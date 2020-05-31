ДОСКИ НЕ БУДЕТ

19 Мая 2020



Мы говорим Скворцов – подразумеваем Слыщенко, мы говорим Слыщенко – подразумеваем Кузьминицкий

Что-то давненько не чудил депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва прапорщик Слыщенко. Похоже, в 2016 году камчатцы по какому-то роковому недоразумению дали ему путевку в нижнюю палату Парламента РФ. Видимо, Москве такие кадры оказались нужнее.

В первопрестольной наш прапорщик затерялся, и местные жители начали потихоньку забывать о нем. Напрасно они расслабились. Недавно Константин Слыщенко обратился к главе Петропавловск-Камчатского городского округа Константину Брызгину вот с такой челобитной: «Уважаемый Константин Викторович! В мой адрес поступило обращение Союза гражданских и предпринимательских инициатив Камчатского края «Гарантия справедливости» с просьбой о поддержке инициативы жителей Петропавловск-Камчатского городского округа по увековечению памяти В. В. Скворцова. Полностью поддерживаю данный проект «Память поколений» и считаю крайне важным сохранить память о Владиславе Васильевиче Скворцове. Прошу Вас в этой связи рассмотреть возможность поддержки проекта «Память поколений» в части увековечения памяти В. В. Скворцова и принять необходимые меры в рамках компетенции администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».

Начну с того, что проект «Память поколений» является инициативой Сергея Борисовича Кузьминицкого. Сей славный господин является помощником депутата Государственной думы камчатского засланца прапорщика Слыщенко. На минуту представим себе, что ваш помощник обратился к вам с официальным письмом. Вы делаете вид, что это незнакомый вам человек и официально реагируете на его обращение. Если говорить проще, это еще называется идиотским фарсом. Ну захотелось прапорщику замолвить словечко о Скворцове, так пусть бы и обращался от своего имени, а не ссылался на какой-то проект «Память поколений».

Теперь пора поговорить о самом проекте «Память поколений». Он вышел из-под пера Сергея Кузьминицкого на официальном бланке Союза гражданских и предпринимательских инициатив Камчатского края «Гарантия справедливости». Привожу текст исторического послания дословно со всеми ошибками, лишь с небольшими сокращениями: «Уважаемый Константин Григорьевич! При поддержке предпринимателей и жителей (каких?! – Авт.) города Петропавловска-Камчатского учреждена инициатива (проект «Память поколений») по увековечению памяти гражданина РФ, социально ответственного камчатского руководителя, последнего избранным народом Главы (мэра) города Петропавловска-Камчатского (2004–2011 гг.) и человека с «большой буквы» – Скворцова Владислава Васильевича, оставившего позитивный и неизгладимый след в жизни многих камчадалов (их кто-то считал? – Авт.). Проект «Память поколений», об увековечивании народной памяти Скворцова В. В., предусматривает ряд возможных (согласованных с ИОГВ) мероприятий, в том числе – присвоение звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского» (посмертно), торжественное установление памятной мемориальной доски на одном из зданий города, а также последующее присвоении его имени улице, площади (скверу) или бульвару. Думаем это по-человечески справедливо.... Уважаемый Константин Григорьевич…. Надеемся на ваше понимание и поддержку, в случае необходимости мы готовы, лично встретиться с Вами, чтобы обсудить и ответить на все сопутствующие организационные вопросы. С глубоким уважением Модератор инициативной группы «Память о Скворцове В. В.» С. Б. Кузьминицкий».

Весьма показательно, что господин Кузьминицкий использует бланк официально нигде не зарегистрированной организации «Союз гражданских и предпринимательских инициатив Камчатского края «Гарантия справедливости», а подписывается под документом как модератор инициативной группы «Память о Скворцове В. В.». С таким же успехом он мог бы зарегистрировать инициативную группу «Память о Слыщенко К. Г.» (чур меня, чур меня…).

