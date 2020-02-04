КОРОННЫЙ ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ?

04 Февраля 2020



К предсказаниям пророков можно относиться по-разному. Люди с научным складом мышления обычно воспринимают разговоры о предсказаниях как досужие вымыслы и не считают их заслуживающими внимания. Но порой совпадение происходящих событий заставляет всерьез задуматься. Еще в XVI веке французский ясновидящий, фармацевт и алхимик Нострадамус предсказал появление в конце XX и первой половине XXI веков страшных болезней, грозящих гибелью цивилизации. Такое же пророчество сделала болгарская ясновидящая Ванга в 70-х годах прошлого столетия.

И действительно, начиная с 1983 года, когда независимо друг от друга в двух разных лабораториях Франции и США был выявлен и научно открыт вирус иммунодефицита человека (СПИД), вспышки новых видов болезней с разной периодичностью стали волновать человечество. В обиход вошли такие понятия, как, например, птичий и свиной грипп, атипичная пневмония. С 2014 по 2016 годы последовали вспышки геморрагической лихорадки Эбола в центральной и западной Африке (28 640 человек заболевших и 11 315 летальных исходов, по официальным данным) и лихорадки Зика в Латинской Америке. Смертность от этого заболевания небольшая, но распространение было стремительным. В одной только Бразилии в течение 2015 года было заражено около полутора миллионов человек. И вот одной из главных новостей начала нынешнего года стало распространение нового инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, его же называют «уханьским» коронавирусом, так как впервые он был выявлен в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая в середине декабря прошлого года.

Справка «Вестей»:

Коронавирусы – генетически близкая группа вирусов, которые заражают высших животных и человека. Иногда такое заражение проходит бессимптомно, иногда проявляется в форме простуды. В тяжелых случаях инфекция вызывает пневмонию, которая может закончиться смертью больного. Коронавирусов в общей сложности 38. Большинство из них поражает животных. Есть всего несколько коронавирусных инфекций, характерных для людей, и, как правило, они вызывают сравнительно легкие респираторные заболевания типа ОРВИ. Известны, однако, два коронавируса, которые в прошлом вызвали достаточно серьезные заболевания. Одно из них – атипичная пневмония (SARS). Ее вспышка началась также в Китае в 2002 году. В общей сложности ею заболели 8 098 человек, 774 из них – с летальным исходом (смертность – 9,6%). В 2012 году был выявлен коронавирус, который регулярно передается человеку от одногорбых верблюдов (дромадеров) и вызывает ближневосточный респираторный синдром (MERS). Было зафиксировано 2 494 случая заражения, в 858 из которых заболевшие погибли (смертность – около 35%). Для «уханьского» коронавируса характерны симптомы ОРВИ, в значительном количестве случаев переходящие в тяжелую пневмонию.

По состоянию на 4 февраля зарегистрирован 17 541 случай заражения, 552 случая выздоровления и 369 случаев летального исхода (смертность – 2,1%). Ситуация развивается стремительно, данные постоянно актуализируются. В городе Ухань с населением 11 млн, где были зафиксированы первые случаи заболевания, введен глобальный карантин. Там экстренно строят две временные больницы на тысячи койко-мест. Случаи заболевания зафиксированы в Японии, США, Австралии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Франции, Германии, Канаде. На территории России были выявлены двое инфицированных граждан КНР, в Забайкалье и Тюменской области. По сообщению главы Управления Роспотребнадзора РФ Анны Поповой, в настоящее время в России помещены под наблюдение порядка 4 тысяч человек, предположительно контактировавшие с носителями китайского коронавируса.

2 февраля появилась информация о том, что на Камчатке с подозрением на коронавирус госпитализированы три человека, прибывших из Китая. Все трое находятся в инфекционном отделении Центра СПИД на обследовании. По информации краевого министерства здравоохранения, подтвержденных случаев коронавируса на Камчатке в данный момент нет. В ведомстве пояснили, что в регионе есть план оперативных мероприятий, согласно которому все граждане, прибывающие из Китая, отправляются на обследование с целью недопущения ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Камчатского края. Сообщается, что действия медперсонала всех учреждений здравоохранения полуострова по соблюдению санитарного режима контролируются специалистами Роспотребнадзора. На сайте ведомства постоянно обновляется информация, в частности, размещен перечень профилактических мер в целях недопущения распространения случаев заболеваний.

