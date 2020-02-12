«Красные флажки» «Мемориала»

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11 Февраля 2020

В сентябре минувшего года, когда на сайте администрации Елизовского района появилось сообщение о готовящейся в центральной библиотеке муниципалитета лекции сподвижников общества «Мемориал» Виктории Добронравовой и Анны Яровой, я просто грустно улыбнулся примерно с тем же чувством, с каким реагируют на очередную вызывающую выходку малолетнего шалопая. Дескать, что делать, «они же дети».

Дамы из «Мемориала» ставили перед собой, как явствует из повествования, благородную цель – «возвращение имен» жертв политических репрессий. Госпожа Добронравова выступление в Елизовской центральной библиотеке анонсировала экскурсом в предполагаемое прошлое полуострова: «1 января 1933 года в 12 часов дня в бухте Бабья были потоплены три баржи с живыми людьми, связанными по рукам и ногам. В основном это были мужчины – хозяйственные, грамотные люди, которых обвинили в заговоре по отделению Камчатки от России по делу «Автономная Камчатка». Стилистика, как принято говорить в таких случаях, а также суть повествования остаются на информированности и грамотности авторов. В сентябре мне оставалось только надеяться, что дамы из «Мемориала» и сами верят в то, что говорят, а не сознательно искажают факты.

Но последующие события, в том числе на международной арене, связанные с откровенным шельмованием советской истории первой половины прошлого века, заставили меня взглянуть на эту публикацию уже без улыбки, иронии и скидки на возраст. Сегодня страна, в ходе освобождения которой от рук гитлеровцев погибли 600 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, обвиняет Советский Союз наравне с Германией в развязывании Второй мировой войны, требуя от России компенсационных выплат, призывает признать большевизм такой же преступной идеологией, как и фашизм.

Громкие заявления отдельных лидеров Евросоюза, а также страны в него стремящейся в сравнении с лекцией для крохотной аудитории в маленькой библиотеке кому-то покажутся разновеликими, несопоставимыми, и все-таки это явления одного ряда. Маленькая ложь рождает большую. Псевдореалистичный взгляд некоторых отечественных историков в конце минувшего – начале текущего веков на события нашего прошлого быстро нашли отклик и последователей в иных странах. Они сегодня оперируют практически теми же формулировками, которыми смущали умы сограждан наши подчеркнуто либеральные исследователи прошлого лет 20–15 назад.

А если вспомнить, что Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» решением Замоскворецкого суда еще 23 мая 2014 года признано иностранным агентом, то определенные мировоззренческие связи между большой и маленькой ложью выстраиваются в стройную логическую последовательность.

Все в той же информации, увидевшей свет на сайте Елизовской районной администрации, то ли с иронией, то ли по какой другой причине сообщается, что о репрессиях на Камчатке Виктория Добронравова «знает не понаслышке». Остается предположить, что она являлась очевидцем трагических событий в бухте Бабьей. Но Виктория Добронравова, сообщает страничка в «Одноклассниках», родилась 17 февраля 1944 года, иными словами, через 11 лет после событий, к которым она апеллирует.

Мне довелось познакомиться с громадным объемом архивных материалов регионального подразделения ОГПУ и НКВД, относящимся к событиям 30-х годов прошлого века, в том числе с уголовными и следственными делами по «Автономной Камчатке». Читать эти документы спокойно невозможно. После знакомства с ними любой нормальный человек обречен на долгую череду бессонных ночей и нелегкие раздумья. И один из выводов, который я твердо для себя сделал, касается непредвзятости. Тема политических репрессий, как и другие события высокого трагического накала, требуют не домыслов, не пересказов легенд, а безальтернативного следования в фарватере фактов.

Опираясь на них, могу сказать, что мне известны два эпизода, относящиеся к июню и августу 1938 года, когда расстрельные переговоры приводились в исполнение на Камчатке. До и после этих трагических событий подследственные, которым угрожала «высшая мера социальной защиты», для вынесения приговора и приведения его в исполнение направлялись в Хабаровск. Такая репрессивная технология действовала и в отношении арестованных по делу об «Автономной Камчатке» – всех, без исключения.

