ВЕСТИ ИЗ РКЦ

02 Июня 2020



В редакцию поступает много вопросов от читателей, которых интересует, как определяется размер субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг и какие виды доходов при этом учитываются. За разъяснением мы обратились к директору Муниципального автономного учреждения «Расчетно-кассовый центр по жилищно-коммунальному хозяйству города Петропавловска-Камчатского» Марине Николаевне Заичкиной.

Корр.: Марина Николаевна, на основании какого закона ведется расчет размера субсидии?

М. Н.: В соответствии с Правилами предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ 14.12.2005 года № 761, совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина в целях предоставления субсидии исчисляется по правилам, установленным в абзаце втором статьи 5 и статьях 6–12 Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» от 05.04.2003 года № 44-ФЗ, с учетом видов доходов, указанных в пункте 1 соответствующего перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2003 года № 512, за исключением денежных эквивалентов полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской федерации, субъектов РФ, местного самоуправления, в том числе льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых гражданам в виде скидок к оплате. Применяется также в отношении одиноко проживающих граждан.

Корр.: Какие доходы учитываются при расчете размера субсидии?

М. Н.: Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2003 года № 213 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». Средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. Компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей. Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников. Социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников.

Корр.: Что именно к ним относится?

М. Н.: К ним относятся пенсии, компенсационные выплаты (кроме выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров. Ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку. Стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образовательных организациях и вузах, аспирантам, обучающимся очно по программам подготовки научно-педагогических кадров, докторантам образовательных и научных организаций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период академического отпуска по медицинским показаниям.

Сюда же относятся пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профобразования по направлению органов службы занятости; выплаты безработным, принимающим участие в общественных работах, и безработным, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах; выплаты несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, в период их участия во временных работах.

Кроме того, учитываются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет.

В этом же списке ежемесячное пособие супругам военнослужащих по контракту в период их проживания в местностях, где они не могут трудоустроиться, и были признаны безработными, а также в то время, когда они вынуждены не работать по состоянию здоровья детей (если их дети до достижения 18 лет нуждаются в постороннем уходе). Ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. Ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Надбавки и доплаты ко всем видам выплат, которые упоминались выше, и иные социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями.

Корр.: А если человек сдает квартиру или продает овощи со своего огорода? Такие доходы берутся в расчет?

М. Н.: Учитываются доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к которым относятся доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимости (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения продуктов. Доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы). Учитываются и другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина.

Корр.: Какие?

М. Н.: В них включаются денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных и других органов РФ, в которых законодательством предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты постоянного характера и продовольственное обеспечение.

Единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов РФ и других, в которых предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью. Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством РФ. Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе и бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту. Авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования. Доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая полученные в результате деятельности фермерского хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица. Доходы по акциям и другие, полученные от участия в управлении собственностью организации.

Корр.: Алименты учитываются?

М. Н.: Да, учитываются алименты, получаемые членами семьи. Кроме того, берутся в расчет проценты по банковским вкладам, наследуемые и подаренные денежные средства, денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти РФ, субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями. Денежные выплаты, предоставленные гражданам в качестве мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Доходы, полученные от сдачи жилых помещений в поднаем. Компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выплачиваемые отдельным категориям граждан. Денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание подопечного, а также приемной семье на содержание каждого ребенка. Денежные средства, направленные на оплату обучения в образовательных организациях в случаях, когда такая оплата производится не из собственных доходов обучающихся либо проживающих с ним членов его семьи, а за счет средств иных лиц, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе.

Корр.: А что касается доходов, вырученных от продажи дикоросов? Они имеют значение?

М. Н.: Доходы, полученные от заготовки древесных соков, сбора и реализации (сдачи) дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных и пищевых растений или их частей, других лесных пищевых ресурсов, а также технического сырья, мха, лесной подстилки и других видов побочного лесопользования, тоже внесены в список доходов, учитываемых при расчете размера субсидии. Как и доходы охотников-любителей, получаемых от сдачи добытых ими пушнины, мехового или кожевенного сырья либо мяса диких животных.

Корр.: Куда надо обращаться для оформления субсидии?

М. Н.: Для оформления субсидии необходимо обращаться на расчетный участок МАУ «РКЦ» по месту постоянного жительства с заявлением на предоставление субсидии каждые шесть месяцев. При этом в соответствии с Правилами, если документы представлены с первого по пятнадцатое число, субсидия будет предоставлена с первого числа этого месяца. При представлении документов с шестнадцатого числа и до конца месяца – с первого числа следующего месяца.

Корр.: Благодарю вас за предоставленную информацию.

Спрашивала Наталья Максимишина