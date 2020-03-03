КТО ВЫ, ТОВАРИЩ ЛЕО?

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03 Марта 2020

Скажу сразу, ответ на этот вопрос неизвестен. Я лишь позволю себе высказать предположение, кто из агентов советской политической разведки, работавших в Японии в 30-х годах прошлого века, мог носить псевдоним Лео. Гипотеза небесспорна. И ряд соображений, о которых читателю также предстоит узнать, дают мне основание полагать, что точного ответа на этот вопрос мы никогда не получим. Документов, свидетельствующих о спецкомандировке человека, о котором пойдет речь в этом очерке, также не найдено.

Рассказ, пожалуй, следует начать почти с конца нашей истории, с января 1939 года, когда группа агентов японской военной разведки, состоящая из семи человек, перешла границу СССР возле турецкого селения Борчки. Первые метры абхазского ущелья встретили террористов плотной южной темнотой и обнадеживающей тишиной.

Бывшие белогвардейцы, составлявшие основу террористической группы, двигались к Мацесте, где тогдашний советский лидер Иосиф Сталин лечил заработанный им в шести северных ссылках полиартрит. Вел группу в недавнем прошлом комиссар госбезопасности 3 ранга, начальник УНКВД по Дальневосточному краю Генрих Самойлович Люшков, перебежавший в Маньчжурию 13 июня 1938 года из Приморья, на участке Посьетского пограничного отряда. До того как оказаться в Хабаровске, он возглавлял управление Народного комиссариата внутренних дел по Азово-Черноморскому краю, неоднократно посещал и сталинскую дачу в Сочи, и лечебницу в Мацесте. Люшков, согласно существующей версии, и предложил новым хозяевам из Токио организовать покушение на советского лидера.

По нарисованному бывшим чекистом плану японцы в Южной Маньчжурии, вблизи города Чанчунь построили копию водолечебницы Мацесты. Здесь проходили тренировки террористической группы. Они показали, что шанс на успех у диверсантов есть. После завершения тренировок группу в сопровождении агентов японской военной разведки окольными путями отправили в Турцию. Но до Мацесты Люшкову и шестерым его спутникам добраться не удалось. В нескольких сотнях метров от границы их встретил пулеметный огонь пограничников.

Трое террористов – Николай Лебеденко, Леонид Малхак и Михаил Сурков – в завязавшейся перестрелке погибли. Четверо – Борис Безыменский, Исаак Зеленин, Виталий Смирнов и Генрих Люшков – сумели вернуться в Турцию, что в данной ситуации представляется фактом невероятным.

Очевидно, что советские органы безопасности ждали террористов. Оперативная целесообразность подсказывала и тактику действий: группу пропускают вглубь территории, отрезают от границы и прилагают все усилия к захвату агентов японской разведки живыми, тем более что с ними идет Генрих Люшков, которого некоторые зарубежные журналисты того периода поспешили назвать личным врагом Сталина.

После задержания террористов следовало ожидать открытого судебного процесса, на котором Люшков и компания рассказывают всему миру об организации Токио покушения на главу советского государства. Думаю, что международный скандал обернулся бы десятком харакири в верхних эшелонах японского генштаба и разведки.

Но происходит все иначе. С террористами завязывают вблизи границы перестрелку, часть группы ликвидируют, остальным дают возможность укрыться на территории Турции. Объяснение этим странностям можно дать только одно: советская сторона была заинтересована в возвращении кого-то очень важного из состава группы к японским хозяевам.

Эти соображения стали очевидны и Токио. Спустя некоторое время японцы сумели выяснить, что информацию о сверхсекретной операции разведки Страны восходящего солнца, получившей кодовое название «Медведь», в Москву передал агент советской разведки под псевдонимом Лео. Под подозрением оказалась четверка диверсантов, спасшихся от пограничников. Вину ни одного из них доказать не удалось, но дальнейшее сотрудничество с террористами-неудачниками японская разведка вела крайне дозировано, в том числе с Генрихом Люшковым.

