А ХУЛИГАНЫ ЕСТЬ…

18 Февраля 2020



Двое молодых мужчин, которые 31 января этого года на лестничной площадке возле своей квартиры поколотили бывшего депутата Заксобрания Камчатского края, бывшего члена партии «Единая Россия», бывшего члена партии ЛДПР, ныне члена партии «Справедливая Россия» Валерия Голубева, были задержаны.

Напомню эту детективную историю. Господин Голубев, как он считает, выступил с разоблачениями в сфере оказания услуг ЖКХ и транспортных перевозок. Правда, так называемые «разоблачения», скорее, напоминали разговор жилбалбеса во сне, если не сказать крепче. Однако представители внесистемной и системной оппозиций хором начали вещать, что эсера Голубева избили единоросы. В судмедэкспертизе у него насчитали восемь синяков на руках и ногах. Пострадавший утверждает, что в 10 часов 30 минут утра ему в дверь позвонил десятилетний мальчик и сказал, что принес для него документы. Открыв дверь, господин Голубев увидел двух крепких молодых людей в балаклавах с битами в руках, которые, не проронив ни слова, начали молотить весьма упитанное тело системного оппозиционера.

У газеты возникло сразу две версии причин случившегося.

Первая: господин Голубев сам себя отдубасил битой, чтобы напомнить электорату о своем существовании (внушительная биомасса с бледно мерцающими признаками разума давно не появлялась в медиапространстве).

Вторая: господину Голубеву намяли бока за то, что, занимаясь бизнесом в сфере оказания услуг ЖКХ, он, руководя управляющей компанией, многим в нашем крае, задолжал крупную сумму денег. Другими словами, «кинул» своих партнеров. Правда оказалась банальна и совсем не драматична. К нашему удивлению, полиция быстро установила и задержала хулиганов, а заодно и десятилетнего мальчика, звонившего в дверь (им оказался 18-летний племянник одного из нападавших), драчунам исполнилось по 30 лет. Они объяснили, что, однажды следуя на рейсовом автобусе по городскому маршруту, господин Голубев оказался с ними в одном салоне. Он по какой-то причине повел себя по-хамски в отношении молодых людей. Те не стали применять физическую силу к неадекватно ведущему себя Голубеву при людях, а решили проследить за ним и узнать, где он живет, что и было сделано. Через несколько дней вместе со своим племянником, надев балаклавы, они появились перед дверью грубияна. Остальное уже известно. Злодеи утверждают, что при воспитании обидчика биты не применяли. Эсер Голубев настаивает, что синяки ему наставили по политическим мотивам.

Допустим, господин Голубев раскрыл страшную компрометирующую тайну о единоросах в сфере бизнеса управляющих компаний. Если все было так очевидно, то почему говорливое политчудо не обратилось в компетентные органы, а решило заняться публичным обличением? Сравнивая то, что он озвучил в своих выступлениях, с выступлениями других оппозиционеров, например, младшего сына внесистемной оппозиции Алексея Николаева или невесть откуда свалившегося в оппозиционные ряды Александра Зайцева (очень близкого Дмитрию Зайцеву – по фамилии, конечно), то последних единоросы должны были давно утопить в проруби. Так нет же, для акции устрашения те почему-то выбрали самого тяжелого политодуренного Голубева, работающего, скорее, за «Единую Россию», чем против нее. Зачем им колотить своего союзника? О таких дуремарах в оппозиции единоросам можно только мечтать.

Представим себе ситуацию, что завтра какой-нибудь эсер, например, по фамилии Каменюк, поднимаясь по лестничному пролету в свою квартиру, спотыкается, неудачно падает и бьется переносицей о железобетонную ступеньку. В таком случае появляется сразу два синяка под глазами. Господин Каменюк, глядя на себя в зеркало, восклицает: «Вот оно счастье!» – и тут же выкладывает видео в социальные сети с комментариями, что на него напали единоросы за плохие слова, высказанные им в адрес партии власти.

Кстати, в моей журналистской практике такие случаи уже были. Когда журналист Игорь Кравчук, напившись до полуобморочного состояния, поскользнулся на льду и упал лицом вниз, не успев выставить руки перед собой. В полном соответствии с законами физиологии он честно заработал синяки под обоими глазами. На следующий день в редакции «Вестей» он без тени смущения рассказывал, как на него напали и избили неизвестные люди. Заявление в милицию он подавать не стал.

Но вернемся к господину Голубеву. Что грозит его обидчикам?

