КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ

24 Марта 2020



Пока старшее поколение возмущается мизерной прибавкой к пенсии, низким уровнем медицинского обслуживания, неуклонным ростом цен и прочими «радостями» современной действительности, молодежь все чаще обращает свой взгляд в сторону других стран, с которыми связывает свое будущее трудоустройство. Выросшие в других реалиях, наши дети не имеют того барьера, в том числе и психологического, который определял в свое время границы выбора их родителей. При этом не надо забывать, что Дальний Восток по своему географическому положению гораздо ближе к странам Юго-Восточной Азии с их бурным ростом экономической активности, чем к европейской части материка.

Год назад мне довелось анкетировать выпускников 11-х классов одной из городских школ. Две трети опрошенных отметили, что мечтали бы жить и работать за границей, при этом только шесть ребят предпринимали конкретные шаги к достижению поставленной цели, посещая курсы английского и китайского языков. Были ребята, считавшие, что в достаточной мере владеют английским разговорным языком и без специального обучения. И только один выпускник из числа тех немногих, что в графе «сколько языков вы знаете», отметили «два», Денис Ч., связывал свое будущее с Россией. Родом из русско-китайской семьи, одинаково хорошо владеющий и русским, и китайским, при разводе родителей он выбрал Россию, на момент опроса учился в русской школе второй год. Увлекается историей нашей страны, которую считает своей родиной, хотя родился и провел детство в Китае. Особенно интересуется историей Великой Отечественной войны, составляет родословную своей семьи, восстановил с помощью портала «Мемориал» пробелы в истории военного пути прадеда, участника Сталинградской битвы. В настоящее время учится в Новосибирском гуманитарном университете.

Но Денис, скорее, исключение, которое, как известно, лишь подтверждает правило. Мне же стало интересно, как складывается жизнь тех ребят из обычных русских семей, кто решил попытать счастья за границей и сумел там не потеряться. Поговорить со мной на эту тему согласился Дмитрий Л. В 2014 году он, студент второго курса госуниверситета г. Иркутска, решил изменить свою жизнь и, накопив небольшую сумму денег, отправился самым экономным способом в ближайшие к этому городу страны: в Монголию (там пробыл два дня), затем в Китай. Как говорит он сам, поучившись и поработав в России, решил открыть для себя что-то новое, но конкретной страны для жизни не выбирал. Вот какой разговор у нас получился.

– Дима, поездка позади и ты стоишь на китайской земле. Что дальше?

– У меня была виза на три месяца. Я посетил несколько городов. Мне не раз говорили о том, что Ухань один из красивейших городов в Китае, с хорошим климатом, его бывшая столица, и я решил отправиться туда. Оказавшись в чужой стране абсолютно без каких-либо связей (у меня был только вай-фай), просто ходил по городу, посещал разные достопримечательности. Желая задержаться там, потому что очень уж понравилось, стал искать способы заработка. Встречая на улице иностранцев, заводил разговор, спрашивал совета и так повстречал своего будущего друга, который работал в детском саду. Он пристроил меня на некоторое время, рассказал, как искать работу с помощью приложения в социальной сети, которая используется сейчас в Китае, добавил некоторые группы наподобие вотсапа и прочих, где можно получать предложения по работе.

Через некоторое время я уже устроился работать, используя группу, где куча людей помещает свои объявления или выставляет портфолио. Так поиск работы происходил тогда, так он для многих иностранцев происходит и сейчас. Хотя закон в этом направлении ужесточается, но это есть.

