаете, нет. Мы, многодетные мамашки – личности, как говорится с пониженной социальной ответственностью. Нарожали детей, а теперь хотим, чтобы нам государство помогало. А наше государство демографию хотело улучшить. Правда, какими-то странными методами. Получается, бросили тебе подачку, рожай, дорогая, а как дальше с ребенком жить – никого не волнует. Ведь эти 500 тысяч – капля в море. Так и ими нельзя воспользоваться. Впрочем, сами идиотки».

Еще одна история. Елена всегда хотела жить в частном доме. Но в реальной жизни после развода с мужем она не имела вообще никакого жилья и жила с сыном на съемных квартирах. А когда родилась дочь, и Елена получила сертификат на материнский капитал, забрезжила надежда.

Однако, объездив все близлежащие населенные пункты, Елена поняла, что цены на жилье хоть и значительно ниже городских, все же не позволяют ей приобрести крышу над головой. Дома, на которые денег хватало, были непригодными для проживания. Об ипотеке или любом другом жилищном кредите не могло быть и речи, поскольку официальной работы Елена не имела, а ее заработок был нестабилен.

Безрезультатно поездив, женщина оставила было попытки купить жилье. Но тут подвернулся случай. Знакомая продавала комнату в общежитии.

«Я договорилась с хозяйкой, что недостающие за комнату пятьдесят тысяч я выплачу в рассрочку в течение полугода, и переехала в комнату площадью 22 квадратных метра. Конечно, это далеко не то, о чем мечтала, но все же хоть какое-то жилье», – подвела итог своей квартирной эпопее Елена. Пусть не честно, зато реально.

После разговоров с мамами напрашиваются очевидные выводы: выдавая материнский капитал, государство довольно сильно ограничивает варианты его использования. Многие родители считают, что их интересы слишком сильно ограничены. Они объясняют это тем, что семья сама должна решить, где эти деньги принесут ей наибольшую пользу.

Основные претензии родителей к системе выдачи и расходования материнского капитала следующие:

– этих денег недостаточно на покупку жилья даже в небольших населенных пунктах;

– расходы на обучение детей касаются далекого будущего, а деньги семье нужны сейчас, когда дети еще совсем маленькие;

– схема получения материнского капитала очень сильно бюрократизирована.

Плюс ко всему, наличными эти деньги не выдаются, чтобы избежать нецелевых трат. Они хранятся в Пенсионном фонде РФ. Эта же организация контролирует трату денег и может отказать в их перечислении на конкретные нужды, если это не предусмотрено законом или похоже на мошенничество.

Однако все равно находятся люди, которые и в таких условиях умудряются обналичить материнский капитал. Это неудивительно, ведь почти полмиллиона рублей – лакомый кусок для мошенников.

По данным российского Пенсионного фонда, все время действия программы материнского капитала почти 9 млн российских семей стали обладателями сертификата, а больше половины из них уже полностью потратили полученные средства. Какая часть выделенных государством денег досталась посредникам – неизвестно.

В октябре этого года оперативники камчатского УМВД при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат материнского (семейного) капитала. По информации пресс-службы УМВД, с 15 по 25 сентября этого года 28-летний житель города Елизова и 35-летний мужчина, зарегистрированный в г. Тольятти Самарской области, заключили с гражданами 10 сделок купли-продажи недвижимости. Согласно договорам, семьи приобретали земельные участки и расплачивались средствами материнского (семейного) капитала.

«Установлено, что сделки являются фиктивными. Подозреваемые подыскивали семьи, имеющие право на получение материнского капитала и находящиеся в сложном материальном положении, и, пользуясь их юридической неосведомленностью, отсутствием знаний о порядке распоряжения данными средствами, предлагали помощь. Пользоваться якобы приобретенными земельными участками граждане не собирались и не имели возможности, так как наделы находились в другом регионе в труднодоступной местности.

