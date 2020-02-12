ЕЩЕ ТИШЕ, ЕЩЕ НЕПОНЯТНЕЕ…

11 Февраля 2020



Один из афоризмов знаменитого российского писателя и сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина звучит так: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

Законов в России много и, как известно, их незнание от ответственности не освобождает. Но всегда ли знание и соблюдение закона гарантирует человеку защиту его прав, а нарушителю привлечение к ответственности? Если норма закона прописана четко, конкретно и ясно то, пожалуй, да. Но существуют законодательные акты, которые, на наш взгляд, не до конца и/или не точно определяют суть своего содержания. Этот вопрос актуален потому, что эти акты регламентируют нашу повседневную жизнь. В частности, речь идет о так называемом «законе о тишине». Большинство из нас проживает в многоквартирных домах и не понаслышке знает о часто возникающих конфликтных ситуациях, когда одному соседу хочется отдохнуть, а другому устроить праздник со всеми вытекающими последствиями. Оба соседа имеют право и на отдых, и на досуг. Но как быть, если их желания и права вступают в противоречие друг другу? Рассмотрим ситуацию подробнее.

Как такового «закона о тишине» на федеральном уровне не существует. Конституция Российской Федерации в части 3 статьи 17 предусматривает, что при осуществлении прав одного человека не должны нарушаться права прочих граждан. Пункт 4 статьи 17 Жилищного кодекса РФ гласит: «Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти». Кроме того, к данной сфере правоотношений можно применить положения Федерального закона 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», принятого в 1999 году, с поправками от июля 2019 года. Из статьи 23 этого закона следует: «Жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока». Как видно, все перечисленные нормативно-правовые акты, включая Конституцию, дают лишь общее толкование требований к условиям проживания в жилых помещениях. Конкретика отнесена на региональный уровень.

На Камчатке охрану покоя граждан регламентирует краевой закон от 21 декабря 2017 года № 185 «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Камчатском крае» (с изменениями от 24 декабря 2018 года), принятый постановлением Законодательного собрания Камчатского края от 20 декабря 2017 года № 345. Закон не большой и включает в себя всего пять статей: Общие положения; периоды времени, когда необходимо соблюдать тишину; определение действий, нарушающих тишину; ответственность за нарушение требований закона и дата вступления в законную силу. В соответствии с этим законом не допускаются действия, нарушающие тишину и покой граждан в будние дни с 22 часов до 7 часов утра и в выходные дни с 22 часов до 9 часов утра. Касательно определения времени вопросов не возникает.

Гораздо больший интерес представляет статья 3, определяющая действия, нарушающие тишину и покой граждан. В соответствии с ней к таковым действиям относятся: 1) Использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств и средств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах. 2) Крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах. 3) Применение пиротехнических средств. 4) Проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилых помещениях, в том числе в жилых помещениях в общежитиях, или ремонтных работ в помещениях общего пользования в многоквартирных домах и общежитиях. 5) Проведение земляных, ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ с применением механических средств и технических устройств.

Первым вопросом, возникающим при прочтении данной статьи, является определение «повышенной громкости». Что громко для одного соседа, то тихо для другого. Санитарно-эпидемиологические правила (СанПиН) 2.1.2.2645 -10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ № 64 от 10.06.2010, устанавливают максимально допустимые показатели громкости для многоквартирных жилых домов: днем (с 7 часов утра до 23 часов) – 55 децибелов, ночью (с 23 часов до 7 часов утра) – 45. Для сравнения: работающая автомобильная сигнализация производит шум, равный 100 децибелам. Обращаем внимание, что данное постановление не предусматривает разграничение на выходные и будние дни. Кроме того, существует разница по времени, обозначенная в данном постановлении и в «законе о тишине» Камчатского края. При этом, как следует из ст. 76 Конституции РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон. Теперь представим ситуацию, что прибывший в 22 часа 30 минут по вызову возмущенного гражданина наряд полиции пробует призвать к соблюдению требований закона отдыхающего соседа, слушающего музыку на уровне 50 децибел. Этот сосед поясняет правоохранителям, что имеет полное право слушать музыку в это время на этой громкости и ссылается на вышеуказанное постановление Главного санитарного врача. Что в этом случае делать полицейским? Что в этом случае делать участковому, получившему письменную жалобу от одного соседа и письменные возражения от другого, если они ссылаются на различные требования действующих нормативных актов. Каким образом простой гражданин сможет определить уровень децибел играющей в его квартире музыки? Приборы для измерения уровня громкости (шумомеры), разумеется, существуют и самые доступные из них стоят относительно недорого – в пределах одной тысячи рублей. Однако есть большие сомнения в наличии таких приборов не только в каждой квартире, но и у сотрудников полиции. В обязательном порядке такие приборы должны быть только у сотрудников Роспотребнадзора.

