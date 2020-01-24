РУБРИКА ВОПРОС – ОТВЕТ

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21 Января 2020

Вопрос

Жители Петропавловск-Камчатского городского округа Екатерина Семеновна А. и Владимир Степанович Б. обратились в редакцию со следующим вопросом: «В выпусках «Вестей» от 26 ноября 2019 года и от 15 января 2020 года вы рассказали о ситуации, происходящей в Региональном сосудистом центре Краевой больницы им. Лукашевского, – смерти пациента из-за отсутствия необходимых материалов и уголовном деле доктора Кубанова. Неужели такое происходит на самом деле? Как могут медики так относиться к своей работе? Не является ли написанное преувеличением и очередной надуманной журналистской шумихой?»

Ответ

Уважаемые Екатерина Семеновна и Владимир Степанович. В качестве подтверждения материалов, изложенных в публикациях «Вестей» от 26 ноября 2019 г. («Дело доктора Кубанова») и от 15 января 2020 г. («Нездоровое камчатское здравоохранение») редакция публикует стенограмму выступления Андрея Кубанова на заседании Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края по рассмотрению материалов возбужденного в отношении него уголовного дела:

«Подсудимому предоставляется последнее слово:

Ваша честь! Большую часть своей жизни я посвятил тому, чтобы быть врачом. Еще в школе решил, что стану хирургом. Все свое время я посвятил этой профессии, постоянно совершенствовался. Я работал во многих клиниках, знаком со многими коллегами. Когда я приехал сюда работать, при том, что был знаком с поселковой медициной, районных центров и ведущих центров страны, я понял, что камчатская медицина стоит на самой низкой ступени медицины в нашей стране. Я захотел это изменить, потому что пациенты умирали от отсутствия расходных материалов, специалистов, новых методик, полного безразличие руководства. Методики, использующиеся по всей стране более 20 лет, были в Камчатском крае неизвестны. Я решил все изменить.

Кроме моей небольшой команды, до этого никому не было дела. Коллеги подтрунивали, не ценили все то, что мы делали. Вся моя работа по созданию системы по оказанию качественной медицинской помощи, причем не только в операционной, но и разработка методик, повышение квалификации, привоз специалистов, налаживание связи между ведомствами, была перечеркнута, это видно.

Согласно статистике показания упали. Мы на 30% отстаем от объемов, которые делали в 2016 году. Из этих 30% половина пациентов погибает, потому что не получает нужную помощь. Я хочу дальше развиваться. Наша операционная должна выполнять порядка 700 операций в год, а проводит всего 400.

Руководству это не важно и не нужно. На меня и моих сотрудников давят. Мы неугодны системе, потому что идем против нее, пытаемся что-то изменить. У меня опустились руки, я стал мало работать, все стало разваливаться. Погибают пациенты, потому что нет расходных материалов, за которые я устал воевать. Меня пригласили снова возглавить подразделение, я вернулся, сразу началась угрозы от руководства, от следователя. Я, глядя ему в глаза, сказал, что меня попросили, а я не хотел снова вставать на этот пост. В этом году нам удалось подтянуться к тем объемам, которые мы делали три года назад, хотя мы должны были уже превысить их. Я продолжаю болеть своим делом, я хочу к нему вернуться с полной силой. Я знаю, как все организовать, чтобы это работало. Меня ждут, ждут решения по делу. Должна быть поставлена точка, отправной момент, с которого я смогу развиваться или не развиваться. Я хочу, чтобы у меня была возможность работать дальше, я люблю эту работу. Прошу суд принять верное решение».

От имени редакции считаем необходимым добавить, что происходящее в камчатском здравоохранении не уникально. Ситуация в российской медицине уже давно оставляет желать лучшего. По данным Министерства здравоохранения РФ на конец 2019 года, в 46 регионах страны (то есть в половине субъектов Российской Федерации) наблюдается сокращение количества квалифицированного медицинского персонала.

Проблема встала настолько остро, что к ее решению подключился президент страны. 31 октября прошлого года в Светлогорске состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». В ходе заседания Владимир Путин отметил, что ситуацию в первичном звене здравоохранения необходимо срочно менять и усилить финансовую поддержку. Согласно нацпроекту «Здравоохранение» на поддержание сферы выделено 250 млрд рублей. «Но этого недостаточно. Это на шесть лет, до 2024 года. С учетом ситуации, которая сложилась в здравоохранении, этого явно недостаточно», – сказал президент.

В своем ежегодном послании к Федеральному собранию, озвученном 15 января текущего года, Владимир Путин также отметил необходимость изменений в системе здравоохранения. В частности, он сказал: «О здравоохранении люди судят, конечно же, не по цифрам и не по показателям. Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизнь в стране. Он думает о своей жизни, это понятно, о своем здоровье, о том, как безо всяких препятствий получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Поэтому сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. Именно здесь у нас больше всего сложных, чувствительных для людей проблем.

С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок». В настоящее время система оплаты труда медиков полностью зависит от главных врачей медицинских учреждений, которые по своему субъективному усмотрению выплачивают сотрудникам премиальные и устанавливают их размер. Зачастую премия составляет основную часть всей заработной платы врача и ставит его в прямую зависимость от руководителя. Данное обстоятельство делает медицинский персонал практически бесправным, лишает его стремления к инициативе и понуждает безоговорочно поддерживать навязываемые руководством учреждений методы работы, иногда в ущерб здоровью и даже жизни пациентов.