Он получит гражданство Страны восходящего солнца. До момента гибели Люшкову формальная должность консультанта японской военной миссии (ЯВМ – военная разведка) по СССР обеспечивала сносные условия жизни, но к тайным операциям его уже не привлекали. Новые хозяева Люшкову больше не доверяли, а потому, когда в августе 1945 года возникнет угроза захвата советскими войсками бывшего комиссара госбезопасности, японцы поспешат его ликвидировать.

Этими странностями авантюрная история жизни одного из самых известных советских перебежчиков не исчерпывается. Первыми на них обратили внимание историки органов государственной безопасности Дальнего Востока Алексей Буяков, Андрей Полутов, а также генерал-майор Владимир Нечипорюк, который, прежде чем возглавить Управление ФСБ России по Камчатскому краю в 2005–2010 годах, служил в Приморье.

По их сведениям, водитель, который повез Люшкова в его последнюю командировку на границу, где, по заявлению комиссара госбезопасности, ему требовалось встретиться с важным закордонным агентом, получил очень либеральное наказание за то, что не мог распознать в своем начальнике врага народа. И это при том, что на дворе стояло лето 1938 года – время активных политических репрессий. Под арестом водитель содержался в весьма комфортных условиях и вышел на свободу значительно раньше назначенного ему срока лишения свободы.

Начальник пограничной заставы, который сопровождал Люшкова к месту предполагаемой встречи с закордонным агентом, репрессий избежал вовсе.

Симптоматично и отношение к семье Генриха Люшкова. До сих пор, несмотря на рассекреченные документы о судьбах жены комиссара госбезопасности Нины Люшковой-Письменной и его падчерицы Людмилы, во вполне солидных изданиях можно встретить рассказы о том, что супругу после изуверских пыток в застенках Лубянки расстреляли, а ребенок где-то сгинул в спецприемниках.

Реальность с этими фантазиями не имеет ничего общего.

В январе 1939 года Н. Люшкову-Письменную как члена семьи врага народа осудили на восемь лет лагерей. В каких местах она отбывала свой срок, мне неизвестно. Но, если она и находилась в лагерях, то, как и водитель ее мужа, весьма недолго. 15 февраля 1940 года особое совещание при НКВД постановило считать Н. Люшкову-Письменную отбывшей срок и отправило в пятилетнюю ссылку. Скончалась она в Латвии в 1999 году. Спустя 11 лет там же умерла и ее дочь, которая, пока мать находилась то ли в лагерях, то ли на специальной даче, воспитывалась родственниками.

Вызывает сомнение и возможность самой поездки Генриха Люшкова «на встречу с закордонным агентом» в ситуации, в которой комиссар госбезопасности оказался к июню 1938 года.

Незадолго до описываемых событий он получил распоряжение выехать в Москву для получения нового назначения без указания конкретной должности. Как правило, за таким вызовом следовал арест. Более того, еще 26 мая 1938 года Люшкова освобождают от обязанностей начальника УНКВД по ДВК по формальной причине – реорганизации Главного управления государственной безопасности. Лишившись должности, Люшков лишается и права заниматься святая святых деятельности спецслужб – оперативной работой, тем более с закордонной агентурой. Для встречи с ее представителями в подобных условиях требовалась санкция Москвы.

Никто не препятствует командировке бывшего начальника управления на юг Приморья. Поездка в Посьет переносила прибытие в столицу срочно вызванного в Москву Люшкова минимум на полторы-две недели. В такой ситуации командировка Люшкова в Хасанский район представляется невероятной, однако вопреки всем существующим правилам она состоялась.

Но и этими фактами все странности с побегом комиссара госбезопасности в Маньчжурию не исчерпываются. Алексей Буяков и Андрей Полутов еще более 15 лет назад обратили внимание на то, что перебежчик выдал японцам либо агентов-двойников, либо уже задержанных нелегалов, либо тех, до кого контрразведка Токио дотянуться не могла. Резидентура НКВД, равно как советская военная разведка, в Маньчжурии и Японии после побега Люшкова существенного урона не понесла.

