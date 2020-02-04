ВОСКРЕСШИЙ ИЗ МЕРТВЫХ - 2

04 Февраля 2020



Камчатское информационное агентство «Вести» 10 декабря прошлого года и одноименная газета от 11 декабря того же года № 866 рассказало о том, что нашего земляка ветерана труда Александра Ивановича Марченко Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю и ПАО Сбербанк посчитали умершим и перестали платить пенсию. Однако Александр Иванович оказался жив, здоров и вынужден был обивать пороги вышеуказанных учреждений, доказывая, что слух о его смерти «сильно преувеличен». Руководитель Пенсионного фонда РФ (Главное управление по Камчатскому краю) Татьяна Мелехина призналась, что была в шоке.

Информацию о чудесном воскрешении камчатского пенсионера подхватили многие местные и центральные СМИ. Не осталось в стороне даже Следственное управление Следственного комитета России по Камчатскому краю, начав проверку буквально сразу после публикации. 14 января 2020 года она была закончена.

В результате проверки увидело свет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Ниже привожу текст без изменений:

«Старший следователь следственного отдела по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю капитан юстиции Ефимова В.В., рассмотрев материалы проверки № 963 пр/1-19 от 14.12.2019 по факту невыплаты Марченко А.И. пенсии,

УСТАНОВИЛА:

14.12.2019 в ходе мониторинга средств массовой информации Камчатского края выявлено сообщение по факту невыплаты Марченко А.И. пенсии. По данному факту составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КРСП под номером № 963 пр/1-19.

Опрошенный в ходе проверки Марченко А.И. пояснил, что он является получателем пенсии по возрасту и пенсии как ветеран труда. Обе пенсии перечисляются ему на счет в Сбербанке. Получает он пенсию и отслеживает ее начисление по сберегательной книжке. Как правило, пенсия ему на счет поступает 11 числа каждого месяца, ветеранская пенсия обычно поступает через 23 дня после 11 числа. Пенсию со сберкнижки он снимает не каждый месяц, а по мере надобности. Последний раз он снимал пенсию примерно в августе 2019 года, проблем не возникло. 01.10.2019 он обратился в отделение Сбербанка № 8556 (на Горизонте). Оказалось, что его счет заблокировали. По данному факту он на имя руководителя отделения Латышева написал заявление с просьбой указать причину блокировки счета. 02.10.2019, подумав, что произошла какая-то ошибка, он обратился в отделение Сбербанка № 8556 (на Северо-Востоке), однако пенсию ему опять не выдали. При этом сотрудники в разговоре обмолвились, что есть информация о его смерти, подробностей не сообщили. Он опять написал обращение на имя Латышева. На оба обращения ответа он не получил, в связи с чем полагает, что Латышев скрывал от него всю информацию. Ему пришло письмо из Сбербанка, но не за подписью Латышева, а за подписью должностного лица из Самары. Не дождавшись вестей, 21.11.2019 он обратился в МФЦ на Северо-Востоке с просьбой предоставить ему сведения обо всех движениях по его счету о начислениях пенсии. В ответ на это ему дали справку о размерах пенсии и доплат за 2019 год. После этого он обратился в Пенсионный фонд в г. Петропавловске-Камчатском, был на устном приеме, написал туда два обращения, ответа на которые до настоящего времени не получил. Также он обратился в связи с невыплатой ветеранской пенсии в КГКУ «Центр выплат», куда также подал два обращения для разрешения сложившейся ситуации. Ответы ему не поступали, никакие должностные лица с ним не связывались. Так как он не получал никакой информации, счет его был заблокирован, он обратился в средства массовой информации…»

Как вы уже поняли, столь бодрое начало расследования закончилось ничем (цитирую):

«С учетом изложенного в действиях Полехович С.В., Мурысевой Я.Е., Бирюковой Е.Н., Ворониной И.А. отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ.

