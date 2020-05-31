«Ох, уж эта клятая война…»

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26 Мая 2020

Вспоминая Григория Поженяна

Восьмидесятые, начало девяностых ушедшего века. Мы приезжали к нему на дачу в Переделкино каждый четверг. Григорий Михайлович жил там в одиночестве. Мы, тогда еще молодые люди: художник Юра Дьяконов, драматический актер Петя Кудряшов, моя девушка, чемпионка мира по самбо Ира Емельянова и я, грешный, начинающий журналист с дипломом физкультурного вуза. Еще на станции закупали закуску: красный лук, лимоны, соленые огурцы, кислую капусту и, естественно, «беленькую».

…Поженян любил молодежь. Мы посвящали его в свои новости. А он учил нас жизни.

В это время варилась картошка. Юра творил борщ. Красный лук поливался выжатым лимонным соком, а Григорий Михайлович чистил копченую скумбрию. Учил нас, салаг, как правильно разделывать рыбу. Как чокаться по-разведчески, бесшумно, соприкасаясь не стопками, а пальцами. Никто из нас никогда не позволял себе при нем перебирать лишнего.

…А было время, меж хвостов угрей

В капусте красной чесноки дремали.

Здесь, как народы, сосуществовали

Плоды земли и лакомства людей…

Наконец все это великолепие оказывалось на столе, и, после очередной рюмки, наш Гуру начинал рассказы о войне. Иногда, под настроение, читал. По праздникам, особенно на 9 Мая, компания расширялась. Приезжали Петр Тодоровский, Юрий Карякин, Евгений Рейн и другие небожители… Мы завороженно ловили каждое слово… Юра, художник, расписал кухню морскими сюжетами. Вдалеке шумели электрички, в форточку вползал свежий загородный воздух. В этом поженяновском кубрике мы уплывали в прошлое…

До войны он стихов не писал. Учился в харьковской школе № 6, на Рымарской улице. Почти все его одноклассники с войны не вернулись. В 39-м году, семнадцатилетним, он начал службу на флоте. Чемпионом флота по боксу стал еще в сороковом, до того как ушел в 1-й Особый диверсионный отряд, которым командовал подполковник Валейко, погибший в первой же десантной операции при переходе через Сухой Лиман под Одессой.

«Судьба моя очень проста, во многом схожа с судьбами людей, родившихся в двадцатые годы, – говорил Поженян. – Она, по сути дела, с самого начала упирается в войну. У меня такое ощущение, что всю послевоенную жизнь я возвращаюсь в те годы. Каждый раз в трудные минуты жизни еду в свое прошлое: в Севастополь, в Одессу. И это мне помогает. Видимо, и стал поэтом лишь потому, что хотелось воскресить тех, кто остался навсегда молодым».

Если б душа 
отделялась от тела, 
сколько бы чаек 
ко мне прилетело. 
Сколько бы ласточек 
в окна влетало. 
Сколько б коней 
в дом тропу протоптало. 
Если б душа 
отделялась от тела, 
я не ходил бы тайком 
на Пастера, 
в дом, где живут 
все друзья неживые, 
где не лежат 
и цветы полевые. 
Может, потом 
и случится такое 
там, за неслышной 
подземной рекою, 
на перевозе, 
где лодочник желтый 
знает, зачем 
и откуда пришел ты. 
Но на земле 
не случается чуда. 
Тот, кто погиб, 
не приходит оттуда. 
Были юнцами, 
не стали старее. 
Тех, что погибли, 
считаю храбрее. 
Может, осколки их 
были острее. 
Может, к ним пули 
летели быстрее?! 
...Дальше продвинулись. 
Дольше горели. 
Тех, что погибли 
считаю храбрее.

А за ним и самим смерть ходила по пятам. После бесконечных ранений и госпиталей (в разведке за год почти полностью менялся состав) – Поженян опять возвращался в диверсионную группу.

«На войне есть много путей. Можно было и не напрашиваться в самое рисковое подразделение. Но поскольку я – хвастун, когда кадровик спрашивал о военной специальности, гордо отвечал: «Разведчик».