История с затопленными баржами в бухте Бабьей вымысел от начала до конца. Эта легенда среди определенной части камчатского населения муссируется уже много лет, то затихая, то прорываясь в средства массовой информации. При этом никто из считающих эту историю реальностью не смог объяснить, кого могла посетить параноидальная идея топить баржи вблизи от города в мелководной бухте, которая, как правило, в январе скована льдом.

Необходимо поинтересоваться и тем, какие для массовой изуверской, практически средневековой казни могли быть юридические основания. Даже в период массовых политических репрессий в 1937–1938 годах существовали определенные правовые ограничения и установленные законом правила.

Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 года не предусматривал смертной казни через «затопление», тем более в массовых масштабах. Такие факты знает история братоубийственной гражданской войны. Баржи и суда в качестве тюрем использовали на Волге, Каме, сибирских реках, в Крыму и белые, и красные. О случаях сознательного затопления тюремных судов даже в те годы мне неизвестно, но казни на них проводились. Еще больше узников гибли от голода, морозов, антисанитарных условий. В августе–сентябре правительство А.В. Колчака направило в Томск из Тюмени и Тобольска четыре баржи с пленными красноармейцами и сочувствующими большевикам гражданскими лицами. Из нескольких тысяч выжили только 83 человека…

Первыми «баржи смерти» начали использовать летом 1918 года поднявшие мятеж против правительства большевиков эсеры в Ярославле и сторонники поддержанного белочехами Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания – в Сарапуле, Воткинске и Ижевске. В тюрьму трюм парохода «Свирь» превратила и администрация Х. Бирича во время его недолгого руководства Охотско-Камчатским краем в 1922 году. После гражданской войны ничего подобного история репрессий не знала.

По версии госпожи Добронравовой в баржах на дно бухты Бабьей 1 января 1933 года ушли «хозяйственные, грамотные люди», арестованные по делу об «Автономной Камчатке». Кстати, для справки могу сообщить, что впервые об автономистах заговорили не большевики и чекисты. Верховный уполномоченный А. Колчака по Дальнему Востоку Д. Хорват в феврале 1919 года разогнал возглавляемый А. Пуриным Камчатский областной совет, заподозрив членов местного органа власти в чрезмерных симпатиях к японцам.

Дело об «Автономной Камчатке» органы ОГПУ инспирировали в 1933 году. Первый арест состоялся 11 марта того же года. «Назначенного» на должность главы разветвленной террористической повстанческой организации Прокопия Новограбленова «попросили» зайти вечером в Камчатский областной отдел ОГПУ. На свободу он уже не вышел.

Находясь до июня в Петропавловске, Прокопий Новограбленов успел красивым ровным учительским почерком дать компрометирующие показания на 280 человек. Такой прыти от арестованного не ожидали и сами чекисты, поэтому из этого списка исключили «социально близких» к новой власти граждан.

В июне 1933 года почти всех арестованных по делу об «Автономной Камчатке» этапировали в Хабаровск. На рассмотрение тройки полномочного представительства ОГПУ по Дальневосточному краю следователи вынесли обвинительные заключения на 150 человек, записанных в члены «диверсионно-повстанческой и шпионско-вредительской контрреволюционной организации». Большинству были вынесены расстрельные приговоры, в том числе Добровольскому Луке Лукичу, о котором госпожа Добронравова упоминает, как о погибшем на барже. Он расстрелян в январе 1934 года.

Кто-то мне может возразить, что нет разницы в том, как погиб человек. Он стал жертвой ложных обвинений, и это главное. С таким доводом нельзя не согласиться. Но зачем выдумывать ложный трагизм там, где существуют трагедии настоящие? Ответ на поставленный вопрос могут дать только те, кто фабрикует эти вымыслы. Но они молчат, видимо, не понимая, что их ложь в целом девальвирует саму идею восстановления справедливости, заставляя сегодняшнее поколение сомневаться в том, а так ли страшны и необоснованны репрессии, как о них рассказывают. Не в этом ли одна из причин растущей в России ностальгии по сталинскому режиму?