Напомню читателям, что Сергей Кузьминицкий неоднократно попадал в скандальные хроники камчатских СМИ. Самая громкая из них, пожалуй, касается уголовной судимости в отношении тогда еще президента торгово-промышленной палаты Камчатского края господина Кузьминицкого. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и приговорил к выплате штрафа на сумму около 500 тысяч рублей. Он вымогал взятку от предпринимательницы Петропавловска-Камчатского за оценочную экспертизу рыбопромыслового судна, которая ранее была полностью оплачена заказчицей. На время оставим в покое помощника депутата Госдумы прапорщика Слыщенко.

Хотелось бы понять, чем Владислав Васильевич так влюбил в себя Константина Григорьевича, что последний забыл, какие документы должен подавать лично он в администрацию ПКГО. В данном случае речь идет о порядке установки памятного знака на здание администрации краевой столицы. Согласно ст. 3 решения Городской думы ПКГО от 19.02.2020 за № 630-р прописан порядок установки памятника, памятного знака. Таких документов должно быть семь. Пожалуй, к самому сложному из них относится составление исторической или историко-биографической справки и (или) при наличии копии архивных документов, подтверждающих достоверность события и (или) достижений (заслуг) личности. Это требование существовало и во время, когда Константин Слыщенко был председателем Городской думы ПКГО. Похоже, что на память прапорщика отрицательно повлиял столичный климат. Либо предположу, что идиотизм – болезнь заразная и каким-то образом передалась от помощника Кузьминицкого к депутату Слыщенко?

Настало время вспомнить о «заслугах» Владислава Скворцова. Смерть не делает недостатки людей краше и не отпускает им грехи. Чтобы увековечить память какого-то человека, необходимо обсудить его достижения, иначе при отсутствии таковых обесценится награда, к которой его представляют. В нашем случае таковой наградой является мемориальная доска, которую пытаются установить на здании администрации ПКГО два, на мой взгляд, не очень адекватных человека. Возможно, у них начались склеротические проявления, присущие их возрасту. Либо что похуже? Придется вспомнить, кто такой Скворцов.

Владислав Васильевич родился в 1965 году. Окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова в 1988 году. По распределению попал на Камчатку. До 1995 года работал в Камчатском морском пароходстве. С 1995 по 2004 год был ведущим специалистом по морскому транспорту, начальником Управления транспорта и материального обеспечения администрации Камчатской области. Его звезда взошла, когда на выборах в губернаторы Камчатской области победил коммунист, ярый противник существующей на тот момент исполнительной власти Михаил Борисович Машковцев. В то же время в градоначальники Петропавловска-Камчатского выбрали коммуниста, ближайшего соратника Машковцева Юрия Голенищева. Тогда многие управленцы из окружения бывшего губернатора Владимира Афанасьевича Бирюкова вынуждены были уволиться. На их места пришли люди, если можно так выразиться, из третьего эшелона власти. К этой категории относился Владислав Скворцов. Товарищу «красному» губернатору выбирать было не из кого, и он приблизил к себе господина Скворцова, назначив его вице-губернатором по вопросам энергетики и ЖКХ. В городской администрации началась зачистка под «красного» градоначальника, так называемая административная реформа. Работа городской администрации длительное время была дезорганизована. Михаил Машковцев в отличие от Юрия Голенищева оказался более прагматичным и дальновидным политиком. Он не стал ломать устоявшуюся схему управления Камчатской области. Голенищев же ухал с плеча. В 2003 году против него было возбуждено уголовное дело. Он попал под суд и вынужден был оставить свой пост. Можно сказать, что большую роль в этом уголовном деле сыграл «красный» губернатор. По сути дела, он уничтожил региональную ячейку КПРФ как общественно значимую силу. Это была его плата за возможность идти на выборы на второй срок. После смещения Голенищева со своего поста Владиславу Скворцову снова повезло. Он решил избираться градоначальником Петропавловска-Камчатского. Товарищ Машковцев не стал возражать против решения своего подчиненного. Губернатор был больше озабочен своими выборами. Так господину Скворцову фартило, он избирался градоначальником практически в отсутствие конкурентной среды.