В своих мемуарах адмирал Октябрьский часто вспоминал Поженяна: «Более хулиганистого и рискованного офицера у себя на флоте я не встречал! Форменный бандит! Я его представил к званию Героя Советского Союза, а он во время Эльтигенского десанта выбросил за борт политработника, обвязав канатами. И прокатил его в буруне. Жалоба в Верховный Совет. Замаячил трибунал».

Поженян«Мы выбрасывались с катеров, с моря, на немецкие береговые укрепления. Добрались до их окопов. Рукопашная, ножи. Возвратились на катер. А идеолог наш спит сном младенца. Отсиделся. Я его и полечил от трусости. Методом погружения в соленую воду. Трибунал затеять не вышло, но Героя не получил… Да, на войне свои законы. И философия своя, и мудрецы. Война научила меня не преувеличивать свои сложности, свои мозоли и боль, свои страхи, свои подвиги и таланты».

Одно из первых полученных заданий стало, пожалуй, самым опасным и сложным за годы войны. Обо всем этом он потом расскажет в своих поэмах и кинофильме «Жажда». Напомню: фашисты захватили Беляевку, село на берегу Днестра, где находилось водохранилище. Оттуда Одесса снабжалась водой, гитлеровцы перекрыли водопровод. Город задыхался от жажды.

Как-то я спросил Поженяна:

– Все события в фильме были подлинными?

– К сожалению, – ответил он. – Вся группа захвата, кроме нас двоих – меня и Арсена Зуца, погибла. Мы, по сути дела, были обречены. Это ведь в обиходе считается – захватить водокачку, дескать, пустяк. На самом деле воду в Одессу гонят подземными трубами из Беляевского водоканала, который стоит на берегу Днестра. Дать воду городу – значит, затопить котлы в машинном зале. Проникли туда, сняв часовых. Пошла вода – пошел дым из трубы. Так мы невольно себя «обнаружили». Горсточка людей в глубоком тылу врага. А как уходить?! Воду в Одессе давали по карточкам. Нужно было «держать» этот дым. Чем? Жизнями своими. Это самая трагическая операция в моей жизни. И, возможно, самая почетная. Все – другим.

Операция была тщательно подготовлена. К ней были привлечены только добровольцы. Лучшие из лучших. Шансы вернуться были слишком малы. Кроме того, с ними должны были идти рабочие, которым предстояло пустить механизмы подачи воды в ход. Первая вылазка оказалась неудачной. Они нарвались на немцев и, забрав раненых и убитых, вернулись в Одессу. Вторая попытка принесла результат. Но еще на подходе к водокачке Григорий был ранен. В интересах дела, чтобы не иметь лишней обузы, да и просто дать шанс товарищу выжить, его в бессознательном состоянии, забросав землей, оставили в камышах возле канала. Уже после затихшего боя Поженяна нашла местная жительница и выхаживала до тех пор, пока боец смог самостоятельно передвигаться. Он вышел в море на лодке в поисках своих, через несколько суток Григория подобрали матросы Дунайской флотилии.

Его имя в числе других тринадцати имен моряков-разведчиков выбито на мемориальной доске в Одессе, на улице Пастера. Тут в годы войны находилась их диверсионная школа. Отсюда отряд морской пехоты и вышел на задание.

«У меня такое ощущение, что вся моя жизнь складывалась из сплошных десантов. Десант в Эльтиген, в Керчь, в Гленку, в Жуковку, в Новороссийск… Среди разведчиков было много спортсменов. Разведчик, занимающийся диверсиями, должен уметь пройти за ночь столько, сколько нужно. Стрелять с обеих рук, уносить на себе раненых, завязывать бой в траншее, брать «языка», владеть самбо и рукопашным боем. Взрывая мосты, нужно, побеждая инстинкт самосохранения, ждать, пока догорит до конца бикфордов шнур, и только потом, раньше взорванной фермы, уйти в воду».

…Ни продуктов, ни шифра, ни грязи,

Не хочу ни сейчас, ни потом…

Мне сказали: «Взорвете понтон

И останетесь в плавнях для связи».

