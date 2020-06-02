Пандемия диктует правила

02 Июня 2020



Еще раз про ЕГЭ

В этом году выпускников 11-х классов, их родителей и педагогов искренне жаль – они напоминают пассажиров, сидящих на чемоданах в ожидании рейса, который то и дело откладывают из-за нелетной погоды. При этом информация об особенностях экзаменационной кампании 2020 года в условиях пандемии бьет ключом.

В течение всего мая образовательные ведомства (Минпросвещения, Рособрнадзор и Минобрнауки) согласовывали сроки экзаменов, выступая с разными заявлениями. Требовалось соблюсти баланс интересов: провести массовое мероприятие федерального уровня, выполнить требования по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, не допустить значительного сдвига начала учебного года в вузах. Нововведения сыпались одно за другим, напоминая чехарду. («Вести» подробно писали об этом в публикации «ЕГЭ опять перенесли» в № 12.)

21 мая на совещании о ситуации в системе образования о новых датах экзаменов объявил Президент России Владимир Путин. «Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнется 29 июня», – сказал он. 25 мая глава Министерства просвещения Сергей Кравцов проинформировал, что «ЕГЭ начнется с пробных экзаменов», а на официальном информационном портале Единого государственного экзамена появился «Проект расписания проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году». Дни 29 июня и 30 июня обозначены в нем датами проведения пробного экзамена. 3 июля начнутся экзамены по географии, литературе и информатике. Завершиться основной период ЕГЭ должен 23 июля – в этот день будут сдавать иностранные языки (раздел «Говорение»). Запланированы резервные дни: в основной период ЕГЭ это 24 июля для всех предметов, кроме русского и иностранного языков, и 25 июля по всем предметам. Для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в сдаче экзамена, предусмотрен дополнительный период в августе (3, 5, 7 и 8 числа).

Что значит пробный экзамен? Как будет организована работа школ Камчатки в период проведения ЕГЭ, когда туда начнут массово прибывать выпускники? И появился ли наконец приказ с официально утвержденным расписанием ЕГЭ, которым должны руководствоваться школы?

За комментариями автор публикации 27 мая обратилась к врио министра образования Камчатского края Александре Юрьевне Коротковой.

– Буквально вчера у нас появилась информация о проведении предварительных пробных экзаменов 29 и 30 июня, озвученная министром просвещения Сергеем Кравцовым. До этого дата 29 июня определялась, как начало основного периода сдачи ЕГЭ. В настоящий момент мы со дня на день ждем появления официальных документов, подтверждающих новый проект.

Что касается предварительных пробных экзаменов, то они будут проводиться без присутствия выпускников, только для организаторов ЕГЭ. Нам надо сначала настроить всю систему на работу в новом формате, чтобы Единый государственный экзамен прошел без сбоев и организационных ошибок. Для этого и проводятся предварительные «пробники». В Камчатском крае до объявления пандемии коронавируса на базе школ работали 39 пунктов приема экзаменов. Сегодня мы планируем остаться в этих же рамках, но, возможно, с увеличением числа аудиторий в отдельных пунктах. Это делается для того, чтобы выполнить «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», разработанные Роспотребнадзором.

Согласно рекомендациям, между учениками должна соблюдаться дистанция в полтора метра. Ребят в аудитории надо будет рассаживать зигзагообразно, то есть, грубо говоря, количество детей в классе будет зависеть от его площади. Кроме того, в дни экзаменов, перед их началом и после их завершения, в помещениях пунктов проведения экзаменов будет проводиться уборка с применением дезинфицирующих средств. Также Роспотребнадзор рекомендовал оснастить входы дозаторами с антисептиком для рук, организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе кулерах, обеспечив их обработку и достаточное количество одноразовой посуды.

Согласно тем же рекомендациям у всех входящих в школы будут измерять температуру тела. Для того чтобы избежать скопления детей на входах и в зоне рекреации, не создавать очереди при измерении температуры, выпускники должны будут приходить на экзамены по графику. Всю эту методику нам сейчас необходимо разработать.

– Будут ли выпускники на ЕГЭ в масках?

– Что касается индивидуальных средств защиты, масок и перчаток, то, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, ими должен быть обеспечен персонал, присутствующий на экзаменах. Об обязательном ношении масок и перчаток выпускниками в рекомендациях как федерального ведомства, так и Камчатского Роспотребнадзора ничего не сказано. Пока не планируем. В дальнейшем будем исходить из эпидемиологической ситуации на момент проведения экзаменов.

– Для выполнения рекомендаций Роспотребнадзора понадобятся бесконтактные термометры, кулеры, одноразовая посуда, средства дезинфекции, маски, перчатки. В школах все это есть? Если нет, на какие средства все это будут покупать? Не получится ли так, что расходы понесут родители?

