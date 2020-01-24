СОЮЗ НЕСПАСЕНИЯ

14 Января 2020



Российский кинематограф в начале этого года запустил в прокат фильм «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука. Кинолента рассказывает о восстании декабристов 14 декабря 1825 года. Продюсеры фильма Константин Эрнст и Анатолий Максимов вкупе с режиссером Андреем Кравчуком объясняли, что они хотели сделать фильм максимально беспристрастным и дать возможность зрителям самим сделать соответствующие выводы, т.е. занять ту или иную сторону (за царя либо за декабристов). С этой задачей создатели фильма не справились по нескольким причинам.

Во-первых, о восстании декабристов россияне знают очень мало. Причины восстания в фильме не показаны. В зрительный зал с экранного полотна падают вырванные из исторического контекста глубокомысленные фразы, порождающие много вопросов. Например, царь Александр I (актер Виталий Кищенко) произносит: «Все хотят свободы, но никто не желает за нее платить». Что означает эта фраза, как ее уложить в сюжетную линию фильма? О ком идет речь – о крепостных крестьянах, о дворянах или самом императоре? Нам приходится догадываться, что имел в виду российский самодержец. Крепостные крестьяне могли купить себе свободу, если бы у них были деньги, а если денег нет, то и платить, следовательно, нечем, и тут желай не желай, свободу себе не купишь. Так что крепостных крестьян из императорской формулы можно исключить. Дворяне не желали дать вольную крестьянам в добровольном порядке и могли устроить государственный переворот, если бы крепостное право было отменено царем. Царь, опасаясь дворянского противодействия, не решился отменить крепостное право, хотя в начале своего царствования некоторое время был одержим такой идеей. Перечисленные причины в фильме размыты настолько, что не понятно совсем в какую из корзин для сбора императорских сентенций Александр I уронил свою многозначительную фразу.

Во-вторых, остались где-то далеко за кадром причины, из-за которых восстали декабристы. Основной движущей силой заговорщиков, так сказать ее мозговым центром были дворяне, т.е. вполне обеспеченные люди, имеющие все права и привилегии в обществе. Какой черт дернул их выйти на Сенатскую площадь в декабре 1825 года? В фильме на этот вопрос ответил Кондратий Рылеев (актер Антон Шагин): «Свободы без крови не бывает», – заплетя еще одну красивую фразу в извилистую и противоречивую сюжетную канву. Чья свобода не бывает без крови? Офицеры-дворяне обманным путем подняли солдат на восстание, соврав им, что Николай I узурпировал власть, незаконно взойдя на престол вместо своего брата Константина. Офицеры-бунтовщики заявили солдатам, что император Константин сократит им срок воинской службы до 15 лет (снова соврали). Однако при этом создатели исторической драмы забыли просветить зрителя, что рекруты служили по 25 лет, поэтому немой вопрос относительно сроков службы поневоле повис в кинозалах российских кинотеатров. Солдаты гвардейских полков, построенные в каре на Сенатской площади, ратовали не за свободу, а за императора Константина, которого якобы незаконно отодвинули от власти. Офицеры-дворяне, поборники чести, начали свое, как они полагали, великое дело с банального обмана своих подчиненных. Для достижения своих целей все средства хороши?

В-третьих, как ни заявляли создатели исторической драмы, что они постарались беспристрастно и максимально объективно отразить события тех лет, все же не удержались от реверансов в пользу декабристов. Возьмем хотя бы название фильма «Союз спасения». К декабрю 1825 года такой организации не существовало, потому что «Союз спасения» в Санкт-Петербурге из-за внутренних разногласий распался, на его обломках появился «Союз благоденствия». Последний просуществовал недолго и самораспустился в 1818 году. Вместо него образовались два тайных общества – Северное и Южное. Авторы понимали, что идут против исторической истины, но название фильма «Союз спасения» звучит привлекательнее, емче, с мощным смысловым посылом. Следовательно, ваятели исторической киноленты изначально настраивают зрителя на восприятие декабристов как спасителей России.

Теперь поговорим о руководителе восстания и Северного общества князе Сергее Трубецком. Он был избран диктатором и должен был командовать восставшими в Санкт-Петербурге. Но в день восстания героический полковник, кавалер многих боевых орденов князь Трубецкой не пришел на Сенатскую площадь. Причины, по которым он этого не сделал, не ясны. В фильме приводится его диалог с Кондратием Рылеевым (чистая выдумка авторов). Князь Трубецкой не хочет огромных и бессмысленных жертв. Исторических подтверждений таких слов несостоявшегося диктатора нет, возможно, князь просто струсил. Однако уже во время начавшегося бунта на зрителя проливается целая философия а-ля Трубецкой. Обвинить последнего в трусости, значит, бросить тень на светлое имя декабристов, поэтому главный режиссер фильма Андрей Кравчук придумал то, что, по его мнению, объясняло поведение князя. Сцена выяснения отношений Трубецкого с Рылеевым выглядит неуклюже, ее даже не спасает хорошая игра актеров. Получается, человек чести, ветеран Отечественной войны, кавалер многих боевых орденов, руководитель Северного общества, идейный вдохновитель и организатор вдруг во время самого восстания понял, что бунтовать не надо и «послал подальше» Кондратия Рылеева. В психиатрии таким поступкам есть объяснение – раздвоение личности, т.е. шизофрения. Режиссер, разумеется, с такой трактовкой никогда бы не согласился, поэтому и придумал объяснение поступку своего героя, что тот вдруг прозрел и отказался от напрасного кровопролития. Что это как не желание подшлифовать образ избранного декабристами своего лидера-диктатора? И где тут беспристрастность и объективность? При этом удивляет ребячество самих декабристов. Они, люди, умудренные боевым опытом, договорились, кто будет руководить восстанием, но при этом не избрали ему заместителей. А вдруг с князем Трубецким что-нибудь случилось бы, попал под лошадь, хватил удар и т.п. Успех восстания не должен зависеть от подобных случайностей.

