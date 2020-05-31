Танки тоже стареют

26 Мая 2020



К 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа совместно со Службой охраны объектов культурного наследия Камчатского края и Муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», силами подрядной организации были произведены ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – «Танк «Т-34», установленного в честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., расположенного в районе Комсомольской площади.

Стоимость работ составила пять с половиной миллионов рублей, что вызвало определенный общественный резонанс в социальных сетях, так как, по мнению некоторых жителей краевой столицы, потраченные средства явно превышали реальные затраты. Высказывались суждения о том, что все работы заключались только в покраске памятника.

Чтобы развеять слухи, мы попросили подробно рассказать о подготовке, выполнении работ и определении их стоимости руководителя Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края Людмилу Крапивину.

Корр.: Людмила Дмитриевна, для начала расскажите, пожалуйста, немного об объекте реконструкции – памятнике танку Т 34.

Л.К.: Памятник установлен в честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 7 мая 1975 года на Комсомольской площади в Петропавловске-Камчатском состоялось его торжественное открытие. Памятник поставлен на государственную охрану, внесен в реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов Российской Федерации и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Кроме того, он внесен в реестр муниципального имущества администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и находится в оперативном управлении Муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа».

Монумент представляет собой некогда участвующую в боевых действиях военную машину – танк Т-34, установленную на бетонном постаменте.

Корр.: Производились ли работы по ремонту и реконструкции памятника ранее?

Л.К.: Нет, до нынешнего года памятник ни разу не ремонтировался. Некоторые элементы стального корпуса имели коррозию и отслоение, отдельные сегменты бетонного постамента деформировались, имели трещины и потеки ржавчины.

Корр.: Каковы задачи ремонтно-реставрационных работ и как проходила подготовка к ним?

Л.К.: Местоположение памятника, его конфигурация, габариты и материал являются предметом охраны. В связи с этим подготовка проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ могут быть выполнены только специализированной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. В Камчатском крае такие организации отсутствуют. Поэтому заказчику – Службе по благоустройству Петропавловск-Камчатского городского округа пришлось затратить много времени на поиск таковых.

В целом подготовка длилась долго. Задание на разработку проектной документации мы выдали заказчику еще в апреле 2018 года. В нем мы указали перечень действий для проектировщиков, которым необходимо было провести предварительные работы, а именно по разработке исходно-разрешительной документации; по составлению акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации; фотофиксацию объекта культурного наследия. До начала проведения работ – выполнить обмерные работы в необходимом объеме (включить в состав проектной документации); провести обследование несущих и ограждающих конструкций; химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам и отчет по комплексным научным исследованиям с выводами.

До разработки проектной документации в мае-июне 2018 года Обществом с ограниченной ответственностью «Петербургская Реставрация», действующим на основании лицензии Министерства культуры России, было выполнено обследование технического состояния конструкций памятника. На момент обследования декоративная штукатурка находилась в неудовлетворительном состоянии. Несмотря на то, что соответствующий требованиям ремонт объекта не производился, сам танк несколько раз был покрашен в различные оттенки зеленого. Окрасочные слои шелушились, местами отсутствовали, под окраской наблюдалась коррозия поверхности металла.

По результатам обследования было предусмотрено проведение следующих работ:

- проведение полного комплекса мероприятий по реставрации поверхности монумента из металла;

- реставрация декоративной отделки постамента: восстанавливается штукатурка на основе бетона с добавлением наполнителя в виде белого мрамора и осколков прозрачного бесцветного и зеленого стекла;

- замена асфальтового покрытия площадки вокруг памятника.

Проектная документация содержала все позиции, указанные в задании. Была определена этапность и методика проведения работ.

В итоге Санкт-Петербургская проектная организация разработала проектную документацию по результатам проведения конкурентных процедур – электронного аукциона и представила ее в Службу охраны объектов культурного наследия Камчатского края для согласования. Данная документация прошла государственную историко-культурную экспертизу.

В сентябре 2018 года сотрудники Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края изучили государственную историко-культурную экспертизу, после чего была согласована проектная документация на проведение работ по сохранению памятника, заказанная в установленном законом порядке Муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа».

После проведения заказчиком очередного аукциона по выбору компании, имеющей лицензию на проведение ремонтно-реставрационных работ, ООО «Петербургская Реставрация» предоставила нам все необходимые в этом случае документы. Мы их проверили на соответствие законодательству.

Ремонтно-реставрационной группе были поставлены задачи по воссозданию прежнего и максимально точного вида памятника с сохранением всех архитектурных особенностей и соблюдением технологии производства работ.

