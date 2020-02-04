ПРЕДВЗЯТЫЕ ЗАМЕТКИ

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04 Февраля 2020

Быкасов Валерий Егорович,

научный сотрудник Института

вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

В первой части своих заметок о развитии Камчатки («Вести», № 867, 15 января 2020 г.) я попытался осветить события конца 80–90-х годов прошлого века. И тогда же пообещал вернуться, если получится, к этой теме с тем, чтобы попробовать показать, почему в оценке политической и социально-экономической ситуации тех лет ошиблись властные структуры, официальные эксперты и прочие профессионалы, а не «бывший кочегар», как меня в глаза и за глаза именовали в те времена мои оппоненты.

Начать же эту часть следует с рассмотрения современного методологического аппарата социально-исторических наук. Ибо это поможет понять, почему проведенное мною в 1986–1989 годах эвристическое (то есть основанное на интуиции – озарении, инсайте) предвидение назревающих событий оказалось более эффективным, чем попытки профессионалов оценить политическую и социально-экономическую ситуацию в стране и в регионе.

Дело в том, что до недавнего времени в социально-исторических науках господствовало суждение о линейно-прогрессивном характере развития человеческого социума, с учетом, разумеется, задержек и некоторых отклонений от этой генеральной линии. Хотя еще античные ученые высказывали мысль о том, что время от времени в том или ином сообществе возникают процессы, приводящие к упадку, а то и к полному исчезновению несокрушимых, казалось бы, государств. Но только в конце ХХ столетия таковые представления, в виде теории «антипрогрессизма», вновь вышли на свет из небытия. И на смену прогрессивно-исторической парадигме пришло новое понимание развития человеческого общества, суть которого заключается в признании бифуркационно-революционного (бифуркационно-катастрофического) характера развития социальных, экономических и политических процессов.

При этом базовой основой данной методологии является, как считал известный философ ХХ века Питирим Сорокин, представление о том, что история имеет дело с уникальными объектами – людьми и особенностями их психологии [Сорокин П.А. Социокультурная динамика и эволюционизм // Американская социологическая мысль. М.: Изд-во МГУ, 1994]. Что, по его мнению, и делает каждую эпоху своеобразной и не похожей на другие (например, античность принципиально отличается от Средневековья, а оно – от Нового времени и т.д.).

Отталкиваясь от этого представления, П. Сорокин сделал следующий основополагающий вывод: «Каждый закон в подлинном смысле этого слова предполагает повторение. История же не знает повторений; поэтому говорить о законах истории – значит, не понимать истории» [там же, с. 518]. И добавил, что так называемые линейные теории развития общества исходят из существования некоего абстрактного «человечества», которого в действительности нет. А потому, как подметил по этому же поводу Л. Стоун: «… именно в силу встроенной случайности человеческого поведения не существует научных законов истории, как не существует и способов успешно предсказывать будущее...» [Стоун Л. Будущее истории // THESIC. 1994, № 4.].

То есть законов прогрессивно-линейной эволюции человеческого общества нет. Хотя тот же П.А. Сорокин и признавал, что в отдельные этапы развития социума линейность как таковая все же имеет место быть. Подчеркивая при этом, что: «Линейно развиваются лишь некоторые социокультурные явления на протяжении ограниченных отрезков времени, которые различны для разных социокультурных единиц» [Сорокин, 1994, с. 358].

Но коль скоро теория прогрессивного развития, пригодная для описания отдельных периодов социального процесса, не может претендовать на адекватное отражение процессов развития общества в целом, то, получается, что человеческий социум развивался по линейно-прогрессивному принципу только в отдельные времена. И этот вывод современных историков и философов получил весьма весомое теоретическое обоснование в лице современной методологии синергизма.

И действительно, согласно этой методологии окружающий человека мир представляет собой неравновесную систему, в которой доминирует хаос [Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. Пер. с англ. Общая редакция и послесловие В. И. Аршинова и др. М.: Прогресс,1986; Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М.: Мир, 1991, 240 с.]. При этом возникновение в этой системе время от времени равновесного состояния, в котором проявляются и линейность, и порядок как таковые, является всего лишь частным случаем проявления неравновесного состояния.