За свои услуги подозреваемые брали комиссию, которая нередко составляла более 50–60% от положенной семье выплаты. Таким образом, злоумышленники незаконно получили из средств федерального бюджета более четырех миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Они арестованы на два месяца. Сотрудники полиции проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным противоправным деяниям.

В беседе с журналистами заместитель начальника отдела социальных выплат Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю Галина Сидорова отметила, что при любом подозрительном случае, связанном с выплатами материнского капитала, сотрудники фонда незамедлительно обращаются в правоохранительные органы.

От обсуждения мошеннических схем Пенсионный фонд аккуратно воздержался.

«Выявлением мошеннических схем по использованию материнского капитала, его обналичиванием и ведением соответствующей статистики занимаются правоохранительные органы, а не Пенсионный фонд», – ответили в Пенсионном фонде на вопрос «Вестей» и пояснили: материнский (семейный) капитал – это часть государственной помощи молодым семьям. Он представляет собой сумму денег, которую семья может направить только на определенные цели. Выдается сертификат при условии рождения второго или последующего ребенка после 2007 года. В настоящее время сумма капитала составляет 453 026 рублей.

Программа материнского капитала заработала в России с 1 января 2007 года. Выплаты (их размер за десятилетие увеличился с 250 тысяч до 453 тысяч рублей) полагаются семьям при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство. Цели, на которые можно потратить бюджетные деньги, определены законом: семья, получившая сертификат, может улучшить жилищные условия, например, построить дом, внести первый взнос по ипотеке или погасить долги по уже имеющемуся кредиту на жилье. Кроме того, маткапитал можно пустить на образование ребенка или отложить в качестве пенсионных накоплений матери. Последнее предложение у россиян наименее популярно: по словам главы Пенсионного фонда Антона Дроздова, на пенсию деньги, положенные по сертификату, откладывают менее 1% получателей, в то время как для улучшения жилищных условий маткапитал пытаются использовать 92%.

С 2018 года появилась возможность получать ежемесячное пособие из материнского капитала (узнать, положено или нет вам пособие, можно через онлайн-сервис). На него вправе претендовать только те семьи, у которых в 2018 году и позднее родился (или усыновлен) второй ребенок, а суммарный доход из расчета на каждого члена семьи меньше, чем 1,5 прожиточного минимума в регионе. Выплата назначается в сумме прожиточного минимума ребенка сроком на год, а продлить ее можно только до достижения ребенком возраста полутора лет.

Еще одна сложность: большую часть мер поддержки с использованием средств материнского капитала можно получить только по достижении ребенком возраста 3 лет.

Естественно, что в российских реалиях у многих семей встал вопрос о том, как обналичить материнский капитал, то есть получить его в денежной форме.

Пенсионный фонд напоминает: законного способа обналичить материнский капитал не существует.

Пенсионный фонд переводит средства исключительно на банковские счета. Тем не менее спрос на обналичивание маткапитала с годами не снижается: в Интернете легко найти контакты посредников, а тематические группы в социальных сетях пестрят объявлениями с предложением помочь в обмене сертификата на наличные.

В комментариях под такими постами пользователи просят рассказать им об условиях обналичивания, посредники отвечают им в личных сообщениях.

Посредники предлагают самые разные схемы и условия сделки. Один из них, Алексей (впрочем, имя может быть любым), обещает обменять сертификат на участок стоимостью 300 тысяч рублей в коттеджном поселке и остальные 153 тысячи рублей наличными. Позднее его фирма может посодействовать в продаже приобретенной земли, уточняет он. Удаленность участка, по словам Алексея, для оформления сделки «без разницы», даже если обладательница сертификата прописана в Камчатском крае.

Фирма другого посредника обналичивает материнский капитал через покупку недвижимости под Петербургом и Самарой. «Выдаем вам наличку 130 тысяч и земельный участок в собственность. Участок 14 соток, ИЖС (земля под индивидуальное жилищное строительство). Оформляем в один день, деньги выдаем при оформлении, – объясняет «предприниматель». – Все официально! Оформление происходит в нотариальной конторе».