Статья 6.1.1. КоАП РФ. Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не подпадающих под признаки уголовно наказуемого деяния, может повлечь одно из следующих наказаний:

наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей;

административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток;

обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.

Не успели сойти синяки с заплывшего жиром тела господина Голубева, как его заступники придумали новую политическую акцию. Пока все обошлось без излишнего драматизма. Активист Камчатского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Бобровских, председатель экзотического общественного движения в Камчатском крае «За новый социализм» Владимир Костыгин и председатель городского отделения партии «Справедливая Россия» Александр Каменюк решили 22 февраля этого года провести дискуссию за круглым столом на тему: «Политические партии и общественно-политические движения на пути к выборам 2020 года. Проблемы реформирования избирательного права в Камчатском крае». Вопросы, которые собираются обсудить оппозиционеры, звучат так (цитирую):

«1. Отмена муниципального фильтра при выдвижении кандидатов на выборах губернатора Камчатского края.

Отмена конкурсного порядка назначения главы Петропавловск-Камчатского городского округа. Внесение в Федеральное Собрание РФ предложений по внесению в Конституцию поправок о выборах глав регионов, городов, городских и районных округов и сельских поселений на основе всеобщего равного и прямого избирательного права».

Полная неразбериха в головах камчатских убогих оппозиционеров представлена во всей своей невежественной красе. Начну, например, со второй части повестки дня «Проблемы реформирования избирательного права в Камчатском крае». Сразу скажу, в Камчатском крае нет проблем с избирательным правом, оно строится в точном соответствии с федеральными законами, и ничего нового привнести в эти законы мы не имеем права. Поэтому обсуждать проблемы реформирования избирательного права в Камчатском крае – это все равно, что дискутировать по поводу влияния лунного света на рост забора в приусадебном участке.

Теперь остановимся на вопросах, предлагаемых к обсуждению. Отмена муниципального фильтра при выдвижении кандидатов на выборах губернатора Камчатского края, отмена конкурсного порядка назначения главы Петропавловск-Камчатского городского округа зависят только от соответствующих изменений в федеральном законодательстве.

Поэтому логично обсуждать только третий вопрос «Внесение в Федеральное Собрание РФ предложений по внесению в Конституцию поправок о выборах глав регионов, городов, городских и районных округов и сельских поселений на основе всеобщего равного и прямого избирательного права». Из него будет проистекать решение первых двух.

Организаторы круглого стола перепутали причину со следствием. На минуту представим себе, что эти оппозиционные неучи дорвутся до власти. Они начнут придумывать велосипед, только колеса к нему приставят квадратные. Эти горе-реформаторы в первую очередь хотят реализовать свои непомерные амбиции, тешить свое тщеславие, а не улучшить государственное устройство, придумать и принять более справедливые законы. Мракобесы придут во власть мстить, избавляясь от людей идеологически чуждых им по убеждению, но какие у них убеждения? Сегодня кто-нибудь из жителей Камчатки, включая, например, самих эсеров, может сказать, в чем разница между программами политических партий «Справедливая Россия» и «Единая Россия», включая либерально-демократическую партию? Навряд ли. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов открыто и официально поддерживает действующего Президента Российской Федерации Владимира Путина. Все федеральные законы, принимаемые Госдумой, осенены его подписью. Следовательно, господин Миронов согласен с этими законами. Однако представители Камчатского регионального отделения эсеров идут против своего партийного руководителя. Значит, им нужно выйти из партии и присоединиться к несистемной оппозиции. Но тогда есть опасность, что они не наберут достаточное количество подписей избирателей для регистрации кандидатами на региональных, муниципальных выборах в представительные органы власти.

О чем тогда собираются дискутировать политбузотеры за круглым столом? Скорее всего, никакой дискуссии не предвидится, а будет стоять гвалт с общим смыслом «Долой!», кого угодно, но «Долой!», «Во всем виноват президент, губернатор и партия власти». Не помыли подъезд в многоквартирном жилом доме – виноват губернатор, по технической причине задержался вылет самолета из Москвы на Камчатку – виноват президент, эсеры набрали низкий процент голосов на выборах – виновата партия власти.

После бурной дискуссии организаторам нужно быть осторожными как никогда. Нельзя хамить случайным прохожим или попутчикам в автобусе, а то вдруг к ним, как к господину Голубеву, придут «клоуны» в масках и с помощью кулаков подравняют искривленную дурными манерами линию жизни, то-то будет история. Сколько драматического пафоса прольется на головы камчатцев, трудно даже себе представить.

Итак, представление начинается?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