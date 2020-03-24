«На лед упал пятидесятый год и навсегда остался в списках на поверке…»

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24 Марта 2020

Наша память о подвигах героев нетленна. Я не собираюсь оспаривать этот постулат. Он мне духовно близок. Но все-таки время способно стирать остроту минувших событий, превращать их в рядовые страницы прошлого, известные узкому кругу специалистов. Не стану утверждать, что к этой категории сегодня отнесен конфликт на острове Даманском, от которого нас отделяет пятьдесят один год. И все-таки значительной части россиян, особенно молодежи, название этого клочка суши на реке Уссури в Приморском крае уже ничего не говорит. Тем более что сегодня остров принадлежит Китаю и именуется Чжэньбао, что в переводе означает Драгоценный.

Последний раз в этих местах мне довелось побывать 11 лет назад на мемориальных событиях, посвященных 40-летию советско-китайского конфликта на Даманском. Здесь состоялась моя очередная встреча с одним из самых ярких участников тех памятных событий Героем Советского Союза генералом Юрием Бабанским. Сегодня его имя известно в основном людям моего поколения, да еще тем, кто всерьез интересуется военной историей Отечества, но в 70-х годах прошлого века его знала вся большая и тогда еще единая страна...

2 марта 1969 года он, младший сержант, командир отделения, принял командование заставой «Нижнемихайловская» Иманского пограничного отряда, заменив погибшего начальника заставы старшего лейтенанта Ивана Стрельникова. Юрий Владимирович отличился и в дальнейших столкновениях с провокаторами. Экстремальность событий на реке Уссури с избытком предоставляла для этого возможности. Спустя сорок лет после тех событий я спросил у генерала Бабанского, под началом которого мне довелось служить на рубеже восьмидесятых-девяностых годов прошлого столетия в Киеве, – что значит для него остров Даманский?

«Он остается для меня символом доблести, чести, воинской отваги. А еще Даманский – рвущая сердце память о тех, кто остался лежать на льду Уссури. Он – вечная зарубка на судьбе, неизбывная боль о тех, кто навсегда ушел от нас, выполнив до конца воинский долг. Из 32-х пограничников нашей заставы, которые выехали 2 марта к острову под командой старшего лейтенанта Ивана Стрельникова, в живых к концу конфликта осталось только пятеро. Но Даманский для меня – это еще и гордость за нашу победу», – спустя минуту-две раздумий ответил мой бывший командир…

Рассказы Юрия Бабанского, других участников боев в марте 1969 года, а также документы, которые мне в свое время довелось получить в ведомственных архивах, стали основой этого очерка.

2 марта 1969 года

Они пробрались на остров Даманский ночью под покровом пурги. Около трехсот военнослужащих Народно-освободительной армии Китая в ожидании рассвета лежали почти неподвижно, сохраняя остатки тепла и боясь, что неосторожные движения выдадут их. Время от времени они делали обжигающие глотки из фляжек с пахнущей землей рисовой водкой. Спиртное не грело, но помогало растворить страх. Мартовские ночи в северном Приморье длинны и люты, особенно если приходится коротать их в снегу. Под утро, когда забрезжил рассвет, температура опустилась до минус 30...

Застава «Нижнемихайловская» Иманского пограничного отряда, которой командовал старший лейтенант Иван Стрельников, жила в обычном ритме. С той лишь поправкой, что с началом культурной революции на сопредельной стороне эта «обычность» предполагала боевое напряжение. Китайские провокации зимой, когда могучая Уссури покрывалась льдом, следовали одна за другой.

Военнослужащие НОАК, от полутора десятков до двадцати и более человек, часто переодетые в непритязательную крестьянскую одежду, выходили на лед реки. Они выкрикивали лозунги, то предрекавшие близкую смерть советскому ревизионизму, то требовавшие вернуть КНР остров Чжэньбао. Китайцы переходили так называемую «красную линию». По ней в те годы на реках Амур и Уссури проходила граница между КНР и Советским Союзом.

С появлением на ледяной полосе Уссури китайцев с заставы стремительно выдвигались пограничники. Чаще всего их возглавлял старший лейтенант Стрельников в неизменном темном полушубке. За него на сопредельной стороне и прозвали начальника заставы Черный Иван.