«Подробно: участок расположен в 90 километрах от Петербурга, в городе Чудово Ленинградской области. Билеты до Петербурга в один конец оплачиваем. Выручить за сертификат больше все равно не получится, поэтому торговаться бессмысленно», – предупреждает он.

На сайтах многообещающие предложения: «Поддерживаем на всех этапах реализации материнского капитала. Подберем программу для решения ваших жизненных задач! Полное юридическое сопровождение. Стань нашим клиентом и получи подарок – часы и портмоне. Порекомендуйте владельцев сертификатов и получите планшет или телефон».

Схема обналичивания материнского капитала, по словам посредника, очень проста и удобна: «Вы встречаетесь с нашим сотрудником, заходите к нотариусу, делаете обязательство и договор, что друг друга не обманем. Потом сдаем дело в МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных услуг), нам переводят деньги, мы отдаем вам оговоренную сумму. Вот, к примеру, если вы решили оформиться завтра, сегодня присылаете по WhatsApp паспорт и прописку, СНИЛС и сертификат. Мы проверяем, не лишены ли вы родительских прав, и подготавливаем документы на завтра. И уже утром в девять часов оформление», – описывает «предприниматель» преимущества своей фирмы.

Все посредники предупреждают потенциальных клиентов о мошенниках, которые попадаются среди их коллег и конкурентов: «Смотрите, чтобы не обманули, будете потом вечно денег ждать». И каждый утверждает, что семья, обратившаяся именно к нему, непременно получит оговоренную сумму.

Социальные сети и тематические форумы давно перестали быть только лишь средством общения. Они же универсальный сигнал для мошенников, своеобразный маячок – где пользователь больше всего не защищен. Общаешься в среде автомобилистов, будь готов, что однажды тебе предложат купить несуществующую иномарку по смешной цене или колеса, которые до тебя так и не доберутся. Зашел на родительский форум и поставил значок, что у тебя двое-трое-пятеро детей, жди писем от тех, кто предложит помочь с реализацией материнского капитала. Схемы могут быть расписаны досконально и даже внушать доверие, вот только не всегда они гарантируют законность сделки.

А родители, помыкавшись с сертификатом, на котором вроде бы и есть деньги, да пристроить их некуда, чаще от безысходности, а не наживы ради, решаются на полумеры. Тут вот и выходят на сцену посредники между желающими обналичить материнский капитал за счет приобретения дома и продавцами, согласными завысить сумму продаваемого объекта в договоре купли-продажи.

Посредник, чаще всего риелтор, выступающий как частное лицо, находит в глухих деревнях дома или участки земли, выставленные на продажу за очень низкую цену. Договаривается с продавцом, что в договоре купли-продажи будет указана сумма, равная сумме материнского капитала. В результате Пенсионный фонд перечисляет всю сумму сертификата на покупку недвижимости, но продавцу отдается только часть этих денег, еще некоторую сумму обладатели сертификата платят посреднику, остальные же деньги (примерно около 200 тысяч рублей) остаются в их личном пользовании.

В итоге семья как бы имеет в собственности и недвижимость, и наличные деньги. И любая проверка Пенсионного фонда подтвердит наличие у семьи недвижимости, приобретенной за средства материнского капитала. И такая схема реализации материнского капитала распространена во многих регионах страны.

Каждый месяц МВД России отчитывается о возбуждении уголовных дел по факту незаконных сделок с обналичиванием и хищением средств материнского капитала. Фигурантами этих дел становятся как сотрудники фирм-посредников, так и матери, воспользовавшиеся той или иной мошеннической схемой. Однако российские семьи так заинтересованы в наличных деньгах, что готовы рискнуть и потерять на сомнительных сделках значительную часть маткапитала.

Кстати. Владелица материнского сертификата, вступая в мошеннический сговор, может быть признана соучастником преступления по факту нецелевого расходования государственных средств.

Татьяна СТЕПАНОВА