Из этого факта можно сделать как минимум два вывода. Первый из них читателю понятен. А второй состоит в том, что, если и имело место сознательное предательство, то Генрих Люшков не выдал действующую агентуру, будучи человеком высокой нравственности и долга. Увы, те сведения, которыми я располагаю о комиссаре госбезопасности, такого заключения не позволяют сделать.

Кровавый след Генрих Люшков оставлял повсюду, где служил, но организованные им репрессии на Дальнем Востоке отличаются особым размахом и изощренностью. В ряде современных публикаций о начальнике УНКВД по ДВК словно под копирку сообщается, что он виновен в аресте своего предшественника Терентия Дерибаса и 40 видных дальневосточных чекистов. Вторит этой версии и статья в «Википедии». На самом деле репрессированных сотрудников Управления НКВД по Дальневосточному краю, в том числе на Камчатке, было гораздо больше. При этом к аресту Дерибаса Люшков отношения не имел. Терентий Дмитриевич вызов в Москву с билетом в один конец получил за месяц до появления в Хабаровске Генриха Самойловича.

О деятельности Люшкова на Дальнем Востоке, о некоторых его человеческих качествах позволяют судить показания прибывшего в группе Г.С. Люшкова из Ростова в Хабаровск старшего лейтенанта госбезопасности М.П. Рысенко, арестованного позднее за эскалацию незаконных репрессий:

«Работая с 1936 года в УНКВД по Азово-Черноморскому краю, я замечал, что руководство управления – Г.С. Люшков, М.А. Каган, Г.М. Осинин-Винницкий (все прибыли в Хабаровск. – В.С.)направляло работу не на вскрытие глубоких контрреволюционных формирований, а на чисто внешнюю эффективность, погоню за количеством арестованных… Следователи под руководством Люшкова, Кагана, Осинина-Винницкого при оформлении протоколов вставляли в них произвольно много лиц, о которых обвиняемые вовсе не показывали».

Рысенко, столкнувшись с такой практикой ведения следствия, намеревался написать о ней в ЦК ВКП(б). О том, что молодой сотрудник начал готовить документы для органов партийного контроля, стало известно Кагану, и он умело, незаметно для самого начинающего работника, сделал его частью преступного механизма фальсификации уголовных дел.

«Попав в зависимость от Люшкова, – продолжал далее рассказывать следователям Рысенко, – я стал выполнять предательские задания и в конце 1937 года как приближенный к начальнику управления вместе с Малаховым, Малкевичем, Удальцом, Евтушенко, Круминым, Каваевым, Селивановым, Родионовым и другими работниками НКВД из Ростова выехал на Дальний Восток.

Должен, однако, сказать, что ростовский период предательской деятельности Люшкова, Кагана, Осинина-Винницкого (при моем, разумеется, участии) бледнеет перед той предательской системой работы, которую мы… практиковали в Дальневосточном крае.

Еще на пути следования в Хабаровск все следующие из Ростова лица устраивали сборища в вагоне Люшкова, на которых договорились держаться… друг за друга, изолироваться от остального коллектива, никаких знакомств… не заводить и не болтать о ростовских делах. Люшков поставил перед нами задачу о перенесении «опыта» следственной работы из Ростова в Хабаровск…»

На Дальнем Востоке новый начальник краевого управления встретился с сослуживцем по Украине – начальником УНКВД по Приморской области капитаном г/б. Яковом Савельевичем Визелем. Для последнего эта встреча обернулась трагедией. Визеля арестовали, как и других начальников областных управлений, но после нескольких дней содержания во внутренней тюрьме краевого управления он неожиданно почувствовал себя плохо. Капитана отвезли в больницу, где он и скончался. Рысенко уверял следователей, что Визеля отравили. Считает, что по прямому указанию Люшкова. В качестве доказательства Рысенко ссылается на разговор с Осининым-Винницким. Тот, говоря, что Визель бывший украинский работник и много знает о Люшкове, подчеркнул: «... не в наших интересах держать человека с таким языком».