Сразу после вступления в должность Владислав Васильевич начал масштабную административную реформу в городской администрации. По сравнению с ним товарищ Голенищев был лишь жалким подобием творца хаоса в отдельно взятом административном образовании. Я хорошо помню, как при градоначальнике Скворцове два года подряд из микрорайонов СРВ и Садовая зимой приходилось добираться до центра города пешком. Центральные магистрали могли не чистить от снега по двое суток. Завоз топлива на котельную в Завойко превращался в войсковую операцию, причем сам Скворцов как восторженный мальчик ехал впереди на тягаче. Бюджет города находился в полном расстройстве. Я уже не говорю о состоянии ЖКХ. Административная вакханалия привела к тому, что пришлось переделывать многие учредительные документы муниципальных образований. Это приводило к дополнительным тратам и бумажной волоките. При этом Скворцов так подружился с голубым экраном, что иногда казалось, мы присутствуем на нескончаемом Скворцов-шоу. По своему характеру Скворцов был слабый нарцисс. Принятые им решения зачастую не исполнялись его подчиненными, им было совсем непонятно, кто в городе хозяин. К 2008 году состояние дел в краевом центре подошло к критической отметке. Даже новоиспеченный губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий, по природе тоже нарцисс, но только более злобный, понял, что Скворцов слабый управленец и его необходимо менять. При всем своем неуважении к господину Кузьмицкому в этом смысле с ним трудно было не согласиться. Владислав Скворцов как член партии «Единая Россия» в 2008 году решил избираться в мэры города на второй срок. Региональный политсовет партии «ЕР» проголосовал против его кандидатуры и утвердил кандидатом на выборы в главы ПКГО бывшего заместителя главы Мильковского района Сергея Пахомова. Однако покровитель Владислава Васильевича, бывший депутат Государственной думы РФ Владимир Пехтин, отвечающий за выборы на Дальнем Востоке от генерального совета партии, поломал это решение и заставил региональный политсовет отменить результаты первого голосования и утвердить в кандидаты главы ПКГО Владислава Скворцова. Позже господин Пехтин вынужден был сложить с себя полномочия депутата Государственной думы РФ из-за коррупционного скандала: расходы в сотни раз превышали доходы. Еще у него обнаружили незадекларированную недвижимость в Майами (США), а позже еще три квартиры во Флориде.

В 2009 году во втором туре голосования Владислав Скворцов выиграл у своего бывшего подчиненного Михаила Пучковского около тысячи голосов избирателей Петропавловска-Камчатского. Это преимущество «победитель» получил за счет морских избирательных участков. В городских же урнах для голосования при подсчете бюллетеней победил с перевесом почти в две тысячи голосов Михаил Пучковский. Таким образом, горожане сами выставили оценку бывшему мэру за его работу. После выборов против Владислава Скворцова было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Он разрешил приватизировать городскую служебную квартиру полковнику милиции Потапене, а затем продать ее. Свежеиспеченного мэра судили и приговорили к штрафу. Затем исключили из партии. Наверное, не ошибусь, если скажу, что не было более непопулярного градоначальника (читай – мэра), чем Владислав Скворцов. Не будем забывать, что именно при его правлении в городском родильном доме № 1, в то время находящемся в ведении городской администрации, началась череда смертей новорожденных. Из-за чего была вынуждена уволиться с работы главный врач родильного дома госпожа Назарова. На встрече с родителями умерших детей, их родственниками, пришедшими жителями города, а также представителями общественных организаций, журналистов нашей газеты, других представителей СМИ, врачей первого городского родильного дома, представителей администрации ПКГО и главой администрации случился конфуз. Одна из присутствующих женщин запустила детским ботинком в господина Скворцова. Ее бросок оказался настолько сильным и метким, что у Скворцова выросла огромная шишка на лбу. Это был первый и последний случай, когда какой-либо мэр Петропавловска-Камчатского получил удар по голове столь необычным способом.

Еще скажу о наболевшем. Именно при Скворцове исчезло несколько воинских захоронений на старом кладбище в районе улицы Батарейной. Там были захоронены воины-десантники, умершие от ран, полученных при штурме острова Шумшу.

И после всего изложенного мы должны повесить мемориальную плиту в честь господина Скворцова на здание администрации ПКГО или присвоить ему звание почетного жителя на худой конец?

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