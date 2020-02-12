ВО СЛАВУ РУССКОГО ФЛАГА

11 Февраля 2020



Одной из знаменательных и памятных дат отечественной истории, особенно истории российского военного флота, является 9 февраля. В этот день (27 января по старому стилю) в 1904 году русский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» под общим командованием капитана 1-го ранга Всеволода Руднева приняли неравный бой с японской эскадрой контр-адмирала Сотокити Уриу на внешнем рейде залива у корейского города Чемульпо. Это сражение одновременно с нападением японских миноносцев на стоящую в Порт-Артуре русскую эскадру стало началом Русско-японской войны 1904–1905 годов.

Подробности этого сражения хорошо известны не только военным историкам, но и широкому кругу читателей. При этом существуют различные точки зрения как на сам бой, так и на его значение. Так называемые скептики русофобской направленности любят рассуждать о том, что в этом сражении не было смысла. Что бой для русских сложился крайне неудачно. Что ничего героического в бессмысленной попытке прорыва нет. Что ж, еще раз попробуем разобраться.

Для начала отметим, что бой «Варяга» и «Корейца» наблюдали команды стоящих в порту Чемульпо английского крейсера «Талбот», французского «Паскаль», итальянского «Эльба» и американской канонерской лодки «Виксбург». Кроме них, в качестве очевидцев присутствовали экипажи гражданских судов различных стран, в числе которых были и журналисты. 8 февраля порт Чемульпо был блокирован японской эскадрой. Рано утром 9 февраля капитан Руднев получил ультиматум контр-адмирала Уриу, эскадра которого состояла из девяти кораблей: броненосных крейсеров «Асама» и «Чиода», бронепалубных крейсеров «Нанива», «Такачихо», «Ниитака», «Акаси» и трех миноносцев 14-го отряда. При этом один только броненосный крейсер «Асама» по своим тактико-техническим характеристикам превосходил «Варяга» и «старичка» «Корейца» (год спуска на воду 1886) вместе взятых. Руднев принял решение прорываться из залива. Перед строем офицеров и матросов крейсера он сообщил им об ультиматуме японцев и о своем решении. В частности, он сказал: «Безусловно, мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы она сильна ни была. Никаких вопросов о сдаче не может быть – мы не сдадим крейсер и самих себя и будем сражаться до последней возможности и до последней капли крови. Исполняйте каждый свои обязанности точно, спокойно, не торопясь. Осеним себя крестным знамением и с твердой верой в милосердие Божие пойдем смело в бой за веру, царя и Отечество!» В ответ на обращение капитана, по свидетельствам очевидцев, раздалось громовое «Ура!!!». На наш взгляд, это решение командира «Варяга» уже само по себе героическое, несмотря на мнение некоторых критиков, считающих, что Руднев мог принять японский ультиматум, отказаться от боя и таким образом сохранить весь свой экипаж. Капитан 1-го ранга Руднев был мужественным человеком и офицером. Он хорошо знал морской устав, утвержденный еще Петром I, запрещающий спуск Андреевского флага перед неприятелем. Принятие ультиматума означало бы именно это. А трусость никогда не была в почете, ни в какие времена, ни у одного из народов. В 11 часов 20 минут «Варяг» и «Кореец» снялись с якоря. В знак восхищения перед мужеством русских моряков французы, итальянцы и англичане выстроили экипажи на бортах своих кораблей, провожая их в бой с японцами. Музыканты «Варяга» играли гимны европейских держав. Итальянский крейсер «Эльба» ответил гимном России. В полдень русские корабли встретили японскую эскадру, занимавшую позицию за островом Пхамильдо. По данным некоторых источников, соотношение артиллерийской мощи русских кораблей и японской эскадры было в шесть раз больше в пользу последней. Бой начался в 11:45 пристрелочным выстрелом с «Асамы» на расстоянии 7 000 м. Русские корабли открыли огонь в 11:47. Уже в самом начале боя 152-мм снаряд с «Асамы» попал в правое крыло переднего мостика «Варяга». Этим попаданием была уничтожена носовая дальномерная станция, убиты дальномерщики и их командир мичман А. Нирод. «Варяг» ответил прямым попаданием в кормовой мостик «Асамы» и на дистанции около пяти километров сбавил ход, начиная разворот на обратный курс, так как один из японских снарядов перебил коммуникационную трубу с приводами к рулевой машине. При развороте «Варяг» открыл огонь уцелевшими орудиями левого борта по крейсеру «Такачихо» и двум миноносцам, в результате чего один миноносец был потоплен, а «Такачихо» получил серьезные повреждения. По некоторым сведениям, впоследствии «Такачихо» затонул при переходе из Чемульпо в Сасебо, однако его дальнейшее участие в войне опровергает эту информацию. После этого, когда «Варяг» совершал циркуляцию, и расстояние до него было минимальным (4 800 м), он получил большое количество попаданий: одно 203-мм снарядом между носовым мостиком и трубой и пять-шесть 152-мм снарядами в носовую и центральную часть корабля. При последнем попадании 203-мм снаряд с «Ниитаки» разорвался в кормовой части русского крейсера. В 12:13 «Варяг» завершил циркуляцию и вместе с «Корейцем» двинулся назад к якорной стоянке, преследуемый японскими крейсерами «Асамой» и «Ниитакой». В 12:40 в связи с подходом русских кораблей к якорной стоянке, что при продолжении боя создавало угрозу кораблям нейтральных государств, японские крейсера прекратили огонь и отошли. Через пять минут из-за увеличившегося расстояния до противника русские корабли также завершили стрельбу, а в 13:00 встали на якоря на своих стоянках. В общей сложности бой продолжался полтора часа. «Варяг» получил девять серьезных и многочисленные мелкие повреждения. В ходе боя погибли 1 офицер и 22 нижних чина (в течение нескольких дней после сражения скончались еще 10 человек). Ранения получили два офицера и более ста нижних чинов. Канонерская лодка «Кореец» потерь в экипаже не имела, а повреждения ограничились одной осколочной пробоиной в таранном отсеке. Со стороны японцев потери составили потопленный миноносец, серьезные повреждения крейсера «Такачихо» и повреждения меньшей степени крейсеров «Асама» и «Нанива». Относительно погибших японцев в источниках упоминаются разные цифры – до 30 человек различных званий и чинов.