И остался один во Вселенной,

Прикоснувшись к понтону щекой

Восемнадцатилетний военный

С обнаженной гранатной чекой…

«А еще нужно научиться бесшумно вынимать ногу из болота, торить первым лыжню – в очередь. Как это было, когда пришлось воевать шесть месяцев в составе 67-й морской бригады в Карелии. И мы, и противник держали круговую оборону. Флангов не было. В разведку уходили на несколько суток. Холода стояли жестокие. Но на пути между нами и позициями финнов находился пустующий домик рыбака. Когда его занимала финская разведка, а это определялось по дымку, идущему из трубы, мы туда не лезли. Когда, в свою очередь, мы там располагались на отдых, финны не тревожили. Не подстерегали друг друга разведчики и на выходе. Мы старались не сталкиваться лбами, бой был не нужен ни нам, ни им. «Языка» обычно брали в тылу противника».

Однажды к Поженяну – командиру взвода разведки – в палатку заглянула девушка, которая растапливала печь в штабе дивизии.

– Гриша, можешь за меня заступиться?

– А что случилось?

– Ко мне особист пристает, чтобы я с ним спала. А он мне не нравится, он старый, ему за тридцать. И потом, я – невинная.

– Ладно, разберемся.

Вызвал особиста на разговор. А тот в амбицию: «Вы что себе позволяете, товарищ лейтенант! Вы как со старшим по званию разговариваете?»

– Знаешь, майор, я тебя тоже предупредил. Я слов на ветер не бросаю.

Особист продолжал домогаться к девушке. И как-то раз, когда отошел он за кусты в сугробы «по тяжелому», поженяновские матросики и взяли его наподобие «языка». И оставили с голой задницей на морозе. Минут через десять «нашли». Конечно, майор никого опознать не смог. Брали в темноте и умеючи. Начальство расследовало это дело. Никто, разумеется, ни в чем не признался. Тем не менее особиста перевели в другую часть, а Поженяну (по почерку догадались) вкатили взыскание. Но чем особенным можно наказать разведчика, который и так постоянно смотрит смерти в глаза, уходя в глубокий тыл врага…

Он воспитывал окружавших его людей убедительностью своей личности. «Пообещал – приди. Договорился – будь. Все преодолей и останься самим собой». Или вот разговорились как-то о писательском труде. Григорий Михайлович объяснял, как надо писать очерк.

«Пиши свободно. Как будто приходишь в гости к давно знакомой бабе. В один угол бросил пиджак, в другой – штаны, носки – под стул. Но в конце концов перед уходом, ты должен будешь все это аккуратно собрать».

Вот так, буквально на пальцах. Зато доходчиво.

Мы любили своего учителя. А он любил нас. Нам разрешалось оставаться на ночлег. Всем хватало и комнат, и постелей. Когда уезжал в командировку или санаторий, оставлял нашей маленькой коммуне ключи. «Дружба – понятие круглосуточное».

Меня он учил читать стихи. Сам читал впечатляюще. То опуская голос до идущих в наступление низов, то поднимаясь вверх к по-детски беззащитному тенору.

«Поэзия живет не в строках, а между строк, поэтому и читают поэты нараспев. Мысль не заканчивается, за нею воздух»…

Актеру Пете объяснял, что надо беречь мягкость глаз и жесткость губ. Юриным картинам устраивал подробный искусствоведческий разбор. Настаивал на большей образности. А чемпионку по самбо, рослую, стройную, красивую Иру – сам невысокий и коренастый – по-отцовски, нежно любя, называл «Сооружением». Возможно, она напоминала ему девушек, воевавших на фронте.

После войны его выгнали из литинститута и осудили условно за незаконное хранение оружия – наградного пистолета, полученного за храбрость. Подтверждающий документ затерялся где-то в общаге. На суде он читал стихи:

На нем запекся мой кровавый след.

Я с ним тонул, вползал в болотный студень.

И вот теперь, за этот пистолет,

Моя страна меня же и осудит.