Дело в том, что в Китае довольно продолжительное время существует прослойка иностранцев, в основном русскоговорящих, из Белоруссии, Украины и России, которые, узнав, что здесь, не имея каких-то особых профессиональных навыков, но обладая европейской внешностью и начальными знаниями языка, реально найти работу, воспользовались этой возможностью. Они востребованы, например, в качестве танцоров, официантов в клубах или же, если уровень знания английского языка повыше, преподавателей английского. Суммы, которые выплачиваются в Китае за эту работу, несоизмеримы с зарплатами, которые получают на таких же позициях в России. Люди быстро это поняли и в больших количествах стали приезжать сюда, устраиваясь учителями, музыкантами, танцорами, даже тренерами. Есть и такая профессия, очень популярная, кстати, как модель. Начнем с того, что до сих пор иностранцы для китайцев диковинка, и присутствие человека с европейской внешностью на каком-то событии, например, открытии магазина или музея, престижно и выгодно для хозяев, так как он привлекает пристальное внимание окружающих. Так появилась профессия, которую в Китае называют «модель», но никаких модельных навыков она, конечно, не подразумевает изначально.

– Что ты выбрал для себя?

– Для себя многие профессии, где мог бы неплохо устроиться, я сразу отсекал, так как хотел связать свою будущую деятельность с прошлым своим обучением и уже имеющимися навыками, а именно с иностранными языками. Поэтому меня привлекла профессия учителя, решил попробовать, нашел подходящую вакансию и приехал. Сразу же очень понравился коллектив и место работы. Сначала работал в небольшом городе Саньмэнься в провинции Хэнань. Через некоторое время мне захотелось поработать в большом городе и, поговорив с начальством, я переехал в столицу этой провинции Чжэнчжоу.

С тех пор я работаю здесь, и мне очень нравится. Есть куда пойти, много интересного вокруг. Многие люди европейской внешности приезжают сюда, чтобы легко заработать, не имея особых навыков, и таких людей гораздо больше, нежели специалистов или даже людей просто с наличием высшего образования.

– А тебе нравится сама работа?

– Отношение к работе педагога в Китае совсем иное, чем в нашей стране: подчеркнуто уважительное, труд этот престижен, все, что ты даешь на занятии, впитывается до последнего слова. Желание изучать английский язык у людей очень велико, а особенно – дать эту возможность своим детям. Хоть это и довольно дорого, родители готовы оплачивать занятия. Поэтому таких проблем, как невнимание, рассеянность, нежелание учиться, отсутствие дисциплины здесь просто не существует. Масса возможностей для применения разных методик, творческого поиска. Мне очень нравится моя работа, я с удовольствием общаюсь с детьми, планирую продолжать работать в этом направлении и дальше.

– Как ты проводишь свободное время, как складывается твой быт?

– Жизнь и работа здесь позволяют мне путешествовать, снимать квартиру, покупать какие-то более дорогие вещи, то есть жить совершенно на другом уровне в плане удобств. Это происходит потому, что зарплата, которую получают иностранцы в этой стране, гораздо выше даже в сравнении с зарплатой обычных граждан Китая, работающих в таких же сферах труда, не говоря уже о России. Поэтому люди спокойно могут позволить себе путешествовать. За счет хорошо развитой инфраструктуры легко и без проблем можно посетить страны, которые расположены поближе: Вьетнам, Корею, даже Японию. Путешествия во Вьетнам и Корею, которые мне таким образом удалось осуществить, оставили разные, но очень яркие впечатления. А если говорить о быте в Китае, то необходимые вещи и еда там очень доступны, проблем с этим не возникает. Еще у них очень здорово работает почтовая система и служба доставки онлайн: достаточно отправить в магазин смс со списком необходимого, и это доставят прямо к порогу.

– Какие еще особенности жизни в этой стране ты для себя отметил?

– Люди живут достаточно скромно, очень ценятся понятия семья и безопасность. Повсюду огромное количество детей, которые находятся в основном под присмотром бабушек и дедушек, в то время как родители зарабатывают деньги, пропадая на работе практически круглосуточно. Очень быстро все строится, постоянно расширяются города, возводятся мосты. Еще такая любопытная, на мой взгляд, особенность: в черте города улицы быстро загрязняются (в КНР принято выливать помои и выбрасывать мусор прямо на улицу. – Авт.), но их еще затемно, задолго до наступления рассвета начинают убирать, и к утру снова чисто. И так каждый день. В больших городах, я бы сказал, уровень жизни гораздо выше, чем в сельской местности.