Применять оружие против военнослужащих НОАК, если они первыми не откроют огонь, запрещалось, чтобы не спровоцировать сопредельную сторону на более масштабные действия. Сходились врукопашную. И наши бойцы, получая синяки и переломы, вытесняли «гостей» за «красную линию». В стычках Стрельников оставался последовательным и бескомпромиссным. Он часто придумывал неожиданные тактические ходы, позволявшие в очередной раз одержать верх над провокаторами. За находчивость и стойкость они награждали офицера обещаниями: «Черный Иван, мы убьем тебя!..»

Утром 2 марта дежурный по заставе, как случалось уже не раз, доложил командиру: «Товарищ старший лейтенант, около двадцати китайцев вышли на лед Уссури...»

Иван Стрельников поднял заставу в ружье приблизительно в 10 часов 40 минут. В подразделении оставался небольшой резерв. Тридцать два пограничника на двух автомобилях и бронетранспортере выехали на берег Уссури.

Перед отправкой начальник заставы провел стремительный боевой расчет. Семь человек вместе со Стрельниковым и оперуполномоченным особого отдела отряда старшим лейтенантом Николаем Буйневичем погрузились в командирский газик. Сержант Владимир Рабович возглавил 13 пограничников, разместившихся в бронетранспортере. Третьей группой в составе 12 человек командовал младший сержант Юрий Бабанский. Им достался грузовичок ГАЗ-63 с изношенным, давно требовавшим ремонта двигателем. Никто еще не знал, что последний боевой расчет Ивана Стрельникова уже разделил пограничников на живых и мертвых…

ГАЗ-69 лихо прыгал по идущей параллельно реке дороге. За машиной, натужно завывая обоими движками (на БТР-60ПБ стояли два двигателя от автомобиля ГАЗ-51. – Авт.), несся бронетранспортер. Грузовик с группой Бабанского предложенной скорости не выдержал и отстал.

Иван Стрельников и Николай Буйневич вышли на лед Уссури навстречу китайцам спустя приблизительно минут 20–25 после того, как покинули заставу. Рядовой Николай Петров, в чьи обязанности входило фиксировать на фото и кинокамеру провокации сопредельной стороны, двигался чуть в стороне от офицеров и четырех сопровождавших их бойцов.

Группа Владимира Рабовича шла несколько ниже по течению реки параллельным курсом.

Благодаря последним фотографиям Николая Петрова мы знаем, что происходило дальше. Он вел съемку до последнего вздоха. Падая, сраженный выстрелами врага, солдат успел спрятать фотоаппарат «Зоркий» под полушубок. Китайцы сняли с его бездыханного тела кинокамеру, не догадываясь, что оставался еще фотоаппарат. Пленку в нем проявили, снимки, сделанные Николаем Петровым, стали доказательством преднамеренной провокации сопредельной стороны.

Иван Стрельников подошел к китайцам и потребовал от них покинуть территорию Советского Союза. В ответ раздались два пистолетных выстрела. Затем первая шеренга провокаторов быстро расступилась. За ней стояли вооруженные китайцы. Они открыли по советским военнослужащим огонь из автоматов и карабинов. Стреляли специально низко, чтобы пограничники, получив тяжелые ранения, погибли не сразу. Потом наших бойцов добивали, продолжая измываться и над мертвыми телами.

Группа старшего лейтенанта Ивана Стрельникова в составе Николая Буйневича, Ивана Ветрича, Владимира Изотова, Александра Ионина, Николая Петрова и Александра Шестакова погибла. Все они упали головой к западному берегу, текущей с юга на север реки…

Некоторые исследователи считают, что в Ивана Стрельникова стрелял начальник китайского погранпоста «Гуйсы» Сунь Юйго. Есть косвенные подтверждения этой версии. Уже вскоре после событий на Даманском Сунь Юйго становится делегатом IX Съезда Коммунистической партии Китая, где его избирают в состав центрального комитета КПК. Сохранились кадры киносъемки, где Мао Цзэдун и другие руководители КНР пожимают руку Сунь Юйго. Затем недавнего младшего офицера назначают заместителем командующего Шэньянским военным округом, расположенным на границе с СССР. Правда, после смерти Мао Цзэдуна карьера Сунь Юйго закатилась так же стремительно, как и началась.