Не трудно предугадать, чем сможет парировать все мои доводы госпожа Добронравова. Скорее всего, она сошлется на рассказы неких очевидцев, которых в силу известных причин расспросить уже не удастся. Такими доводами многие авторы сомнительного качества сочинений пытаются легализовать свои сенсации. Один из летописцев местного быта и нравов в претендующей на откровение книге рассказал о том, как кок советской субмарины, весной – летом 1942 года вывозившей раненых из осажденного Севастополя, потчевал экипаж котлетами из скончавшихся по дороге бойцов. Бытописец также ссылался на рассказы почившего очевидца. Дескать, вот каких мук и страданий потребовала от нас Победа.

В осажденном Севастополе продовольствия не хватало. Но и там котлет из раненых не делали. Субмарина же базировалась на кавказском берегу, где советские войска в тот период в основном снабжались продуктами, поставляемыми в СССР союзниками по ленд-лизу через Иран. Этим пайкам завидовали даже солдаты Вермахта. Нетрудно сегодня найти нормы снабжения экипажей подводных лодок советского Черноморского флота в 1942 году. Уверяю, уважаемые читатели, они не голодали.

Если же автору хотелось рассказать о трагических страницах этого периода войны, то стоило вспомнить об аджимушкайском гарнизоне полковника П. Ягунова, значительную часть которого составляли бойцы и командиры двух полков НКВД, оставленных командованием в мае 1942 года прикрывать переправу войск Крымского фронта на Таманский полуостров. Пять месяцев они вели борьбу с гитлеровцами, испытывая невероятные мучения. Их подвиг можно сопоставить только с обороной Брестской крепости. Правда иногда оказывается трагичнее всякого вымысла, потому что она правда.

Но чтобы следовать в фарватере реальных фактов, надо знать о них. Многие же исторической правды боятся, поэтому предпочитают опираться на «свидетельства очевидцев», а не на документальную базу. Знакомство с реальными документами, серьезными архивными материалами способно поколебать их уверенность в правоте, заставить задуматься, тем ли идеалам посвятили жизнь. Для них выйти за рамки однажды усвоенных представлений все равно, что волку вырваться из квадрата, опоясанного красными флажками. На это способен только самый мудрый и бесстрашный.

В этой связи мне вспоминается неожиданное признание хорошо известного либеральной публике, сегодня уже, к сожалению, покойного, Арсения Борисовича Рогинского. Он стоял у истоков общества «Мемориал» и долгое время руководил его деятельностью.

25 мая 2012 года во время проходившего в Днепропетровске круглого стола «Историк – между реальностью и памятью» он сделал сообщение, шокировавшее многих его единомышленников. Тема очерка позволяет воспроизвести значительную часть этого выступления:

«В начале 90-х я довольно много занимался статистикой советского террора. Изучил огромное количество отчетных «простыней» о терроре за все годы, из разных регионов Советского Союза. Статистика у нас всерьез начинается с 1921 года, до 1921 года сохранились только разрозненные обрывки. А начиная с 1921 года – огромные папки. Году в 1994-м я все изучил, все расписал и сложил. Дальше – нужно было публиковать. Я посмотрел на свои цифры…

… По моим подсчетам за всю историю советской власти, от 1918 до 1987 года (последние аресты были в начале 1987-го), по сохранившимся документам получилось, что арестованными органами безопасности по всей стране было 7 миллионов 100 тысяч человек. При этом среди них были арестованные не только по политическим статьям. И довольно много. Да, их арестовывали органы безопасности, но органы безопасности арестовывали в разные годы и за бандитизм, контрабанду, фальшивомонетничество. И по многим другим «общеуголовным» статьям…

И вот цифра итоговая – 7 миллионов. Это за всю историю советской власти. Что с этим делать? А общественное мнение говорит, что у нас чуть ли не 12 миллионов арестованных только за 1937–1939-й… Просто точно знал, что, во-первых, не поверят. А, во-вторых, для круга, к которому я считаю себя принадлежащим, это значило бы, что все, что нам говорили о цифрах до этих пор вполне уважаемые нами люди, неправда…»

