ГОРЯЧИЙ ЛЕД 2020

14 Января 2020



Ежегодный молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой (МЧМ), проходивший с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года в Остраве и Тршинеце (Чехия), вызвал, пожалуй, наибольший интерес за последние 9 лет, прошедших со дня триумфа сборной России, одержавшей в январе 2011 года в Буффало (США) победу в финале турнира над сборной Канады со счетом 5:3. Напомним, что по ходу финального матча россияне проигрывали канадцам после двух периодов 0:3. В третьем периоде российская сборная феноменально переломила ситуацию, забросив в ворота соперника пять безответных шайб. Тот день (5 января 2011 года) многие любители спорта до сих пор считают черной датой канадского хоккея.

Нынешний чемпионат по результатам можно сравнить, пожалуй, с контрастным душем. Так сложилось исторически, что на любом мировом первенстве по хоккею с шайбой у сборной России, в отличие от всех других команд, есть две задачи: завоевать золотые медали и выиграть у сборной Канады. В приоритете, конечно же, титул чемпионов, но победа над канадцами имеет принципиальное значение и зачастую рассматривается российскими болельщиками как отдельный результат – показатель. Если на турнире сборные Канады и России не встретились на льду, а такое было неоднократно, то даже в случае успеха России победа считается не совсем полноценной. Стоит ли вопрос так же категорично для канадских болельщиков, однозначно утверждать нельзя, но сам факт принципиальности матчей Россия – Канада они, естественно, признают.

Первым контрастом стало начало чемпионата. Он начался 26 декабря с поражения нашей сборной от Чехов со счетом 3:4. Неуверенно сыграл наш вратарь Ярослав Аскаров, дебютировавший в сборной. Разница шайб минимальна, но это был первый матч. Настроение в сборной и у болельщиков было подавленное. Впереди нашу сборную ждали США и Канада – фавориты турнира.

Через день, 28 декабря, грянула сенсация. Россия разгромила Канаду со счетом 6:0. Мировое хоккейное сообщество пережило кратковременный шок. Кратковременный потому, что это был групповой этап, и результат матча решающего значения не имел. Однако сама по себе эта победа стала рекордной в истории молодежных чемпионатов мира. Не говоря уже о том, что канадцы проиграли всухую, то есть не забросив ни одной ответной шайбы. У многих, кто смотрел матч, сложилось впечатление, что команды поменялись свитерами. Свойственную канадцам агрессивную манеру игры с острыми вбрасываниями, накатами и подборами демонстрировала на этот раз российская сборная, а «кленовые» пытались отыгрываться на контратаках, что всегда было козырем нашей команды. В тот день канадская «молодежка», мягко говоря, сплоховала. Результат игры назвали «тотальным уничтожением» Канады. Но канадцы не зря считаются одними из главных фаворитов. Родоначальники хоккея – настоящие спортсмены и им не занимать боевого спортивного духа. Они не сломались после этого разгрома, что и показал финал чемпионата. Впрочем, об этом позже.

Уже на следующий день после сенсационной победы над сборной Канады «контрастные весы» чемпионата склонились в другую сторону, и удача вновь отвернулась от сборной России, уступившей США со счетом 1:3. При этом однозначной отрицательной оценки этому проигрышу, на наш взгляд, давать не стоит. Вторая подряд победа над одним из фаворитов могла бы с большой долей вероятности вызвать у нашей сборной «головокружение от успехов» уже на стадии группового этапа. В плей-офф россияне могли бы выйти расслабленными и проиграть, к примеру, четвертьфинал, оставшись без медалей. Этого не произошло и поражение от американцев подействовало отрезвляюще. Как говорится, нет худа без добра. Кстати сказать, участь выбытия из чемпионата на стадии четвертьфинала в этот раз постигла как раз сборную США, проигравшую финнам 0:1.

В последний день прошлого года удача опять перешла на нашу сторону, и сборная подарила стране победу над командой Германии со счетом 6:1. В отличие от канадцев немцы хотя бы забили гол престижа. Во второй день нового года стартовал этап игр на выбывание (плей-офф). Наша «молодежка» не без труда обыграла в четвертьфинале сборную Швейцарии 3:1 и вышла в полуфинал на Шведов.

