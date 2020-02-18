РУБРИКА ВОПРОС – ОТВЕТ

18 Февраля 2020



Жительница Петропавловска-Камчатского Елизавета Сергеевна Ж. спрашивает: «Завершился ли прием документов от кандидатов на должность главы Петропавловск-Камчатского городского округа? Известны ли имена кандидатов? Каким образом будет проходить конкурс по отбору?»

Уважаемая Елизавета Сергеевна. В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п. 2 ст. 38 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа, в редакции от 17 мая 2015 года, глава городского округа избирается городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, и возглавляет администрацию городского округа. За период с 2005 года, когда был принят Устав городского округа, должность главы города занимали: председатель городской думы Константин Слыщенко (при этом главой администрации ПКГО в тот период был Алексей Алексеев, ушедший в отставку в связи с истечением срока действия контракта и возбуждением в отношении него двух уголовных дел), Елена Панченко, Дмитрий Зайцев и Виталий Иваненко. Все они ушли в отставку по собственному желанию, но с различной мотивацией. На данный момент полномочия главы городского округа исполняет Константин Брызгин.

Прием документов от кандидатов на должность главы Петропавловска-Камчатского завершился 13 февраля 2020 года. Заявления подали 13 кандидатов (две несчастливых цифры подряд, ох, не к добру это…). В их числе Константин Брызгин, его заместитель – руководитель контрольного управления городской администрации Александр Сашенков, бывший руководитель городского управления МВД Максим Ленчик, бывший директор ОАО «Молокозавод Петропавловский» Василий Милованов, представитель партии «Справедливая Россия» Дмитрий Бобровских, Олег Кошкалда, Андрей Чувилин, Вячеслав Григоров, Анатолий Никишин, Алексей Шевцов, Валентин Костыгин, Анатолий Ким и жительница г. Москва (данные по кандидатуре не сообщаются). Наиболее проходной фигурой, по мнению редакции, является кандидатура Константина Брызгина.

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов входят: региональный министр территориального развития Сергей Лебедев; депутат Законодательного собрания Камчатского края Андрей Лиманов; референт отдела правового регулирования вопросов местного самоуправления Министерства территориального развития Александр Савчук; председатель Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа Галина Монахова; депутат городской думы, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в городской думе Сергей Смирнов и заместитель руководителя Аппарата городской думы Татьяна Катрук.

Первое заседание комиссии состоялось 17 февраля. На нем было принято решение о допуске 12-ти кандидатов к участию в конкурсе. Заявление жительницы Москвы было отклонено комиссией, так как оно подано с нарушением порядка.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия и уполномоченные структуры проверят документы кандидатов. На втором претенденты представят комиссии свое видение развития городского округа и пройдут экзамен на знание законодательства. В итоге комиссия отберет двух кандидатов, которые будут представлены городской думе. Из них депутаты и выберут главу города.

Жительница Петропавловска-Камчатского Надежда Ивановна С. спрашивает: «В выпуске «Вестей» от 4 февраля вы рассказали о новом коронавирусе и ситуации с его распространением. Как эта ситуация развивается в настоящее время?»

Уважаемая Надежда Ивановна. По последним данным, число заболевших от коронавируса (COVID-19) в мире достигло 69 264 человек. При этом умерших – 1 669, вылечившихся – 9 664. В больницах Китайской Народной Республики в настоящее время проходит курс лечения 57,416 тысячи человек, состояние более 11,2 тысячи больных оценивается как тяжелое. Процент смертности практически не изменился – 2,4%. Отметим, что данные постоянно обновляются. Ситуация с распространением заболевания оценивается неоднозначно. Так, например, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе выступления на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля заявил о том, что дальнейшее развитие эпидемии вируса спрогнозировать не представляется возможным. Ранее его советник Айру Лонджини сделал сенсационное заявление, что коронавирусом может заразиться две трети населения планеты. Однако позже эксперты ВОЗ высказались менее категорично. В частности, Тарик Язаревич сообщил, что делать прогнозы о масштабах эпидемии нецелесообразно, так как невозможно узнать, когда вспышка заболевания достигнет пика, пока это не произойдет.

Российские эксперты скептически отнеслись к высказыванию Айру Лонджини о возможности заражения новым коронавирусом двух третей населения земного шара. В частности, первый заместитель председателя думского комитета по образованию, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сказал: «Не заболеют. Могу поклясться! Не будет 2/3 заболевших планеты. Хватит людей пугать! По последним данным, коронавирус привел к 2,4% смертельных случаев. Цифра сравнительно небольшая. К тому же вирус менее контагиозный, чем грипп». После победы над коронавирусом, по мнению Онищенко, не ожидается новых вспышек. Он напомнил, что после победы в 2003 году над вспышкой атипичной пневмонии рецидивов не было.