Из ростовских чекистов на Камчатке в 1937–1939 годах служил бывший личный секретарь Люшкова – К.Н. Случанко.

Очевидно, что Генрих Самойлович на образ рыцаря без страха и упрека не тянет, но ведь что-то его заставляло давать японцам дозированную информацию?

В связи с предательством Люшкова неоднократно всплывает имя Рихарда Зорге, носившего псевдоним «Рамзай». С определенного момента его считают суперагентом советской военной разведки. Автор одного из очерков о побеге Люшкова с радостью сообщает, что предатель не знал о Рихарде Зорге, в противном случае СССР лишился бы возможности получать ценнейшую информацию.

Все дело в том, что главный дальневосточный чекист подробные сведения о существовании «Рамзая» имел, и тому есть документальные подтверждения. Да, Рихард Зорге представлял разведку РККА, а не НКВД, но связь с ним поддерживалась через расположенную в Посьете радиостанцию специального назначения Народного комиссариата внутренних дел, работу которой непосредственно курировал Люшков.

Сам «Рамзай» к истории с перебежчиком также имел непосредственное отношение. Рихард Зорге сумел переправить в Центр материалы с показаниями Люшкова японской и немецкой разведкам.

Дело в том, что, когда Токио предал огласке информацию о перебежчике, бывшим комиссаром госбезопасности заинтересовались и германские спецслужбы. Глава Абвера (немецкая военная разведка и контрразведка) адмирал Канарис направил в Японию полковника Грейлинга. Он после допросов перебежчика подготовил документ, получивший название «Доклад о встречах между Люшковым и немецким специальным представителем и связанная с этим информация».

Грейлинг познакомил с докладом немецкого военного атташе в Японии майора Шолля. Через последнего доступ к документам получил и Рихард Зорге, сумевший даже часть страниц скопировать.

Такова официальная версия. Но можно ли всерьез верить в то, что военный атташе знакомит с секретными документами пускай даже своего друга, но все-таки журналиста Зорге, к тому же с хорошо известным коммунистическим прошлым, а потому считавшимся фашистским режимом неблагонадежным? Предлагаю читателю самому дать ответ на этот вопрос. Не исключаю, что германские спецслужбы искали канал для передачи дезинформации Москве.

Утверждается, что советское руководство, получив копию доклада полковника Грейлинга, пришло в ужас. Дескать, перебежчик раскрыл секретнейшую информацию о состоянии и вооружении войск, укрепрайонах Красной Армии на Дальнем Востоке. Но только что мог знать об РККА начальник УНКВД, проведя в Хабаровске всего год и занимаясь абсолютно другими вопросами, что оказалось бы откровением для разведсообщества Страны восходящего солнца, которая располагала на территории СССР развернутой агентурной сетью. Я не удивлюсь, узнав, что японцы имели более точные сведения о качестве укреплений, политико-моральном состоянии, уровне боевой подготовки частей и соединений Дальневосточного фронта, чем его командующий маршал Василий Блюхер.

Секретных образцов вооружения на Дальнем Востоке, как и в целом в РККА, на тот момент еще не существовало. К тому времени СССР свои новейшие образцы бронетехники, самолетов поставляли в Испанию, где шла гражданская война, и где они регулярно в виде трофеев попадали в руки немцев, пришедших на помощь генералу Франко. Разработки танков Т-34, КВ, самолетов Лавочкина, Микояна, Петлякова, Туполева, Яковлева, перспективных артиллерийских и реактивных систем, с которыми Советский Союз вступит в Великую Отечественную войну, еще только начинались или вовсе не велись.

