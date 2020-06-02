ЛЮБОВЬ ЗЛА, ПОЛЮБИШЬ И…

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02 Июня 2020

Такого на Камчатке еще не бывало. В начале мая Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему следователю УМВД по Камчатскому краю, которая помогла своему любовнику избежать уголовной ответственности.

34-летняя женщина обвинялась по ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств об особо тяжком преступлении), двум эпизодам ст. 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной ответственности) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговор – четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Следствием было установлено, что обвиняемая расследовала уголовное дело по факту совершения нескольких эпизодов незаконного оборота наркотиков в отношении жителя краевого центра, с которым состояла в близких отношениях, о чем умолчала перед руководством. Чтобы помочь подозреваемому избежать ответственности, она сфальсифицировала процессуальные документы и приобщила их к материалам уголовного дела. Кроме того, следователь сокрыла результаты оперативно-розыскной деятельности, после чего вынесла постановление о прекращении уголовного дела.

Как сообщили в следственном управлении Камчатского края, личные отношения между следователем и подозреваемым возникли в период следствия. Обвиняемая была отстранена от должности еще до судебного разбирательства, при этом, по имеющейся у нас информации, специальное звание за ней было сохранено. На наш взгляд, суд вынес чересчур мягкий приговор. Вообще камчатское правосудие легко может претендовать на первенство соответствия расхожему выражению про самый гуманный суд в мире, о чем «Вести» неоднократно упоминали в своих публикациях. Подсудимой было предъявлено обвинение по четырем эпизодам и трем статьям Уголовного кодекса. Как отмечалось выше, дело своего любовника, которое она незаконно прекратила, было связано с незаконным оборотом наркотиков. Эта категория дел относится к тяжким, а в отдельных случаях – к особо тяжким преступлениям. Своей вины подсудимая так и не признала. Все эти обстоятельства должны являться для суда отягчающими. И тем не менее – четыре года условно…

Для нашего медвежьего угла такой уголовный эпизод не типичен и даже носит своего рода экзотический характер. Но для криминалистики в целом случай не уникальный. Его классическим выражением является нашумевшее дело налетчика Сергея Мадуева (он же Червонец, он же Андрей Львов, он же Сергей Ли), осужденного за убийства и грабежи. Немного о нём. Родился в Казахстане в 1957 году, куда были сосланы его родители. Сын чеченца и кореянки с детства питал ненависть к властям. Свой первый срок получил в семнадцать лет. В 1974 году он сел за разбой и грабежи на десять лет, из которых отсидел только шесть. Выйдя на волю, вернулся на родину – в город Каскелен, но устроиться на работу не смог – из-за судимости все двери для него оказались закрыты. Тогда Мадуев вместе со своим младшим братом Альви и старым знакомым Агапашой Таировым занялся грабежами и убийствами, разъезжая по всему Советскому Союзу. Вскоре в преступном мире Сергей Мадуев стал известен под кличкой Червонец. Свое прозвище он получил за то, что на воле всегда расплачивался с таксистами только десятирублевыми купюрами, никогда не беря сдачи. В течение десяти лет (с 1980 по 1990 годы) Мадуев совершил серию дерзких грабежей и убийств. Действовал он при этом с особым цинизмом. Так, в январе 1990 года во время одного из ограблений в Ташкенте Мадуев хладнокровно пристрелил своего подельника, получившего ранение во время стычки с хозяином квартиры.

Сергей Мадуев не был похож на обычного уголовника. Он был неординарной личностью, обладал привлекательной внешностью, острым проницательным умом, много читал, имел своеобразное чувство юмора. Червонец всегда одевался с подчеркнутой элегантностью, не допуская даже малейшей небрежности в одежде или внешнем виде. Особенно его выделяла склонность к нелогичным поступкам. Например, он мог накормить мороженым целую ватагу ребятишек, а во время налета на квартиру остаться неподалеку от места преступления, вызвав скорую помощь, когда у жертвы ограбления случился сердечный приступ. И в то же время он оставлял за собой трупы, среди которых были женщины и дети. Мы не случайно рассказали о личности Мадуева, ведь именно с ее неординарностью связаны события, последовавшие после его ареста 8 января 1990 года.

