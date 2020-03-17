СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ – 4

17 Марта 2020



В своих публикациях «Вести» освещают ряд острых вопросов, которые периодически напоминают о себе и оказываются в числе главных новостей в сводках информационных агентств.

Один из них – вопрос о безнадзорных животных. Точнее, о работе, проводимой муниципальными органами по их отлову, содержанию, стерилизации и эвтаназии. Такая работа проводится, но тем не менее регулярно происходят случаи нападения безнадзорных собак на людей, как правило, на детей. Напомним, что 28 ноября прошлого года в городе Вилючинске собаки напали на 11-летнюю школьницу, девочка тогда почти не пострадала, а 16 января нынешнего года собака породы ягдтерьер набросилась на 12-летнюю жительницу района Долиновка и откусила ей фалангу пальца. Мы подробно рассказывали об обстоятельствах этих происшествий («Вести» от 24 декабря 2019 года «Собачья жизнь – 2» и от 28 января 2020 года «Собачья жизнь – 3»). Не прошло и двух месяцев, как Долиновку взбудоражил очередной «собачий скандал». Чей-то пес, предположительно породы лайка, загрыз насмерть домашнего пуделя. К счастью, люди не пострадали. По сведениям местных жителей, агрессивная собака нападает на других животных не в первый раз. Хозяин компенсирует владельцам пострадавших животных расходы на лечение, но по каким-то причинам продолжает выгуливать своего питомца без намордника. Но поговорим об этом немного позже.

Недавно прокуратура Камчатского края сообщила о 23-х случаях обращений жителей Усть-Большерецкого района за медицинской помощью в связи с нападением бродячих собак. Такая информация за 2019 и полтора месяца 2020 года поступила в прокуратуру из Усть-Большерецкой и Озерновской районных больниц. Прокуратура провела проверку исполнения администрацией Усть-Большерецкого муниципального района законодательства об организации отлова и содержания безнадзорных животных. Было установлено, что в начале мая 2019 года администрация Усть-Большерецкого муниципального района заключила муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, транспортировке и утилизации безнадзорных животных на территории района. В течение года в ходе исполнения контракта подрядчиком было отловлено 435 безнадзорных псов. Срок действия контракта истек 31 декабря 2019 года, а на 2020 год муниципальные контракты администрацией района заключены не были. Так как дальнейшее бездействие и непринятие органами местного самоуправления необходимых мер по организации отлова безнадзорных животных создает угрозу для жизни и здоровья жителей района, прежде всего детей, прокуратура внесла главе Усть-Большерецкого муниципального района представление об устранении нарушений закона. На вопрос редакции о предпринимаемых мерах руководитель Управления по связям с общественностью и СМИ администрации Усть-Большерецкого муниципального района Полина Диденко пояснила, что в настоящее время в муниципалитете полным ходом ведутся работы по организации соответствующей инфраструктуры. В прошлом году за счет средств, выделенных району из бюджета Камчатского края, был приобретен модульный блок-контейнер, в котором будет обустроена санитарная зона для ветеринарного обслуживания животных и кормокухня. Он уже установлен на территории Усть-Большерецкого сельского поселения, вдали от жилого сектора. Также в распоряжении района имеются крытые вольеры для передержки бесхозных собак. Планируется, что приют начнет работу в мае этого года. Руководитель управления также добавила, что параллельно специалисты администрации разрабатывают аукционную документацию и ведут переговоры с потенциальными подрядчиками. Особое внимание Полина Диденко обратила на тот факт, что практически на половине отловленных подрядными организациями в прошлом году собаках были ошейники, но их хозяева не известны и найти своих питомцев не пытались.

В предыдущей публикации на данную тему «Вести» уже отмечали, что если в отношении безнадзорных животных работа муниципалитетами худо-бедно, но проводится, хоть и при вмешательстве прокуратуры, то, по словам руководителя Агентства по ветеринарии Камчатского края Марины Ништы, в отношении домашних животных дело обстоит гораздо сложнее (напомним, что собаки, напавшие на ребенка и загрызшие пуделя Долиновке, были домашними). Прежде всего, потому, что законодательством не определен порядок установления прав собственности на животное, и привлечь владельцев к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей практически невозможно. Да и конкретных норм, регламентирующих меру ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных, Кодекс об административных правонарушениях РФ на данный момент не предусматривает.