Немного подробнее об этом матче. Сборная Швеции считалась однозначным фаворитом в предстоящем поединке. Их молодежная сборная очень сильна. Это упертая в хоккейном плане нация, и они всегда играют в свой хоккей. Но в этот раз у них не получилось. Игра шла на равных, и встреча была, что называется, «валидольной». Основное время игры закончилось со счетом 4:4. В овертайме сборная России была вознаграждена за характер и упорство точным броском Ивана Морозова. Итоговый счет 5:4 в пользу сборной России.

И наконец, пожалуй, о самом драматичном матче чемпионата – финале. Любой финальный матч драматичен сам по себе, но в этом году он был особенным. На льду вновь встретились Россия и Канада. Канадцы, пережившие боль разгрома, учли все свои ошибки и сделали правильные выводы. Наша же сборная после трудной победы над шведами вышла на лед в ровном настроении. Без предчувствия поражения, но и без твердой уверенности в победе. В целом игра, как и полуфинал со шведами, была равной. Россияне успешно начали и вели после двух периодов со счетом 3:1, однако в третьем периоде нашим ребятам не хватило терпения, игра стала излишне эмоциональной, последовали удаления и, как результат, обидное поражение 3:4.

Знаменитый советский хоккеист и тренер Борис Михайлов высказал свое мнение о финале МЧМ 2020: «Мы увидели очень интересный турнир, в финале которого встретились две лучшие молодежные сборные планеты. У меня нет никаких претензий к сборной России по самоотдаче, по качеству игры, желанию искать счастья в атаке. Но побеждает всегда сильнейший. И в финале, как показал счет на табло, им была Канада. В хоккее и в спорте в целом есть понятие «терпение». Тот, кто лучше умеет терпеть, тот и побеждает. Там, где нужно было убрать все эмоции и не отмахнуться, мы отмахнулись. Или выбили клюшку у соперника. Именно такие мелочи решают судьбу больших и равных матчей».

Многие сравнивают нынешний финал МЧМ с финалом 2011 года, дескать, Канада отомстила России. На наш взгляд, сравнение не совсем корректное. Все-таки разница по количеству голов имеет значение (Россия в 2011 году выиграла 5:3, проигрывая по ходу встречи 0:3, а Канада в 2020 выиграла 4:3, проигрывая 1:3). Кроме того, разгром от России на групповом этапе с рекордным счетом остался горькой пилюлей и саднящей раной для «кленовых». Возможно, в скором времени, кто-то и забудет этот результат, ведь в итоге он не сыграл никакой роли, но только не канадцы. Для полной реабилитации их устроила бы победа над сборной России в финале со счетом как минимум 7:0. Но этого не произошло.

Завершилось первенство скандалом на российском телевидении. В то время как на Первом канале в прямом эфире шла трансляция финала, телеканал «Матч ТВ» показал повтор финала между сборными тех же стран за 2011 год. Вероятно, руководство «Матч ТВ» хотело таким образом поддержать спортивный дух и патриотизм телезрителей, надеясь на победу нашей сборной в финале нынешнего года. Однако результатом параллельных трансляций стала путаница и скандал. Почти полтора миллиона зрителей, смотрящих эфир «Матч ТВ», были уверены, что смотрят прямой эфир и искренне ликовали в честь очередной победы россиян. Легко можно представить себе их негодование, когда они поняли в чем дело. Скандальность ситуации усугубилась реакцией на критику со стороны телезрителей некоторых комментаторов телеканала «Матч ТВ», которые в нецензурной форме намекнули на умственное развитие зрителей и пояснили, что если они не отличают 2011 год от 2020 года, то разницы, как сыграли команды, для них нет.

Как бы то ни было, чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2020 года завершился. Национальная сборная России сыграла достойно, хотя ей было по силам выиграть финал у Канады. Но при равных возможностях судьбу матча решает любое, даже незначительное обстоятельство. Много говорится о том, что судейство в финале было необъективным и что судьи должны были удалить канадского игрока, выбросившего шайбу из зоны игры. Но результат есть результат.

На наш взгляд, паритет на данном чемпионате соблюден. Сборная России не взяла золото, но разгромила Канаду в первой встрече. Канада разгромно проиграла в той встрече, но выиграла чемпионат. А уж в том, что противостояние Россия – Канада еще долго будет одним из самых ожидаемых спортивных событий, сомнений нет ни у кого.

Андрей БОРИСЕНКО