КУПЛЮ «НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ»

24 Марта 2020



Распространение коронавируса COVID-19 в государствах Европы вызвало массовую закупку продуктов питания.

В Италии, где заболевших больше всего, даже возникли временные перебои с продовольствием на севере страны. Люди смели с полок магазинов продукты с длительным сроком годности, бутилированную воду. Похожая ситуация сложилась и в Германии. Крупные торговые сети страны проинформировали, что в последние дни немецкие жители совершили рекордное количество покупок. Вместе с тем они заверяют, что дефицита не будет, так как по мере спроса магазины будут увеличивать ассортимент, – сообщает центральная пресса. РИА Новости 17 марта опубликовало информацию о том, что в Москве «на волне паники, вызванной коронавирусом, люди массово скупают продукты. Во многих столичных магазинах исчезла гречка. Нездоровый ажиотаж возник также вокруг соли и сахара. В некоторых супермаркетах полки с дешевыми бакалейными товарами пустуют уже третий день. Несмотря на заверения экспертов в том, что дефицита продуктов в России не может быть, многие все равно закупаются впрок».

А как обстоит дело в столице Камчатского края? 20 марта руководитель службы информации и связи с общественностью ООО «Шамса-Холдинг» Ольга Валерьевна Горбикова на вопрос корреспондента «Вести» об этом ответила, что конкретного мониторинга по продаже отдельных видов товаров не ведется, однако увеличение числа закупок есть. Так, 19 марта объем продаж в целом вырос примерно на 20%, особенно активно покупают крупы: рис, гречку. Но ажиотажа и резкого увеличения числа продаж нет, – проинформировала она.

«Второй день люди интенсивнее, чем обычно, делают покупки. Скупают в основном крупы, масло, воду, туалетную бумагу», – сообщила администратор «Семейной корзинки» на Звездной. Однако управляющая магазином не считает, что причина только в информационном буме вокруг коронавируса. «Вы сейчас постояли тут, наверное, заметили, что корзинки у всех полные. Но в эти дни и примерно до 23 числа каждого месяца всегда так. Работающие люди в этот период получают зарплаты, пожилые – пенсии, все идут закупаться. О какой-то панике, ажиотаже я бы говорить не стала. А что касается количества товара, то поставки его по отдельным подвидам у нас идут ежедневно. Дефицита нет, всего хватает», – заметила она. Действительно, о пустоте на полках говорить не приходится. Гречка, которую традиционно скупают первой, рис, другие крупы, мука, сахар, питьевая вода, консервы и прочие продукты из «стратегического запаса» присутствуют. Однако и покупателей больше, чем обычно в рабочий день. Только единицы в масках.

В «Шамсе» ТЦ «Пирамида» примерно такая же картина. Здесь заместитель управляющего магазином комментировать ситуацию отказалась, рекомендуя обратиться в общественную приемную холдинга, но заметила, что второй день люди делают покупки активнее, чем всегда. Обращаю внимание, что почти у всех в корзинках крупы, макароны, туалетная бумага, консервы.

А вот на продуктовых оптовых базах покупателей гораздо больше, люди массово скупают бакалею. Образовались даже пробки на подъездах к базам.

При этом министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев сообщил: «Камчатские предприятия торговли сегодня могут ответить на повышенный спрос покупателей. Все поставки, которые осуществляются на территорию полуострова, в первую очередь касаются потребительского рынка Авачинской агломерации. Они идут в плановом режиме – два захода судна с продуктами питания в неделю. Мы проводим оперативный мониторинг достаточности запасов, наличия продуктов и потребительских цен».

Делать запасы на случаи всевозможных бед (а также чтобы дотянуть до следующей получки или пенсии) нашему многострадальному населению не впервой. Традиция идет издалека: у пожилых людей, переживших годы войны и послевоенную разруху, в обычае всегда иметь в доме склады соли и круп, муки и сахара, внушительный резерв мыла и спичек. Закупали и в перестройку, и в постперестроечные времена, наиболее впечатлительные – в ожидании конца света, о котором, тоже традиционно, периодически объявляли разные ясновидящие и прочие «эксперты». И не то чтобы верили, а так, на всякий случай.

Все привычно и до боли знакомо. В отличие от немцев обходимся без списка продуктов и вещей, официально рекомендованных иметь населению Германии на случай эпидемии коронавируса и введения карантина. Там к проблеме подошли по-немецки педантично: в федеральном ведомстве защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии рассчитали набор продуктов, который, по мнению составителей списка, должен обеспечить потребности в 2200 ккал в день для взрослого человека в течение десяти дней.

По данным ведомства, на случай 10-дневного карантина из расчета на одного человека рекомендуется иметь:

20 л питьевой воды;

3,5 кг различных круп, хлеба и картофеля;

2,5 кг консервированных овощей и орехов;

4 кг сухофруктов и консервированных фруктов;

2,6 кг молока и молочных продуктов;

1,5 кг мяса, рыбы и яиц;

0,4 кг растительного масла и других источников жиров.

Также советуют запастись сахаром, медом, мукой, бульонными кубиками, печеньем и шоколадом, купить свечи, фонарь, газовую горелку и батарейки, иметь дома необходимые лекарства и средства для дезинфекции.

А специалисты Испанской академии питания и диетологии назвали продукты, повышающие сопротивление организма коронавирусу, сообщила «Российская газета». Испанцы подчеркнули, что правильная пища не предотвращает коронавирус, но механизмы реагирования на инфекцию и способность организма к восстановлению тесно связаны с питанием. В рацион посоветовали включить фрукты и овощи, цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Особенно полезны омега-3 жирные кислоты в рыбе, орехах и оливковом масле, так как они обладают противовоспалительным действием.

Возможно, кто-то из жителей Камчатки возьмет на вооружение эти полезные советы. А пока люди в продуктовых магазинах все больше подходят к полкам с привычными крупами, макаронами, маслом, консервами. Цены на них колеблются в зависимости от производителя. В той же «Шамсе» или «Семейной корзинке» рис шлифованный можно купить от 74 рублей за 800 г, незаслуженно обойденную вниманием перловку (ее покупают реже) – за 48 рублей. Гречка, бывшая, помнится, дефицитом в Советском Союзе, продается по цене от 53 рублей и до ста рублей за 800-граммовую пачку, а можно взять и за 64–65 рублей рассыпной за килограмм. Именно эта крупа привлекла особое внимание СМИ: наперебой пишут о том, как ее «сметают с полок» москвичи, а центральная «АиФ» даже посвятила целую оду гречке и блюдам из нее («В погоне за гречкой. Почему именно эту крупу закупают в первую очередь»). Жизненный опыт сразу же подсказал: не случится ли на волне коронавируса наценки на этот «важный и очень полезный продукт», как это уже бывало? Посеять панику легко…

Не удивлюсь, если в последующие выходные объем продаж продуктов и средств личной гигиены увеличится в разы. Психология толпы, знаете ли… Из слов тех покупателей, кто согласился ответить на мой вопрос, не связаны ли их сегодняшние покупки с информационной волной вокруг коронавируса, запомнился лаконичный ответ пожилой женщины: «Купила, чтобы было! На всякий случай».

Наталья МАКСИМИШИНА