Во время следствия Мадуев содержался в «Крестах». 3 мая 1991 года он предпринял дерзкую попытку побега. В 7:30 Сергея Мадуева вывели из камеры, чтобы этапировать в Москву. Подойдя к столу, где происходил личный досмотр вещей, он неожиданно выхватил из-под робы пистолет. Майор Егоров попытался остановить преступника, но тот выстрелил ему в живот. Захватив заложника, Сергей Мадуев сумел выйти в тюремный двор, где и был задержан охраной тюрьмы.

Экспертизой было установлено, что при попытке побега арестованный использовал то же оружие, которое у него изъяли при аресте в Ташкенте. Передать Мадуеву оружие мог только один из членов оперативно-следственной группы, проводившей расследование всех уголовных дел Мадуева. Этот пистолет вместе с другими доказательствами хранился в опечатанном сейфе прокуратуры. Круг подозреваемых оказался невелик – всего 8–10 человек. Вскоре следствие получило данные о том, что незадолго до дня побега сестре Мадуева позвонила незнакомая женщина и попросила достать для него пистолет. Главной подозреваемой, благодаря установленным фактам, стала следователь Генеральной прокуратуры Наталья Воронцова. Она и звонила сестре Червонца. Достать оружие через сестру не удалось, и Воронцова решилась на преступление – передать Мадуеву изъятый у него же пистолет. Очередной допрос Воронцовой Мадуева был снят на скрытую камеру. Их личные отношения были очевидны. На следующий день следователь Воронцова была арестована. При обыске у нее обнаружили целую коллекцию фотографий Червонца. Женщина своей вины не признавала и начала писать жалобы во все инстанции. Только после того, как ей был продемонстрирован отснятый материал, она призналась, что передала оружие Мадуеву на одном из допросов и стала давать показания. На допросах она отказывалась с кем-либо обсуждать свои чувства.

На суде Воронцова заявила: «Мной двигало лишь чувство жалости и справедливости. Мне казалось, что на этого человека вешали лишнее». Наталья Леонидовна Воронцова была уволена из органов, а в 1992 году суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Сам Мадуев 10 июля 1995 года, за два доказанных убийства и множество других преступлений, был приговорен Ленинградским областным судом к исключительной мере наказания – расстрелу. Однако из-за введения моратория смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. Первоначально Мадуев пребывал в «Крестах» и Новочеркасске, а в ноябре 2000 года был переведен в колонию «Черный дельфин», где 10 декабря того же года умер от сердечно-сосудистой недостаточности и сахарного диабета.

Криминальный роман обаятельного преступника и, прямо скажем, не слишком привлекательной внешне сотрудницы прокуратуры стал широко известен. По мотивам этой истории был даже снят художественный фильм «Тюремный романс» (Ленфильм, 1993 год).

История Мадуева – Воронцовой хотя и стала сенсацией в истории криминалистики, но не является единственной в своем роде. Похожий эпизод произошел в 2017 году в Нижнем Новгороде. Сотрудница полиции допрашивала грабителя-рецидивиста по кличке Бибер. Как и почему между опытной следовательницей и ВИЧ-положительным туберкулезным наркоманом с темным прошлым и неопределенным будущим вспыхнула искра, неясно.

Во время следственных действий они урывали короткие свидания, а однажды мужчина попросил возлюбленную кое-что для него сделать.

На следующий день Светлана (так звали женщину) вызвала Бибера к себе под предлогом срочных следственных действий и отдала переданные его друзьями «таблетки», прекрасно понимая, что это наркотики. Неопытная в таких делах женщина попалась буквально с поличным.

Следствие длилось два года. Пока шло разбирательство, Светлане довелось даже повстречаться с официальной супругой Бибера, но та к любовнице претензий не имела. Жену уголовника такое положение дел устраивало.

По итогам следствия Светлану приговорили к 3 годам лишения свободы. В своем последнем слове она умоляла адвоката позвонить любимому: «Он за меня очень сильно переживает», – говорила женщина.

Еще один подобный случай произошел в 2009 году в Санкт-Петербурге. Работавшая с преступником следователь особого отдела вывела подозреваемого из-под стражи и прожила с ним десять дней у себя дома. К 38 годам он уже успел отбыть наказания за тяжкие, особо тяжкие преступления и даже за убийство. Теперь рецидивист обвинялся в мошенничестве. Красивый, статный и опытный, но имеющий пристрастие к наркотикам, он очень сильно хотел на свободу и был готов сделать для этого все.