Но все же самое фундаментальное положение этой методологии заключается в том, что переходное состояние от хаоса к порядку и наоборот всегда приурочивается к точкам бифуркации. То есть к точкам (а лучше сказать к крайне узким зонам перехода от одного состояния к другому. – В. Б.), в которых возникают и функционируют разного рода флуктуации (случайные факторы). Чем, кстати, предопределяется и многовариантность развития событий и отсюда невозможность предсказания того, какой из этих факторов станет решающим и определит будущее системы. Это возможно только угадать.

Впрочем, об угадывании речь пойдет позже. А пока еще раз подчеркну, что принципиальное отличие синергетической методологии от прогрессистского подхода к описанию процессов развития заключается в том, что в предельно узкой зоне бифуркации любая динамика, включая социальную, характеризуется неопределенностью. Отчего создание прогнозов на будущее только на основе прошлого опыта развития конкретной социально-экономической ситуации в моменты бифуркации просто невозможно.

И действительно, вот как эту зависимость развития исторических ситуаций от случайностей оценивают С.П. Капица с соавторами: «Изменения в последовательности исторических событий от упорядоченных к хаотическим редки, внезапны, приводят к относительной нестабильности и обычно происходят в точках, где ранее упрочившиеся «необходимости» приходят в столкновение с другими, так что «случайность» получает шанс изменить направление событий» [Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Наука, 1997, с. 69].

Согласился с ними в этом вопросе и И.А. Василенко «… линейные процессы в природном мире аномальны из-за своей разрушительности; непрерывное развитие в одном направлении заканчивается катастрофой» [Василенко И.А. Политическое время на рубеже культур // Вопросы философии, 1997, № 9, с. 48]. А чуть позднее Т.Г. Лешкевич подчеркнул, что: «…изолированно существующих линейно упорядоченных процессов нет. Если они на поверхности так себя проявляют, то это всего лишь частные случаи – отрезки сложно ветвящихся процессов» [Лешкевич Т.Г. Постнеклассическая методология: эволюция парадигмы фундаментальной философии // Вестник МГУ. Сер. «Философия». 1998, № 6, с. 52].

Иначе говоря, современные научно-философские воззрения на историю развития человеческого общества говорят о том, что в зоне бифуркации любая ситуация, прежде всего и главным образом, характеризуется неопределенностью. Причем неопределенностью настолько значимой, что на основе имеющейся информации о прошлом развитии социосистемы построить достоверный прогноз дальнейшего развития ситуации при достижении зоны бифуркации невозможно. Вот отчего попытки свести общественное развитие к линейной динамике оборачиваются застоем, а нередко и крахом. Ибо, как говорил Н.Н. Моисеев по поводу эволюции систем: «В период бифуркации практически исчезает память системы, т.е. резко снижается роль наследственности, сужается значение отбора, но возрастает игра случайностей. И далеко не всегда побеждает самый сильный» [Моисеев Н.Н. Логика динамических систем и развитие природы и общества // Вопросы философии. 1994, № 4, с. 9]. Что, кстати, и доказывается примером развала СССР, а также украинского майдана, когда заведомо более слабые оппозиционеры сокрушили «могущественную» КПСС, а пассионарное националистическое, радикальное меньшинство населения убрали уныло-умеренное большинство сторонников «всесильного» Виктора Януковича.

Итак, фундаментальные принципы синергетики требуют отказа от некоторых базовых положений прогрессистских концепций в общественно-социальных науках. И в первую очередь отказа от представления об однозначной зависимости будущего от прошлого. В целом же синергетические представления о путях и формах развития природных и социальных систем подводят нас к выводу о том, что, поскольку в окружающем нас мире господствует неравновесность, то линейное развитие является всего лишь одной из частных форм природной и социальной динамики. Отчего в любой природной или социальной системе рано или поздно возникает особое переходное состояние от порядка к хаосу – то есть зона бифуркации, в которой проявляют себя разного рода флуктуации, выступающие в роли случайных факторов (триггеров). Чем, собственно, и предопределяется принципиальная невозможность логически обоснованного предсказания того, какой из этих факторов станет решающим и определит дальнейшее развитие ситуации.

