МОКШАНСКИЙ ПОЛК НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

17 Марта 2020



10 марта 2020 года исполнилось 115 лет с момента окончания самого масштабного, кровопролитного и продолжительного по времени сухопутного сражения Русско-японской войны 1904–1905 годов – Мукденского.

Оно началось 19 февраля 1905 года наступлением японских войск и закончилось их тактической победой. Русская армия отступила. История неудачной для Российской империи войны с Японией знает как бесславные эпизоды, такие, как спуск флагов на кораблях русской эскадры в Цусимском сражении по приказу контр-адмирала Небогатова, так и героические, такие, как бой с японской эскадрой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» под общим командованием капитана 1-го ранга Всеволода Руднева. «Вести» подробно рассказывали на своих страницах об обстоятельствах этого боя (выпуск от 11.02.2020 «Во славу русского флага»).

Одной из задач русско-японской войны было установление контроля над Маньчжурией – области на северо-востоке Китая. На ее территории, по обоим берегам реки Хуньхэ, расположен Мукден (современное название Шэньян) – один из крупнейших городов Китая, административный центр провинции Ляонин.

В конце января 1905 года, после неудачного наступления на Сандепу, формирования русской (маньчжурской) армии закрепились в районе Мукдена. К началу сражения они насчитывали около 280 тысяч человек боевого состава при 1 475 артиллерийских орудиях, 56 пулеметах и занимали сплошной фронт протяженностью 150 километров. Общее командование армией осуществлял генерал Куропаткин. Японская армия под командованием маршала Ояма насчитывала 270 тысяч человек, 1 062 орудия и 200 пулеметов.

Планом обеих сторон был переход в наступление и дальнейшее продвижение по территории, занятой противником.

Сражение начали японцы, атаковав в ночь на 19 февраля силами подразделения Кавамуры восточный фланг русской армии. Первым бой принял авангард Цинхэченского отряда генерала Алексеева, однако, не выдержав натиска, он вынужден был отступить, сперва за Далинский перевал, а затем к Тюпинтаю. Для усиления восточного фланга генерал Куропаткин перебросил резервную бригаду генерала Данилова из 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, которой ко 2 марта удалось остановить продвижение Кавамуры. 27 февраля японцы задействовали свои основные силы, состоящие из армий Оки, Нодзу, Ноги, и нанесли удар по ослабленному западному флангу и в центр расположения русской армии. Восточный фланг русской армии не предпринимал активных наступательных действий. Тем временем западный фланг начал отступление. 7 марта на западном фланге состоялось сражение за Юхуантунь в 6 километрах к западу от Мукдена. Японская бригада Намбу (5 тысяч человек) стремительно захватила селение и удерживала его, отвлекая на себя силы русских. При обороне Юхуантунь бригада Намбу была практически полностью уничтожена. 8 марта русские войска начали частичное отступление с целью перегруппировки своих сил. Однако 9 марта японская армия Куроки атаковала восточный фланг русских, прорвав его восточнее Мукдена, на реке Хуньхэ у селения Киузань, и устремилась в прорыв, создавая угрозу перерезать в тылу русских войск Мандаринскую дорогу (шоссе Пуландян – Кинчжоу – Порт-Артур). В то время как части армии Линевича отходили от Фушана к Телину, две другие русские армии оказались в окружении под Мукденом. Начавшееся в ночь на 10 марта их отступление на север проходило в тяжелых условиях, по узкому коридору, охватываемому с двух сторон противником и обстреливаемому артиллерийским огнем. 10 марта японцы заняли Мукден, что фактически послужило окончанием сражения.

Отметим, что участником тех событий был знаменитый русский военачальник, политический и общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист и военный документалист Антон Иванович Деникин.

Теперь расскажем о героическом эпизоде, произошедшем в ходе Мукденского сражения.

Одним из подразделений 5-го Сибирского корпуса 3-й Маньчжурской армии под командованием генерала Бильдерлинга был 214-й Мокшанский пехотный полк. Первоначально полк был сформирован в 1878 году. В 1891-м полк получил наименование Мокшанского (214-го) резервного пехотного батальона по уездному городу Мокшанску Пензенской губернии. В декабре 1901 года из Пензы батальон был переведен в Златоуст. В мае 1904 года развернут в 214-й Мокшанский пехотный полк. К моменту сражения под Мукденом в полку числилось 6 штаб-офицеров, 43 обер-офицера, 404 унтер-офицера, 3 548 рядовых, 11 конных ординарцев и 61 музыкант. Командовал подразделением полковник Павел Петрович Побыванец. Капельмейстером оркестра полка был Илья Алексеевич Шатров.