«Вести» попробовали разобраться в том, насколько серьезна и опасна ситуация с распространением нового заболевания. Отличительной чертой коронавируса 2019-nCoV является то, что он может передаваться от человека к человеку уже в инкубационном периоде, до вступления заболевания в активную фазу. Закономерен тот факт, что уже вторая вспышка опасного коронавируса случается в Китае. Это связано с высокой численностью и плотностью населения этой страны, кроме того, для ее жителей характерны тесные контакты с животными. С одной стороны, по последним данным, процент смертности от нового коронавируса незначительный – 2,1%. Показатель гораздо меньше, чем, к примеру, от вируса MERS (35%). История знает примеры вспышек заболеваний буквально катастрофических масштабов. В начале прошлого века (1918 год) на планете свирепствовала пандемия испанского гриппа, в результате которой погибло 41 835 697 человек, что на тот момент составило 2,8% населения планеты. На фоне таких показателей «уханьский» коронавирус пока выглядит не очень впечатляюще. Но, с другой стороны, меры, предпринимаемые руководством многих стран (карантинная изоляция городов, готовность ввести чрезвычайное положение и т.д.), и нашей страны в частности, дают понять, что не все так просто и безопасно.

Меры действительно серьезные: с 4 февраля ограничивается въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая. Пропускать будут ряд граждан только в аэропорту Шереметьево. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. Полное приостановление движения пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении Российской Федерации с Китайской Народной Республикой с 3 февраля 2020 года вплоть до особого указания. Эта информация размещена на официальном сайте пресс-центра Российских железных дорог. Временное приостановление безвизовых туристических поездок между Россией и Китаем. Информация размещена пресс-службой Пограничного управления ФСБ России.

Свою озабоченность ситуацией выразил президент Владимир Путин, который на внеплановом рабочем совещании с руководством Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора РФ, в частности, сказал: «Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы».

По результатам совещания Управление Роспотребнадзора подготовило подробную инструкцию для персонала организаций всех направлений и форм собственности, работающих с китайскими гражданами. Ректорам столичных вузов, были также направлены необходимые документы, разъясняющие, как не допустить распространения вируса, если в заведениях учатся студенты из КНР.

Как отнестись к мерам подобного масштаба при относительно незначительных показаниях уровня заболеваемости и смертности? По одной из неофициальных версий, новый коронавирус является искусственно модифицированным видом, полученным в лабораторных условиях с целью разработки новых форм биологического оружия. Его утечка произошла случайно, а в худшем случае намерено (высказываются и такие предположения). Якобы эта информация известна правительствам стран, но тщательно скрывается от населения во избежание паники, и именно она является причиной столь серьезных принимаемых мер. Между тем, по мнению некоторых специалистов, как медиков, так и вирусологов, поводов для паники нет, так как по своей природе вирусы постоянно мутируют и видоизменяются. Вспышка нового вида, по их мнению, является естественным процессом, и процент смертности находится в предсказуемом диапазоне. Что же касается мер, предпринимаемых для того, чтобы остановить распространение 2019-nCoV, то, по мнению этих специалистов, их масштаб связан с общей напряженностью социально-политической ситуации в мире и повсеместным совершенствованием средств передачи информации.

Как видно, мнения на происходящее разнятся. Но ясно одно – лучше переоценить степень угрозы, чем недооценить ее.

«Вести» публикуют размещенный на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю перечень профилактических мер, рекомендуемых к применению.

Итак:

При планировании зарубежных поездок необходимо уточнять эпидемиологическую ситуацию.

По возможности избегать общественного транспорта, мест скопления большого количества людей в период эпидемии.

Использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Мыть руки с мылом после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи или использовать антисептические средства, влажные салфетки с противомикробным действием.

Подвергать обязательной термической обработке продукты питания.

Не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты.

Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду.

Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.

При первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в медицинские организации, не допускать самолечения.

При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Андрей БОРИСЕНКО