Кстати, в связи со всем сказанным нелишне будет упомянуть и о методологии математического моделирования природных, экономических и социальных процессов. Поскольку ей некоторое время отводилась ведущая роль в управлении технологическими, экономическими, социальными и политическими процессами и явлениями.

Дело в том, что эта методология, достаточно успешно проявляя себя при работе с техническими системами, зачастую не срабатывает при оценке развития сложных социальных процессов. И не срабатывает потому, что моделирование, в том числе и математическое, базируется на заранее и определенном образе заданных параметрах и критериях. То есть, иначе говоря, модели не могут дать больше того, что в них заложено. А закладывают в модели представления, параметры и коэффициенты люди, которым свойственны и пристрастия, и ошибки.

И вот что, кстати, сказал по этому поводу выдающийся эколог и мыслитель нашего времени Н. Реймерс: «Применяя чрезвычайно полезный метод концептуального, натурного и математического моделирования, нужно четко осознавать его ограничения. Я уверен, что все те, кто хоть как-то прошел школу А.А. Ляпунова и других наших выдающихся математиков, иначе и не мыслят. И это не агностицизм, а обычный научный реализм. Ну а что касается агностицизма, то и ему остается место в нашей жизни. Имеется класс так называемых контринтуитивных систем и событий, адекватное моделирование которых принципиально невозможно: они всегда для нас останутся «черным ящиком», всегда будет множество вариантов решения. Ну и что? Жизнь нельзя загнать в шкалу от +1 до -1. Может быть и обидно, но это так. Или мы уже привыкли к абсолютным истинам? Тогда нас уже нет, ибо остановка – это смерть» [Реймерс Н. Ф. Природопользование. М.: Мысль, 1990. 637 с.].

Ну а теперь, после этого несколько эклектического экскурса в бифуркационно-катастрофическую методологию, проиллюстрирую сказанное примерами из собственной практики предвидения (предугадывания) назревающих событий. Причем поскольку жанр эссе позволяет быть достаточно свободным в выборе манеры и порядка изложения сути дела, то начну я с приведения цитаты, ибо она помогает более точно расставить акценты.

В свое время Родрик Брейтвейт, служивший в 1988–1992 годах послом Англии в СССР и в России, по поводу развала СССР высказался следующим образом: «В мире время от времени происходят события, повергающие людей в шок своей неожиданностью. Например, еще за год до развала СССР никому и в голову не мог прийти такой финал великой державы, даже ЦРУ, наверное, на это не надеялось» [Куда мы денемся? «Поиск» № 13, 4 апреля 2003].

Однако господин посол явно слукавил. Ибо еще в 1985 году З. Бжезинский, за спиной которого стояла вся интеллектуальная, разведывательная, военная и экономическая мощь Запада, заявил, что в ближайшее время СССР прекратит свое существование. Озвучив тем самым ожидаемые результаты грамотно проведенной западными странами работы по демонтажу социально-экономической и политической структуры СССР. И английский посол не только знал об этой подрывной деятельности, но и приложил по долгу службы к этому собственную руку.

Другое дело, что это событие оказалось неожиданным для многих отечественных экспертов от политики. Вроде, например, небезызвестного на то время политолога А. Миграняна, который даже в 1989–1990 годах рассуждал не о возможности распада страны, а о вариантах создания в ее границах конфедеративного государства [Мигранян А. Реформа политической системы: куда она ведет? СССР: демографический прогноз. 1989]. А некоторые из особо привилегированных журналистов того времени, спустя 14 лет после распада Союза и вовсе сочинили таковой вот опус: «Войну мы знали по рассказам родителей, хрущевскую оттепель не застали, вошли во взрослую жизнь в самый разгар застоя с уверенностью, что на наш век его точно хватит. Ошиблись, и были счастливы этой ошибкой. Понимали, нам повезло больше многих. К началу 90-х каждый из нас уже хлебнул позднесоветской жизни с ее фальшью, цинизмом и смертной тоской. Нам было что не любить и к чему стремиться. В то же время мы были достаточно молоды, чтобы попробовать себя в новой эпохе, успеть совершить в ней собственные ошибки и даже некоторые из них исправить. Во всяком случае в 90-х нам казалось именно так. То, что произошло в стране в эти годы, было неожиданностью для всех. Не верьте тем, кто говорит сегодня, что предчувствовал перемены. Они упали на нас как снег на голову какому-нибудь африканцу» [90-ые, страна. Сборник статей под редакцией генерального директора ИТАР-ТАСС В. Игнатенко. Вступительная статья и сопроводительный текст Л. Телень. М.: ИТАР-ТАСС, 2005].