После такого откровения вполне позволительно спросить: а могут ли личности, которые врали, оставаться в категории «вполне уважаемые нами люди»? К словам Арсения Рогинского могу добавить, что пресловутую 58-ю статья, с ее многочисленными частями, пунктами и подпунктами, устанавливающую ответственность за контрреволюционную деятельность, измену Родине, шпионаж и т.д., часто добавляли к уголовным статьям, если совершенные по ним преступления представляли особую социальную опасность – многократные убийства, каннибализм, хищения в особо крупных размерах, спекуляция в голодные годы… Стоит вспомнить про политический бандитизм, военных преступников, настоящих шпионов и диверсантов, националистов, басмачей…

В годы массовых реабилитаций, как и в годы массовых репрессий, чаще всего с составом преступлений не разбирались. Часто и там и там все сводилось к формальным признакам. Понятно, что последствия необоснованных репрессий и реабилитаций разные. Цена первой – лишение свободы и загубленная жизнь. Вторая в худшем случае для кого-то может означать стершиеся границы между добром и злом.

В этой связи мне вспоминается давняя беседа с Валентином Пикулем. Она состоялась в Риге в 1988 году. Я спросил его о темах, которые предпочтет тогда еще советская историческая литература в ближайшие годы? Писатель ответил незамедлительно – репрессии. Сам Валентин Пикуль в этой теме ограничился хроникой времен императрицы Анны Иоанновны «Слово и дело».

Далее он рассказал, что один из бывших руководителей ГУЛага предлагал передать ему свой архив. Видимо, надеялся на его опубликование авторитетным писателем. Пикуль поначалу с большим интересом приступил к изучению документов, но потом решительно отказался от архива. В нем обнаружились хорошо известные на тот момент имена и свидетельства о совершенных ими преступлениях вовсе не политического характера. Как выразился сам Валентин Саввич, «мне не хотелось иметь под кроватью мину, которая обязательно должна взорваться».

С подобными ситуациями в ходе изучения документов доводилось сталкиваться и мне. Расскажу только об одном случае. В октябре 1933 года к уголовной ответственности был привлечен бывший начальник морского контрольно-пропускного пункта в Усть-Камчатске Сергей Николаевич П-в. Его обвиняли в сотрудничестве с японской разведкой. Согласно версии следствия, бывшего начальника МКПП завербовал доктор Ясудо, работавший на заводе № 1049 японской рыболовной фирмы «Ничиро». Затем доктор свел командира-пограничника с секретарем японского консульства Ногучи Иосио, который летом 1933 года находился в Усть-Камчатском районе. Дипломат якобы дал задание П-ву убить одного из японских рабочих, чтобы вызвать обострение отношений между Москвой и Токио.

Но вскоре Ногучи Иосио, чуть основательнее изучив П-ва, пришел к выводу, что советский командир не тот человек, которому можно поручить щекотливое задание, требующее кропотливой проработки.

Секретарь консульства передал П-ву через переводчика фирмы «Ничиро» запечатанный конверт с запиской. В ней дипломат отменял прежнее задание. Но записка, если она и существовала, попала в руки П-ва поздно. Начальник МКПП успел ранить японского рабочего. К счастью, несмертельно. П-ков и доверенный 1061-го концессионного участка фирмы «Ничиро» Хосимото составили акт в трех экземплярах, из коего следовало, что командир-пограничник «ранил японского рабочего случайно, стреляя в чаек».

Казалось бы, полная чушь. К такому выводу пришли и в 1990 году, когда Семена Николаевича реабилитировали, не обратив внимания еще на одно обстоятельство уголовного дела. П-ков до того, как был арестован, дезертировал из части и 20 дней скрывался на японских промыслах. Его выдали только после того, как советская сторона пригрозила проведением силовой операции. Согласитесь, ситуация предстает в несколько другом свете.

Я вспомнил об Арсении Рогинском, Валентине Пикуле, обратился к собственному опыту работы с материалами по реабилитации, чтобы в очередной раз подчеркнуть мысль, с которой начал очерк: тема политических репрессий требует к себе предельно внимательного отношения. Откровенная ложь, в какие бы одежды благих целей она ни рядилась, вульгаризирует проблему, опускает ее на уровень желтой прессы, лишает трагичности одну из сложнейших страниц нашей истории.

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."