В-четвертых, как известно, на переговоры с бунтовщиками приехал русский генерал от инфантерии, военный генерал-губернатор Санкт-Петербурга и член Государственного совета, один из предводителей русской армии и герой Отечественной войны 1812 года любимец солдат граф Михаил Милорадович. О его храбрости и мужестве еще при жизни сложили легенды. Он пользовался большой популярностью в армии, служил под началом графа Суворова, участвовал в Итальянском и Швейцарском походах, отличился в Русско-турецкой войне 1806-1812 годов. Во время Отечественной войны 1812 года он командовал корпусом, водил в атаку своих солдат и офицеров, не кланяясь пулям и осколкам. В Бородинском сражении командовал правым крылом первой армии, затем возглавил арьергард русских войск и успешно отбил все атаки французов при отступлении. Генерал Михаил Милорадович участвовал более чем в 50 сражениях. За умелое командование войсками и личную храбрость императором Александром I возведен в графское достоинство и первым среди начальников получил право носить на эполетах вензель императора. Всех этих сведений о Милорадовиче в фильме нет. Без них еще труднее объяснить причину, по которой декабристы убили проводившего с ними переговоры Михаила Милорадовича и объяснить необходимость этой жертвы. Что это как не искусственное подслащивание образа декабристов?

Дворянин, отставной поручик Петр Каховский (актер Сергей Агафонов) смертельно ранил из пистолета генерала Милорадовича (актер Александр Домогаров) выстрелом в спину. Затем князь, старший адъютант пехоты Евгений Оболенский (актер Дмитрий Лысенков) проткнул штыком графа Михаила Милорадовича.

Это была не последняя жертва переговоров с декабристами. Позже Каховский застрелил еще одного переговорщика – полковника Стюрлера. В фильме сей эпизод не показан, иначе декабристов вообще бы приняли за неадекватных в своей жестокости людей.

На переговоры с восставшими Николай I отправил Санкт-Петербургского митрополита Серафима. Того слушать не захотели и потребовали пойти прочь. Этой сцены в фильме нет, отвержение духовного лица пошатнуло бы у зрителей уверенность в приверженности христианским ценностям со стороны восставших и бросило бы тень на их твердость в христианской вере.

В-пятых, после подавления восстания (или бунта) начался суд над бунтовщиками. Для рассмотрения дела декабристов был учрежден Верховный уголовный суд, который вынес 36 смертных приговоров членам тайных обществ. Пять из них предполагали четвертование, а 31 – отсечение головы. Царь Николай I смягчил наказание. Тем, кому предлагалось отсечь голову, казнь заменили каторгой, а кого должны были четвертовать, царь распорядился повесить. Вышедших для бунта на Сенатскую площадь солдат частью подвергли телесным наказаниям, остальных отправили служить на Кавказ.

В фильме ничего не сказано о том, как царь обошелся с семьями декабристов. По указу царя все жены декабристов получали жалование на свое содержание. Дети также находились на казенном обеспечении, были устроены в учебные заведения, и никто из них не претерпел притеснений. Никто из близких родственников родовитых бунтовщиков не бедствовал. Полагаю, создатели фильма умышленно не поведали о царской милости. Слишком очевидная возникала параллель между властью, которая пришла на смену царизму, и теми удивительно гуманными решениями Николая I. Сравнение, разумеется, оказалось не в пользу советской народной власти, предтечей которой были декабристы. Как известно, после Октябрьской революции (переворота) семьи «врагов народа» подвергались жесточайшим репрессиям. Последователи декабристов ввергли страну в пучину братоубийственной гражданской войны, беспощадного террора по отношению к инакомыслящим, разрушению экономики, уничтожению духовных ценностей и богоборчеству.

Создатели картины «Союз спасения» изо всех сил пытались припудрить кровавые намерения и действия нерешительных, наивных, закомплексованных, с искривленным понятием чести декабристов. Имея все возможности, они не предприняли штурм Зимнего дворца и не захватили верховную власть в стране. Их пытались образумить, но они безжалостно и подло убивали переговорщиков. Кого они хотели спасти – обманутых ими солдат? Их вождь предал своих сослуживцев-единомышленников. Декабристы стреляли в своих вчерашних однополчан, в людей с которыми они делили все тяготы и лишения недавней Отечественной войны. Какие же из них получились спасители Отечества?

Фильм не удался. Нельзя героизировать кучку нервных, неуравновешенных, избалованных, нерешительных, запутавшихся в собственных идеях людей. Декабристы представляли сливки российского общества, у которых было все, им не хватало остроты кровавого демократического экстаза, и они его нашли.

Залпы картечи поставили кровавую точку в российском бессмысленном и беспощадном бунте «золотой» молодежи 19 века.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