Ниже приводим резолютивную часть оправдательного приговора Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края в отношении Андрея Кубанова:

«На основании изложенного, ввиду отсутствия в действиях Кубанова, выразившихся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, обязательных признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, а также в использовании заведомо подложного документа, объективной стороны преступления, предусмотренной ч. 3 ст. 237 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от 7 декабря 2011 года), он подлежит оправданию на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его деянии данных составов преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ за Кубановым следует признать право на реабилитацию.

Избранная в отношении Кубанова мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене.

Руководствуясь ст. 302, 303-306, 309 УПК РФ, суд приговорил:

Оправдать Кубанова Андрея Владимировича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в его деянии данного состава преступления».

Также публикуем фотокопию докладной Андрея Кубанова на имя исполняющего обязанности главного врача Краевой больницы Андрея Кислякова об отсутствии необходимых расходных материалов.

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Ситуация доктора Кубанова как нельзя лучше характеризует положение дел в нашем здравоохранении и лишний раз подтверждает слова президента.

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Андрей Кубанов

Вопрос

Жительница Петропавловск-Камчатского городского округа Светлана Тимофеевна Д. спрашивает: «Как городские подрядчики при расчистке улиц от снега определяют, что расчищать в первую очередь?»

Ответ

Уважаемая Светлана Тимофеевна. Правилами благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденными решением Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26 апреля 2019 года № 170-НД, установлен порядок выполнения муниципальными подрядчиками работ по снегорасчистке, в соответствии с которым в первую очередь производится расчистка проезда по центральным дорогам и улицам города. Во вторую очередь производится расчистка проездов к объектам социальной сферы (школам, больницам, детским садам и т.д.), в третью – расчистка межквартальных проездов, в четвертую – придомовых территорий, в пятую – частного сектора. После произведенной первичной расчистки следуют работы по расширению проездов и вывозу снега.

Вопрос

Жительница Петропавловск-Камчатского городского округа Илона Васильевна Р. спрашивает: «Слышала, что камчатское правительство будет публично отчитываться о проделанной работе за прошлый год. Где и когда будут проходить отчеты?»

Ответ

Уважаемая Илона Васильевна. Публичные отчеты исполнительных органов государственной власти Камчатского края проводятся ежегодно. Предлагаем вашему вниманию график проведения публичных отчетов за 2019 год:

Дата

и время

Место проведения

Исполнительные органы

государственной власти Камчатского края

22.01.2020

16:00

 

Актовый зал Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова, пр. Карла Маркса, д. 33/1

Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края;

 

Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края

23.01.2020

16:00

 

Актовый зал административного здания, ул. Владивостокская, д. 2/1

 

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края;

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края;

Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края;

Агентство по ветеринарии Камчатского края;

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края

24.01.2020

16:00

Актовый зал административного здания, ул. Владивостокская, д. 2/1

Министерство культуры Камчатского края;

Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края

28.01.2020

16:00

 

Актовый зал Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова, пр. Карла Маркса, д. 33/1

Министерство спорта Камчатского края;

 

Агентство по информатизации и связи Камчатского края

 

30.01.2020

15:00

Учебный центр подготовки пожарных и спасателей КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае», ул. Ленинградская, д. 35

Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края;

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края;

Агентство по обращению с отходами Камчатского края Камчатского края

05.02.2020

15:30

 

Актовый зал Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова, пр. Карла Маркса, д. 33/1 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

Министерство строительства Камчатского края;

Государственная жилищная инспекция Камчатского края;

Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края

06.02.2020

12:00

 

Актовый зал Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова, пр. Карла Маркса, д. 33/1

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

Инспекция государственного технического надзора Камчатского края

06.02.2020

15:00

 

Зал заседаний административного здания, ул. Ленинградская, д. 118

Министерство территориального развития Камчатского края;

Агентство по внутренней политике Камчатского края

 

06.02.2020

16:00

 

Актовый зал Камчатской краевой научной библиотеки имени С.П. Крашенинникова, пр. Карла Маркса, д. 33/1

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края

 

07.02.2020

16:00

 

Актовый зал КГБУ «Камчатский дворец детского творчества», ул. Пограничная, 31а

Министерство образования Камчатского края;

Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

Агентство по делам молодежи Камчатского края

10.02.2020

16:00

 

Актовый зал КГБУ «Камчатский дворец детского творчества», ул. Пограничная, 31а

Министерство здравоохранения Камчатского края;

Министерство социального развития и труда Камчатского края

Вопрос

Житель Петропавловск-Камчатского городского округа Роман Николаевич С. спрашивает: «Появилась информация о снижении краевыми властями прожиточного минимума. Правда ли это?»

Ответ

Уважаемый Роман Николаевич. Действительно, на официальном сайте Правительства Камчатского края размещен проект постановления «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае за IV квартал 2019 года», в соответствии с которым планируется установить величину прожиточного минимума в Камчатском крае за IV квартал 2019 года на душу населения в размере – 20 604 рубля. Напомним, что на данный момент этот показатель составляет 20 652 рубля.

 

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."