Утверждается также, что Люшков передал японцам шифры, которыми пользовались НКВД и РККА, оперативные документы. Скажу только одно: бывший главный чекист не переезжал границу на грузовике, а пересекал ее пешком…

Мне не доводилось видеть переданных Зорге в Центр копий доклада полковника Грейлинга. Возможно, что информация о них также гипертрофирована, как и о других донесениях «Рамзая». Вопреки расхожему мнению, например, он никогда не называл точной даты нападения Германии на Советский Союз. Более того, в агентурном сообщении от 17 июня 1941 года «Рамзая» начальнику Разведупра РККА сама возможность вторжения ставится под сомнение: «Германский курьер сказал военному атташе, что он убежден, что война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. Военный атташе не знает – будет война или нет».

Продолжают жить и другие мифы, связанные с Рихардом Зорге.

Руководство СССР, принимая осенью 1941 года решение о переброске стрелковых и механизированных соединений с Дальнего Востока, из Забайкалья и Монголии на советско-германский фронт, сведения о том, что Япония не начнет в ближайшее время войну против СССР, получила из источников, не имеющих отношения к агентурной сети «Рамзая».

Разведка Народного комиссариата государственной безопасности (просуществовал с февраля по июль 1941 года. – В.С.) в первые дни Великой Отечественной войны получила шифры японской дипломатической переписки и правительственной связи. В некоторых источниках можно встретить упоминание о том, что ключи к ним передал в Центр Рихард Зорге. На самом деле заслуга в получении шифров принадлежит криптоаналитикам НКГБ Б.А. Аронскому и С.С. Толстому, а также работавшему на советскую разведку японскому дипломату Идзуми Кодзо (к началу войны он занимал должность поверенного в делах Японии в Болгарии). Именно благодаря этой тройке Советский Союз не сомневался в относительной безопасности восточных границ зимой 1941–1942 годов. Работа Идзуми Кодзо на советскую разведку продолжалась после небольшого перерыва и в послевоенные годы.

Оценка информации, направляемой группой «Рамзая» в Центр, требует отдельного серьезного исследования. Сомнения в ее корректности высказывались неоднократно. Многие приводимые в пользу этой версии доводы мне не кажутся бесспорными, но игнорировать их тоже нельзя.

Все реальные и вымышленные заслуги группы «Рамзая» стали достоянием широкой общественности после того, как эксцентричный советский лидер Н.С. Хрущев посмотрел фильм французского режиссера Ива Сиампи «Кто вы, доктор Зорге?». Название моего очерка имеет прямую аналогию с этой кинокартиной. Выводы и у меня, и в ней носят дискуссионный характер. Но Никита Сергеевич, просмотрев фильм, принял художественные интерпретации действительности режиссера и сценариста за чистую монету. Еще больше советский лидер, не любивший органы безопасности, возбудился, узнав, что группа «Рамзая» принадлежала к агентурной сети Разведупра РККА, а не НКВД.

В ряду тех, кто скептически оценивал деятельность Рихарда Зорге, находился и Иван Серов, первый председатель Комитета государственной безопасности СССР, а затем и руководитель Главного разведывательного управления Советской Армии. Одним словом, очень информированный человек. В недавно опубликованных мемуарах Ивана Серова, получивших название «Записки из чемодана», эти сомнения выражаются предельно откровенно: «Что касается «Зорге», кинокартину которую сделали итальянцы, французы и японцы, и последующее награждение Героем Советского Союза за то, что только он предупреждал о начале войны, – как видите, не соответствует действительности. И, более того, я, будучи в этот период в МГБ (НКГБ), не помню об этом и сейчас не представляю, чей это был агент!»

И если уж Иван Серов не понимал, интересы каких разведсообществ представлял Рихард Зорге, то нам и вовсе не дано знать, каким хозяевам он в первую очередь служил. Идентичное замечание относится и к деятельности Генриха Люшкова. Повторюсь: документальных свидетельств его нахождения в спецкомандировке не найдено.