Они познакомились на допросе – следователь по особо важным делам Яна и опасный преступник Михаил. Как завязывались эти отношения, никто не знает: ни он, ни она не рассказывали о своих чувствах публично. Но во время очередного следственного мероприятия влюбленная женщина решилась организовать любимому побег.

Она сфальсифицировала документ, согласно которому Михаила якобы следует этапировать из Петербурга в Нижний Новгород для продолжения следствия, а когда преступника вывезли за пределы изолятора, просто отпустила конвой, сославшись на то, что следственные действия в отношении подозреваемого только что прекратились.

На глазах у изумленных охранников следователь посадила мошенника в свою машину и увезла в неизвестном направлении.

На самом деле направление было известно: следующие несколько дней пара спокойно жила в квартире Яны. Однако вскоре оказалось, что опасный преступник настроен не очень романтично. Вместо того чтобы наслаждаться любовью в совместном гнездышке, он выходил в город, покупал наркотики и занимался своими делами. Когда Яна напомнила возлюбленному, что в изолятор надо возвращаться – под предлогом того, что в Нижнем Новгороде следствие закончилось, он отказался.

Эта история закончилась иначе, чем остальные. Следователь одумалась и, дождавшись, когда ее мужчина будет нетрезв, сдала его полиции, сославшись на то, что тот сбежал со следственных действий.

Однако расследование показало, как любовная история развивалась на самом деле. Женщина была уволена из органов, в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил Яну к двум годам лишения свободы.

Влюбляются в преступников не только следователи, но и тюремные надзиратели. Такой случай произошел в 2011 году в Туле. Сейчас Светлана, бывший тюремный надзиратель, сама спокойно рассказывает свою историю, а тогда это была целая трагедия.

Они попали в изолятор одновременно: 41-летнюю Светлану перевели работать из женской колонии, а 33-летний Михаил поступил туда из-за совершенного преступления.

Поначалу никакой романтикой и не пахло: строгую надзирательницу раздражало, что преступники нарушают режим, она даже писала на будущего любовника рапорты. Но однажды у них завязался разговор, и отношения вдруг стали романтическими.

Светлана передавала подследственному продукты, помогала связываться с родственниками: на свободе у преступника осталась жена и дочь, с которыми отношения не складывались. Зато складывались со Светланой.

Однажды вместе с очередным набором продуктов Михаилу передали «мазь», а в тюбике оказались наркотики. В отношении Светланы завели уголовное дело, но следователи не смогли доказать, что она знала о запрещенном препарате в своей сумке. В итоге ее оштрафовали на 80 тысяч и уволили.

Подобные эпизоды происходили не только в России. В 2017 году 38-летняя переводчица Федерального бюро расследований США Даниэла Грин втайне от начальства переехала в Сирию и там вышла замуж за боевика запрещенной в России группировки «Исламское государство» Дениса Касперта. Последний ранее был музыкантом, а позже подался в религию. Правда, через несколько недель после заключения брака Грин осознала свою ошибку и решила вернуться обратно в Соединенные Штаты. Как ни странно, ей это удалось. Благодаря сделке со следствием женщина отделалась всего лишь двумя годами лишения свободы.

Еще раз отметим мягкость приговора суда по делу о камчатской любовно-криминальной истории. Для сравнения напомним меры наказания по другим подобным делам, обстоятельства которых мы изложили выше: следователь генпрокуратуры Воронцова – семь лет лишения свободы; следователь Светлана из Нижнего Новгорода – три года лишения свободы (хотя она всего лишь передала преступнику таблетки); следователь особого отдела Яна из Санкт-Петербурга – два года лишения свободы (при том, что она сама вернула увезенного ею же любовника-преступника в руки правосудия).

Характерно то, что нет информации об известных эпизодах, когда следователь мужчина влюблялся бы в подозреваемую женщину и каким-либо образом помогал ей.

Возможно, это связано с тем, что, как традиционно считается, женщины более эмоциональны, чем мужчины и личная мотивация преобладает в их поступках над остальной, независимо от их профессиональной принадлежности.

