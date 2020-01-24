РУБРИКА ВОПРОС – ОТВЕТ

21 Января 2020



Вопрос

Жители Петропавловск-Камчатского городского округа Екатерина Семеновна А. и Владимир Степанович Б. обратились в редакцию со следующим вопросом: «В выпусках «Вестей» от 26 ноября 2019 года и от 15 января 2020 года вы рассказали о ситуации, происходящей в Региональном сосудистом центре Краевой больницы им. Лукашевского, – смерти пациента из-за отсутствия необходимых материалов и уголовном деле доктора Кубанова. Неужели такое происходит на самом деле? Как могут медики так относиться к своей работе? Не является ли написанное преувеличением и очередной надуманной журналистской шумихой?»

Ответ

Уважаемые Екатерина Семеновна и Владимир Степанович. В качестве подтверждения материалов, изложенных в публикациях «Вестей» от 26 ноября 2019 г. («Дело доктора Кубанова») и от 15 января 2020 г. («Нездоровое камчатское здравоохранение») редакция публикует стенограмму выступления Андрея Кубанова на заседании Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края по рассмотрению материалов возбужденного в отношении него уголовного дела:

«Подсудимому предоставляется последнее слово:

Ваша честь! Большую часть своей жизни я посвятил тому, чтобы быть врачом. Еще в школе решил, что стану хирургом. Все свое время я посвятил этой профессии, постоянно совершенствовался. Я работал во многих клиниках, знаком со многими коллегами. Когда я приехал сюда работать, при том, что был знаком с поселковой медициной, районных центров и ведущих центров страны, я понял, что камчатская медицина стоит на самой низкой ступени медицины в нашей стране. Я захотел это изменить, потому что пациенты умирали от отсутствия расходных материалов, специалистов, новых методик, полного безразличие руководства. Методики, использующиеся по всей стране более 20 лет, были в Камчатском крае неизвестны. Я решил все изменить.

Кроме моей небольшой команды, до этого никому не было дела. Коллеги подтрунивали, не ценили все то, что мы делали. Вся моя работа по созданию системы по оказанию качественной медицинской помощи, причем не только в операционной, но и разработка методик, повышение квалификации, привоз специалистов, налаживание связи между ведомствами, была перечеркнута, это видно.

Согласно статистике показания упали. Мы на 30% отстаем от объемов, которые делали в 2016 году. Из этих 30% половина пациентов погибает, потому что не получает нужную помощь. Я хочу дальше развиваться. Наша операционная должна выполнять порядка 700 операций в год, а проводит всего 400.

Руководству это не важно и не нужно. На меня и моих сотрудников давят. Мы неугодны системе, потому что идем против нее, пытаемся что-то изменить. У меня опустились руки, я стал мало работать, все стало разваливаться. Погибают пациенты, потому что нет расходных материалов, за которые я устал воевать. Меня пригласили снова возглавить подразделение, я вернулся, сразу началась угрозы от руководства, от следователя. Я, глядя ему в глаза, сказал, что меня попросили, а я не хотел снова вставать на этот пост. В этом году нам удалось подтянуться к тем объемам, которые мы делали три года назад, хотя мы должны были уже превысить их. Я продолжаю болеть своим делом, я хочу к нему вернуться с полной силой. Я знаю, как все организовать, чтобы это работало. Меня ждут, ждут решения по делу. Должна быть поставлена точка, отправной момент, с которого я смогу развиваться или не развиваться. Я хочу, чтобы у меня была возможность работать дальше, я люблю эту работу. Прошу суд принять верное решение».

От имени редакции считаем необходимым добавить, что происходящее в камчатском здравоохранении не уникально. Ситуация в российской медицине уже давно оставляет желать лучшего. По данным Министерства здравоохранения РФ на конец 2019 года, в 46 регионах страны (то есть в половине субъектов Российской Федерации) наблюдается сокращение количества квалифицированного медицинского персонала.

Проблема встала настолько остро, что к ее решению подключился президент страны. 31 октября прошлого года в Светлогорске состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». В ходе заседания Владимир Путин отметил, что ситуацию в первичном звене здравоохранения необходимо срочно менять и усилить финансовую поддержку. Согласно нацпроекту «Здравоохранение» на поддержание сферы выделено 250 млрд рублей. «Но этого недостаточно. Это на шесть лет, до 2024 года. С учетом ситуации, которая сложилась в здравоохранении, этого явно недостаточно», – сказал президент.

В своем ежегодном послании к Федеральному собранию, озвученном 15 января текущего года, Владимир Путин также отметил необходимость изменений в системе здравоохранения. В частности, он сказал: «О здравоохранении люди судят, конечно же, не по цифрам и не по показателям. Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизнь в стране. Он думает о своей жизни, это понятно, о своем здоровье, о том, как безо всяких препятствий получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Поэтому сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. Именно здесь у нас больше всего сложных, чувствительных для людей проблем.