Дали три года условно. А потом пришла телеграмма на правительственном бланке от члена Военного Совета Балтийского флота вице-адмирала Азарова с подтверждением о наградном оружии.

На этом его приключения не кончились.

Поженян: «Подоспела новая беда. Вызвал меня к себе секретарь парткома – наш военрук Львов-Иванов.

– Ты человек беспартийный, но бывший воин, – сказал он, разрезая ладонью воздух. – Космополитизм у нас начался. Учитель твой – известно кто, понимаешь?

– Понимаю.

– Ну вот, молодец. И выступи. И Друнина выступит. И Солоухин. И Василий Федоров. Ты – человек нерусский. Это углубит вопрос.

– Хорошо. Я выступлю, – жестко сказал я.

И выступил. В защиту Павла Антокольского – нашего учителя. «Разве можно плевать в грудь, из которой сосешь?» И выгнали меня из института и из комсомола. А товарищи мои, кроме Юрия Трифонова, тоже дали мне «должную оценку». В завершение вызвал меня к себе в кабинет ректор Федор Гладков, автор «Цемента»:

– Чтобы ноги твоей в институте больше не было!

Я встал в стойку и на руках вышел из кабинета.

А из комсомола исключили с простенькой формулировкой: «Небрежное хранение комсомольского билета».

Билет я не отдал. Взял в одну руку деревянный рундучок (с ним демобилизовался), положил в него книги любимых поэтов, рукописи и два эспандера (вещей у меня не было). В другую руку взял свою вечную подругу – двухпудовую гирю. Много лет спустя в Малеевке Женя Евтушенко подшутил надо мной, нанял водопроводчика-забулдыгу и попытался эту гирю украсть. В чем в тот же день покаялся письменно. Пожелтевший от времени документ – храню.

Переночевал, попивая с Юрой Трифоновым и братьями Маренковыми (с ними я шесть месяцев работал в выездном цирке в акробатическом номере «Шары»), и... уехал, завербовавшись котельщиком на Кенигсбергские верфи, на завод «Судохладмонтаж».

В той новой жизни пришлось ему все осваивать заново. Он учился, пристегнувшись ремнем, варить швы на высоте, совмещая профессию верхолаза и сварщика. Стихи не писал. А пил много...

Новым надежным другом Григория был Валентин, бывалый работяга и наставник изгнанника в гражданских профессиях. Кстати, он был уверен, что Гриша врет про свое умение писать стихи.

Грозою верфи был здоровенный кузнец, которому с зарплаты все обязаны были «проставляться». Валентин предупредил: «Поставишь кузнецу один раз, будешь поить его с каждой зарплаты. Ты же боксер. Лучше сломай ему челюсть».

Сказано – сделано. Вместо выпивки громила получил апперкот в подбородок и был отправлен в больницу. Когда его выписали, на выходе из стационара его встречал наш бывший боксер. «Хочешь, еще раз сломаю челюсть?» Кузнец благоразумно отказался. Аппетит пропал.

Поженян: «И все же я, слабый человек, не выдержал и однажды отнес свое давно написанное стихотворение в местную газету. А они, наивные люди, обрадовались. Дескать, как здорово, паренек из рабочего класса принес в газету неплохие стихи. Но совесть заговорила, и, когда стихи уже были в наборе, я признался главному редактору, кто я есть на самом деле. И он, мужественный человек, не струсил, опубликовал их. Валентин это событие прокомментировал так: «Работал я с тертыми людьми. Со всякими общался. Но чтоб так списать, чтобы эти ученые в газете не заметили… Он так и не поверил, что стихи мои.

Умер Сталин. Меня во всем оправдали и везде восстановили. Но это уже другая история».

Григорий Михайлович ушел от нас в 2005 году. Каждый год 9 Мая его друзья (из тех, кто остался в живых) собираются на Переделкинском кладбище. Поминаем. Ира приносит корзину с теми же закусками, что когда-то по четвергам…

Ох уж эта клятая война.

И не отошла, не обмелела,

Как земля безмолвная она

И живым, и мертвым надоела.

Константин ТИНОВИЦКИЙ

(lgz.ru)

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."