В статье Чень Чжибина и Сунь Сяо, опубликованной в китайской прессе в 1992 году, утверждается, что в Стрельникова стрелял заместитель Сунь Юйго Чжоу Дэнго. Эта версия повторяется и в очерке блогера Мао Синьжэнь, который увидел свет в году минувшем. Но я бы не стал доверять этим источникам. В них, кроме массы фактических ошибок, ответственность за конфликт возложена на советскую сторону, также утверждается, что первым огонь открыл Стрельников. Кто служил на границе с Китаем в 60–70-х годах, знает, что такой вариант событий представляется абсолютно невозможным.

Фотографии рядового Николая Петрова еще весной 1969 года позволили всему миру узнать, кто развязал конфликт на реке Уссури…

Но 2 марта, наблюдая за тем, как его подчиненные добивают раненых советских пограничников, начальник поста Сунь Юйго еще не знал ни своей дальнейшей судьбы, ни того, чем завершится их провокация, и что спустя полвека обе стороны на официальном уровне постараются о конфликте на Уссури не вспоминать.

Группа Юрия Бабанского на берегу реки появилось минут через пятнадцать после того, как прозвучали первые выстрелы. О событиях предшествующей четверти часа он узнает только на следующий день…

Сержант Владимир Рабович, увидев, что его товарищей расстреливают в упор, скомандовал: «К бою!» Но прежде, чем пограничники успели упасть на лед и передернуть затворы, по ним открыли огонь засевшие на острове провокаторы. Оставшиеся в живых советские бойцы начали отстреливаться. Часть китайцев, поднявшись из укрытий, пошла в атаку на залегшую группу Рабовича.

Атакующую группу прежде всего и увидели пограничники Бабанского. Юрий скомандовал открыть огонь. Из группы Владимира Рабовича уцелел только Геннадий Серебров. Тяжело приходилось и пограничникам Юрия Бабанского. Группа несла потери, таяли боеприпасы, но наши ребята держались. И в этот критический момент подоспел с соседней заставы «Кулебякины сопки» старший лейтенант Виталий Бубенин с группой бойцов на бронетранспортере.

Офицер оставил у северной оконечности острова группу солдат под командованием сержанта Василия Каныгина, а сам, взяв четырех бойцов, вышел на БТРе в тыл китайцам, которые засели на Даманском. Провокаторы, хотя и обладали десятикратным превосходством, но, оказавшись под огнем крупнокалиберного пулемета, установленного в башне бронетранспортера, начали нести большие потери. Отступать, впрочем, они пока не собирались. Китайцы сосредоточили огонь на БТРе Бубенина, который им больше всего досаждал, и смогли повредить боевую машину. Офицер получил ранение и контузию, но продолжил руководить схваткой. Сообщив по телефону начальнику отряда полковнику Демократу Леонову, что заставы ведут бой, он пересел на БТР соседей…

Современным читателям требуется объяснить, что в 1969 году мобильники существовали разве что в фантастических романах. Но граница была оборудована гнездами для подключения телефонных трубок. Через такое гнездо и связался Виталий Бубенин с управлением пограничного отряда.

БТР помчался по острову вдоль позиций китайцев. В ходе этого смелого рейда пограничникам удалось обнаружить командный пункт противника и уничтожить его. Лишившись руководства, военнослужащие НОАК начали покидать остров.

Бронетранспортер, израсходовав боезапас, начал выдвигаться к советскому берегу. На льду реки машина остановилась, чтобы подобрать раненых, и тут китайцы подбили БТР. Раненый и контуженный Виталий Бубенин смог доползти до небольшого овражка, в котором силы покинули его.

Найдет начальника заставы рядовой Валерий Захаров…

«Мы, в отличие от нашего командира, не сразу и поняли, – рассказывал мне Валерий Захаров спустя 40 лет, – что происходит. Когда по бортам БТРа что-то застучало, подумал – камни из-под колес отлетают. Но после того, как приказали «К машине!», все сообразил без посторонней помощи. Упал, откатился в сторону, присоединил к автомату магазин… Вначале вел огонь одиночными, но потом смотрю, что китайцев тьма-тьмущая, и перешел на короткие очереди. Не знаю, достал кого-нибудь или нет. Первый магазин закончился быстро. Перезарядился. Смотрю, совсем рядом в мою сторону ствол карабина направлен. Выстрели одновременно. Я не промахнулся…

Пули китайца шли мимо, но одна срикошетила и попала мне в правую руку. Ударило, как кувалдой, как дубиной! Не помню, сколько лежал, соображая, жив я или мертв, потом смекнул, если чувствую боль – значит, жив. Попытался шевелить пальцами – послушались. Продолжил стрелять. К тому времени как у меня кончились патроны, бой начал понемногу стихать. Прикинул, где могут находиться наши, и пополз в ту сторону. Скатившись в ложбинку, натолкнулся на человека, который лежал вниз лицом. По темному полушубку я сразу признал в нем своего начальника заставы. Позвал его: «Виталий Дмитриевич!» Он откликнулся. Помог ему подняться, и пошли дальше вместе.