С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок». В настоящее время система оплаты труда медиков полностью зависит от главных врачей медицинских учреждений, которые по своему субъективному усмотрению выплачивают сотрудникам премиальные и устанавливают их размер. Зачастую премия составляет основную часть всей заработной платы врача и ставит его в прямую зависимость от руководителя. Данное обстоятельство делает медицинский персонал практически бесправным, лишает его стремления к инициативе и понуждает безоговорочно поддерживать навязываемые руководством учреждений методы работы, иногда в ущерб здоровью и даже жизни пациентов.

Ниже приводим резолютивную часть оправдательного приговора Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края в отношении Андрея Кубанова:

«На основании изложенного, ввиду отсутствия в действиях Кубанова, выразившихся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, обязательных признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, а также в использовании заведомо подложного документа, объективной стороны преступления, предусмотренной ч. 3 ст. 237 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 7 декабря 2011 года), он подлежит оправданию на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его деянии данных составов преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ за Кубановым следует признать право на реабилитацию.

Избранная в отношении Кубанова мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

Руководствуясь ст. 302, 303-306, 309 УПК РФ, суд приговорил:

Оправдать Кубанова Андрея Владимировича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в его деянии данного состава преступления».

Также публикуем фотокопию докладной Андрея Кубанова на имя исполняющего обязанности главного врача Краевой больницы Андрея Кислякова об отсутствии необходимых расходных материалов.

Ситуация доктора Кубанова как нельзя лучше характеризует положение дел в нашем здравоохранении и лишний раз подтверждает слова президента.

Андрей Кубанов

Вопрос

Жительница Петропавловск-Камчатского городского округа Светлана Тимофеевна Д. спрашивает: «Как городские подрядчики при расчистке улиц от снега определяют, что расчищать в первую очередь?»

Ответ

Уважаемая Светлана Тимофеевна. Правилами благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденными решением Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26 апреля 2019 года № 170-НД, установлен порядок выполнения муниципальными подрядчиками работ по снегорасчистке, в соответствии с которым в первую очередь производится расчистка проезда по центральным дорогам и улицам города. Во вторую очередь производится расчистка проездов к объектам социальной сферы (школам, больницам, детским садам и т.д.), в третью – расчистка межквартальных проездов, в четвертую – придомовых территорий, в пятую – частного сектора. После произведенной первичной расчистки следуют работы по расширению проездов и вывозу снега.

Вопрос

Жительница Петропавловск-Камчатского городского округа Илона Васильевна Р. спрашивает: «Слышала, что камчатское правительство будет публично отчитываться о проделанной работе за прошлый год. Где и когда будут проходить отчеты?»

Ответ

Уважаемая Илона Васильевна. Публичные отчеты исполнительных органов государственной власти Камчатского края проводятся ежегодно. Предлагаем вашему вниманию график проведения публичных отчетов за 2019 год:

Дата и время Место проведения Исполнительные органы государственной власти Камчатского края 22.01.2020 16:00 Актовый зал Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова, пр. Карла Маркса, д. 33/1 Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края; Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края 23.01.2020 16:00 Актовый зал административного здания, ул. Владивостокская, д. 2/1 Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края; Агентство по ветеринарии Камчатского края; Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края 24.01.2020 16:00 Актовый зал административного здания, ул. Владивостокская, д. 2/1 Министерство культуры Камчатского края; Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края 28.01.2020 16:00 Актовый зал Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова, пр. Карла Маркса, д. 33/1 Министерство спорта Камчатского края; Агентство по информатизации и связи Камчатского края 30.01.2020 15:00 Учебный центр подготовки пожарных и спасателей КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», ул. Ленинградская, д. 35 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; Агентство по обращению с отходами Камчатского края Камчатского края 05.02.2020 15:30 Актовый зал Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова, пр. Карла Маркса, д. 33/1 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края; Государственная жилищная инспекция Камчатского края; Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края 06.02.2020 12:00 Актовый зал Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова, пр. Карла Маркса, д. 33/1 Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; Инспекция государственного технического надзора Камчатского края 06.02.2020 15:00 Зал заседаний административного здания, ул. Ленинградская, д. 118 Министерство территориального развития Камчатского края; Агентство по внутренней политике Камчатского края 06.02.2020 16:00 Актовый зал Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова, пр. Карла Маркса, д. 33/1 Министерство рыбного хозяйства Камчатского края 07.02.2020 16:00 Актовый зал КГБУ «Камчатский дворец детского творчества», ул. Пограничная, 31а Министерство образования Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Агентство по делам молодежи Камчатского края 10.02.2020 16:00 Актовый зал КГБУ «Камчатский дворец детского творчества», ул. Пограничная, 31а Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края

Вопрос

Житель Петропавловск-Камчатского городского округа Роман Николаевич С. спрашивает: «Появилась информация о снижении краевыми властями прожиточного минимума. Правда ли это?»

Ответ

Уважаемый Роман Николаевич. Действительно, на официальном сайте Правительства Камчатского края размещен проект постановления «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае за IV квартал 2019 года», в соответствии с которым планируется установить величину прожиточного минимума в Камчатском крае за IV квартал 2019 года на душу населения в размере – 20 604 рубля. Напомним, что на данный момент этот показатель составляет 20 652 рубля.