Конечно, много отличий от привычной нам жизни: другой язык, другие традиции, другой менталитет, другой климат, наконец. Приезжающие сюда работать иностранцы адаптируются по-разному: у кого-то этот период протекает быстрее, у кого-то медленнее. Есть и те, кто вообще не может привыкнуть к жизни в Азии. У меня период привыкания прошел быстро и, я бы сказал, довольно безболезненно. Сейчас жить и работать здесь мне нравится гораздо больше, чем в России.

К огорчению родителей, и особенно бабушки, Дима пока не собирается возвращаться домой и приезжает сюда лишь в гости. Заработка вполне хватает на оплату билета в обе стороны, на жизнь и на подарки родным. Можно позволить себе и попутешествовать даже по нашей стране: он уже не раз побывал в Москве и Петербурге, чего не мог позволить себе в бытность свою студентом.

Ни в коем случае не ставлю своей задачей ответ на вопрос, который часто возникает у людей старшего поколения, когда поднимается подобная тема: хорошо это или плохо, что молодежь уезжает из страны. Да и сама постановка его мне кажется неуместной. Это свершившийся факт, совершенно не зависящий от того, как мы с вами к нему относимся. И с каждым годом, хотим мы этого или нет, число молодых людей, уезжающих за рубеж в поисках лучшей доли, будет только расти, в этом прогнозе единодушны все. Другое дело, что еще два века назад (а это в масштабах истории весьма короткий период) в Россию за заработком и сытой жизнью ехали немцы, французы, итальянцы, востребованные в качестве гувернеров, домашних учителей, артистов (вспомните русскую классику). Как тут не провести параллель…

Разные прогнозы существуют насчет того, что ждет нас через сто лет, а не то что через два века. Одно можно сказать с уверенностью: пора забыть те времена, когда русский человек мог позволить себе знать только один язык – свой родной. Подобной чертой отличались, кстати, только англичане, про которых в свое время ходил такой анекдот: «Третий год езжу отдыхать в Италию, останавливаюсь в одном и том же городке, хожу покупать газету в один и тот же киоск. И этот дуралей продавец до сих пор не выучил английский!» Но если для англоязычных граждан подобная привилегия еще сохраняется благодаря тому, что английский является международным языком общения, то нам пора привыкнуть, что знание одного лишь русского явно недостаточно для того, кто мечтает об успешной карьере или просто ищет хорошо оплачиваемую работу за границей. Так что курсы или школа иностранных языков не прихоть и даже не увлечение, а необходимость для молодых. Впрочем, только ли для них? В этой связи мне живо вспомнилась одна очень позитивная женщина бальзаковского возраста, которая недавно записалась на курсы японского. На мой недоуменный вопрос, зачем ей это надо, неужели она собирается путешествовать по Японии, бодро ответила, что ничего подобного! Просто изучение иностранного языка – отличная тренировка для мозга и профилактика склероза и прочих возрастных изменений. Она же поведала мне, что в Японии, оказывается, с этой целью пожилые люди активно изучают иностранные языки. И самым полезным считается русский! Как один из самых сложных и головоломных для японцев.

Как сложится жизнь Дениса и Дмитрия дальше, кем станут они через десяток-другой лет, какие дороги пройдут? Говорят, что судьба – это характер. При всей разности характеров, поставленных целей, образа жизни, этих двух молодых людей, на мой взгляд, объединяет общая черта: они сами выбрали свой путь, не самый простой и легкий, но зато интересный для каждого. Отметила для себя и то, что на вопрос, что каждый из них считает главным для себя, оба ответили одинаково: саморазвитие. А это уже говорит о многом.

Наталья МАКСИМИШИНА