После возвращения в порт Чемульпо Рудневым было принято решение затопить «Варяг», а канонерскую лодку «Кореец» взорвать, что и было сделано вечером того же дня. Офицеры и команды русских кораблей были размещены на французском крейсере «Паскаль», английском «Талбот» и итальянском «Эльба».

В апреле после торжественной встречи в Санкт-Петербурге командир корабля и офицеры были награждены орденом Святого Георгия 4-й степени, нижние чины – знаками отличия различных степеней. Капитан Руднев, помимо ордена, получил звание флигель-адъютанта и стал командиром эскадренного броненосца «Андрей Первозванный».

Что касается дальнейшей судьбы крейсера «Варяг», то 8 августа 1905 года он был поднят японцами, отремонтирован и введен в строй 7 июля 1907 года в качестве учебного крейсера 2-го класса под названием «Соя». Во время Первой мировой войны Российская империя и Япония стали союзниками. В 1916 году крейсер «Соя» (вместе с броненосцами «Сагами» и «Танго») был выкуплен Россией. 4 апреля японский флаг был спущен, а 5 апреля 1916 года крейсер был переведен во Владивосток, после чего под прежним именем «Варяг» был включен в состав флотилии Северного Ледовитого океана. В том же году в составе отряда судов особого назначения под командованием контр-адмирала Бестужева-Рюмина «Варяг» совершил переход из Владивостока в Романов-на-Мурмане. В феврале 1917 года судно ушло на ремонт в Великобританию, где было конфисковано британцами, поскольку советское правительство отказалось платить по долгам Российской империи. В 1920 году «Варяг» был перепродан англичанами мурманским фирмам на слом, в 1925 году при буксировке корабль попал в шторм и окончательно затонул в Ирландском море неподалеку от берега.

Почему же бой «Варяга» и «Корейца» считается героической страницей русской военно-морской истории? Ведь прорыв не удался. Более того, как уже говорилось выше, впоследствии японцы подняли затопленный «Варяг», и он 11 лет был в составе японского флота. Суть произошедшего заключается в смелости русских моряков и лично капитана 1-го ранга Руднева, принявшего единственное приемлемое для него решение – принять бой. Именно поэтому, отдавая дань подвигу русских моряков, японцы, по личному решению императора Муцихито, оставили на корме крейсера название «Варягъ». Новобранцам капитан судна объявлял о том, что они будут обучаться на русском корабле, который сразился с целой эскадрой, а его экипаж отказался сдаться в плен. Более того, в 1907 году, спустя два года после увольнения Руднева в отставку, в знак признания его мужества японский император Муцухито направил ему орден Восходящего солнца II степени. Руднев не отверг награды из рук бывшего противника, но никогда не надевал этого ордена.

Подвиг «Варяга» впечатлил не только соблюдающих Бусидо (кодекс самурая) японцев, но и многих творческих людей. Текст всенародно известной песни «Врагу не сдается наш гордый «Варяг» написал австрийский писатель, поэт и путешественник Рудольф Генрих Грейнц. Музыку к этим стихам, а точнее к их переводу, выполненному русской поэтессой и переводчицей Евгенией Студенской, написал музыкант 12-го гренадерского Астраханского полка Алексей Турищев, принимавший участие в торжественной встрече героев «Варяга» и «Корейца». Песня быстро приобрела популярность в России и стала поистине народной. По сей день она является неофициальным гимном российских моряков. Именем капитана 1-го ранга Руднева названы улицы в Москве и других городах.