Натолкнулись на начальника политотдела отряда подполковника Константинова…»

Тут необходимо дать пояснения к воспоминаниям Валерия Захарова. Демократ Леонов и Александр Константинов прилетели из Имана (так тогда назывался Дальнереченск) на участок заставы «Нижнемихайловская» вскоре после полудня. К тому времени наши бойцы уже выбили китайцев с острова. Начальник отряда остался на нашем берегу, а подполковник Константинов с несколькими офицерами и солдатами начал поиск раненых и убитых на Даманском.

Вновь слово Валерию Захарову.

«Не знаю, что подумал подполковник Константинов, но только очень строго он меня спросил:

- Ты что здесь делаешь?

- Командира веду, – признался я честно.

Тут Константинов заметил, что у меня от крови весь правый рукав бушлата побурел, и тон его совсем изменился:

- Сынок, да ты никак ранен, быстро к врачам!

Затащили меня в скорую помощь, которая из Лучегорска пришла. Пока делали перевязку, ставили какие-то уколы, заглянул в машину подполковник Константинов. Бросив взгляд на перевязанное предплечье, почти весело сказал:

- Светит тебе, солдат, орден!»

Не обманул начальник политотдела. Валерий Захаров награжден орденом Красного Знамени. После увольнения в запас он вернулся в родную Кемеровскую область, трудился на коксохимическом комбинате. Хорошо работал. К Красному Знамени боевому добавил орден Красного Знамени трудового, а также орден Трудовой Славы. Такие вот ребята сражались на Даманском.

То, что они совершили 2 марта, относится к разряду чудес. Пограничники заставили отступить противника, который по меньшей мере в десять раз превосходил их по численности. С нашей стороны бой вели воины обыкновенных линейных застав. С китайской – спецназовцы. Командующий в тот период Шэньянским военным округом НОАК генерал Чэнь Силянь признавал, что в боевом столкновении у Даманского принимало участие специальное подразделение, прошедшее соответствующую подготовку и хорошо экипированное. На нашей стороне их называли ротами тигров.

Когда страна узнала…

На берегу Уссури оставили прибывшую из отряда маневренную группу. Уцелевших пограничников застав отправили отдыхать в подразделения.

Обратную дорогу на заставу Юрий Бабанский не помнит. На «Нижнемихайловской» суетились какие-то люди из гарнизона отряда. Предложили поужинать. Почти все участники боя отказались.

Бабанский прилег на кровать. Напряжение схватки еще не спало. Как струна оставались натянуты нервы, болели мышцы. На заставе работало радио. Начался выпуск новостей. Диктор «Маяка» рассказывал о многом, но ничего о Даманском.

После выпуска новостей заиграла веселенькая музыка. И тут сержанту Бабанскому стало обидно до слез, до остервенения. Пали его товарищи, а это, стало быть, никому не нужно, никому не интересно… Чтобы никто не увидел слез, уткнулся лицом в подушку.

Скоро все изменилось. О событиях на участке заставы «Нижнемихайловская» советские радио и телевидение рассказывали вновь и вновь. На границу полетели письма, телеграммы, нескончаемо шли посылки. «Мы реально ощутили то, что мы понимали и знали раньше, то, что нам позволило устоять под градом свинца – наша великая страна с нами», – продолжал вспоминать Юрий Бабанский.

В Иманский отряд полетели письма, телеграммы, нескончаемо шли подарки. Присылали все что угодно – от вязанок лука и сушеных яблок до тепловоза. Его подарили отряду труженики одного из предприятий. Пограничники передали тепловоз Дальневосточной железной дороге. Присылали в подарок магнитофоны, телевизоры, радиоприемники, которых тогда многие заставы еще не имели.

Начальнику политотдела Иманского пограничного отряда А. Константинову, награжденному за события на острове Даманском орденом Ленина, запомнилась другая посылка. Она пришла из Харьковской области и предназначалась, как значилось в адресе на фанерном ящике, «Комиссару отряда».

