ЛОШАДЬ ЕДВА НЕ УБИЛА РЕБЕНКА

03 Марта 2020



1 марта этого года в Вилючинске произошел инцидент, едва не приведший к трагическим последствиям: в ходе проведения праздника Масленицы на городской площади сотрудники конного клуба «Казачок» оказывали услуги по катанию отдыхающих на лошадях. Лопнувший воздушный шарик напугал лошадь, которая катала 4-летнего мальчика. Животное испугалось и понеслось, из-за чего ребенок упал с лошади и получил телесные повреждения. Мальчик был госпитализирован в Камчатскую краевую детскую больницу с диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Кроме того, лошадь задела женщину, которая тоже упала и получила травмы. О состоянии ее здоровья не сообщается, но, по свидетельствам очевидцев, женщина также была госпитализирована. Напрашивается вопрос: где были родители мальчика и почему они были уверены в его безопасности? Лошадь – животное крупное и непредсказуемое. Но об этом поговорим позже.

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства произошедшего. Решение о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) будет принято после правовой оценки. «Вести» обязательно сообщат о принятом решении.

Праздничные мероприятия, например ярмарки, часто проходят и в краевой столице. Рассмотрим подробнее порядок организации и требования к проведению таких мероприятий в нашем городе. На основании постановления Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края» и постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.06.2019 № 1232 «Об Административном регламенте предоставления администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации ярмарки на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» администрация ПКГО проводит конкурс на заключение договора об организации ярмарок на территории городского округа. Конкурс на проведение ярмарок в центре города, на площадке у стелы «Город воинской славы» в период с 5 августа 2019 года по 4 августа 2022 года выиграл индивидуальный предприниматель Жадан Андрей Александрович. В числе прочего на ярмарках оказываются услуги по катанию отдыхющих на лошадях. При этом владелец лошади должен иметь ветеринарную справку (форма № 4) о состоянии ее здоровья. Такую справку выдает, после осмотра животного, Краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных». Срок действия этой справки трое суток, после чего животное подлежит новому освидетельствованию. Кроме ветеринарной справки, у владельца животного, оказывающего услуги по катанию, должны быть в наличии: документ, удостоверяющий личность, или доверенность на право осуществлять данную деятельность от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя; свидетельство о государственной регистрации юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверение наездника 6-й категории и индивидуальная санитарная книжка, выданная Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае». Из перечисленных документов особый интерес представляет удостоверение наездника 6-й категории. Квалификация «наездник» определена 70-м выпуском Единого тарифно-квалификационного справочника РФ за 2019 год, в соответствии с которым наездник 6-й категории имеет право на верховой заезд и заезд на экипаже, а также на наблюдение за здоровьем лошади. Такое удостоверение может выдать только квалификационная комиссия учреждения, где специалист прошел обучение или повышение квалификации после принятия экзамена. По имеющейся у редакции информации, в Камчатском крае такие учреждения отсутствуют.

Контролировать порядок проведения подобных мероприятий должны представители администрации ПКГО, как стороны, заключившей контракт на организацию ярмарки. Кроме того, полномочия по контролю есть у управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю (Роспотребнадзор). Однако Роспотребнадзор может проводить плановые проверки не чаще одного раза в три года, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», либо по жалобе граждан, при условии, что перед этим граждане обращались с жалобой непосредственно к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, допустившим нарушение их законных прав и интересов, и их требования не были удовлетворены.

По словам начальника отдела защиты прав потребителей краевого Роспотребнадзора Галины Адамко жалоб от населения в отношении катания на лошадях в адрес ведомства не поступало. Такую же информацию сообщили редакции в отделе развития торговли, потребительского рынка, предпринимательской и инвестиционной деятельности Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. В отделе также сообщили, что сотрудниками администрации осуществляется регулярный контроль за проведением мероприятий.

Но посмотрим, как все обстоит на самом деле. Сотрудники редакции (являясь жителями Петропавловск-Камчатского городского округа) неоднократно посещали ярмарки и лично убеждались, что катание на лошадях чаще всего осуществляют несовершеннолетние подростки, как правило, девушки. Само собой разумеется, что у них нет и не может быть ни доверенностей, ни разрешительной документации на данный вид предпринимательской деятельности и, вероятно, вообще отсутствуют какие-либо документы. Теперь представим ситуацию, подобную той, которая произошла 1 марта в Вилючинске. Кому жаловаться пострадавшим? А если ситуация (не дай бог!) закончится трагически? Кто будет нести уголовную ответственность? Не трудно представить себе как городская администрация, Роспотребнадзор, организатор ярмарки ИП Жадан А.А. и непосредственные владельцы лошадей начнут перекладывать ответственность друг на друга. Каким образом осуществляется контроль за проведением мероприятий, с учетом личного присутствия на них представителей администрации, если одни дети катают на лошадях других? Вызывает недоумение не только отсутствие надлежащего контроля со стороны администрации, но и халатное отношение владельцев лошадей, доверяющих присмотр за ними детям. Ведь они нарушают не только условия договора на оказание услуг и права отдыхающих граждан, но и требования трудового законодательства. Одно из этих требований запрещает труд несовершеннолетних граждан на работах с опасными условиями труда (п. 4 ст. 265 ТК РФ). В соответствии с законом животные, принадлежащие физическому, юридическому лицу либо муниципальному образованию на праве собственности или ином вещном праве, обладающие вредоносными, опасными для окружающих свойствами, в силу которых исключается возможность полного контроля над ними со стороны человека, вследствие чего создается повышенная опасность для окружающих, являются источником повышенной опасности. Еще большее недоумение вызывает поведение родителей, с легкой душой усаживающих свое малолетнее чадо на спину лошади, не интересующихся причинами, по которым эту лошадь держит под уздцы такой же ребенок, как их собственный, хоть и немного постарше, не спрашивающих о состоянии лошади, не требующих показать разрешительные документы. И это еще не все нарушения, которые можно наблюдать на таких мероприятиях. К примеру, в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» любые наличные расчеты на территории Российской Федерации должны осуществляться через применение контрольно-кассовой техники (ККТ). Статья 2 данного закона предусматривает освобождение от применения ККТ при проведении ярмарок лиц, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами. Однако катание на лошадях является не торговлей, а оказанием услуг. При этом лицами, оказывающими эту услугу, контрольно-кассовая техника не применяется. Таким образом, возникает ситуация, когда в разгар праздничного дня в центре городского округа нарушается сразу несколько требований закона. Причем это происходит совершенно открыто, на глазах у сотрудников полиции, следящих за порядком. Допустим, что рядовой сотрудник патрульно-постовой службы не знает всех ветеринарно-юридических тонкостей и обязанностей наездника 6-го разряда. Но он не может не видеть, что лошадью в общественном месте при большом скоплении людей управляет несовершеннолетний ребенок. Неужели в голову полицейского не приходит простая мысль поинтересоваться, почему так происходит, тем более что он обязан это сделать.

Если завтра какая-нибудь лошадь в центре краевой столицы, не дай бог, взбрыкнет и покалечит несколько человек, то во всем будет виноват президент страны. На худой конец губернатор. А как же иначе? Российская лошадь – животное нервное, чувствительное. Ей нужно создать хорошие спокойные условия для жизни. А у нас что получается? В Сирии воюем, собак на «Берингии» мучаем, оппозиция стонет, доллар дорожает. Тут самая спокойная лошадь понесет.

Семен ШЕСТИПАЛЫЙ