ОДНАЖДЫ…

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17 Марта 2020

«Средь суеты и рутины бумажной в каждой судьбе возникает Однажды…»

Однажды в аэропорту

В семье военнослужащего не принято рассуждать, где хочется жить, в какую школу ходить, с кем взрослеть и дружить. За период службы отца в вооруженных силах мы переезжали пять раз, столько же раз пришлось поменять школы, в которых я учился. При всем моем желании сохранить тесные дружеские отношения с ребятами из детства во времена отсутствия доступной телефонной связи и постоянных переездов это было невозможно. Письма, возможно, восполняли отсутствие общения, но все же это было не то.

Учитывая желание родителей продолжить славные семейные военные традиции, после получения среднего образования я решил стать офицером военно-морского флота. Особый дух высшего учебного заведения ВМФ позволил мне найти друзей и приятелей, с которыми я до сих пор поддерживаю дружеские отношения. Но друг, которого я назвал братом, мне встретился только на службе. Его звали Сергеем. Тяжелые, порой невыносимые условия того периода нашей жизни окончательно сформировали в нас сильных, крепких духом и телом мужчин, однако в стране начался период новых экономических отношений, в которые военно-морской флот не вписался. Мы искренне мечтали отдать свои жизни служению Отчизне, но бесконечное безденежье, полная деморализация личного состава, идиотизм решений руководящего состава превратили нашу мечту в пустой звук, а службу в ВМФ сделали унизительной. Мы вынуждены были принять непростое решение, чтобы сохранить себя и научиться жить дальше, но уже – без формы.

После увольнения Сергей устроился в дорожно-строительное управление (ДСУ), я зарегистрировался индивидуальным предпринимателем, тогда они назывались частными предпринимателями (ЧП), и стал осваивать новую сферу деятельности – потребительский рынок.

Через пару лет Сергею удалось участвовать в приватизации ДСУ, я же открыл несколько точек по продаже обуви. Какими бы сложными ни были времена, мы всегда приходили друг другу на выручку. «Разборки», «стрелки», «наезды», «крыша» и прочие слова из сленга девяностых пришлось осваивать на ходу. После звонка с просьбой о поддержке, каждый из нас мгновенно был собран, чтобы, не задумываясь, подставить плечо или кулак в защиту своего бизнеса, семьи, а иногда и жизни.

Даже внешне мы были очень похожи, в определенных кругах нас так и называли «дерзкие братья». Но личная жизнь у нас складывалась по-разному. Вокруг Сергея женщины кружились стаями. Он с радостью увлекался красивыми представительницами прекрасного пола, женился на них, с легкостью расставался. От каждого брака имел по сыну. Всем бывшим женам и детям помогал, дарил дорогие подарки, обеспечивал жильем, вновь становился женихом. Мне же никак не везло. Несколько раз я пытался найти свою женщину, иногда мне казалось, что я влюблен. Но после очередного безобразного расставания с женщиной, устроившей скандал в моем магазине в виду отсутствия соответствующего внимания со стороны продавцов к будущей хозяйке, я решил больше не экспериментировать и дождаться настоящей любви. Сергей надо мной подшучивал, он утверждал, что я многое теряю без мимолетных романов. Идеальных женщин, по его мнению, не бывает, так зачем тратить время без женской ласки…

Прошло еще несколько лет, прежде чем в мой магазин пришла устраиваться на работу ОНА, молодая красивая женщина по имена Мария. Ее энергия и задор не могли оставить меня равнодушным. В девяностые она работала на местном рынке и тоже успела познать «прелести» выживания тех лет. Мария рассказала, что получила профессию товароведа, освоила работу с кассовыми аппаратами, имела навыки бухгалтерского учета. Учитывая столь ценные качества и внешнюю привлекательность, я решил, что она поможет раскачать мой немного увязающий бизнес, и не ошибся.

Мэри, так сразу стал называть ее коллектив, освоившись, стала применять хитрости и тонкости расстановки товара, привлечения покупателей приятной музыкой, напитками и акциями, проявила навыки прекрасного переговорщика, привела бухгалтерию в порядок. Вскоре я понял, что без нее мне с делами больше не справиться, со временем осознал, что мечтаю обладать ее сердцем.

Но здесь меня ждал серьезный отпор. После очередной моей попытки сблизиться Мария рассказала, что когда-то была замужем, но после нескольких попыток забеременеть супруг собрал вещи и ушел, объяснив, что мечтает иметь много детей, а не бесплодную больную женщину рядом с собой. Через несколько лет Мария пыталась построить новую семью, но несостоявшийся жених вытащил все ценности из дома в счет уплаты карточных долгов, оставив лишь записку со словами: «Прости, я тебе все верну… наверное». Оставшись одна с разбитым сердцем в пустой квартире, Мария решила больше не стараться быть счастливой. Она попросила меня закрыть тему любви раз и навсегда, в противном случае пригрозила уволиться. Зная решительность этой сильной женщины, я отступил, но не отказался от мысли завоевать ее сердце, ведь мое уже давно принадлежало ей.