В посылке лежали аккуратно завернутый в холстину шмат сала и двухлитровая бутыль самогонки, а еще письмо: «Вот мой мужик воевал, во время войны был политруком, погиб он. И когда нас освободили, мимо шла воинская часть, и у меня дома тоже был комиссар, добрый дядька. Сварила я вечером картопли, они достали все свое и помянули всех погибших… Я старая. Не очень богатая. Собрала, что могла. Вот тебе, комиссар, наша самогонка, сало. Хлеба, думаю, найдете. Помяните всех, кто погиб, пусть им будет светлая память и земля пухом».

Константинов собрал офицеров политотдела и налил по рюмке самогона, присланного вдовой политрука. Выпили, не чокаясь, за погибших и на Великой Отечественной, и на Даманском…

Такие письма и подарки, действительно, нельзя забыть. Страна еще хорошо помнила пограничников, не покинувших западных рубежей страны в июне 1941-го, и она гордилась теми, кто на берегах Уссури повторил подвиг своих отцов.

14 марта 1969 года

После 2 марта на Уссури наступило относительное затишье. Обе стороны концентрировали силы в районе конфликта. На Даманском постоянно находились наши усиленные пограничные наряды с групповым оружием. После того как разведка доложила, что китайцы подтягивают к границе артиллерию, руководство страны приняло решение об усилении Иманского отряда частями Советской Армии. Позади пограничников вдоль Уссури развернули подразделения мотострелковой дивизии. Танковую роту на Т-62 из состава 119-го мотострелкового полка передали в оперативное подчинение отряду.

До 14 марта обстановка серьезно не обострялась. Китайцы установили звуковещательную аппаратуру и уговаривали советских солдат переходить к ним. Пропагандистские передачи вели три диктора. Двое мужчин изъяснялись с акцентом. Женщина, обладавшая высоким голосом, по-русски говорила очень чисто. Наши солдаты прозвали ее «истеричной стервой».

Органы советской спецпропаганды также установили на нашем берегу звуковещательную аппаратуру. Она, видимо, серьезно донимала сопредельную сторону, поскольку та решилась на обстрел громкоговорителей из минометов. Во избежание лишних жертв советское командование пропагандистскую операцию свернуло…

14 марта поступил неожиданный приказ снять пограничные наряды с Даманского. До сих пор никто не желает признать за собой авторство этого распоряжения. Как бы то ни было, а наряды с острова ушли. Но не успели пограничники даже почистить оружие, как поступила команда вернуться на Даманский.

Ближе к полуночи на острове начали окапываться шесть десятков пограничников мотоманевренной группы подполковника Евгения Яншина. Их поддерживали 4 бронетранспортера. Утром 15 марта, в районе 10 часов батальон китайской пехоты при поддержке артиллерии и минометов предпринял атаку на остров.

Пограничники подполковника Яншина успешно отбивали атаки противника. Все солдаты, сержанты, офицеры действовали смело и решительно. Даже получив тяжелые ранения, они не оставляли боевых позиций. Результативно действовали рядовые Николай Цапаев, Виктор Плотников, Валерий Гайлевич, сержанты Анатолий Козин, Илья Кобец… Рядовой Виктор Головин вынес с поля боя раненого офицера. Старший лейтенант Лев Маньковский, когда возникла угроза захвата противником наших раненых бойцов, с группой пограничников выдвинулся навстречу провокаторам. Смелый маневр стоил офицеру жизни.

Полковник Леонов, руководивший боем с нашего берега, несколько раз требовал от командования разрешить применение артиллерии для подавления огневых точек противника. Положительного ответа не поступило. По радио Демократ Леонов и его начальник политотдела подполковник Александр Константинов слышали, как командиры наших мотострелковых полков, рвавшиеся в бой, на чем свет костерили во всем блеске русской неформальной лексики нерешительность армейского командования. А приказа все не поступало. Число погибших пограничников росло…

Около 13 часов разведчики доложили, что батальон противника накапливается напротив южной оконечности острова. Разгадать маневр китайской стороны было несложно. Они намеревались зайти в тыл оборонявшим остров пограничникам подполковника Яншина. В этой ситуации Демократ Леонов принял решение атаковать противника на трех Т-62 из состава танковой роты, приданной отряду.