В начале февраля 1905 года полк занял передовые позиции неподалеку от Мукдена, к западу от железной дороги. К середине месяца полк в составе арьергарда прикрывал отступление русских войск из города. В течение 11 дней шли непрерывные бои. Японцы пытались прорвать оборону. На 12-й день (27 февраля) им удалось окружить расположение полка. К этому времени полк понес уже значительные потери, боеприпасы были на исходе. Решившись на прорыв окружения, командир полка полковник Побыванец отдал приказ: «Знамя и оркестр – вперед!» Капельмейстер Шатров приказал играть боевой марш и повел оркестр вперед за знаменем полка. В яростной штыковой атаке полк прорвал окружение. Полковой оркестр героически играл, не взирая на потери в своих рядах. В бою был тяжело ранен командир полка. Полк потерял более половины личного состава. После сражения под Мукденом из первоначального состава полка (почти 4 000 человек) осталось около 700. Из состава оркестра (61 человек) в живых осталось только 7 музыкантов, включая капельмейстера. Командир полка Павел Петрович Побыванец скончался от полученного ранения в санитарном поезде 28 февраля 1905 года, на следующий после прорыва из окружения день.

За героизм в боях мокшанцы получили более 100 офицерских наград, 450 знаков отличия 3-й и 4-й степеней, а также знаки (нагрудные – для офицеров, на головные уборы – для нижних чинов) с надписью «За отличие в войну с Японией в 1904 и 1905 годах». Шестеро оставшихся в живых музыкантов полкового оркестра были награждены георгиевскими крестами, а капельмейстер Илья Шатров – офицерским орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами.

В мае 1906 года уцелевший состав полка вернулся в Златоуст. В сентябре того же года полк был переведен в Самару, где в 1910 году был объединен с 205-м Измаильским полком. В годы Первой мировой войны полк принимал участие в Варшавско-Ивангородской операции на реке Стырь, у крепости Ковно и в боях на Владимиро-Волынском направлении. Был расформирован в марте 1918 года.

Память о погибших воинах-мокшанцах была увековечена капельмейстером Ильей Шатровым, написавшим в 1906 году в соавторстве с композитором Оскаром Кнаубом знаменитый вальс «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии», который стал впоследствии одним из самых исполняемых и популярных произведений искусства. Первое исполнение вальса духовым оркестром состоялось в Самаре 24 апреля 1908 года. Вскоре самарский поэт и писатель Степан Петров написал первый вариант текста на музыку вальса. В дальнейшем с ростом популярности

текст произведения менялся. По некоторым данным, существует около 80 его вариантов. Появлялись как авторские, так и народные варианты. Название вальса было сокращено до «На сопках Маньчжурии».

На сегодняшний день наиболее известны четыре варианта текста. Первый – Степана Петрова, вариант советского поэта-песенника Алексея Машистова и два, авторы которых неизвестны. Один из этих двух вариантов считается каноническим:

Тихо вокруг.

Сопки покрыты мглой.

Вот из-за туч блеснула луна,

Могилы хранят покой.

Белеют кресты –

Это герои спят.

Прошлого тени кружатся вновь,

О жертвах боев твердят.

Тихо вокруг,

Ветер туман унес,

На сопках маньчжурских воины спят

И русских не слышат слез.

Плачет, плачет мать родная,

Плачет молодая жена,

Плачут все, как один человек,

Злой рок и судьбу кляня.

Пусть гаолян

Вам навевает сны,

Спите, герои русской земли,

Отчизны родной сыны.

Вы пали за Русь,

Погибли за Отчизну.

Но верьте, мы за вас отомстим

И справим мы славную тризну.

По своей популярности вальс «На сопках Маньчжурии» долгое время не имел себе равных. За границей его даже называли «русским национальным вальсом». Пик его популярности пришелся на годы Великой Отечественной войны, когда его исполнял Иван Козловский и многие фронтовые концертные бригады включали в свои репертуары. Особенно популярен вальс стал после победы СССР над милитаристской Японией.

Автор вальса Илья Алексеевич Шатров после революции вступил в Красную Армию, был капельмейстером красной кавалерийской бригады. После окончания Гражданской войны до 1935 года служил в Павлограде. C 1935 по 1938 год руководил оркестром Тамбовского кавалерийского училища. С началом Великой Отечественной войны в возрасте за 60 лет вновь вернулся в армию. Служил капельмейстером дивизии. Войну закончил с двумя медалями и орденом Красной Звезды. После войны руководил оркестром Кировабадского гарнизона в Закавказском военном округе. Ушел в отставку в 1951 году. Скончался в Тамбове 2 мая 1952 года. Похоронен на Воздвиженском кладбище. 27 июня 2015 года в Тамбове в его честь был установлен памятник.

Андрей БОРИСЕНКО