В ведомственном подчинении Министерства социального развития Московской области работает Государственное бюджетное учреждение «Кризисный центр «Спасение», в задачу которого входит реализация государственной социальной и семейной политики в Московской области в форме предоставления социально-психологических, социально-правовых, социально-бытовых услуг и другой помощи женщинам, находящимся в кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии или подвергшимся психофизическому насилию. Специалист этого центра Наталья Глушко высказала свое мнение об эпизодах, когда между женщинами - сотрудницами правоохранительных органов и преступниками завязываются личные отношения. По ее мнению причина подобных романов кроется в том, что современные женщины зачастую оказываются обделенными вниманием мужчин, обладающих ярко выраженными определенными качествами, например, силой, решительностью и целеустремленностью. «Конечно, каждый случай индивидуален и требует отдельного рассмотрения. Но надо учитывать, что те, кто сидят напротив следователя, как правило, обладают достаточно выраженной мужской харизмой: они сильные, брутальные, может быть, даже наглые. Сейчас мужчины все больше воспитаны одинокими мамочками, они нередко инфантильны, но при этом у них теряется мужская харизма, а это то, чего не хватает женщинам».

Мы поинтересовались в пресс-службе краевого УВД периодичностью прохождения сотрудниками ведомства тестирования на детекторе лжи. Оказалось, что сотрудники внутренних дел в обязательном порядке проходят его при поступлении на службу и при получении очередного звания. 34-летняя женщина-следователь к моменту совершения преступления состояла в звании майора уже три года, а значит, не проходила проверку на полиграфе довольно длительное время.

Не пора ли руководству Министерства внутренних дел РФ пересмотреть или как минимум доработать методику и периодичность прохождения сотрудниками тестирования на детекторе лжи? Ведь эпизоды, подобные изложенным выше, уже стали устойчивой тенденцией. Возможно, в перечень вопросов, задаваемых операторами полиграфа сотрудникам (особенно женщинам), стоит включить личную психологическую мотивацию, тем более что свое мнение по этому поводу специалисты-психологи уже сформировали.

Возможно, судью, вынесшую слишком мягкий приговор по делу бывшего следователя, нашей землячки, растрогали обстоятельства уголовного романа, ведь судья тоже женщина.

В завершение предложим читателям свою версию произошедшего. Истинными причинами, толкнувшими следователя на незаконное прекращение уголовного дела по обороту наркотиков, могли быть вовсе не личные отношения. По сложившейся практике суды выносят строгие приговоры по делам такого характера с реальным лишением свободы на несколько лет. Чтобы избежать этого, подозреваемый мог предложить следователю взятку. В свою очередь она при раскрытии своего преступления, чтобы избежать сурового наказания за получение взятки при исполнении служебных обязанностей, решила разыграть комедию с любовной подоплекой. По информации, полученной из Следственного комитета, преступление бывшего следователя было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности (ОСБ) УВД по Камчатскому краю. Подробности о деле и результатах оперативно-розыскных мероприятий, к сожалению, неизвестны. Понятное дело, что сотрудниками ОСБ применялась скрытая видеосъемка, аудиопрослушивание и другие способы получения информации, однако собрать необходимую доказательную базу о получении взятки не получилось и мотивами преступления для суда остались личные отношения, то есть любовь, а за любовь сурово не наказывают. Майорша же не зарезала соперницу.

Как поется в известной песне: «Любите, девочки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков…»

Андрей БОРИСЕНКО

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Backstage at the Rockettes' Radio City Christmas Spectacular Sagan Rose : "This is our reindeer costume, which is how we start the show. This is the only costume that we get in our dressing rooms upstairs. All of these bells are hand-applied — everything is so custom, they do an amazing job for us. The leggings have an ombré effect. It's the smallest details that make the biggest difference." Raley Zofko: "It goes all the way down into our custom-designed LaDuca reindeer boot to look like a hoof of the reindeer. But our favorite part of this costume is our antlers. And — surprise surprise, I'm giving away a little story — they light up at the end [of the number], and we control that. We have a button that we press on a specific count, to specific music, on a specific step." Rose, left, and Zofko. pre bonded hairRacked: How much works goes into fitting each costume to each girl? Sagan Rose: "We start rehearsals at the end of September, and we usually have our fittings a couple weeks before that. But the costume shop is working tirelessly all year. They're so good about it, even if it's the littlest thing — they want to make it so custom and nice for us, because we do spend so much time in them and have so many shows. They want to make sure that we're comfortable. I've been doing the show for eight years now, so they keep my costumes for me year after year. But, you know, things change, bodies change. And if I ever come back and need alterations, it's very easy." Raley Zofko: "And stuff happens throughout the season because we're moving. We're athletes in our costumes. If something unravels, they instantly fix it either during the show or after the show. Everybody is just so on it and professional, and it's what makes the show run smoother." Sagan Rose