Корр.: Когда и как проходили работы по ремонту и реставрации памятника?

Л.К.: В связи с тем, что работы производились в холодное время, было установлено устройство отапливаемого павильона – мастерской непосредственно над постаментом.

Реставрация проводилась в соответствии с разработанными в рамках проекта методическими рекомендациями, которыми предусмотрена трехстадийная последовательность работ: очистка реставрируемых поверхностей (химическая, воздушно-абразивная), шпаклевание, грунтование и окраска поверхностей.

Согласно проектной документации на первом этапе основных работ реставраторами была проведена предварительная очистка боевой машины химическими методами, полная расчистка металла воздушно-абразивным методом, удаление пыли и остатков абразива, обработка химическим преобразователем ржавчины и фосфатированием поверхности, шпаклеванием и грунтованием поверхности. Далее проведена окраска в два этапа, согласно программе.

Работы по реставрации постамента тоже имеют свой порядок – это реставрация декоративной отделки постамента, которая проходила тоже в несколько этапов. В результате произведена очистка от деструктурированной и плохо держащейся декоративной штукатурки; восстановлена штукатурка на основе бетона с добавлением наполнителя в виде белого мрамора и осколков прозрачного бесцветного и зеленого стекла; произведена обработка материала постамента Объекта гидрофобизирующим составом.

Ремонтно-реставрационные работы памятника начались 24 марта 2020 года и завершились 20 апреля. Специалисты органа охраны объектов культурного наследия Камчатского края практически в ежедневном режиме проводили наблюдение за ремонтными работами с фотофиксацией и составлением актов осмотра. Каждый новый этап производственных работ осуществлялся по согласованию с нашей организацией.

На сегодняшний день можем сказать, что реставраторы ООО «Петербургская Реставрация» успешно справились со сложной задачей по реставрации памятника.

Кроме того, хотим обратить внимание, что в ближайшее время будет произведена замена асфальтового покрытия вокруг памятника, что также входит в стоимость работ.

Корр.: Какова точная стоимость работ и как она определялась?

Л.К.: Согласно документации, размещенной на сайте Госзакупок об электронном аукционе и Федеральному закону от 05.04. 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подготовленной Муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» финансовые средства из местного бюджета на проведение указанных работ составили 5 526 078 рублей.

Определение начальной (максимальной) цены муниципального контракта было произведено проектно-сметным методом. Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выполнение работ по сохранению Объекта произведен по сметным расчетам на проведение указанных работ, которые составлены в соответствии с Методическими рекомендациями по сохранению объектов культурного наследия на территории РФ (приказ Минстроя России от 09.02.2017 №81/пр).

Корр.: Людмила Дмитриевна, как вы можете прокомментировать появившиеся в социальных сетях мнения о том, что стоимость ремонтно-реставрационных работ была существенно выше реальной необходимости?

Л.К.: Приведу простой житейский пример. На водопроводной трубе потрескалась краска, и появился потек ржавчины. Как правильно произвести ремонт? Ведь не просто закрасить это место. Сначала нужно удалить старую краску и ржавчину, зачистить, обезжирить, нанести грунтовку и уже после этого наносить новый слой краски. Из этого примера видно, что даже для простого бытового ремонта нужно произвести ряд сопутствующих работ и потратить определенные средства. В отношении объектов культурного наследия, охраняемых федеральным законом, все гораздо сложнее и строже.

Основная задача ремонтно-реставрационных работ – это воссоздание прежнего и максимально точного вида памятника с сохранением всех его архитектурных особенностей. Сложность заключается в том, что нужно точно определить материалы, использованные при строительстве, и уделить особое внимание технологии производства работ. Для этого необходимо проведение экспертиз, технических обследований. Как я уже упоминала выше, простая покраска памятника производилась ранее неоднократно, но ее нельзя считать ремонтом, соответствующим требованиям, более того, это является прямым и грубым нарушением закона, который строго определяет процедуру сохранения объектов, и это совершенно обосновано. Можно было бы еще несколько раз произвести поверхностную покраску с минимальными затратами, но в итоге это привело бы к глобальному повреждению материалов и разрушению памятника. Работы по правильному ремонту и реставрации объектов культурного наследия – это непростой и кропотливый труд. Именно поэтому для производства таких работ нужна специальная лицензия. И стоят услуги таких организаций недешево. Подготовка проектной документации, закупка специальных материалов и инструментов, их доставка, оплата проезда, труда и проживания специалистов – все это входит в стоимость работ. Поэтому сумма контракта полностью соответствует реальным затратам.

Корр.: Благодарим вас за предоставленную информацию.

Спрашивал Андрей БОРИСЕНКО