В действиях Марченко А.И. отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, так как он сообщил об обстоятельствах, имевших место в действительности, однако дал им неверную юридическую оценку.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие в действиях Полехович С.В. (паспортист отдела регистрации и учета населения УКХиЖФ АПКГО. – Прим. авт.), Мурысевой Я.Е. (ведущий специалист отдела денежных выплат региональным льготникам КГКУ «Центр выплат». – Прим. авт.), Бирюковой Е.Н. (главный специалист отдела выплат Главного управления Пенсионного фонда России по Камчатскому краю. – Прим. авт.), Ворониной И.А. (специалист МАО РКЦ. – Прим. авт.) состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, а также на отсутствие в действиях Марченко А.И. состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПФ РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении Полехович С.В., Мурысевой Я.Е., Бирюковой Е.Н., Ворониной И.А. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, т.е. в связи с отсутствием в их действии состава указанного преступления. Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении Марченко А.И. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления».

Выходит, что вся беда в отношении Александра Марченко началась с паспортистки. Она совершила техническую ошибку, и вся система учета пенсионеров в Камчатском крае рухнула. Этот аргумент мне представляется смехотворным, и вот по какой причине. Как установила следователь Ефимова В.В.: «С ПАО Сбербанк Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Камчатскому краю заключило договор о порядке взаимодействия, в рамках которого Сбербанк должен уведомлять Пенсионный фонд о ставших им известными случаях смерти получателей пенсии. 24.09.2019 в рамках данного договора из ПАО Сбербанк поступило электронное уведомление о смерти Марченко А.И., владельца счета 42307810836170105944. Согласно данным Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Петропавловске-Камчатском по Камчатскому краю, данный счет принадлежит Марченко А.И., 09.06.1950 г.р. Правила выплаты пенсии утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.11.12014 № 885н. Согласно п. 32 данного приказа, при поступлении из кредитного учреждения уведомления о смерти гражданина выплата пенсии ему приостанавливается до выяснения причин».

Вопрос, откуда ПАО Сбербанк должен получать официальные сведения о смерти пенсионера так и остался открытым. В Сбербанке не было свидетельства о регистрации смерти гражданина. Таких же сведений не было и в Управлении Камчатского Пенсионного фонда. Однако следователь почему-то решила, что в Пенсионный фонд сведения об умерших поступают из ЗАГСа. Правда, похоже, самого договора о взаимодействии ЗАГСа с Пенсионным фондом она не нашла. Видимо, поверила работникам Пенсионного фонда на слово. Убежден, что такового договора не существует, и вот почему. Пенсионера Александра Ивановича Марченко, живого и здорового, перепутали с умершим пенсионером Андреем Андреевичем Марченко. Полагаю, что данные из ЗАГСа о его смерти в Пенсионный фонд не поступали, иначе бы они прекратили перечисление пенсии умершему и уведомили об этом ПАО Сбербанк. Почему нет взаимодействия между ЗАГСом Камчатского края, которым руководит Наталья Польшина, и отделением Пенсионного фонда Камчатского края, коим правит Татьяна Мелехина, следователь, по-видимому, выяснять не стала. Вот что она пишет:

«По сложившейся практике, если из отделения ЗАГС по г. Петропавловску-Камчатскому информации нет, однако поступила информация из кредитного учреждения, это означает, что гражданин умер за пределами Камчатского края. В этом случае специалисты выплаты пенсии ожидают 1 месяц со дня приостановки выплаты пенсии, после чего делают запросы о смерти в орган внутренних дел. Приказом от 17.11.2014 № 885н сроки проверки не определены. Данная практика обусловлена тем, что если гражданин умер за пределами Камчатского края, то в органы внутренних дел Камчатского края информация об этом приходит несвоевременно. В связи с этим, если не выжидать 1 месяц, а сделать запрос раньше, то будет получен ответ о том, что гражданин жив, что ведет к принятию неверных решений по начислению и выплате пенсии. Таким образом, с момента приостановления Марченко А.И. пенсии специалисты отдела выплаты пенсии ожидали окончания месячного срока с даты приостановления для проверки информации о смерти гражданина».