Очень, подчеркну, примечательный опус. Примечательный тем, что он является всего лишь запоздалой попыткой его авторов упаковать свой собственный грех по воспеванию «отцов перестройки» в изящную обертку. Но, во-первых, обертка – это не конфетка. Но, во-вторых, предупреждения о возможном развале СССР все же были. Ибо некоторые из непредвзятых исследователей попытались показать, что развитие ситуации в стране подходит к той точке, после которой начинается хаос. В частности, еще в 1984 году известный советский диссидент В.К. Буковский, отвечая на вопрос западных журналистов о будущем СССР, сказал, что через 15 лет таковой страны не будет. («АиФ» № 2, 2004 г.)

Не стану гадать – что им двигало, когда он сделал такое заявление. Но в любом случае это оказалось прозрением, которое сбылось. И которое наглядно подтверждает возможность эвристического предугадывания наступающего перелома. А потому остается лишь добавить, что, во-первых, представления о бифуркационном характере развития природных и социальных систем, процессов и явлений, пусть бы и подспудно, пусть бы и без их подкрепления математическим флером, возникали еще задолго до появления современной синергетики. И что, во-вторых, ощущение, на интуитивном уровне, бифуркационно-катастрофического характера развития природных и социальных систем время от времени проявлялось в неожиданных и, казалось бы, абсурдных прозрениях непонятых и непризнанных провидцев.

Впрочем, таковые прозрения кажутся абсурдным лишь на первый взгляд. Да и то лишь только потому, что они противоречат господствующим в обществе представлениям и ожиданиям. На самом же деле в основе таковых прозрений лежит, по мнению С.О. Макарова, выявление (на принципе обобщения, пусть бы даже и незначительных, фактов, подчеркивал ученый) тех проблем, которые подспудно зреют в том или ином изучаемом объекте, процессе или явлении. Отчего отдельным людям и удается иногда предугадать развитие событий. Другое дело, что таковые предсказания не воспринимались потому, что они высказывались либо неугодными, либо неудобными для властей и обслуживающей их «элиты» личностями.

Впрочем, чтобы не выглядеть голословным, сошлюсь на собственный опыт подобного предвидения.

Итак, как я уже говорил в предыдущей заметке, в 1986 году мною на основе осмысления весьма скудных фактов о нарастании националистических настроений в СССР была высказана мысль о том, что страна в своем развитии подошла к той черте, после которой все прежние подходы к разрешению сложившейся ситуации не смогут обеспечить урегулирование возникших социально-экономических и национально-политических проблем.

О том, что это было не гадание на кофейной гуще, а именно эвристическое обозначение проблемы, говорит то, что одновременно с выявлением самой проблемы мною было предложено и ее решение – незамедлительный отказ от национально-территориального принципа административного членения страны и переход на территориально-экономическую структуру управления с образованием на территории СССР 35–40 губерний. Причем предлагалось это действо не в качестве цели (самоцели), а как средство предотвращения катастрофического распада страны и неизбежно связанной с этим социально-экономической разрухи. Ибо возвращение к губернскому управлению страной могло отложить на время распад СССР и тем самым дать стране шанс для того, чтобы можно было попробовать продлить существование единого государства. С тем, чтобы в дальнейшем произвести цивилизованный «раздел квартир».

Воспользовавшись официальным приглашением центральной власти к соучастию в дискуссии по проблемам развития страны, я разослал эти свои представления в ЦК КПСС, в Советы Министров СССР и РСФСР. А также в редакции некоторых газет. Однако лишь из редакции «Литературной газеты» пришел вежливый отказ, суть которого предельно точно можно охарактеризовать словами классика: «Этого не может быть никогда, потому что этого не может быть никогда». Ах, как, помнится, хвалили сами себя редакции либеральных изданий за свою приверженность плюрализму и свободе слова.