Между тем правительство Китайской Народной Республики, где впервые был выявлен коронавирус COVID-19, ужесточает меры борьбы с заболеванием вплоть до введения в уголовный кодекс страны смертной казни за уклонение от лечения и заражение коронавирусом. Источник в народном суде Пекина сообщил, что во время эпидемии будут применять высшую меру наказания к чиновникам, отвечающим за борьбу с вирусом и уличенным в коррупции, а также к производителям и распространителям контрафактных лекарств и к больным коронавирусом за злонамеренное заражение. Смертная казнь предусмотрена и для тех, кто отказывается от карантина и лечения и при этом посещает общественные места и ездит в транспорте. Кроме того, китайские медики утверждают, что нашли эффективный способ лечения коронавруса – это переливание плазмы крови выздоравливающих пациентов больным. У выздоравливающих есть антитела, которые помогают в борьбе с вирусом. Таким методом уже удалось вылечить 10 человек.

Жители Петропавловска-Камчатского Светлана Петровна П. и Сергей Владимирович П. спрашивают: «В одной из публикаций вы рассказали о мерах административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан. Планируются какие-либо нововведения в этом направлении?»

Уважаемые Светлана Петровна и Сергей Владимирович. По имеющейся информации на утверждении в Министерстве юстиции РФ находится поправка в Кодекс об административных правонарушениях РФ, предусматривающая прямую ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. На данный момент Кодекс прямой ответственности за подобное правонарушение не предусматривает. Проектом поправки предлагается введение штрафных санкций для нарушителей: физических лиц – предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тысяч рублей, должностным лицам – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 10 тысяч до 25 тысяч рублей и юридическим лицам – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. По мнению члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елены Афанасьевой внесение такой поправки поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме даже в дневное время. По словам сенатора: «Резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы Административного кодекса».

Семен Александрович А., житель Петропавловска-Камчатского, спрашивает: «В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в школах Петропавловска появятся «парты героев». Пожалуйста, расскажите об этом подробнее».

Уважаемый Семен Александрович. «Парта героя» – это всероссийская акция, которая проходит в образовательных учреждениях в рамках партийного проекта «Новая школа» политической партии «Единая Россия». Реализуется она путем установки ученического стола, на котором размещена фотография героя, проходившего обучение в данной школке, информация о фактах его биографии и заслугах. Также на парте размещен QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с общей информацией о героях. Одна из таких парт вместе с мемориальной доской уже установлена в общеобразовательной школе № 9 в память о подполковнике ГРУ Илье Маскаеве, погибшем 27 апреля 2007 года при исполнении служебного долга в Чечне. 14 февраля этого года в школе № 1 была торжественно установлена парта героя в память о санинструкторе Андрее Колаеве, младшем сержанте, проходившем службу в Афганистане, умершем от полученных в бою ранений 3 апреля 1985 года, награжденном орденом Красной Звезды посмертно.

Добавим, что на территории Петропавловска установлены мемориальные доски в память о еще двух героях, погибших при исполнении служебного долга – старшине внутренней службы регионального специализированного отряда по тушению крупных пожаров УГПС УВД Камчатской области Александре Евгеньевиче Кодачигове (погиб 6 мая 1998 года, награжден орденом Мужества посмертно) и старшем лейтенанте управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю Хасанове Якове Игоревиче (погиб 21 апреля 2017 года, награжден медалью «За отвагу» посмертно). «Вести» подробно рассказывали об обстоятельствах их гибели («Вести» от 12.11.2019 г. «Мы помним»). Ученические столы, в рамках акции, также будут установлены в школах, где проходили обучение Александр Кодачигов и Яков Хасанов. Это городские общеобразовательные школы № 9 и № 36.

Житель города Олег М. спрашивает: «В статье «Как Овечкин обошел великого канадца по голам в НХЛ» вы рассказали о достижениях знаменитого российского хоккейного нападающего Александра Овечкина. Каковы его достижения на данный момент?»

Уважаемый Олег. Российский хоккеист, нападающий, капитан клуба национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает свой путь к достижению рекорда по заброшенным шайбам, однако за период, прошедший с даты нашей публикации (4 февраля 2020 года), он не забросил в нескольких матчах ни одного гола. На наш взгляд, ничего критичного в этом нет. У Александра и ранее бывали периоды спада, после которых он удивлял спортивный мир новыми достижениями. При этом рады сообщить, что, по версии ESPN – главного спортивного телеканала США, гол Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году стал лучшим в истории НХЛ. Эту шайбу Александр забросил после падения, лежа на спине, в перевороте на 360 градусов. Второе место в этом рейтинге разделили россиянин Андрей Свечников и швед Филип Форсберг. На третьем месте знаменитый нападающий «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье с его голом в финале Кубка Стэнли 1991 года.