: "This is my personal favorite. I just feel kinda sassy, like a cliché Rockette. I t's all about the legs — the numbers starts just from our feet to the top of our skirts showing. So that's the focus of this costume. This is pretty close to the original version when they started the 12 Days of Christmas number here, which I want to say was about 10 years ago. It's so pretty with the lights and the colors and everybody in line together. So they really haven't had to change much." Raley Zofko: "The mesh is different because everyone's skin tone is different, so the wardrobe and costume department custom-dye it. And then we have our head pieces that we have to pin on, and then we do a bunch of head turns to make sure that those are bobby-pinned...after our seven and a half-minute minute tap number, we do kicks, which is pretty exhausting. Our show shoes actually have this battery-packed mic that goes in between the heel." Sagan Rose: "So all the taps are live. We get notes that are like, 'Make sure the heel sound on count is clearer, or sharper, or faster, or together.'" Racked: You'll go out in costume a lot for charity and publicity. Where are some of the fun places you go? remy hair extensionsRaley Zofko: "I got to do the New York Presbyterian children's hospitals last year and it was so wonderful to talk to the children that just need some holiday cheer and love. We literally had a dance party with them, so we danced with all of the kids in our costumes and they were looking at us like, 'Oh my gosh!'" Sagan Rose: "I think it's always fun to do the Macy's Day Thanksgiving Parade. That's when I first saw the Rockettes. I'm from Kentucky, and my grandmother brought my family up to New York when I was little and I was like, 'I want to do that one day.' The parade is a fun place to be in costume because it's a tradition to have us there, and you feel like it's a really big honor." Raley Zofko: "I have friends and family that come up just for the parade. I'm from Alabama, and they fly all the way up to sit in the stands to cheer on the Rockettes." Raley Zofko : "'Soldiers' is my favorite number because it's been in the show since its inception. I feel like I am part of history when I put this costume on. W e have the jacket, we have the pants, and we have the two and a half foot-high soldier hat.

Sagan Rose: "Liza Minnelli's father [Vincent] designed this, and he choreographed the number. And we do the same choreography, wear the same costume. It's really cool because you can see that Raley and I are not the same height — she is closer to the center because she's a taller girl, and I am on the very very end of the line. And when we line up we all want to seem that we are the same height, so they custom-make these jackets and pants to your height. My jacket might be a little shorter than hers so that everything matches in line." Raley Zofko: "These pants are foam pants. Because back in the day, when I started the show, they starched-pressed the pants. They stood up on their own — those were very intense." Sagan Rose: "You walk a little straighter, a little stiffer, and it's easier to perform the 'Parade of the Wooden Soldier' routine with the costume like that. And then we have our tap shoes and these round little fabric cheeks that we put on. We go through about 30,000 of those in a Christmas season. Some girls tape them to their cheeks, but I do Vaseline, because my cheeks are sensitive to the tape." Raley Zofko : "We actually get notes if our solider hat isn't straight up and down. What we do is we put their head up against the wall, so that it lines up so and the back of the hat is straight. If someone's hat is too tilted or too back, it could throw off the line completely. We'll get hat notes, like, 'Raley, your hat was a centimeter back!'" Racked: When you're going from a costume like '12 Days of Christmas' that's all about the legs to being completely covered up as a wooden soldier, what does that change in the way that you're dancing or the way that you're presenting yourself? Sagan Rose: "The costume department and the designers take into consideration what movement we're doing in each number. So I don't feel hindered because the movement is fit for this costume, and the costume is fit for the movement. In rehearsals, we rehearse for a month and a half without costumes, and you get used to that. Then you put on the costumes, and it changes the way you dance." Raley Zofko: "Along with what Sagan is saying, I feel like they take into consideration the simplicity of 'Soldiers' or the extravagance of '12 Days.' In 'Soldiers,' it's just about the formations and the history of the number, so they don't need that much movement. And '12 Days' is very in-your-face, and the costume is accordingly descriptive in that fashion." Raley Zofko : "This is the 78-second change that we were talking about. We have our dress and the coats — right here we have green stripes but there's also red stripes as well. There are so many pieces to it, and we have to get out of all of ['Soldiers'] and get to this, and it's just organized chaos." Sagan Rose: "But it's so organized that it's not chaos! Depending on where you are in the line, there's red and green dresses. This jacket has really simple snaps that really get us in and out, because the change is so fast getting into it and it's choreographed getting these off [on stage]. It could be a little stressful if it wasn't so easy. It's kind of fun because, you know, we're human, and there are wardrobe malfunctions. So if someone's having trouble getting out of their coat, because we do get sweaty and things stick to you... Raley Zofko: "We stand next to each other in this number, too. Which is so funny because I'm so tall and you're so..." perruques cheveux naturelsSagan Rose: "Short. You can say it." Raley Zofko: "You're not as tall as I am. We've had the 'take the jacket off!' emergencies where you're praying the girl behind you can hear you and help you remove it." Racked: Is this where these little guys belong, fastened on the jacket? Sagan Rose: "These are the earrings, and they're there for the changes. We put them on the collar just to make it easy. You know where everything is — I know where to reach for my earrings even when I'm not looking. This is my last step of getting dressed." Racked: Is there ever any issue with the heavy makeup? Are you ever getting something on and you just take your face off on your dress? Sagan Rose: "It happens. We're sweating, we're working hard, and it gets hot underneath those lights. So occasionally, there's white fur near our face and we do get makeup on them, but wardrobe can handle something like that in a snap and by the next show it's clean." Sagan Rose : "So we go from glamorous, sparkly, sassy