– Однозначно нет, родители не должны и не понесут этих расходов. В настоящее время в рамках подготовки к проведению ЕГЭ в условиях пандемии на эти цели разрешено использовать средства субвенции из краевого бюджета. Сейчас каждая школа должна подсчитать, сколько и чего ей потребуется, и составить перечень необходимых покупок. В сумме мы их не ограничиваем, все будет зависеть от потребностей.

Организаторов, занятых в пунктах приема экзаменов, свыше тысячи человек в крае. Точного числа выпускников назвать пока не могу, так как дети вплоть до начала экзаменов могут принимать решение, будут они его сдавать или нет. Напомню, что в этом году ЕГЭ сдают только те, кто решил поступать в вуз. Пока мы опираемся на ранее озвученную цифру – 1 609 учеников этого года. Ребята могут принимать решение о своем участии в экзамене вплоть до его начала, но, думаю, откажутся немногие. На сегодняшний день таких выпускников мало.

– В прошлой публикации, посвященной теме ЕГЭ и выпускникам, вы говорили, что последние звонки уже точно пройдут в режиме онлайн, а вот с выпускными вечерами еще точно ничего неизвестно. Как дело обстоит сейчас?

– 25 мая прошел всероссийский «Последний звонок» в онлайн-формате. Транслировались поздравления, выступления педагогов и выпускников из регионов. 5 июня мы планируем провести краевой «Последний звонок» в виртуальном формате. Туда войдет флеш-моб «Школьные годы чудесные», праздничный концерт, подборка фотографий и многое другое – разработан целый перечень мероприятий. Понятно, что школы тоже проведут свои последние звонки в дистанционном режиме, дату назначат сами. Как проводить выпускные вечера, будем решать уже ближе к окончанию сдачи экзаменов и ориентироваться на эпидемиологическую обстановку.

– А как будут вручать аттестаты?

– Вручение аттестатов запланировано провести до 15 июня включительно. Чтобы избежать скопления выпускников, будет составлен график, по которому ребята будут приходить в школу для получения документа. В аттестаты о среднем общем образовании будут выставлены оценки по всем учебным предметам, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за 10-й и 11-й классы и результат итогового сочинения. Только в этом году аттестат выпускники получат до проведения ЕГЭ и объявления его результатов, согласно документу «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», разработанном Министерством просвещения РФ.

Что чувствуют в этих условиях сами выпускники? Напомним, что в этом учебном году ЕГЭ будут сдавать те из них, кто нацелен на поступление в вуз. До заявленного старта экзаменов c участием выпускников им осталось два месяца. Чтобы оставаться в форме, одним придется все это время плотно заниматься самим, другим родители будут по-прежнему оплачивать репетиторов. Вот что говорят сами ребята:

Олег С.: Да скорее бы уже закончилось все. Я выбрал для себя физику и математику профиль, мне придется теперь 10 и 13 июля их сдавать, да еще результатов экзаменов ждать сколько… Честно говоря, устал уже, напрягает. Рад за тех, кто после одиннадцатого идет в колледж, у нас в классе такие ребята есть.

Алина Н.: С одной стороны, есть время, чтобы подготовиться получше, подтянуть слабые места. С другой, весь июнь и половину июля еще ждать, это тяжело на самом деле. Я решила поступать в медицинский, выбрала три вуза. Хочу пройти на бюджет. Трудно, когда даты экзаменов все время меняют. Надеюсь, сейчас уже все точно.

Надежда Ф.: Нервничаю. Постоянно занимаюсь с репетитором и преподавателем из школы, так как буду сдавать биологию и химию, сложные для меня предметы. Напряжение растет, конечно. Завидую тем, кто может сохранять спокойствие.

Артем К.: Спокоен абсолютно. Уверен, что экзамены сдам и поступлю, а перенос сроков для меня большого значения не имеет. Документы в вуз успею подать в любом случае. Занимаюсь сейчас самостоятельно, выбрал обществознание.

Школьникам и учителям нашей страны на однообразие и размеренность образовательного процесса жаловаться не приходится. Одни пережили внедрение ЕГЭ, изменившего систему преподавания в корне. Другим пришлось испытать на себе все прелести так называемой оптимизации, когда массово закрывались маленькие сельские школы. Выпуску 2020 года выпало первому пройти «тропой испытаний» во время пандемии коронавируса, осваивая дистанционное обучение, праздники онлайн и ЕГЭ в новом формате. Станут ли они первыми первокурсниками, для которых учебный год начнется, в нарушение традиций, только во второй половине сентября? Еще недавно об этом можно было говорить утвердительно, ссылаясь на приказ Минобрнауки от 3 апреля 2020 года «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования на 2020/2021 учебный год». В этом документе, где нет конкретных дат, все привязано к дате объявления результатов последнего ЕГЭ. Однако 27 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня: «Особенностью этого года будет то, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление. Начиная, еще раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа».

Остается только посочувствовать выпускникам средних школ этого года, а также их родителям и пожелать всем удачи. В этом году она (удача) нужна им как никогда.

Наталья Максимишина