Степан Петрович Д. спрашивает: «С большим интересом прочел вашу статью «Во славу русского флага». В ней вы упоминаете Морской устав, утвержденный Петром I, запрещающий спуск Андреевского флага перед неприятелем. Однако, насколько я знаю, такие случаи были. Расскажите, пожалуйста, об этом».

Уважаемый Степан Петрович. Вы правы, к сожалению, такие случаи были. История не может состоять исключительно из славных и гордых страниц. Однако таких случаев за всю историю российского флота было всего два: Во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов, 11 мая 1829 года, командир русского фрегата «Рафаил» капитан 2-го ранга Семен Стройников спустил флаг перед турецкой эскадрой из 15 кораблей, стремясь сохранить жизнь экипажу. Именным указом императора Николая I было предписано опозоривший себя фрегат при первой же возможности сжечь. Произошло это лишь 24 года спустя в Синопском сражении, однако воля императора была выполнена: «Рафаил», состоявший в турецком флоте, сожгли, а данное имя больше никогда не использовалось для русских кораблей. Что касается Стройникова, то он по возвращении из плена был лишен всех наград и званий, а также разжалован в простые матросы. Отметим, что всего через три дня после сдачи Стройниковым «Рафаила», 14 мая 1829 года, другой российский офицер 28-летний Александр Иванович Казарский, командир 20-пушечного брига «Меркурий» принял решение о сражении с двумя турецким линейными кораблями: 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем». Они, обладая превосходством в скорости, настигли бриг и предложили командиру сдаться со всем экипажем, то есть спустить флаг перед неприятелем. Капитан-лейтенант Казарский ответил отказом. Превосходство противника по вооружению перед «Меркурием» было 9-кратным. Во исполнение своего решения Казарский приказал прибить кормовой Андреевский флаг к гафелю (часть мачты парусного судна), чтобы тот ни при каких обстоятельствах не был спущен, и положить заряженный пистолет перед входом в крюйт-камеру (пороховой погреб), чтобы последний оставшийся в живых член экипажа выстрелом взорвал судно. В ходе неравного боя русским морякам удалось повредить парусное вооружение кораблей противника, в результате чего турки лишились превосходства в скорости. Потеряв убитыми и ранеными 10 из 115 членов экипажа, героический «Меркурий» оторвался от неприятеля. Победа маленького брига в бою с двумя большими кораблями казалась настолько фантастической, что некоторые специалисты в военно-морском деле отказывались в нее верить. Английский историк военного флота Фредерик Джейн, например, сказал: «Совершенно невозможно допустить, чтобы такое маленькое судно, как «Меркурий», вывело из строя два линейных корабля». Этот исторический эпизод является одной из ярких страниц русского военного флота и отечественной истории в целом. Бриг был награжден кормовым Георгиевским флагом и вымпелом. Кроме того, указом императора предписывалось всегда иметь в составе российского флота корабль под названием «Меркурий». В 1839 году в Севастополе был торжественно открыт памятник Казарскому и подвигу брига «Меркурий». Автором проекта является академик архитектуры Александр Павлович Брюллов. Лаконичная надпись, сделанная на пьедестале, гласит: «Казарскому. Потомству в пример».

Второй раз флаги на русских кораблях были спущены в 1905 году, во время русско-японской войны 1904–1905 годов в конце Цусимского сражения между русской и японской эскадрами, по приказу контр-адмирала Небогатова, стремившегося спасти жизнь оставшимся матросам и офицерам. Сражение окончилось поражением русской эскадры, которая потеряла убитыми и утонувшими 209 офицеров и 4 761 нижнего чина. В плен были взяты 7 282 человека, включая двух адмиралов. Большая часть российских кораблей была потоплена противником или затоплена собственными экипажами, часть капитулировала, и лишь четырем удалось дойти до русских портов. Эта сдача в плен явила собой громкую пощечину чести русского флота, особенно в сравнении с героическим боем крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» под общим командованием капитана 1-го ранга Всеволода Руднева с японской эскадрой 9 февраля 1904 года. В декабре 1906 года состоялся суд, который приговорил контр-адмирала Небогатова к смертной казни, замененной впоследствии на 10 лет заключения в крепости. Небогатов отбыл в заключении два года, после чего был помилован.

Андрей БОРИСЕНКО