Rockettes to this." Raley Zofko: "This is such a crowd pleaser, actually. This is one of my favorite numbers to perform, too. We get to go through the audience this year, which is so cool because we're dancing and stepping all jolly and you get to look at an audience member right in the face and say 'So be good, for goodness sake!' And some of them are freaked out, and some of them love it. This costume is awesome." Sagan Rose: "Everyone thinks that this is a real fat suit, like padded fat. But it's not — it's like a harnessed wire inner tube. We fit right in there and there's no padding down here. Everyone is really surprised that we're all jumping with that. It's nice that there is freedom in this, because we are doing such big movements. It's not necessarily pressed up against our bodies, so we can still move and jump around." Raley Zofko: "The thing that I want to point out here is the wig department — because we kind of get a little messy in our number, they curl our hair and fix this after every performance to make our Santa beards look real and authentic." Racked: Tell us about the space we're in right now — there are a lot of costumes in here. Raley Zofko: "This is the nap space, and lots of changes happen back here. The ensembles are back here, the Rockettes are back here — this is the largest space that we have to change." Sagan Rose: "There can be anywhere from ten to forty [costume] people back here." Raley Zofko: "We have about ten costume changes, and that's just as much choreographed backstage as it is on stage." Racked: Are you just throwing things off and leaving them in a pile for people to handle so you can get back out there? Sagan Rose: "We each have a spot that one or two girls will go to, and there's one dresser to about two girls. We have amazing, amazing dressers. As soon as we come off stage, we're running, and we know exactly where we're going, we know who to look for. It's even choreographed how, if we're changing together, I'll do my earrings first and my dress second and my shoes third, and she'll do her shoes first and her dress second and her earrings third." Raley Zofko: "It's as organized as a [quick] costume change can be." perruques cheveuxRaley Zofko: "This was a newly designed costume by Greg Barnes in 2014. There used to be a rag doll dress that was longer and less form-fitting, and this is cinched at the waist and shorter. And we have the cutest red-and-white striped tights. And underneath that, we have our custom-designed bloomers that I absolutely adore." Sagan Rose: "I wish I could purchase them at a store — they're that cute." Raley Zofko: "We have our glasses, and we have our wigs. This is a wire material that fits right on top of your head." Sagan Rose: "And they are actually pretty light on our heads. We keep the wig caps [from 'Dancing Santas'] on for that." Raley Zofko: "And then we have our Mary Jane tap shoes, which are also miked." Sagan Rose: "We charge the '12 Days of Christmas' tap shoes and these tap shoes after each show, just to make sure." Raley Zofko: "It's so much fun to be a rag doll and get to dance and make funny faces at your friend and look at the audience and blow them kisses." Sagan Rose: "A lot of us come up on the pit of the stage so we are literally this close to the audience, and there will be little kids in the front being like 'Oh my gosh!' They don't know what is happening, their minds are blown, so it's fun to play with them." Racked: You two are seasoned pros at eight and nine years. Has anyone in this cast been around for longer?