С 1 января 2020 года вступила в силу часть 6 статьи 13 Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», в соответствии с которой выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка, независимо от места выгула, запрещается. Перечень потенциально опасных собак утвержден постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 г. № 974 и включает в себя 13 пород собак и производных от них. Кроме того, в каждом муниципалитете существуют правила благоустройства, в которых должны быть прописаны требования к содержанию домашних животных. На территории Петропавловск-Камчатского городского округа в настоящее время действуют Правила благоустройства, утвержденные решением Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа 26 апреля 2019 года за № 170-нд.

В пункте 25 части 1 статьи 22 данных Правил говорится, что осуществлять выгул животных вне мест, установленных постановлением администрации городского округа, запрещается. Статьей 18 этих же Правил оговорены требования к размещению и содержанию площадок для выгула животных. Такая площадка на территории городского округа одна, она находится на улице Вольского (микрорайон Северо-Восток). Если следовать требованиям Правил, то выгуливать собак на территории города можно только там. Как известно, каждое утро собак надо выводить на улицу для отправления ими естественных надобностей. Представим себе законопослушного жителя той же Долиновки, который просыпается в 5:30 утра, наскоро собирается и бежит со своей собакой к автобусной остановке, чтобы добраться до спецплощадки на ул. Вольского. При этом собака, разумеется, не будет дожидаться прибытия в пункт назначения, а справит нужду, как только выбежит из подъезда. Она же не читает местных правил благоустройства, которыми, кстати, не предусмотрены условия выгула собак (намордник, поводок).

Для сравнения, в разделе 18 Правил благоустройства территории того же Октябрьского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края говорится, что: «Владельцы животных обязаны следить за тем, чтобы предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила. Запрещается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории Октябрьского городского поселения без сопровождающих лиц. Отлову подлежат собаки и кошки независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица».

Таким образом, нормативная база по обращению с домашними животными более-менее определена и известна большинству граждан, чего не скажешь о действиях в отношении умерших домашних животных. Большинство граждан самостоятельно производят захоронение умерших домашних питомцев, не подозревая о том, что это запрещено действующим законодательством. Пункт 1.7 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469 (далее – Правила), гласит, что уничтожение биологических отходов (трупы животных, как домашних, так и беспризорных, считаются биологическими отходами) путем захоронения в землю категорически запрещается. Также запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. Пункт 1.8 этих же Правил дополняет: «Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения». В соответствии с Правилами владельцы животных в срок не более суток с момента смерти животного обязаны известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов. Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения возлагается на их владельца. Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах. Места, отведенные для захоронения крупных биологических отходов (трупы крупного скота), должны иметь одну или несколько биотермических ям (яма Беккари), которые представляют собой специальное изолированное сооружение, строящееся по типовым проектам с разрешения государственной ветеринарной инспекции. Напомним, что на территории Петропавловска-Камчатского таких сооружений два. Оба находятся в районе городской свалки неподалеку друг от друга.

Итак, в случае смерти домашнего животного его владельцу в течение суток необходимо обратиться в Краевое государственное бюджетное учреждение «Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных» (г. Петропавловск-Камчатский, Восточное шоссе, 11; телефон 8-914-624-33-83) и следовать рекомендациям специалиста.

Вернемся к произошедшему недавно в Долиновке инциденту с гибелью пуделя. Привлечь к ответственности хозяина агрессивной лайки не получается по причинам, о которых мы рассказали. Между тем напряжение среди жителей микрорайона растет. Одна собака откусила ребенку палец, другая загрызла насмерть любимого питомца. Год назад в микрорайоне Завойко мужчина застрелил соседскую собаку прямо из окна своей квартиры дома № 62 на улице Петра Ильичева. Никто не может дать гарантии, что подобное не повторится, и взбешенный травмой ребенка отец или хозяин погибшего питомца не выстрелят в агрессивную собаку. Подобные намерения жителями уже озвучивались. А находясь в состоянии аффекта, они могут выстрелить не только в собаку…

Полагаем, что необходимость дополнения Правил благоустройства нашего города подробными и конкретными требованиями к содержанию домашних животных уже назрела.

Семен ШЕСТИПАЛЫЙ