Следующий вопрос касательно камчатского «закона о тишине» – это перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан. На наш взгляд, при таком детальном подходе он недостаточно полно определен. Так, например, как уже писалось выше, в п. 2 ст. 3 перечисляется: «крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах». К сожалению, реалии таковы, что в наших многоквартирных домах через стены слышен практически каждый звук, особенно в ночное время. В перечне отсутствует указание на громкий разговор и смех. Согласитесь, что разница между криками со свистом и громким разговором со смехом невелика, при этом с громким разговором и смехом приходится иметь дело куда чаще. Еще пример: соседи содержат дома животное. Чаще всего собаку. Собака также может находиться на каком-нибудь объекте поблизости от жилого дома. Зачастую собакам свойственно громко лаять и/или выть. Многие знают, что подобные «звуковые эффекты» порой доставляют беспокойство больше, чем крики с громкой музыкой. Между тем о животных в законе не упоминается. Немаловажным обстоятельством является то, что, кроме жилых помещений, камчатский «закон о тишине», предусматривает запрет на нарушение тишины и покоя на объектах (на территориях, в помещениях), которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах) для развлечений, досуга. При этом, в соответствии с СанПиН 42-128-4396-87, допустимый уровень шума в таких объектах 85–90 децибелов, независимо от времени суток. Разница с допустимыми нормами в жилых помещениях двукратная. Многие читатели наверняка помнят скандальную историю с развлекательным клубом «Икра», громкая музыка из которого не давала уснуть жителям близлежащих жилых домов. История продолжалась, пока клуб не закрыли.

Что касается ответственности за нарушение «закона о тишине», то на федеральном уровне также нет нормы, регламентирующей санкцию конкретно за нарушение тишины и покоя. Предусмотрена лишь общая ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (ст. 6.3 и 6.4 КоАП РФ), выражающаяся в наложении на нарушителей штрафа от 500 до 1 000 рублей в отношении граждан и от 10 до 20 тысяч рублей в отношении юридических лиц. Закон Камчатского края об административных правонарушениях (ст. 4) предусматривает более значительные суммы штрафов для граждан: от 1000 до 5000 рублей и идентичную санкцию в отношении юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей. Однако процедура привлечения к административной ответственности существенно усложняется в силу перечисленных выше обстоятельств и противоречий.

«Закон о тишине» не единственный нормативный акт, нуждающийся, по мнению редакции, в существенной доработке. В одной из наших публикаций («Собачья жизнь – 3» от 28.01.2020 г.) мы рассказывали о том, что Правилами благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденными решением Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26 апреля 2019 года № 170-нд, не предусмотрен даже элементарный порядок выгула собак. На этом недоработки данного документа не заканчиваются. Петропавловск-Камчатский является городом воинской славы, в связи с чем в организации его благоустройства важное значение имеет установка и содержание мемориальной архитектуры. Вот как в разделе 2 данных правил («Основные понятия») трактуется определение малых архитектурных форм (МАФ): «Сооружения, в том числе нестационарные и временные, используемые для организации открытых пространств и дополняющие архитектурно-градостроительную либо садово-парковую композицию, являющиеся элементами благоустройства». Далее, в статье 15, следует перечисление видов МАФ: «Беседки, ротонды, веранды (как отдельные сооружения), навесы, скульптуры, остановочные павильоны, фонари, урны для мусора, приспособления для озеленения, скамейки и мостики». Также в этой статье кратко излагаются самые основные и общие требования к их размещению. В то же время в соответствии с рядом нормативных технических документов к МАФ относятся в том числе некрупные формы мемориальной архитектуры (небольшие памятники, обелиски, мемориальные доски, памятные знаки). В приведенных правилах об этом не говорится. Единственным документом, регламентирующим организацию установки и содержания элементов мемориальной архитектуры на территории Петропавловска-Камчатского, является решение городской думы ПКГО от 5 июля 2016 г. № 448-нд «О порядке установки памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков на территории Петропавловск-Камчатского городского округа». Это решение, так же как и правила благоустройства, содержит только самые общие положения. Ни в том, ни в другом документе не приводятся критерии и признаки видов малых архитектурных форм или мемориальных объектов. Нет требований к их техническим параметрам (размерам, материалам, видам надписей), условиям установки и содержания. На основании изложенного в этих правилах не представляется возможным определить вид предлагаемого к установке объекта. Арт-объект или малая архитектурная форма? Мемориальная доска или памятный знак? Обелиск или памятник? В них полностью отсутствует понятийное содержание касательно конкретных и определенных критериев и требований по установке каждого из видов этих объектов и, соответственно, ответственности за их порчу, повреждение и ненадлежащее содержание.

Особого внимания заслуживает вопрос об ответственности за повреждение или уничтожение объектов благоустройства. На федеральном уровне такая ответственность предусмотрена статьей 5.3. КоАП «Нарушение установленных органами местного самоуправления правил благоустройства территорий поселений и городских округов» и влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 5 000 до 100 000 рублей». В Камчатском крае ответственность за подобные действия регламентируется законом Камчатского края от 20 декабря 2017 года «О внесении изменений в статью 10 Закона Камчатского края «Об административных правонарушениях» и предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 3 500 рублей; на должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. Что касается перечисленных выше мемориальных объектов архитектуры, то за действия по их уничтожению и/или повреждению можно привлечь к ответственности только по этой же статье 10 закона Камчатского края «Об административных правонарушениях», так как они не являются объектами культурного наследия и в отношении них не применимы положения статей 243 Уголовного кодекса РФ и 7.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Других идентифицирующих признаков, как уже говорилось выше, правилами не предусмотрено. Получается, что сломавший урну с мусором хулиган и повредивший мемориальную доску вандал получат одну и ту же меру ответственности: 3,5 тысячи рублей в лучшем для закона случае. Как говорится, без комментариев.

Семен ШЕСТИПАЛЫЙ