Последнее обстоятельство, впрочем, не означает, что их не существовало вовсе. Если Генрих Люшков выполнял задание советского руководства, то о его особой миссии, кроме главы государства, знали три-четыре человека, не больше. В их личных архивах и могли находиться документы, способные пролить свет истины на нашу историю. Но этого никогда не произойдет. Архивы И.В. Сталина, Л.П. Берия, особые папки ЦК ВКП(б) – КПСС, НКВД – МГБ в 50-х годах прошлого века прошли серьезную перлюстрацию. О том, как это происходило, рассказывает уже известный читателю Иван Серов, сам принимавший деятельное участие в чистке архивов:

«Через несколько дней после расстрела (Л. Берия. – В.С.) нас с Руденко (генеральный прокурор) вызвали на заседание Президиума ЦК и поручили разобрать в особом архиве ЦК все документы, касающиеся Берия и взаимоотношений со Сталиным. Особый архив ЦК находился в полуподвальном помещении Кремля. Вот мы недели две ходили туда на весь день, чтобы разобраться с документами…

В ходе ревизии архивов Берия и общего отдела ЦК КПСС было сожжено огромное число материалов наблюдений за партийно-советской элитой. Среди уничтоженных бумаг – и 261 страница разной переписки о Хрущеве…

Когда Берия расстреляли, Хрущев приказал нам с Руденко, не привлекая никого, вскрыть сейфы Берия, доложить и по его указаниям составить акты и уничтожить часть материалов. Остальные материалы и архив из сейфов в Совмине, Спецкомитете по атомной бомбе (его возглавлял Л. Берия. – В.С.) и в НКВД – НКГБ были переданы в канцелярию общего отдела ЦК Суханову.

Еще до этого, как мы потом с Руденко узнали, сразу после смерти Сталина Хрущев, Берия и Маленков поручили Суханову и Людвигову просмотреть личный архив Сталина…»

Иван Серов еще много рассказывает о «работе с архивами». Подобная чистка проходила не только в центре, но и в регионах, потому мы сегодня о многих событиях первой половины прошлого века уже никогда не узнаем истины…

Последние события в жизни Генриха Люшкова также вызывают немало вопросов. Трудно объяснить причины, которые заставили японцев пойти 19 августа 1945 года на его ликвидацию. Лишенный доступа к конфиденциальной информации, он едва ли располагал сведениями, способными нанести Токио серьезный ущерб, сколь-либо сопоставимый с поражением Страны восходящего солнца во Второй мировой войне. Или все-таки японцы считали Люшкова советскими агентом? Ответа нет. Многие исследователи считают уничтожение перебежчика не более чем легендой и утверждают, что после войны он оказался в США и дожил до глубокой старости.

Но руководитель Дайренской японской военной миссии Ютака Такеока, начальник разведывательного отделения этого подразделения ЯВМ Аримица Кадзуо на допросах, протоколы которых сохранились, подробно рассказывают об уничтожении Генриха Люшкова.

Бывшего чекиста пытались отравить цианистым калием, но перебежчик, видимо, что-то предчувствуя, отодвинул чашку чая с подмешанным в него ядом. Ютака Такеока решил больше «чайных церемоний не устраивать» и выстелил из браунинга в «левую сторону груди» Люшкова…

О дальнейших событиях рассказал Аримица Кадзуо: «Такеока приказал нам отнести труп в заднюю часть двора. Когда мы стали поднимать его, человек застонал. Такеока приказал мне задушить этого человека, но я отказался. Тогда Такеока приказал его застрелить. Я взял пистолет и выстрелил в висок. Труп мы завернули в одеяло, отнесли его на задний двор, бросили на кучу угля… Той же ночью Такеока предложил труп кремировать как японского военнослужащего Ямогучи, покончившего жизнь самоубийством…»

Так официально завершилась одна из самых таинственных историй ХХ века.

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."