Сергей снова подшучивал, говорил, что Мария не любит меня, потому что я не такой красивый как он. Чтобы поддержать друга, он пришел на корпоратив, посвященный моему дню рождения, и без умолку рассказывал истории нашей службы на флоте. Как мы познакомились, как в каюте пили водку, присланную по почте в грелке отцом Сергея, про то, как меня крепко уважали матросы за справедливость и твердый характер, часто между собой называли Бат (сокращенное от Батя). Девчонки с отдела продаж даже перестали дышать от изумления. Впервые во взгляде Марии я увидел искренний интерес к своей персоне. Провожая Сергея до такси, я обнял друга и поблагодарил за то, что лед в глазах возлюбленной стал таять. Серега, похлопав меня по плечу, сказал: «Обращайся, брат…» – и умчался к новому объекту своего обожания…

С того вечера действительно все изменилось. Я понял, что у меня появился шанс, но боялся все испортить. Однажды Мария заболела, позвонила и предупредила, что отлежится пару дней перед выходными дома. По слабому голосу я понял, что дело серьезное. Через сутки затосковал, через двое потерял покой. В субботу утром набрал продуктов, ее любимой клубники и на свой страх и риск отправился к Мэри домой. Мне открыла осунувшаяся измученная Машенька. Без макияжа с косичкой на голове она была совсем девчонкой. Сначала она попыталась отчитать меня за то, что явился к ней без предупреждения, но я сделал уверенный шаг к ней дом и не собирался слушать ненужные упреки. Разувшись, я прошел на кухню. В холодильнике стояла баночка йогурта и лежал крохотный кусочек колбаски. Ругаться стал уже я. Марии я приказал лечь в постель, потому как собирался заварить свежий чай с малиной и медом. Маша сказала, что ей уже гораздо легче, но покорно отправилась в комнату. Сначала я занес в спальню миску намытой клубники, потом отправился за чаем, но через мгновенье почувствовал, как Мария подошла сзади и обняла меня, сказав спасибо. Я повернулся к ней и жадно поцеловал ее нежные губы. Мария пыталась отстраниться от меня, переживая, что может заразить, но из своих объятий я ее уже не отпустил…

Уставшие от одиночества, мы с нежностью и страстью только с рассветом смогли утолить жажду друг друга. Лишь под утро поняли, что не ели сутки. Мария поспешила на кухню, чтобы приготовить завтрак. От болезни не осталось и следа. Румяная и счастливая она стала напевать какую-то песенку. Только теперь я смог рассмотреть уютный дом Марии. Все было очень скромно, но подобрано со вкусом. Накрутив полотенце, словно набедренную повязку, я решил помочь хозяйке с хлопотами на кухне. Она усадила меня в центр стола, поцеловала и сказала, что все сделает сама. В легком халатике угадывались формы роскошного тела моей возлюбленной. Через мгновение я понял, что завтрак нужно отложить…

Тем же вечером я сделал Марии предложение стать моей женой. Она просила не спешить, но сдалась через месяц. Почетным свидетелем и ведущим на свадьбе был назначен Сергей. Он много говорил, больше всех радовался за меня и требовал от молодой жены обещания заботиться обо мне до конца моих дней.

Через несколько лет Сергей решил перебраться в столицу, где было больше перспектив в бизнесе и жили его сыновья. Мои уговоры остаться на него не действовали, предложение начать другое дело здесь Сергей не принял. На проводах он подарил мне роскошный нож с авторской рукоятью и надписью: «Брату на вечную память». Маше он сказал, что теперь спокоен за меня, пожелал нам счастья, пригласил в гости, со словами: «Береги себя», – он улетел. Больше живым я его не видел. После неудачных переговоров и провального вложения денег у Сергея случился сердечный приступ, после которого его не стало. Эта была настоящая трагедия и страшная потеря для меня…

Маша снова была рядом, она видела мое состояние и все время поддерживала. Я поехал на похороны и до последней минуты не верил, что это правда, надеялся, что это ошибка или чья-то злая шутка. Но, увы, мне на самом деле пришлось проводить в последний путь человека, ставшего частью моей жизни и настоящим близким человеком…

Через год последней бывшей жене Сергея я выслал деньги для установки памятника на его могиле. Не было дня или события, чтобы мы с Машей не вспоминали нашего друга. Когда ездили в командировки по делам, его нож брали с собой. Но однажды я обнаружил, что не могу найти подарок Сергея. В ужасе я переворошил все сумки и чемоданы, но так и не отыскал предмет, напоминающий моего друга. На душе было так горько, будто последняя ниточка, связывающая нас, оборвалась…