Головной танк, в котором находился полковник Леонов, подорвался на мине и провалился под лед наполовину корпуса. Китайский боец Сунь Чжэнминь, установивший эту мину, был отмечен высокой наградой КНР, аналогом нашего Героя Советского Союза.

Два других танка, опасаясь гранатометчиков и мин, отошли, не сделав попытки помочь товарищам. Экипаж подорвавшегося Т-62 вместе с начальником отряда покинул машину, но до нашего берега Демократ Леонов дойти не сумел. Скорее всего, за полковником охотился снайпер, и он не промахнулся.

Пограничники продолжали вести бой на острове, но их оборона уже распадалась на очаги. Перспектива потерять Даманский стала очевидной. И только тогда командование Дальневосточного военного округа решилось использовать артиллерию и мотострелков. В обстреле китайской территории, начавшемся в 17 часов, принимали участие дивизион 130-миллиметровых пушек и две установки залпового огня «Град».

Артиллерийский разведчик рядовой Евгений Филиппов корректировал огонь дивизиона. По его словам, удар советской артиллерии был точен и сокрушителен. Огневой налет длился 10 минут. После него пошли в атаку мотострелки и пограничники, которыми командовали подполковники В. Смирнов и А. Константинов. После того как Даманский очистили от противника, сопредельная сторона предприняла еще три безуспешные атаки на остров. К утру 16 марта перестрелки стихли.

Когда стихли бои

В боях за остров Даманский мы потеряли 58 солдат и офицеров убитыми, а ранеными – 94 человека. Данные о потерях китайской стороны противоречивы. Только по убитым разные источники называют цифры от 800 человек и до нескольких тысяч. В Пекине вслед за событиями утверждали, что их потери не превысили 70 человек.

Юрий Бабанский оставался на заставе до 21 марта. Вечером этого дня был построен личный состав подразделения. Зачитали Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении званий Героев Советского Союза Юрию Бабанскому, Виталию Бубенину, Демократу Леонову, Ивану Стрельникову.

Оглушенный новостью Бабанский не сразу и услышал, что ему приказывают собирать вещи и выезжать в отряд. Причину такой спешки сержант узнал чуть позже.

Советская агентурная разведка установила, что Госсовет КНР постановил признать Виталия Бубенина и Юрия Бабанского национальными врагами Китая. Якобы началась подготовка специальной операции, перед которой стояла цель захватить сержанта и офицера. Их срочно сняли с границы. И, судя по всему, врагами КНР Бубенин и Бабанский оставались долго.

В Киеве в 1992 году состоялось открытие посольства Китая на Украине. Юрия Бабанского как народного депутата, заместителя председателя парламентского комитета по обороне и национальной безопасности пригласила на торжественную церемонию открытия. Придя в посольство, Юрий Бабанский поинтересовался у тогдашнего министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко, можно ли задать вопрос главе дипломатической миссии КНР о том, продолжает ли он числиться в ряду национальных врагов Китая. Глава МИДа не возражал. И Бабанский, найдя момент, через переводчика задал послу соответствующий вопрос. Глава дипмиссии ответил, что сведений у него на этот счет нет, но он пошлет в Пекин запрос и обязательно проинформирует генерала. Бабанский вручил послу визитную карточку с телефонами, но ответа от дипломата не дождался до самого возвращения с Украины в Россию.

Второй знаковый случай в этом ряду произошел годом раньше, еще во времена Советского Союза. Президент страны Михаил Горбачев находился проездом в Киеве. Бабанскому довелось с ним общаться. В ходе разговора Горбачев сказал, что готовится поездка советской делегации в Китай и предложил генералу войти в ее состав. Бабанский рассказал о «титуле» национального врага КНР, который носит с 1969 года. Горбачев пообещал уточнить, насколько решение Госсовета Китая 1969 года имеет силу в наши дни. Неизвестно, давал ли указание глава государства навести справки по Бабанскому, но только советская официальная делегация улетела в Пекин без него…

Готовя этот очерк, я сознательно не касался вопросов большой политики, причин и последствий конфликта в марте 1969 года. Я старался показать, как горстка людей, готовых до конца выполнить свой долг, способна поменять ход истории. Есть мнение, что решительный отпор, который дали пограничники на реке Уссури, заставил наших соседей отказаться от искушения решить существующие проблемы с Советским Союзом силовым путем.

Владимир СЛАБУКА

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."