Впрочем, речь сейчас не об этом, а о том, что вот уже более четверти века либеральная «элита» России запихивает страну в «прокрустово ложе» международных экономических и политических соглашений, настырно уверяя нас, что «сообща и батьку (кризис) легче бить». Однако напомню, что США только потому и стали великой державой, что до самого последнего момента стояли над дракой взбесившихся к 1914 году от жиру правителей англосаксов и германцев. И что Россия потому претерпела потрясения революции и гражданской войны, что вместо продажи воюющим странам продовольствия и сырья ввязалась в чуждый для нее военный конфликт.

Что же касается современной ситуации, то нынешние попытки войти в элитный клуб наиболее развитых стран за счет односторонних уступок и игры по чужим правилам в очередной раз обернулись для страны глубочайшим социально-экономическим потрясением. Не говоря уже о том, что о нас не вытирает ноги лишь самый ленивый. Мы же лишь пытаемся найти «зеркальный» ответ. А потому не лучше ли будет, если мы действительно хотим мира и процветания для СВОЕГО народа, заняться, наконец-то собственными проблемами без особого внимания ко всему остальному миру? Понятно, конечно же, что полностью от всеобщего хаоса и зла отгородиться не получится, но попробовать, на мой взгляд, все же стоит.

И в качестве одного из путей достижения таковой сознательной самоизоляция я предлагаю (в качестве поправки в Конституцию РФ, кстати) установить 100-мильную морскую границу России. А заодно и расширить зону исключительных экономических интересов до 500 миль. Законодательно признав при этом, что в пределах тех акваторий, где в настоящее время границы наших пограничных и экономических зон соприкасаются с таковыми же границами других стран, все останется как есть. И только в Северном Ледовитом океане эта граница сдвинется севернее нынешних. Не выходя опять же при этом на западе и на востоке за линии раздела с Норвегией и США.

Добавлю, кстати, что в случае принятия такового конституционного акта Охотское море окончательно станет нашим внутренним морем. То есть морем без той «открытой части» морской акватории, прикрываясь наличием которой в наши воды для браконьерского лова рыбы и прочих морепродуктов норовят залезть все кому не лень. Как, кстати, законодательно закрытым для иностранных браконьеров станет и западный шельф Берингова моря.

То есть, говоря иначе, этим самым мы раз и навсегда закроем шельф Северного Ледовитого океана (который, кстати, уже передан международным сообществом под управлении России), а также Охотского и Берингова морей от несанкционированного освоения другими странами. Хотя и не исключим совместное освоение их природных ресурсов на основе договорных отношений. И вот это действительно был бы симметричный ответ. Пока же вся симметрия заключается в лишь том, что убытки попавших под дискриминацию наших компаний возмещаются за счет снижения жизненного уровня населения России.

Что же касается реакции со стороны других стран, то скажу просто – переморщатся. Как это произошло, например, после так называемой «тресковой войны» между Исландией и Англией, возникшей после установления нынешних 200-мильных зон исключительных экономических интересов морских государств. И как это происходит после присоединения Крыма.

Тем не менее для того, чтобы приумерить страсти и обвинения со стороны нелояльных к России стран, следует объявить всю территорию Крайнего Севера, включая Камчатку и прилегающую к ней нынешнюю 200-мильную зону исключительных экономических интересов Охотского и Берингова морей, субполярным социально-экологическим резерватом мира под управлением России. С одновременным упразднением на его территории автономных округов. Ибо областного управленческого аппарата в век цифровизации будет вполне достаточно для обеспечения северных регионов всем необходимым для нормальной жизни населения и в первую очередь – коренных жителей Севера. Тем более что при этом местечковое чиновничество перестанет (неважно – вольно или невольно) вставлять палки в колеса цивилизации. Под которой в данном случае понимается не получение прибыли, а сохранение легко ранимой природы Севера в интересах всего человечества.

Утопия, могут сказать мне в ответ. Но ведь и развал СССР также казался утопией. И давайте не забывать об этом. Не будем забывать и о том, что если Россия станет самодостаточной (то есть мало зависимой от зарубежных пертурбаций) страной да к тому же и обеспечивающей своих граждан всем необходимым на достаточно высоком уровне, ее будут уважать не только потому, что у нас есть ядерная триада.