Давайте порассуждаем. Единственным органом, который официально выдает свидетельство о смерти, является ЗАГС. Все они работают в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), созданном во исполнение указа Президента Российской Федерации от 15.01.2016 № 13. Если гражданин умер на материке, и ЗАГС где-нибудь в Урюпинске выдает свидетельство о его смерти, то эти сведения автоматически попадают в Единый государственный реестр. Нашему Пенсионному фонду просто необходимо заключить договор с ЗАГСом и научиться брать оттуда информацию. Возможно, госпоже Мелехиной, руководителю отделения Пенсионного фонда по Камчатскому краю, после десяти лет руководства трудно понять столь простые истины? Легче слать запросы в УМВД, которое за информацией обращается в ЕГР ЗАГС. Это что, у Татьяны Викторовны такая забава – нагружать работой Министерство внутренних дел?

Настало время поговорить об Агентстве записи актов гражданского состояния Камчатского края, точнее, о его кураторе – вице-губернаторе Камчатского края – руководителе Аппарата губернатора и Правительства Камчатского края Алексее Войтове. Поверьте, он являет собой прелюбопытный управленческий экземпляр. Про таких говорят: был бы погибче да попроворней, расцеловывал бы сам себя на ходу. Ему повезло родиться в семье, которая изначально сделала успешной его карьеру. В 2003 году он окончил Камчатский государственный технический университет по специальности «инженер-судоводитель». И всего через четыре года его назначили советником губернатора Алексея Кузьмицкого по общим организационным вопросам в администрации Камчатской области. Не берусь сказать, за какие заслуги он получил такую должность 28 лет отроду. Всего лишь через год он назначен начальником Управления делами Аппарата губернатора и Правительства Камчатского края. В том же году назначен на должность руководителя Аппарата губернатора и Правительства Камчатского края – управляющего делами. В 2010 году становится заместителем председателя Правительства Камчатского края – руководителем Аппарата губернатора и Правительства Камчатского края. В январе 2018 года Алексей Войтов получил долгожданное назначение – должность вице-губернатора Камчатского края. Главный камчатский нарцисс лелеял губернаторские амбиции, но сдается мне, все время перебарщивал с демонстрацией беззаветной любви к своему высокому предназначению. Где там ему было время заниматься каким-то агентством ЗАГС? Он слишком высоко несет себя для подобных мелочей. Когда наша газета начала критиковать его деятельность он устроил едва ли не истерику, запретив распространение газеты «Вести» в здании Правительства Камчатского края. Хочу дать Алексею Юрьевичу один бесплатный совет: умерить свои юношеские амбиции, наконец-то повзрослеть и начать думать, а не захлебываться нарциссной слюной, зло выплевывая ее в адрес нашего издания.

У газеты есть много вопросов к его деятельности, помимо кураторства над агентством ЗАГС. Например, куда уходят средства, выделенные на проведение гонок на собачьих упряжках «Берингия» и, главное, кому? Стоимость гонок с начала их проведения, когда губернатор Алексей Кузьмицкий получил звание почетного каюра, возросла почти в десять раз. У нас также есть вопросы к свет-Алексею Юрьевичу по поводу ремонта столовой номер пять, расположенной в здании на площади Ленина, д. 1. Куратором этого ремонта также является высоко преподобное управленческое творение по фамилии Войтов. Ремонт длится уже третий год, и конца и края ему не видно.

Так и быть, дам еще один совет влюбленному в себя чудо-управленцу Алексею Второму (а-ля Кузьмицкому): если совсем станет невмоготу, то можно газету «Вести» просто сжечь, а пепел съесть, запивая изрядной порцией водки, чтобы не было изжоги. Только сомневаюсь, что это поможет наладить взаимодействие между агентством ЗАГС и Камчатским управлением Пенсионного фонда.

Поэтому пенсионерам с распространенными фамилиями Иванов, Петров, Сидоров, Карпенко и т.п. нужно быть всегда начеку. Если вам перестали платить пенсию – это значит, что вы умерли, несмотря на то, что вы живы.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