Raley Zofko: "There are girls that have been doing it for 16 years that are still in the line!" Racked: Do you have a memory of a favorite show that was a little bit out of the ordinary? Raley Zofko: "There's a gold cast and a blue cast, and I just transitioned from the gold cast." Sagan Rose: "The blue cast is all the morning shows. while the gold cast is all the evening shows." Raley Zofko: "But the gold cast hasn't been doing opening night — this year, when I transitioned to the blue cast, I got to do opening night. That was literally spectacular because there is just such an energy on opening night that I've never felt before. I don't really get nervous anymore. I've done it a lot, and the show is very similar in the ways it changes [from year to year]. I focus on the changes so that I know exactly what to not mess up on, or try to not mess up on. But I've never felt that much energy, love, and support. We had the other cast in the theater watching us, too." lace front wigsSagan Rose: "It was the best crowd I've had in eight years. I felt like a rock star." Racked: What has it been like to perform on this huge world stage, and how is it different to perform elsewhere? Sagan Rose: "Well, to me, I feel like Radio City is my second home. I feel so comfortable on stage and I feel like we all have a bond, especially during the holidays, because a lot of us are from different places and don't have families here. I just feel so at home and so at peace on this stage. [But] when we do travel and perform outside, it's always a nice, different energy that you get." Raley Zofko: "It might be a little bit nerve-wracking in a different way, but it's just as exciting. It's just different — you can't really compare Radio City to outside venues because there's that sense of comfortability on this stage." Sagan Rose: "This is one of my favorites to wear — like '12 Days of Christmas,' the legs are highlighted. With this design, they really wanted to emphasize that every snowflake, like every Rockette, is different, but we come together to make a beautiful snowstorm. So there are six designs of this costume in six colors. All of these straps [on the top] are the biggest change."

Raley Zofko: "On my purple costume, I don't have any of these straps in the front at all. And then we have multiple cuffs and ribbons with rhinestones, and everything is covered in Swarovski crystals. Like what Sagan said, every Rockette is different, and every costume is different, and that's what they try to do with this design. And I think it's so gorgeous. On stage, it's beautiful — with the choreography in the mix, we're beautiful snowflakes dancing in a snowstorm." Sagan Rose: "Linda Haberman was the choreographer for this, and she really emphasized that she really wanted to bring our individual personalities to the stage and celebrate that. Because when you think of the Rockettes you think of a big group of women, but we all are different and have different personalities and different ways that we dance. So it's a really nice number to perform." Raley Zofko: "And then on our LaDuca shoes, the color is painted to match our tights, and the heels have Swarovski crystals on them." Sagan Rose: "This heel is different than our other ones, because it's about a half inch higher to continue the line of the leg. It's a leggy costume." cosplay wigsRacked: What advice would you give to Rockette hopefuls? Sagan Rose: "Taking ballet is very important for dancers, because if you have that good technique background, it will show in anything you do." Raley Zofko: "Tap is very important, too. All versions and styles of dance are important for Rockettes because we are proficient in all of it. I would say take as many classes as often as you can and focus on your technique." Sagan Rose: "And any job, especially in the performing arts industry, is so specific in what they need. So one year, they might need a tall girl, or they'll need a shortish girl for my spot. I think it's perseverance — If you have a goal, don't ever take no for an answer." Raley Zofko: "I would finish that off with dream big, and don't ever lose sight of your dreams. I'm from a small town in the very tip of Alabama and there's not very much dance and entertainment and theater down there. So when I first started dancing, I didn't necessarily know what was out there. And it was just once upon a time — Sagan said she saw the Rockettes at the Macy's Thanksgiving Day Parade and so did I — and I thought, 'That is glamorous, that is beautiful. They are dancing, and I dance.' And it just became a tiny little dream that grew into a big dream, and now it's my life. It's just so unbelievable that it actually came true."