Ну и наконец позволю себе высказать еще одно соображение по теме. Дело в том, что, на мой взгляд, все думающее и созидающее население планеты Земля делится на три основные группы: профессионалов, творцов и провидцев. Ни одна из этих групп не лучше и тем более не хуже других. Просто профессионалы (врачи, учителя, инженеры, управленцы и так далее), коих подавляющее большинство, делают то, чему их обучили при получении той или иной специальности. Тогда как творцы (артисты, художники, изобретатели, ученые) создают нечто новое, которое по мере проникновения в жизнь становится стезей деятельности новых профессионалов.

И вот для наглядности один пример. В мире существовали и существуют миллионы портных, умевших и умеющих по стандартным лекалам шить замечательную одежду. Но есть всего лишь сотни кутюрье, которые, накинув кусок материи на плечи прекрасной модели и небрежно скрепив при этом его булавками в нужных местах, создавали новую моду. Точно так же изобретатели и ученые создают нечто новое (те же компьютеры), которое вскоре, хотя и не сразу, становится повседневностью.

Но только провидцы, интуитивно предвидя перелом времен, пытаются предупредить о наступающих переменах и предлагают меры по уменьшению возможных угроз. Хотя, как правило, и уступают в полемике с преуспевающими профессионалами. И уступают по двум причинам. Как потому, что профессионалы давят массой и авторитетом. Так и потому, что пока предсказанное будущее не наступит, у провидцев очевидных доказательств быть не может. Другое дело, что когда предвидение сбывается, эти же самые профессионалы с детской непосредственностью восклицают: ну кто бы тогда так мог подумать! Что, кстати, мне не единожды приходилось выслушивать по поводу моих сбывшихся представлений.

Вот отчего, кстати, профессионалы зачастую стоят на пути прогресса. То есть, говоря иначе, прекрасно обучаясь и нередко замечательно делая то, чему их обучили, профессионалы (особенно отличники учебы и труда), тем не менее, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, противодействуют новым веяниям и представлениям. Ибо только немногие из них сохраняют способность воспринимать нестандартные мнения и представления.

Тем не менее, чтобы уберечь возможных оппонентов от ненужных обвинений, добавлю, что в отличие от возражавших мне профессионалов я, в придачу к своему эвристическому предсказанию реально случившихся событий, сделал и то, чего не сделали сами профессионалы. То есть произвел вполне квалифицированный, как мне не раз говорили тет-а-тет некоторые специалисты, анализ социально-экономического развития Камчатской области за 30-летний период, предшествующий развалу областной экономики. Целью которого был не обзор прошлых достижений, а показ того, к чему на самом деле привела прошлая социально-экономическая деятельность и чем это может обернуться в новых обстоятельствах. Тогда как и специалисты планово-экономического управления облисполкома, и специалисты тогдашнего Камчатского института экологии и рационального природопользования, и геологи, и судоремонтники, и другие профессионалы в лучшем случае ограничивались приведением данных, показывающих, по их мнению, успехи линейно-прогрессивного развития отдельных отраслей и всего народного хозяйства Камчатки в прошлом. И умалчивали даже об очевидных просчетах в деятельности соответствующих отраслей и производств и всего народно-хозяйственного комплекса области в целом.

Впрочем, речь обо всем этом пойдет, если получится, в завершающем очерке. А пока в качестве заключения еще раз повторю, что прогрессивное развитие того или иного социума (да и цивилизации в целом) возможно только в отдельные периоды, когда та или иная социосистема находится в равновесном состоянии. При этом равновесное состояние, характеризующееся временным проявлением линейности и упорядоченности, является всего лишь частным случаем неравновесного состояния. И в том свете опора на догматический по своей сути постулат о том, что будущее целиком и полностью зависит от прошлого, является наиболее принципиальной ошибкой при оценке назревающей бифуркационной ситуации. Ибо этот постулат срабатывает только в том случае, когда тот или иной социум (страна) находится на линейно-прогрессивном этапе своего развития. И совершенно не отвечает велениям времени в моменты, когда это развитие подходит к точке бифуркации. То есть когда в обществе наступает острый социально-экономический кризис и созревает революционная ситуация. Отчего, кстати, прогнозы последних десятилетий прошлого века, предусматривающие все, кроме краха СССР, и оказались столь неверными.

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."