Время не излечило боль, лишь притупило ее. Мы с Машей развивали наш бизнес, старались обеспечивать наших покупателей качественной и модной обувью, посещали выставки-продажи, почти не расставались. Однажды перед плановой командировкой Машеньке нездоровилось. Постоянная слабость насторожила меня, я уговорил ее не ехать со мной, во время разлуки пройти обследование. После продолжительных споров Маша сдалась, но поехала провожать меня в аэропорт. Командировка была непродолжительной, поэтому я взял с собой небольшой чемодан и решил не сдавать его в багаж. Обняв меня на прощание, моя любимая женщина решила дождаться, пока я пройду в накопитель. Знакомым движением я снял ремень, достал все из карманов сложил чемодан и вещи на ленту и прошел через рамку. Девушка с равнодушным видом обвела мою фигуру металлоискателем и поспешила заняться следующим пассажиром. Вдруг парень, сидящих у экрана для просмотра вещей, резко вскочил с места и потребовал вскрыть чемодан для детального досмотра. Сначала я не понял, что случилось, но через мгновение молодой работник аэропорта, с дрожащими голосом и руками объявил, что в моем чемодане нож…

Ко мне подтянулись остальные работники воздушной гавани. Открыв чемодан, я выложил все вещи, попытался объяснить, что, возможно, это высветился складной зонт. Но парень не унимался, он все время тыкал в экран и утверждал, что нож я спрятал в чехол чемодана. Отвернув декоративный шнурок, парень обнаружил молнию, которую потребовал открыть. Это был потайной карман. Засунув туда руку, я нащупал знакомую рукоять того самого ножа, который давно, как мне казалось, потерял. Мое сердце забилось от волнения и радости. Я выхватил нож из кармана и прокричал: «Маша, я его нашел…» От удивления она закрыла рот руками. Герой-поисковик с деловым видом и заученными словами объявил, что ножи запрещены к провозу в ручной клади и предложил либо сдать его в багаж, либо передать спутнице. Я с радостью выскочил в Маше, мы снова обнялись, будто не видели друг друга вечность. Она с трепетом взяла нож в руки, поцеловала меня и шепнула, чтобы в командировке я обязательно съездил на кладбище к Сергею. Эта мысль сразу пришла мне в голову, но было приятно получить очередное подтверждение того, что с Машей мы одно целое.

Повторно пройдя досмотр вещей, уже без приключений я отправился в зал ожидания. Еще несколько минут из места досмотра доносились хвалебные речи в адрес молодого сотрудника аэропорта, проявившего похвальную бдительность. В моей душе разливалось тепло от того, что нож все же вернулся в мои руки. Я вдруг вспомнил, как несколько лет назад впопыхах сам спрятал нож в потайной карман чемодана, который всегда сдавал в багаж и лишь впервые взял в ручную кладь.

Разместившись в гостинице, я прямиком отправился на кладбище. Смотритель помог отыскать могилу, подойдя ближе, я обомлел. На меня смотрел покосившийся крест с заплывшей от осадков фотографией и выгоревшими до основания венками, которые я сам устанавливал во время похорон. Мое сердце обожгла досада на себя – за то, что не проверил, куда и на что отправил деньги, на сыновей Сергея, которых он так любил, на его вдову, жарко клянущуюся, что установила памятник. К моему горлу подкатил комок, я стоял и просил прощения у брата за себя и за других. Поправив крест, выбросив весь мусор и остатки высохших цветов, я пообещал Сергею, что все исправлю.

На выходе с кладбища я зашел мастерскую по изготовлению памятников. Приветливый мастер заверил, что оперативно сможет изготовить и установить достойную плиту. Уплатив за срочность немного больше выставленного счета, я отправился в гостиницу. По дороге я ехал и думал, как поступить с родней Сергея, так жестоко обманувшей меня, но после разговора с Машей решил этого не делать, оставить все как есть, сделать то, что считаю нужным. Так и случилось, через семь дней на могиле брата стоял достойный памятник с очень живым портретом Сергея. Лучистые глаза близкого мне человека будто говорили спасибо. Совесть моя была чиста…

Все переговоры прошли успешно, купив билет домой, с переполняющими меня чувствами и умиротворением я сел в самолет, чтобы через девять часов обнять мою любимую Машеньку, по которой уже безумно соскучился…

Жена встретила меня с огромной радостью, но во взгляде я видел какие-то перемены. Она щебетала о делах в магазинах, о том, как гордится моими поступками, как любит, но почему-то молчала о чем-то еще. Добравшись до дома, я не выдержал и спросил напрямую, что произошло, пока меня не было рядом, ведь по телефону она уклонялась от разговоров о своем обследовании, за которое я так переживал. Маша прижалась ко мне и тихонько сказала, что беременна.

Я не верил своему счастью, приговор о бесплодии, когда-то вынесенный врачами, был отменен. Через девять месяцев Машенька родила нашего сына. Спорить по поводу имени первенца не стали – назвали его Сергеем. С тех пор мы благодарим высшие силы за такой подарок судьбы, а нож Сергея никогда не берем в командировки, храним его в стеклянном пенале, украшающем нашу гостиную.

P.S.

Через несколько лет вдова Сергея позвонила мне и устроила настоящих скандал, поскольку я не согласовал с ней эскиз памятника. Из телефонной трубки лились упреки и оскорбления по поводу моего поступка. Сначала я хотел сказать все, что думал об этой женщине, но, посмотрев на Машеньку и розовощекого Сереньку, только пожалел своего брата за то, что он никогда не был так счастлив как я, сбросил звонок и поставил номер в черный список…

Ариша ЗИМА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."