Славное имя крейсера «Варяг» не было, да и не могло быть предано забвению. Этим именем были названы два боевых корабля. Гвардейский ракетный крейсер проекта 58, построенный на судостроительном заводе им. А.А. Жданова в 1964 году. Спущен на воду 7 апреля 1965 года. 10 августа 1965 года вступил в строй и 23 сентября того же года, после перехода из Кольского залива по Севморпути во Владивосток включен в состав Тихоокеанского флота. 19 апреля 1990 года «Варяг» был исключен из состава ВМФ и впоследствии утилизирован.

В 1995 году третий корабль проекта 1164 «Атлант», построенный в конце 1979 года на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, который до этого носил название «Червона Украина», был переименован в гвардейский ракетный крейсер «Варяг». После переименования крейсер стал флагманом Тихоокеанского флота вместо тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Лазарев». «Варяг» успешно реализует боевые задачи в составе флота России по настоящее время.

В математике существует понятие аксиома. В юриспруденции – преюдициальность. Означают эти понятия одно и то же – факт, не требующий доказательств. На наш взгляд, бой «Варяга» и «Корейца» также не требует доказательств своего героизма. Народная память сделала этот подвиг аксиомой.

P.S. Всеволод Руднев отмечен и в истории Камчатки как участник установки в августе 1882 года памятника «Слава» в Петропавловске, сооруженного в честь успешной обороны города от нападения англо-французской эскадры в 1854 году. В то время легендарный капитан «Варяга» служил в чине лейтенанта-артиллериста на крейсере «Африка».

Справка «Вестей»

Тактико-технические характеристики

Крейсер «Варяг»

Построен в Филадельфии американской судостроительной компанией в 1899 году. В 1900 году был передан Российской империи. В 1901 году вошел в состав 1-й Тихоокеанской эскадры, базировался в Порт-Артуре.

Длина судна составляла 129,5 метра, ширина равнялась 16 метрам. Судно было оснащено паровыми машинами тройного расширения, так называемые котлы Никлосса. На испытаниях 1900 года показал скорость 24,5 узла. Фактически же мог ходить со скоростью 16 узлов. Экипаж состоял из 570 человек. На вооружении состояло: 12 орудий калибра 152 мм, 12 орудий калибра 75 мм, 8 орудий калибра 47 мм, 2 орудия калибра 37 мм, 2 скорострельные пушки калибра 64 мм, 2 пулемета и 8 торпедных аппаратов.

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», проект 58

Водоизмещение корабля полное 5 350 т, длина 142,3 м, ширина 16,2 м, осадка 7,73 м; мощность паротурбинной установки 92 000 л.с., скорость хода: максимальная – 36 уз., экономическая – 14,5 уз., дальность плавания экономическим ходом 6 000 миль; вооружение противокорабельный комплекс П-35 (16 ракет), ЗРК «Волна» (16 ракет), 2–76,2-мм установки АК-726, 2х12 РБУ-6000 (96 РГБ-60), 2 трехтрубных 533-мм торпедных аппарата, экипаж 304 человека, в том числе 25 офицеров.

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», проект 1164 «Атлант»

Водоизмещение стандартное – 9 380 тонн, полное – 11 490 тонн, наибольше – 11 720 тонн. Длина корпуса составляет 186,4 метра, ширина – 20,8 метра, осадка на миделе при полном водоизмещении составляет 6,28 метра, по носовому бульбу достигает 8,4 метра. Максимальная мощность главной энергетической установки крейсера составляет порядка 113 000 л.с. Полная скорость хода – 34 узла. Дальность плавания экономным ходом – до 8 000 морских миль. Экипаж – 480 человек. Вооружение: комплекс ударного ракетного оружия П-500 «Базальт» с системой управления «Аргон-1164». 8 сдвоенных ненаводящихся ПУ СМ-24. Шестнадцать противокорабельных ракет. Максимальная дальность ведения огня 550 км. Боевая часть ракет может быть фугасно-кумулятивной или ядерной (до 350 кт). ЗРК «Форт» (С-300Ф). Боезапас крейсера – 64 ракеты. Дальность стрельбы до 90 км, при высоте – 25 км. ЗРК ближнего радиуса действия «Оса-МА», общий боезапас – 48 ракет. Двуствольная автоматическая артиллерийская установка калибра 130-мм АК-130, боезапас 360 снарядов. Скорострельные 30-мм шестиствольные автоматы АК-630М – три батареи в составе 2-х установок и одной СУ, общий боезапас 48 000 выстрелов. ГАК «Платина». 2 пятитрубных торпедных аппарата ПТА-53-1134 калибра 533 мм, общий боекомплект 10 торпед. Также для борьбы с подводными лодками может использоваться вертолет Ка-27 корабельного базирования. 2 реактивных бомбовых установки РБУ-6000 (общий боекомплект 96 реактивных глубинных бомб).

Андрей БОРИСЕНКО